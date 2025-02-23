На оккупированных РФ украинских территориях полезных ископаемых на $350 млрд, - Свириденко
На территориях Украины, которые оккупированы Россией, полезных ископаемых на $350 млрд.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко во время форума "Украина. Год 2025".
"На территории, которая временно оккупирована, этих полезных материалов находится на сумму около 350 миллиардов долларов", - отметила Свириденко.
По ее словам, эти ресурсы россияне могут использовать для своей оборонной отрасли.
Также Свириденко отметила, что задача Украины - привлечь инвестиции в их переработку, а не просто экспортировать.
Соглашение об ископаемых с США
Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.
Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.
Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.
Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".
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Нехай США дають зброю, в нормальних кількостях відіб'ємо і Донбас і Крим і заберуть собі видобуток цих копалин !!! а для безпеки американських фірм можуть поставити в українських Севастополі, Феодосії, Керчі базу 6 Флоту ВМС США, а на українсько-кацапському кордоні декілька різних баз США - танкову дивізі.ї в Лисичанську, мотострілкову десь під Маріуполем, і тд.тп. !!!!
Хтось щось може розяснити мені?Голвоне - ніби -то СПАРЦ взяла Єрамакомародерню за яйця ... Так може тому Єрмак летить в США ?
Якщо геологи почнуть реальну розвідку робити, то не здивуюсь що там взагалі мало що цінного є, і це був спеціально запущенний фейк від зебанатів.
Тобі хіба не пофіг , потужна фсьопрапалість ?
Чому ж ти не радієш, Максімка Пердепелиця?
Взамін не даючи нічого . То й нах він тут потрібен . Неме гарантій - нема копалин , все чесно ! А хіба ні , потужна дебілість ?
Гарантії бувають лише на тому світі, ніхто за папуасів воювати не буде так чи інакше. Зрозумів, Пердиводиця?
Копалини пропонував Зе , але пропонував він їх в обмін на гарантії , а не задарма . Ну що тобі не доходить ніяк , потужна тормознутість ?
Знімись з ручника ..
"Задарма" - це не задарма, а за саму можливість видобувати і отримувати якийсь зиск. Окрім того, це єдина гарантія що більше нападати не будуть, бо це американський капітал. Все, нічого краще цього ніколи не буде. Затям це.
Можна ще ліси і надра Сибіру дописати, Арктику...
1). Гроші - США.
2). Землі - кацапам.
3). Борги - Європі.
4). Слава - Україні.
Начебто все правильно. Так, ні?
Мовляв, хочеш від України 350 млрд. або корисні копалини, то посилай своїх американців на схід і хай вони це тобі відвойовують.
Ну ну.
Завтра отримаємо результати від цього її патякання!
А може ще сьогодні вночі...
Стадо дегенератів!