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Новости
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В этом году КНДР планирует передать России 148 баллистических ракет, - Буданов

Буданов рассказал о планах Северной Кореи передать ракеты России

В 2025 году Северная Корея планирует передать России 148 баллистических ракет типа KN-23.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова во время форума "Украина. Год 2025", информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Россия активно начала использовать против Украины переданные Северной Кореей оперативно тактические ракетные комплексы типа KN-23.

"Первые применения показали низкую точность этого вооружения. После этого при помощи российских специалистов были проведены модернизационные работы, и сейчас точность стала приемлемой. По плану, в этом году КНДР должна поставить России 148 таких ракет", - рассказал глава разведки.

Читайте также: Военное сотрудничество КНДР и РФ представляет серьезную угрозу для международного сообщества, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирилл (466) КНДР (1242) ракеты (3640) россия (96472)


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Топ комментарии
+6
148 балістичних ракет - і навіть руки не будуть викручувати по дальності, цілям і вимагати надра в обмін на ракети?
Та ну, не вірю, це якісь несправжні союзники.
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23.02.2025 16:29 Ответить
+3
А чим займається гур,тільки підрахунками чи може знищить залізницю з Ростова?
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23.02.2025 16:32 Ответить
+3
Вони по Україні балістичними ракетами, а ми по рашці безпілотниками!
Вони атакують танками і бронетехнікою, а ми по них безпілотниками!
Вони атакують на мотоциклах і багі, а ми по них безпілотниками!
Атакують КНДРівці і штурмовики, а ми по них безпілотниками!
В нас рецепт один, бо більше нічого нема...
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23.02.2025 16:39 Ответить
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Ну а нам перемир'я/припинення вогню/заморозка конфлікту і чек до оплати на 500 лярдів.
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23.02.2025 16:23 Ответить
А ви з щєлєй коли хоч 10 передасте в ЗСУ?
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23.02.2025 16:28 Ответить
148 балістичних ракет - і навіть руки не будуть викручувати по дальності, цілям і вимагати надра в обмін на ракети?
Та ну, не вірю, це якісь несправжні союзники.
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23.02.2025 16:29 Ответить
А чим займається гур,тільки підрахунками чи може знищить залізницю з Ростова?
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23.02.2025 16:32 Ответить
да уже в Московском Комсомольце Балданов обьяву подал Требуются подрывники в Ростовскую область--- оплата по договоренности взнос 8 млн. рублей на начало тостов.. тел 666.666.666.010203
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23.02.2025 16:38 Ответить
ну да мы же мирные пилерасты повелись у ублюдков американцев отдали за спасибо 668 ядерных ракет ептЪ вашу ногу придурковатые у**бки во власти как Украины так и США...
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23.02.2025 16:35 Ответить
Вони по Україні балістичними ракетами, а ми по рашці безпілотниками!
Вони атакують танками і бронетехнікою, а ми по них безпілотниками!
Вони атакують на мотоциклах і багі, а ми по них безпілотниками!
Атакують КНДРівці і штурмовики, а ми по них безпілотниками!
В нас рецепт один, бо більше нічого нема...
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23.02.2025 16:39 Ответить
Перші застосування показали низьку точність цього озброєння. Після цього за допомоги російських фахівців були проведені модернізаційні роботи, і зараз точність стала прийнятною. Джерело: https://censor.net/ua/n3537441

Буданова гордість бере за російських колег?🤔
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23.02.2025 16:44 Ответить
А скільки ракет Україні планує передати Трамп і його виродки ??
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23.02.2025 16:49 Ответить
Він лише забрати може те, що вже надали
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23.02.2025 16:55 Ответить
Іржавий , а тобі слабо ???
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23.02.2025 16:56 Ответить
В пендосів вкрай мало наземних пускових,ніхто есмінець чи В2 нам не передасть,хаймарси цапи вже глушать,ось і маємо...
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23.02.2025 17:01 Ответить
кндр весит больше , чем Европа и США вместе взятые . Кто хочет оспорить , пусть напомнит , сколько передано Украине баллистических ракет ?
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23.02.2025 17:06 Ответить
А Південна Корея.....нам гуманітарну допомогу,всяке там кімчі,рисову локшину....
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23.02.2025 17:19 Ответить
Кім це ж корєш Трампа.
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23.02.2025 17:28 Ответить
Ось бачите,у нас навіть в північній кореї є агенти буданова.
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23.02.2025 21:24 Ответить
 
 