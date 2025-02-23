Украина стала крупнейшим в мире производителем дронов тактического и стратегического уровней, - Умеров

В 2024 году Украина стала крупнейшим в мире производителем дронов тактического и стратегического уровней. Доля отечественной продукции составляет 96% от всех БПЛА, которые в прошлом году поставлялись для Сил обороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время выступления на форуме "Украина. Год 2025".

"Максимально создаем возможности, чтобы сформировать большую зону поражения и не дать продвигаться врагу. Сейчас проводятся закупки комплектующих для увеличения производства в 2025 году", - заявил Умеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году украинское небо увидит еще больше современной авиации, - Умеров

Также отмечается, что Министерство обороны вместе с Правительством работают над тем, чтобы Украина оставалась №1 в мире в сфере производства дронов, наземных роботизированных комплексов и систем РЭБ.