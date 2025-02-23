В этом году КНДР планирует передать России 148 баллистических ракет, - Буданов

В 2025 году Северная Корея планирует передать России 148 баллистических ракет типа KN-23.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова во время форума "Украина. Год 2025", информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что Россия активно начала использовать против Украины переданные Северной Кореей оперативно тактические ракетные комплексы типа KN-23.

"Первые применения показали низкую точность этого вооружения. После этого при помощи российских специалистов были проведены модернизационные работы, и сейчас точность стала приемлемой. По плану, в этом году КНДР должна поставить России 148 таких ракет", - рассказал глава разведки.

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