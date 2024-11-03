Українці зможуть витратити "тисячу Зеленського" на донати для ЗСУ, - Мінекономіки

Зимова програма "єПідтримка" має стати дієвим механізмом підтримки української армії.

Про це йшлося під час зустрічі першої віцепрем’єр-міністерки України - міністерки економіки України Юлії Свириденко з найбільшими благодійними фондами та волонтерськими організаціями, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Мінекономіки.

За її словами, наразі Україна має два великі напрями фінансування. Перший - це оборона, зокрема зарплати військових, які фінансуються коштом наших внутрішніх ресурсів, зокрема податків. Другий - це соціальні виплати та всі інші бюджетні видатки.

"Сектор оборони та зарплати військових - це основний пріоритет для фінансування. Завдяки зимовій програмі "єПідтримка", кожен, хто отримає 1000 грн від держави - зможе підтримати цими коштами армію через благодійні фонди та волонтерські організації. Кошти будуть зараховані людям на картку "Національний кешбек", після чого ви можете перетворити цю тисячу на дрони та РЕБи для нашої армії", - зазначила Свириденко.

Вона подякувала волонтерам та благодійним фондам, які вже включилися у комунікацію програми "єПідтримка" та Національний кешбек, а також закликала активніше розповідати громадянам про важливість цих ініціатив.

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"Я бачу правильну комунікацію від військового середовища - якщо ти не знаєш як витратити тисячу, або вона тобі не потрібна - відкрий картку "Національний кешбек" та задонать на ЗСУ. Фонд "Повернись живим" вже активно закликає до того, щоб Національний кешбек став національним донатом. Рішення витрачати "єПідтримку" на армію надзвичайно важливе, бо, на жаль, зараз рівень донатів нижчий ніж на початку вторгнення", - додала міністерка.

Нагадаємо, що 25 жовтня у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму "Є-підтримка", у рамках якої кожен громадянин має отримати тисячу гривень.