Украинцы смогут потратить "тысячу Зеленского" на донаты для ВСУ, - Минэкономики

Зимняя программа "єПідтримка" должна стать действенным механизмом поддержки украинской армии.

Об этом шла речь во время встречи первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины Юлии Свириденко с крупнейшими благотворительными фондами и волонтерскими организациями, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэкономики.

По ее словам, сейчас Украина имеет два больших направления финансирования. Первый - оборона, в частности - зарплаты военных, которые финансируются за счет наших внутренних ресурсов, в частности - налогов. Второй - социальные выплаты и все другие бюджетные расходы.

"Сектор обороны и зарплаты военных - основной приоритет для финансирования. Благодаря зимней программе "єПідтримка", каждый, кто получит 1000 грн от государства, сможет поддержать этими средствами армию через благотворительные фонды и волонтерские организации. Средства будут зачислены людям на карту "Національний кешбек", после чего вы можете превратить эту тысячу в дроны и РЭБы для нашей армии", - отметила Свириденко.

Она поблагодарила волонтеров и благотворительные фонды, которые уже включились в коммуникацию программы "єПідтримка" и "Національний кешбек", а также призвала активнее рассказывать гражданам о важности этих инициатив.

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"Я вижу правильную коммуникацию из военной среды: если ты не знаешь как потратить тысячу, или она тебе не нужна - открой карту "Національний кешбек" и задонать на ВСУ. Фонд "Повернись живим" уже активно призывает к тому, чтобы "Національний кешбек" стал национальным донатом. Решение тратить "єПідтримку" на армию - чрезвычайно важно, потому что, к сожалению, сейчас уровень донатов ниже, чем в начале вторжения", - добавила министр.

Напомним, что 25 октября в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу "єПідтримка", в рамках которой каждый гражданин должен получить 1 тысячу гривен.