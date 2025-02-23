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На оккупированных РФ украинских территориях полезных ископаемых на $350 млрд, - Свириденко

Свириденко о полезных ископаемых

На территориях Украины, которые оккупированы Россией, полезных ископаемых на $350 млрд.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко во время форума "Украина. Год 2025".

"На территории, которая временно оккупирована, этих полезных материалов находится на сумму около 350 миллиардов долларов", - отметила Свириденко.

По ее словам, эти ресурсы россияне могут использовать для своей оборонной отрасли.

Также Свириденко отметила, что задача Украины - привлечь инвестиции в их переработку, а не просто экспортировать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский понимает решающий характер экономического соглашения с США, - Келлог

Соглашение об ископаемых с США

Напомним, Трамп заявил, что хочет заключить с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение на 500 млрд долларов о доступе к редкоземельным ресурсам и природному газу в Украине в обмен на гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании.

Президент Зеленский заявил, что соглашение с США о полезных ископаемых будет подписано на уровне министров при готовности и при условиях гарантий. Сейчас этот документ не готов, чтобы защитить интерес Украины.

Впоследствии Трамп сказал, что Украина сорвала соглашение по редкоземельным металлам. Соглашение было нужно, чтобы США могли вернуть потраченные на поддержку Украины средства.

Администрация президента США Дональда Трампа передала Украине "улучшенный" проект соглашения о полезных ископаемых, который "соответствует украинскому законодательству".

Автор: 

Надра (91) ископаемые (189) Свириденко Юлия (142)


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Топ комментарии
+11
Знову магічне число 350 міліардів 😸
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23.02.2025 16:05 Ответить
+6
Окупована територія то теж територія України , до речі - визнана США . То нехай вводять туди - вайска і забирають ті копали .!
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23.02.2025 16:14 Ответить
+5
Ну вот там, Трамп пусть и добывает ред металлы. На остальной территории Украины не разрешать добывать
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23.02.2025 16:09 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Знову магічне число 350 міліардів 😸
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23.02.2025 16:05 Ответить
Рудий п.дар, прийди й забери у плішивого п.дара.
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23.02.2025 16:10 Ответить
навіщо забирати? той плішивий пітар уже наобіцяв рудому і Сахалін, і Ямал, а також інші ділянки ********* для спільної розробки корисних копалин. і там сума не у 350 і не у 500 лярдів. там може бути набагато більше. в рази. от рудий на таку жирну пропозицію і може спокуситися.
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23.02.2025 18:28 Ответить
Якось підозріло цифри співпадають з трампоновськими.
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23.02.2025 16:15 Ответить
можливо це такий тролінг, в стилі "квн", 956-аналу, ж ОПою зе прі3.14здента Тампа ...
Нехай США дають зброю, в нормальних кількостях відіб'ємо і Донбас і Крим і заберуть собі видобуток цих копалин !!! а для безпеки американських фірм можуть поставити в українських Севастополі, Феодосії, Керчі базу 6 Флоту ВМС США, а на українсько-кацапському кордоні декілька різних баз США - танкову дивізі.ї в Лисичанську, мотострілкову десь під Маріуполем, і тд.тп. !!!!
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23.02.2025 16:21 Ответить
Вікторія Спартц: «Диктатурі Зе і Єрмака настав кінець»- Ростислав Шапошніков - темна скотинячка . З ОБОЗУ часів Подоляка , з Балашовської братії. з полону у рускіх часів АТО - звільнили саме руські а зараз у США й топить ЗЕ та Є але й підігрує Медвдечуківським та Шаріївським у США .
Хтось щось може розяснити мені?Голвоне - ніби -то СПАРЦ взяла Єрамакомародерню за яйця ... Так може тому Єрмак летить в США ?
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23.02.2025 16:22 Ответить
Так справді я особисто заходила на строінку сенаторки Спартц, де вона написала , як економіст не бачить себе в політичних ігрищах в Сенаті а бачить свою користь в фінансових РОЗКРУЧУВНЬ СХЕМ В УКРАЇНІ У Т Ч. ПОТІМ ВОНА В ОБІЙМАХ з медведчуківським з DIOASPORA UA ( за бабло Іларіонова - та ще юєйдіаспора) й разом з Барабаш типу воолонтрекою зла при ОПУ чи ні? Клянуться здолати МАРОДЕНРНЮ зеЄРМАКА - на модлитвоному сніданку було зроблене фото цієї погрожуючої ЄРМАКОБОРДЕЛЬНІ трійці.
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23.02.2025 16:28 Ответить
це трампу кажуть, тіпа, "якщо тобі треба 350 млрд доларів, то піди і забери їх у росії"
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23.02.2025 16:29 Ответить
А скільки на місяці ?
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23.02.2025 16:07 Ответить
не слабо зелені ***** підігріли
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23.02.2025 16:08 Ответить
Ну вот там, Трамп пусть и добывает ред металлы. На остальной территории Украины не разрешать добывать
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23.02.2025 16:09 Ответить
Думали що американці лохи і хотіли їм втулити копалини на окупованих територіях ? А Трамп взяв і послав зєлю ,бо не треба з когось робити дурнів ,бо можна і самим опинитись в дурнях.
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23.02.2025 16:11 Ответить
Як саме послав? Щось ми не в курсі.
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23.02.2025 16:16 Ответить
Бо не хоче з ним мати жодних справ.
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23.02.2025 16:19 Ответить
кацапи запустять китаиців а ті пошурують в украінських надрах
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23.02.2025 16:11 Ответить
а можно було думати про Україну ,та її цінність ,ще тоді, коли 🤡 про мишебратья розказував і війни не буде ? а сьогодні він підпише дерібан з русньою та США на двох ...та ще і реперацій ніх* я для народу України ...
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23.02.2025 16:12 Ответить
Війна почалася після того, як наші розумники почали трубити про безконечні запаси літію, якого компактно зібрано у світі малувато.
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23.02.2025 16:19 Ответить
Цікаво, ***** вже пропонувало агенту Краснову рідкоземи окупованого бамбасу?
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23.02.2025 16:12 Ответить
Та звісно пропонував, як що в висвітовій пресі були статті про то шо ***** пропонував в Арктиці розробляти нафту, газ та інше. То за окуповані території нема шо казати, чому не поділитись вкраденим? Цікаво шо коли в 2014 році почалась вся «двіжуха» на Донеччині, то одна з причин була то шо збирався Shell розробляти сланцевий газ. І руснява пропоганда казала шо землі продали і треба звільняти від піндосів. Тепер ці злидні-адепти секти «путин введи» не мають нічого, а землі віддадуть все одно.
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23.02.2025 17:20 Ответить
Та ви вже оприділіться нарешті - то чи не 10 трильйонів, то 350 мільярдів.
Якщо геологи почнуть реальну розвідку робити, то не здивуюсь що там взагалі мало що цінного є, і це був спеціально запущенний фейк від зебанатів.
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23.02.2025 16:14 Ответить
Окупована територія то теж територія України , до речі - визнана США . То нехай вводять туди - вайска і забирають ті копали .!
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23.02.2025 16:14 Ответить
Ой, вимагатель знайшовся... Вони і самі з москалями домовитись можуть і будуть без бою видобувати.
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23.02.2025 16:21 Ответить
Ну то як кажуть - флаг в руки . Тільки нехай від..буться від нас .
Тобі хіба не пофіг , потужна фсьопрапалість ?
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23.02.2025 16:37 Ответить
Так від вас і відйобуються, якщо не помітив. Хто саме верещить щоб далі допомога була, га?
Чому ж ти не радієш, Максімка Пердепелиця?
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23.02.2025 16:45 Ответить
Та я й бачу як трампон від нас від..бується . Вчепився в наші копалини як воша в кожуха .
Взамін не даючи нічого . То й нах він тут потрібен . Неме гарантій - нема копалин , все чесно ! А хіба ні , потужна дебілість ?
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23.02.2025 16:53 Ответить
Так а хто йому їх запропонував, не підкажеш?
Гарантії бувають лише на тому світі, ніхто за папуасів воювати не буде так чи інакше. Зрозумів, Пердиводиця?
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23.02.2025 17:13 Ответить
Ну так якщо не буде гарантій то які можуть бути копалини .!? Я вже ж пояснив !
Копалини пропонував Зе , але пропонував він їх в обмін на гарантії , а не задарма . Ну що тобі не доходить ніяк , потужна тормознутість ?
Знімись з ручника ..
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23.02.2025 17:21 Ответить
"Гарантії" Зебздюк сам вигадав. Ніхто ніяких гарантій не дає і не буде ніколи давати.
"Задарма" - це не задарма, а за саму можливість видобувати і отримувати якийсь зиск. Окрім того, це єдина гарантія що більше нападати не будуть, бо це американський капітал. Все, нічого краще цього ніколи не буде. Затям це.
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24.02.2025 00:28 Ответить
Зеленський пропонує Трампу копалини )) https://x.com/babaikit/status/1893273091771334680
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23.02.2025 16:16 Ответить
копайте глибше ,там ще є
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23.02.2025 16:17 Ответить
Як тільки трамп відгонить кацапів звідти, то най там добуває- це по чеснаку.
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23.02.2025 16:18 Ответить
Хай звільняє територій та видобивають, може хоть все собі забрати, якщо на словах такий сміливий. Та здається тільки слабим може умови диктувати.
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23.02.2025 16:19 Ответить
Кримський Титан теж нічогенько коштує...
Можна ще ліси і надра Сибіру дописати, Арктику...
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23.02.2025 16:19 Ответить
Можна вже підбивати підсумки війни. Що кому дістанеться.
1). Гроші - США.
2). Землі - кацапам.
3). Борги - Європі.
4). Слава - Україні.
Начебто все правильно. Так, ні?
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23.02.2025 16:20 Ответить
А в одному кубічному кілометрі морської води - 5 кілограмів золота. Тільки є нюанс.
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23.02.2025 16:22 Ответить
високомаржинльні виробництва ніхто українці не віддасть, копайте що куплять і не пищать
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23.02.2025 16:23 Ответить
Це вона так вирішила підколоти Трампа?
Мовляв, хочеш від України 350 млрд. або корисні копалини, то посилай своїх американців на схід і хай вони це тобі відвойовують.
Ну ну.
Завтра отримаємо результати від цього її патякання!
А може ще сьогодні вночі...
Стадо дегенератів!
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23.02.2025 16:24 Ответить
Прикол в тому, що американців окуповані території не цікавлять. Вони заберуть те що є.
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23.02.2025 16:24 Ответить
Ось і весь патріотизм, яким так солодко годували три роки. Все банально та просто, із-за чого розв'язувались дві перші світові війни - РЕСУРСИ.
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23.02.2025 16:28 Ответить
вовочка здав!
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23.02.2025 21:07 Ответить
Коли це смарагдові геологи встигли розвідати запаси корисних копалин,вони ж нічого окрім красти не вміють.Минулого року сенатор Грем зявляв що Україна лежить на трильйонах доларів корисних копалин,і більшість саме схід та центр України.
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23.02.2025 21:39 Ответить
 
 