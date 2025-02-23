На оккупированных РФ украинских территориях полезных ископаемых на $350 млрд, - Свириденко

На территориях Украины, которые оккупированы Россией, полезных ископаемых на $350 млрд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко во время форума "Украина. Год 2025".

"На территории, которая временно оккупирована, этих полезных материалов находится на сумму около 350 миллиардов долларов", - отметила Свириденко.

По ее словам, эти ресурсы россияне могут использовать для своей оборонной отрасли.

Также Свириденко отметила, что задача Украины - привлечь инвестиции в их переработку, а не просто экспортировать.

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Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".