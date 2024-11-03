Українці зможуть витратити "тисячу Зеленського" на донати для ЗСУ, - Мінекономіки
Зимова програма "єПідтримка" має стати дієвим механізмом підтримки української армії.
Про це йшлося під час зустрічі першої віцепрем’єр-міністерки України - міністерки економіки України Юлії Свириденко з найбільшими благодійними фондами та волонтерськими організаціями, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Мінекономіки.
За її словами, наразі Україна має два великі напрями фінансування. Перший - це оборона, зокрема зарплати військових, які фінансуються коштом наших внутрішніх ресурсів, зокрема податків. Другий - це соціальні виплати та всі інші бюджетні видатки.
"Сектор оборони та зарплати військових - це основний пріоритет для фінансування. Завдяки зимовій програмі "єПідтримка", кожен, хто отримає 1000 грн від держави - зможе підтримати цими коштами армію через благодійні фонди та волонтерські організації. Кошти будуть зараховані людям на картку "Національний кешбек", після чого ви можете перетворити цю тисячу на дрони та РЕБи для нашої армії", - зазначила Свириденко.
Вона подякувала волонтерам та благодійним фондам, які вже включилися у комунікацію програми "єПідтримка" та Національний кешбек, а також закликала активніше розповідати громадянам про важливість цих ініціатив.
"Я бачу правильну комунікацію від військового середовища - якщо ти не знаєш як витратити тисячу, або вона тобі не потрібна - відкрий картку "Національний кешбек" та задонать на ЗСУ. Фонд "Повернись живим" вже активно закликає до того, щоб Національний кешбек став національним донатом. Рішення витрачати "єПідтримку" на армію надзвичайно важливе, бо, на жаль, зараз рівень донатів нижчий ніж на початку вторгнення", - додала міністерка.
Нагадаємо, що 25 жовтня у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму "Є-підтримка", у рамках якої кожен громадянин має отримати тисячу гривень.
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тіпа, зе дав Вам по штуці бо він пісєц який самий-самий!!!
але ми вже вирішуємо питання, куда Ви маєте відправити цю тисячу...
і що янелох дає народу, народні, тобто нам, наші гроші, з бюджету який наповнюємо саме ми...
не свої, ****....
а це все називається використання бюджетних грошей на особистий рейтинг.
Тут питання не в без углової і не в захисті рубежів фронту. Тут питання в марнотрацтві навчених спеців і простоюванні техніки, коли ті шлюхеди кожної ночі криють міста Неньки...
Чи не це є ЗРАДА?
святой отец, партийныйеще и от КОВИДа прививки делали?
Саме цей блогер, бувший адвокат з Козятина розповів, навіщо для отримання 1000 грн потрібна реєстрація
Я понял, нац. кешбек может быть второй статьей дохода, после сбора и сдачи пластиковых пакетов
підприємств з яких https://www.youtube.com/watch?v=JZRKc7wU87U оплачуються величезні суми на підтримку ЗСУ.
ЗЕлений лохотрон.
Уважно прочтіть отой договір на цю тисячу від якого смердить фсб.
Минуле повоєнне покоління чуло про аналогічну цікаву гру "Дядя, купі кірпіч! Дядя, а тєпєрь отдай кірпіч!"
"(Ухваленим законом №9665) внесена нова стаття до Кримінального кодексу і Адміністративного кодексу - незаконне зберігання, перевезення або збут деревини.
Наприклад, подружжя зберігає дрова на суму понад 30 тисяч гривень, не мають документів, де вони ці дрова купили. Кримінальна відповідальність передбачена від п'яти до семи років.
Навіть якщо цих дров менше, ніж на 30 тисяч гривень - це адміністративна відповідальність, там теж передбачені штрафи.
Якщо, наприклад, ви зберігаєте один стовбур, одне дерево, один якийсь пеньок - ця деревина має мати документи, де ви її взяли.
Таким чином, до 100% жителів, які проживають в сільській місцевості, будуть особами, яких слід було би притягти", - наголошує Кінебас.
Все можна довести до абсурду..
Мені якось подарували срібні колекційні 5 грн..якщо будуть пхати - я навіть з коробкою віддам!! Тим паче, вона зеленого кольору))
зеленський зробить з вас боржників,
потім дасть 24$, і знову зробить з вас боржників,
але вже з урахуванням 24$ ! "
@ "Золотий мудрий нарід"
а не клянчити ці кошти у Європейців та США ?
Кабмін перераховує бюджет України на картки кешбек а громадяни потім донатять на прокурорів, суддів, і інші витрати держави.
Держава в смартфоні - як і хотіли зедібіли. Вперше і найпотужніше в Світі!
Осел ввійде в історію людства!
Рь і дерьмак а сберем