Украинцы смогут потратить "тысячу Зеленского" на донаты для ВСУ, - Минэкономики
Зимняя программа "єПідтримка" должна стать действенным механизмом поддержки украинской армии.
Об этом шла речь во время встречи первого вице-премьер-министра Украины - министра экономики Украины Юлии Свириденко с крупнейшими благотворительными фондами и волонтерскими организациями, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэкономики.
По ее словам, сейчас Украина имеет два больших направления финансирования. Первый - оборона, в частности - зарплаты военных, которые финансируются за счет наших внутренних ресурсов, в частности - налогов. Второй - социальные выплаты и все другие бюджетные расходы.
"Сектор обороны и зарплаты военных - основной приоритет для финансирования. Благодаря зимней программе "єПідтримка", каждый, кто получит 1000 грн от государства, сможет поддержать этими средствами армию через благотворительные фонды и волонтерские организации. Средства будут зачислены людям на карту "Національний кешбек", после чего вы можете превратить эту тысячу в дроны и РЭБы для нашей армии", - отметила Свириденко.
Она поблагодарила волонтеров и благотворительные фонды, которые уже включились в коммуникацию программы "єПідтримка" и "Національний кешбек", а также призвала активнее рассказывать гражданам о важности этих инициатив.
"Я вижу правильную коммуникацию из военной среды: если ты не знаешь как потратить тысячу, или она тебе не нужна - открой карту "Національний кешбек" и задонать на ВСУ. Фонд "Повернись живим" уже активно призывает к тому, чтобы "Національний кешбек" стал национальным донатом. Решение тратить "єПідтримку" на армию - чрезвычайно важно, потому что, к сожалению, сейчас уровень донатов ниже, чем в начале вторжения", - добавила министр.
Напомним, что 25 октября в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что поручил правительству ввести с 1 декабря новую программу "єПідтримка", в рамках которой каждый гражданин должен получить 1 тысячу гривен.
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тіпа, зе дав Вам по штуці бо він пісєц який самий-самий!!!
але ми вже вирішуємо питання, куда Ви маєте відправити цю тисячу...
і що янелох дає народу, народні, тобто нам, наші гроші, з бюджету який наповнюємо саме ми...
не свої, ****....
а це все називається використання бюджетних грошей на особистий рейтинг.
Тут питання не в без углової і не в захисті рубежів фронту. Тут питання в марнотрацтві навчених спеців і простоюванні техніки, коли ті шлюхеди кожної ночі криють міста Неньки...
Чи не це є ЗРАДА?
святой отец, партийныйеще и от КОВИДа прививки делали?
Саме цей блогер, бувший адвокат з Козятина розповів, навіщо для отримання 1000 грн потрібна реєстрація
Я понял, нац. кешбек может быть второй статьей дохода, после сбора и сдачи пластиковых пакетов
підприємств з яких https://www.youtube.com/watch?v=JZRKc7wU87U оплачуються величезні суми на підтримку ЗСУ.
ЗЕлений лохотрон.
Уважно прочтіть отой договір на цю тисячу від якого смердить фсб.
Минуле повоєнне покоління чуло про аналогічну цікаву гру "Дядя, купі кірпіч! Дядя, а тєпєрь отдай кірпіч!"
"(Ухваленим законом №9665) внесена нова стаття до Кримінального кодексу і Адміністративного кодексу - незаконне зберігання, перевезення або збут деревини.
Наприклад, подружжя зберігає дрова на суму понад 30 тисяч гривень, не мають документів, де вони ці дрова купили. Кримінальна відповідальність передбачена від п'яти до семи років.
Навіть якщо цих дров менше, ніж на 30 тисяч гривень - це адміністративна відповідальність, там теж передбачені штрафи.
Якщо, наприклад, ви зберігаєте один стовбур, одне дерево, один якийсь пеньок - ця деревина має мати документи, де ви її взяли.
Таким чином, до 100% жителів, які проживають в сільській місцевості, будуть особами, яких слід було би притягти", - наголошує Кінебас.
Все можна довести до абсурду..
Мені якось подарували срібні колекційні 5 грн..якщо будуть пхати - я навіть з коробкою віддам!! Тим паче, вона зеленого кольору))
зеленський зробить з вас боржників,
потім дасть 24$, і знову зробить з вас боржників,
але вже з урахуванням 24$ ! "
@ "Золотий мудрий нарід"
а не клянчити ці кошти у Європейців та США ?
Кабмін перераховує бюджет України на картки кешбек а громадяни потім донатять на прокурорів, суддів, і інші витрати держави.
Держава в смартфоні - як і хотіли зедібіли. Вперше і найпотужніше в Світі!
Осел ввійде в історію людства!
Рь і дерьмак а сберем