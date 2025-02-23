Украина имеет альтернативу системам Starlink, - Умеров

Министр обороны Рустем Умеров рассказал, что есть альтернатива системе Starlink. Больше деталей о ней министр пообещал позже.

Об этом Умеров заявил на форуме "Украина. Год - 2025", сообщает Цензор.НЕТ.

"Относительно Starlink. Мы уже работаем над этим, альтернативы есть. Не разглашаем. Скоро вместе и с Минцифры, и с Минстратегпромом, и с другими нашими коллегами из Минобороны и Вооруженных сил сообщим, как мы будем иметь эти решения. Но уже решение есть, альтернатива есть", - рассказал глава оборонного ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновники США обсуждают возможность отключения Украины от спутниковой интернет-системы Starlink, принадлежащей Илону Маску, если Киев откажется от предложенной сделки о полезных ископаемых.

В свою очередь в Польше заявили, что спутниковые интернет-системы Starlink для Украины приобрели они и не могут представить, что кто-то может разорвать соглашение, стороной которого является Польша.

Впоследствии американский миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск назвал ложью информацию Reuters об угрозах США отключить принадлежащую ему Украину Starlink.

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