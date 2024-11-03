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Новини
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Українці зможуть витратити "тисячу Зеленського" на донати для ЗСУ, - Мінекономіки

тисяча від Зеленського

Зимова програма "єПідтримка" має стати дієвим механізмом підтримки української армії.

Про це йшлося під час зустрічі першої віцепрем’єр-міністерки України - міністерки економіки України Юлії Свириденко з найбільшими благодійними фондами та волонтерськими організаціями, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Мінекономіки.

За її словами, наразі Україна має два великі напрями фінансування. Перший - це оборона, зокрема зарплати військових, які фінансуються коштом наших внутрішніх ресурсів, зокрема податків. Другий - це соціальні виплати та всі інші бюджетні видатки.

"Сектор оборони та зарплати військових - це основний пріоритет для фінансування. Завдяки зимовій програмі "єПідтримка", кожен, хто отримає 1000 грн від держави - зможе підтримати цими коштами армію через благодійні фонди та волонтерські організації. Кошти будуть зараховані людям на картку "Національний кешбек", після чого ви можете перетворити цю тисячу на дрони та РЕБи для нашої армії", - зазначила Свириденко.

Вона подякувала волонтерам та благодійним фондам, які вже включилися у комунікацію програми "єПідтримка" та Національний кешбек, а також закликала активніше розповідати громадянам про важливість цих ініціатив.

Також читайте: Українці матимуть змогу витратити "тисячу Зеленського" на ліки, - Мінекономіки

"Я бачу правильну комунікацію від військового середовища - якщо ти не знаєш як витратити тисячу, або вона тобі не потрібна - відкрий картку "Національний кешбек" та задонать на ЗСУ. Фонд "Повернись живим" вже активно закликає до того, щоб Національний кешбек став національним донатом. Рішення витрачати "єПідтримку" на армію надзвичайно важливе, бо, на жаль, зараз рівень донатів нижчий ніж на початку вторгнення", - додала міністерка.

Нагадаємо, що 25 жовтня у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму "Є-підтримка", у рамках якої кожен громадянин має отримати тисячу гривень.

Автор: 

Свириденко (340) єПідтримка (90)


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Топ коментарі
+24
А можна Крупі або Баканову (або його сину на котедж) напряму скинути?
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03.11.2024 15:53 Відповісти
+12
Петро Порошенко повідомив, що на його підприємствах, які працюють на оборонку, за вказівкою влади сьогодні заарештовані рахунки. І в цей самий час рашисти атакують по всій ширині фронту всіма наявними силами. І в цей ж час посіпаки Зеленського арештовують рахунки
підприємств з яких https://www.youtube.com/watch?v=JZRKc7wU87U оплачуються величезні суми на підтримку ЗСУ.
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03.11.2024 16:14 Відповісти
+11
Сьогодні на базарі солдати робили збір - дав 100гр - а ця тисяча кому піде?
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03.11.2024 15:54 Відповісти
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Потужно - можна було би напряму, але 50 відсотків би 3.14зділі....
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03.11.2024 15:51 Відповісти
читай уважно умови договору, коли будеш оформлювати цю 1000 навіть донатів на ЗСУ. Просто окуїєш від одного пункту, термін діїякого 20 років. Підписавши угоду ти надаєш право передавати твої данні третим особам напродовж 20 років.
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03.11.2024 18:19 Відповісти
навіть мінекономіки визнає паскудство афери з тисячою боневтіка....
тіпа, зе дав Вам по штуці бо він пісєц який самий-самий!!!
але ми вже вирішуємо питання, куда Ви маєте відправити цю тисячу...
і що янелох дає народу, народні, тобто нам, наші гроші, з бюджету який наповнюємо саме ми...
не свої, ****....
а це все називається використання бюджетних грошей на особистий рейтинг.
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03.11.2024 20:57 Відповісти
А на штрафи можна витратити?
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03.11.2024 15:53 Відповісти
А можна Крупі або Баканову (або його сину на котедж) напряму скинути?
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03.11.2024 15:53 Відповісти
Яка різниця,всерівно наїбуть
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03.11.2024 16:54 Відповісти
Сьогодні на базарі солдати робили збір - дав 100гр - а ця тисяча кому піде?
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03.11.2024 15:54 Відповісти
Це про те, що я писала в іншій темі - треба всім брати. А потім донити на тих волонтерів - яких знаєш, або он на цензорі постійно світяться. Якщо їх в перелікк не буде - то кидати з іншої картки цю суму, а ці гроші он на комуналку чи ше щось. Бо інакше зелені собі по кишеням розпихають..
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03.11.2024 16:44 Відповісти
Не скажіть, бабки біля під`їзду доволі жваво то діло обговорюють.
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03.11.2024 16:06 Відповісти
Всі бабки зі смартфонами?
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03.11.2024 18:02 Відповісти
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03.11.2024 15:59 Відповісти
Безугла і сирський - це два пальця одної руки їрмака. На третій палець надітий буратіна. То хто там з ким буде боротися?
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03.11.2024 16:23 Відповісти
разом ці три пальці складають дулю народу.
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03.11.2024 17:50 Відповісти
На секунду, ні як не оправдовую чумадійку без угла, але; Родича забрали і на БЗВП відправили в Британію. Там місяць пробув. Грошей влили туди чуток. Через пів року його ж в складі з бригадою відправили на 6 тижнів в Німеччину на операторів-стрілків Gepard. Коштів на підготовку та навчання просто нереально купа було витрачено. По приїзду в Україну (що з Британії, що з Німеччини), практично з ходу частину хлопів забрали в піхоту і нажаль нікого в живих вже. Пройшло вже 8 місяців, Геперди стоять без діла, хлопці ставлять габіони, риють окопи та несуть караули. Каже, вже навички почали забуватись. Збирались їх таки відправити до Західної України і там вже пристроїти до фахової справи; не відправили. Зараз вже більшу частину освічених спеців відправили на нуль. Далі іншим натякнули готуватись.
Тут питання не в без углової і не в захисті рубежів фронту. Тут питання в марнотрацтві навчених спеців і простоюванні техніки, коли ті шлюхеди кожної ночі криють міста Неньки...
Чи не це є ЗРАДА?
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03.11.2024 16:32 Відповісти
Такі ситуації вже стали нормою.Розумом воювати зовсім перестали.
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03.11.2024 17:06 Відповісти
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03.11.2024 18:51 Відповісти
Зелені як завжди обісрались зеленим лайном.
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03.11.2024 15:59 Відповісти
Головне-це злити нарешті усім себе через ДІЯ , для виборів Єрмакобль@дства це ПРигодиться. Блогера котрий цю тему розкритикував вже заарештували вже й засудили - Швиденько й двох діб не пройшло ...
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03.11.2024 16:01 Відповісти
Я і в діі і в резерв+ і нічого. Вже десь 3-ю чи 4-у, сам вже не пам'ятаю, бойову повіску в військоматі виписали. Прийдете наступним разом. Ходжу як по свячену воду.
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03.11.2024 16:09 Відповісти
Ну так тут ширший буде контроль, ніж для призову - БО ТИСЯЧЕЮ ЗМАНЮЮТЬ КОЖНУ ЖИВУ ДУШУ !!!А потім за неї Федовров й проголосує он-лайн
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03.11.2024 16:15 Відповісти
Якщо вас не беруть, а маєте таке бажання, приїдьте до нас на Захід України і підіть до ТЦК, за два дні будете уже в навчальному центрі.
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03.11.2024 16:31 Відповісти
Так я і так із Заходу. Бандерівець.
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03.11.2024 18:56 Відповісти
Тоді ви казки розповідаєте, люди за день зараз опиняються на полігоні.
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03.11.2024 19:18 Відповісти
Серйозно. Я не казкар.
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03.11.2024 20:06 Відповісти
Так, может быть, вы, святой отец, партийный еще и от КОВИДа прививки делали?
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03.11.2024 16:31 Відповісти
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03.11.2024 18:52 Відповісти
Ні, навіть і не думав.
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03.11.2024 19:14 Відповісти
СБУ підозрює у держзраді вінницького блогера Олександра Шавлюка -Бабель
Саме цей блогер, бувший адвокат з Козятина розповів, навіщо для отримання 1000 грн потрібна реєстрація
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03.11.2024 16:10 Відповісти
А до нього про це ніхто не здогадувався
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03.11.2024 16:26 Відповісти
Я за свою жизнь 5 пачек А4 ксерокопий паспорта раздал. А в Дії регистрироваться как то стремно. Они могут кредит оформить?
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03.11.2024 16:35 Відповісти
В мене дія стоїть. Потрібна була для для інших цілей. Зараз - нацкешбек. Але електронний підпис про всяк випадок не активувала..але оті швидко гроші - хз..
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03.11.2024 16:50 Відповісти
Я шутил. У меня по национальному кешбеку за месяц 15 грн набежало. У моего Президента кешбек начисляют только на пачки печенья. Весовые конфетки и!!!!! даже торт "Птичье молоко" пролетают.
Я понял, нац. кешбек может быть второй статьей дохода, после сбора и сдачи пластиковых пакетов
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03.11.2024 18:17 Відповісти
З якого це дива він бюджетні гроші роздає? Комедіант чортовий.
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03.11.2024 16:04 Відповісти
Неодмінно на Армію.
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03.11.2024 16:07 Відповісти
Тільки так. Ми Вам, а Ви нам. Як жебраки Мінекономіки, подайте.
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03.11.2024 16:12 Відповісти
Петро Порошенко повідомив, що на його підприємствах, які працюють на оборонку, за вказівкою влади сьогодні заарештовані рахунки. І в цей самий час рашисти атакують по всій ширині фронту всіма наявними силами. І в цей ж час посіпаки Зеленського арештовують рахунки
підприємств з яких https://www.youtube.com/watch?v=JZRKc7wU87U оплачуються величезні суми на підтримку ЗСУ.
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03.11.2024 16:14 Відповісти
Бо при владі вороги, вони вже шкодять Україні і даже не приховуються!
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03.11.2024 16:21 Відповісти
Зелені пі₴ари. Наркоман сереться від згадки про Пороха
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03.11.2024 16:24 Відповісти
повылезают разные шарлатаны и деньги пойдут на "бус для тцк"
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03.11.2024 16:23 Відповісти
"Повернись живим" в долі як і прекрасний притула
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03.11.2024 16:27 Відповісти
Клоунада и популизм, можно сразу напрямую выделить на армию, а не это зешапито придумали...
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03.11.2024 16:28 Відповісти
Треба законодавчо тоді врегулювати, щоб можна було задонати любому благодійному фонду, який виберуть люди що отримали. Щоб зараз не було обраних фондів або структур для донату.
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03.11.2024 16:34 Відповісти
Лохотрон.
ЗЕлений лохотрон.
Уважно прочтіть отой договір на цю тисячу від якого смердить фсб.
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03.11.2024 16:37 Відповісти
Ви про доступ до персональних даних?
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03.11.2024 16:52 Відповісти
І не тільки ппро це.
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03.11.2024 19:49 Відповісти
Ну то через ті данні можна контролювати все..а через геолкацію..думаєте в них стільки розумовоздібних є?
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03.11.2024 20:06 Відповісти
Нате... А тепер пожертвуйте...
Минуле повоєнне покоління чуло про аналогічну цікаву гру "Дядя, купі кірпіч! Дядя, а тєпєрь отдай кірпіч!"
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03.11.2024 16:54 Відповісти
А якого *** їх одразу не віддати на ЗСУ? ЗЕмразіна вчергове хоче підкупити своїх виборців-довбойобів?
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03.11.2024 16:58 Відповісти
23€ - цена вопроса, а обсуждения на миллион))))
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03.11.2024 17:07 Відповісти
Це ще у кого є можливість їх отимати. У більшості селян навіть нема змоги їх отримати, тоб то перерахувати на ЗСУ. Знов брехня та крадіжка коштів від того за кого більшість селян голосувала у 19 році. Боже, які нікчеми, ця більшість українців. Скіки з заних крові та смертей. Для людей котрі думають - все було зрозуміло - тіки рашисти могли підсунити зеленского для повної руйнації та деукраїнізації - а просто - смерті українців. Бл саме цим і займається зеленский та всі йього шакали - дерьмаки, татарови, підляки - всі виходці з регіонів. Фінансує їх, звісно, біженець.
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03.11.2024 17:23 Відповісти
Ось ніяк не зрозуміючому цей божій дар називають тисячою зеленського. Він що, зі своєї кишені роздає ці тисчі! Це ж державні гроші, а не його особисті. А зі своєї кишені він на ЗСУ, як й на інші потреби не дав поки що жодног шеляга.
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03.11.2024 17:33 Відповісти
Та то стьоб..про тисячу зе!..треба реально їх брати і віддавати волонтерам..
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03.11.2024 20:08 Відповісти
***...ни
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03.11.2024 17:40 Відповісти
У Верховній Раді дозволили карати українців штрафами від 34 тисяч гривень або ув'язненням на строк до десяти років за зберігання дров без документів. Але не пояснили, як це працюватиме, - адвокат Олексій Кінебас у коментарі "Суспільному".

"(Ухваленим законом №9665) внесена нова стаття до Кримінального кодексу і Адміністративного кодексу - незаконне зберігання, перевезення або збут деревини.
Наприклад, подружжя зберігає дрова на суму понад 30 тисяч гривень, не мають документів, де вони ці дрова купили. Кримінальна відповідальність передбачена від п'яти до семи років.
Навіть якщо цих дров менше, ніж на 30 тисяч гривень - це адміністративна відповідальність, там теж передбачені штрафи.
Якщо, наприклад, ви зберігаєте один стовбур, одне дерево, один якийсь пеньок - ця деревина має мати документи, де ви її взяли.
Таким чином, до 100% жителів, які проживають в сільській місцевості, будуть особами, яких слід було би притягти", - наголошує Кінебас.
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03.11.2024 17:40 Відповісти
Одне питання..експерти, що будуть визначати, коли те дерево було зпилякане - до чи після прийняття цієї маячні будуть присутні на вилученні речдоків? В них очобливі ліцензії будуть? І хто буде це дійство фінансувати..

Все можна довести до абсурду..
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03.11.2024 20:12 Відповісти
Хитрожопые манёвры...
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03.11.2024 17:51 Відповісти
А ще краще розміняти по 10 грн...і запхати найпотужнішому у сраку...може тоді і поменшає бажання красти та дурити людей..і гроші з'вляться для ЗСУ
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03.11.2024 17:54 Відповісти
По 1, 2, 5 грн!!
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03.11.2024 20:13 Відповісти
Я випадково пропустив слово монетами
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03.11.2024 20:32 Відповісти
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03.11.2024 20:52 Відповісти
Я теж. Але ж зрозуміло й так))

Мені якось подарували срібні колекційні 5 грн..якщо будуть пхати - я навіть з коробкою віддам!! Тим паче, вона зеленого кольору))
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03.11.2024 20:55 Відповісти
Добре було б в "Дії" вказувати конкретно підрозділ ЗСУ, оборонне підприємство, волонтерів на які можна донатити, а то не факт, що може продонатиться сбу, поліція, прокуратура ... маєток баканова
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03.11.2024 18:10 Відповісти
Рекомендую тоді робити, як я собі спланувала - ота штука на комуналку, а з нормальної картки доньте тим, кому віру маєте.
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03.11.2024 20:14 Відповісти
Це до чого треба буть такими жадними,щоб уже в такий спосіб дурить людей.До дай свириденчиха своїх ті що накрала.
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03.11.2024 18:19 Відповісти
зьо - ****** бидло! краде, краде, ... а потім "дає"... здохни, **** тупорила.
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03.11.2024 18:27 Відповісти
" ... Ви ще не знаєте зеленського!
зеленський зробить з вас боржників,
потім дасть 24$, і знову зробить з вас боржників,
але вже з урахуванням 24$ ! "

@ "Золотий мудрий нарід"
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03.11.2024 18:30 Відповісти
Українці тепер зможуть витратити "тисячу Зеленського" на донати для ЗСУ! Ця ініціатива дозволить підтримати наших захисників у найважливіший момент. На нашому порталі https://kyivnews.net/novyny/ читайте подробиці про те, як працюватиме ця система, як можна зробити свій внесок у перемогу та яку роль це відіграє в обороні країни. Долучайтеся до підтримки ЗСУ та слідкуйте за нашими оновленнями, щоб бути в курсі всіх важливих новин!
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03.11.2024 18:54 Відповісти
Невже Зевлада не може ці кошти всі відправити нашим Воїнам ,
а не клянчити ці кошти у Європейців та США ?

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03.11.2024 19:06 Відповісти
готуються до виборів. збирають данні. і проголосують як потрібно. давно доведено, дія зло.
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03.11.2024 19:30 Відповісти
Мудре рішення.
Кабмін перераховує бюджет України на картки кешбек а громадяни потім донатять на прокурорів, суддів, і інші витрати держави.
Держава в смартфоні - як і хотіли зедібіли. Вперше і найпотужніше в Світі!
Осел ввійде в історію людства!
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03.11.2024 19:55 Відповісти
На одному рівні з гітлером, сталіном, муссоліні, пол потом і т.і..
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03.11.2024 20:16 Відповісти
а є варіянт, при якому тисячу зєлєнскава можно засунути йому в одне місце? й бажано по 10 копійок!! заради такої опції я навіть у "дії" зареєструюсь!!
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03.11.2024 21:53 Відповісти
Моюе на просроченого тват

Рь і дерьмак а сберем
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03.11.2024 21:59 Відповісти
 
 