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Украина стала крупнейшим в мире производителем дронов тактического и стратегического уровней, - Умеров

Умеров о дронах

В 2024 году Украина стала крупнейшим в мире производителем дронов тактического и стратегического уровней. Доля отечественной продукции составляет 96% от всех БПЛА, которые в прошлом году поставлялись для Сил обороны Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров во время выступления на форуме "Украина. Год 2025".

"Максимально создаем возможности, чтобы сформировать большую зону поражения и не дать продвигаться врагу. Сейчас проводятся закупки комплектующих для увеличения производства в 2025 году", - заявил Умеров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В этом году украинское небо увидит еще больше современной авиации, - Умеров

Также отмечается, что Министерство обороны вместе с Правительством работают над тем, чтобы Украина оставалась №1 в мире в сфере производства дронов, наземных роботизированных комплексов и систем РЭБ.

Автор: 

дроны (4210) Умеров Рустем (600)


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Топ комментарии
+6
Ага, найбільшим виробником у світі, а волонтери по всьому світу скуповують дрони. Брехло смарагдове!
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23.02.2025 16:37 Ответить
+3
Можливо скромніше під час війни про це вихвалятися, обріжуть поставки електронних комплектуючих і на якому місці ми відразу опинимося?
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23.02.2025 16:33 Ответить
+2
Сколько не говори, халва, во рту слаще не станет. Если бы это было так, такой город как моЦква давно бы прекратил своё существование.
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23.02.2025 16:33 Ответить
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Можливо скромніше під час війни про це вихвалятися, обріжуть поставки електронних комплектуючих і на якому місці ми відразу опинимося?
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23.02.2025 16:33 Ответить
Ніколи не вірь на слово, особливо в політиці.
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23.02.2025 19:43 Ответить
Сколько не говори, халва, во рту слаще не станет. Если бы это было так, такой город как моЦква давно бы прекратил своё существование.
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23.02.2025 16:33 Ответить
Ага, найбільшим виробником у світі, а волонтери по всьому світу скуповують дрони. Брехло смарагдове!
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23.02.2025 16:37 Ответить
Скільки дронів купив тей самий Умєров, Зеленський та Єрмак
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23.02.2025 17:48 Ответить
Умориш, треба додати шо все це вєліколєпіє - це ж "за дорученням" найпотужнішого і "пад чуткім рукаводствам" його ОПи...
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23.02.2025 16:37 Ответить
Яка нахабна БРЕХНЯ!
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23.02.2025 16:39 Ответить
в Москву не летят не только отсутствующие у Умерова баллистические ракеты, но и дроны, которые как-бы у Умерова есть. попроси Ермака, может разрешит, а то балабол тупой
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23.02.2025 16:40 Ответить
А умеров яким боком до цих дронів?
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23.02.2025 16:41 Ответить
В вашому зеленому, наркоманському, брехливому світі любі казочки можливі
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23.02.2025 16:44 Ответить
Чому За завжди відчитується про кількість атакованих російських і ніколи про кількість у відповідь?
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23.02.2025 16:45 Ответить
до сраки якщо не купуєте ідеї а ви їх не купуєте.
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23.02.2025 16:45 Ответить
коли ти обікрав фонд держмайна на мільярди, ти легко можеж стати міністром мо і продовжувати красти. навіть, якщо ти ссучєний дибіл і баран в військовій справі.
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23.02.2025 17:01 Ответить
А кремлівські тролі вже українською свої висери клепають. Чи не прогрес?
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23.02.2025 17:09 Ответить
Довбодятли зелені. Одні відосики і пусті заяви
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23.02.2025 17:12 Ответить
 
 