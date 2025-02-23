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Украина имеет альтернативу системам Starlink, - Умеров

Умеров говорит, что Украина имеет альтернативу Starlink

Министр обороны Рустем Умеров рассказал, что есть альтернатива системе Starlink. Больше деталей о ней министр пообещал позже.

Об этом Умеров заявил на форуме "Украина. Год - 2025", сообщает Цензор.НЕТ.

"Относительно Starlink. Мы уже работаем над этим, альтернативы есть. Не разглашаем. Скоро вместе и с Минцифры, и с Минстратегпромом, и с другими нашими коллегами из Минобороны и Вооруженных сил сообщим, как мы будем иметь эти решения. Но уже решение есть, альтернатива есть", - рассказал глава оборонного ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновники США обсуждают возможность отключения Украины от спутниковой интернет-системы Starlink, принадлежащей Илону Маску, если Киев откажется от предложенной сделки о полезных ископаемых.

В свою очередь в Польше заявили, что спутниковые интернет-системы Starlink для Украины приобрели они и не могут представить, что кто-то может разорвать соглашение, стороной которого является Польша.

Впоследствии американский миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск назвал ложью информацию Reuters об угрозах США отключить принадлежащую ему Украину Starlink.

Читайте также: Маск опроверг информацию об угрозах Украине отключить Starlink

Автор: 

Минобороны (9455) Starlink (118) Умеров Рустем (600)


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Топ комментарии
+8
Ця система називається умер_ЛІНК ? Отже халепа, цей татарин, яких я поважаю всім серцем, виявився такою гнидою, що перевершив "українських гнид".
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23.02.2025 16:37 Ответить
+7
ТА-57?
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23.02.2025 16:34 Ответить
+5
Ага з лазерною зброєю разом. Ви по*издіть - точно відключить, вам то похеру, а для хлопців на фронті це критично.🤬
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23.02.2025 16:40 Ответить
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ТА-57?
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23.02.2025 16:34 Ответить
на оптиці
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23.02.2025 16:41 Ответить
То є так, буде рота зв"язку розмотувати велику катушку оптоволокна і під"єднувати усіх бажаючих.
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23.02.2025 16:44 Ответить
11 рік війні: тапікі, Моторолли, Starlink, Signal- все що змогли за ці роки для військового зв`язку, от тільки свого нічого досі не має і не буде!
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23.02.2025 16:52 Ответить
А вдруг буде, карелюх з'Iшь?
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23.02.2025 17:29 Ответить
голова, вчи мову...
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23.02.2025 18:02 Ответить
" Весь в пыли и морда в грязи! К нам ползет начальник связи!"
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23.02.2025 16:56 Ответить
Голова как пень и в жопе ветка , за начальником ползет разведка😉
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23.02.2025 18:07 Ответить
Свежо предание, да верится с трудом.
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23.02.2025 16:34 Ответить
привет старый добрый закрытый ИНТЕРТЕЛЕКОМ со стандартом Южной Кореи военных СДМА...там одна станция заменяет 8 станций стандарта GSM
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23.02.2025 16:40 Ответить
Це яка? - циганське радіо?
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23.02.2025 16:35 Ответить
А він нехоче вихвалитися скільки звільнено окупованих теріторій чи скільки ще втрачено Українських? Може помиляюся, но він вроді повинен казати про досягнення на фронті, а технарі коли це не буде таємницею скажуть що нам і хто допоміг перемогти кідарусію.
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23.02.2025 16:41 Ответить
Ця система називається умер_ЛІНК ? Отже халепа, цей татарин, яких я поважаю всім серцем, виявився такою гнидою, що перевершив "українських гнид".
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23.02.2025 16:37 Ответить
казнокрад це не національність, це - щастя
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23.02.2025 17:18 Ответить
А щоб ця система була ще потужнішою вона обов'язково повинна бути смарагдовою.
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23.02.2025 21:30 Ответить
''Вмерколінк''
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23.02.2025 16:38 Ответить
А оце батька величезної сімейної кримськотатарської діаспори в Флориді поряд з віллами Трампа , в Україні вже двічі під недорозслідуваннями НАБУ - ОЦЕ ВОНО ХТО в ієрархії влади Буратіно= чєлЄРМАК= Кремль + Трамп? ЧИ ХТО ВОНО вічний раб батька війни Ахмєтова в Україні, роботодавця Манафорта в часи Яника - котрий зараз знову працює на Трампа ... І
ХТО ВОНИ БЛД УСІ? ,
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23.02.2025 16:38 Ответить
Тут проблема, що можуть військову версію GPS відключити, що призведе до погіршення точності разів так у 10.
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23.02.2025 16:39 Ответить
Прочитай що про ту точність пишуть військові . Коли прийшли перші хаймарси , вона була , але *********** було що нічого , а пізніше кацапи навчилися встановлювати перешкоди і до дупи та точність ((
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23.02.2025 18:16 Ответить
Не знаю, що там кацапи. Але амери можуть і те обрізати.
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23.02.2025 19:09 Ответить
Ну і ? Побіжиш вішатися якщо обріжуть , чи до чого ти шумиш ? Міна з міномета без GPS летить , простий снаряд теж ніби без нього вилітає .
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23.02.2025 19:39 Ответить
Ага з лазерною зброєю разом. Ви по*издіть - точно відключить, вам то похеру, а для хлопців на фронті це критично.🤬
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23.02.2025 16:40 Ответить
київстар. але зв'язок поганий
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23.02.2025 16:41 Ответить
Якщо Єрмак полетів до США, то треба в же альтернативу до системи Старлинк шукати.
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23.02.2025 16:41 Ответить
Та будуть робити як цапи,роутер на бпла та зондах,вуаля wifi...
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23.02.2025 16:42 Ответить
А що , скопіювати кацапське гордість не дає , чи совість замучить ?
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23.02.2025 18:17 Ответить
Голубіна пошта, ми в курсі... смарагдові покидь..ки
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23.02.2025 16:42 Ответить
Дві сірникові коробки і кусок нитки або тонкого дроту?
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23.02.2025 16:43 Ответить
На твоїх болотах іншого і не потрібно , однаково електроенергія на "дєнь пабєди" тільки є якщо пальне не пробухаєте ))
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23.02.2025 18:19 Ответить
ЗеСмарагдЛинк?
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23.02.2025 16:45 Ответить
OneWeb британська
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23.02.2025 16:47 Ответить
Також ми маємо альтернативу ******** зброї, це лопати по словах Кулеби
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23.02.2025 16:51 Ответить
аналОговнєтний
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23.02.2025 16:52 Ответить
Україна має альтернативно обдароване вище політичне керівництво!
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23.02.2025 17:01 Ответить
в принципі, ще з самого початку 2000-х, певний час вдома, юзав супутниковий інтернет через звичайну "тарілку" і супутникову комп'ютерну плату skystar1, що дозволяє приймати інтернет данні та дивитися супутникове телебачення (вона й досі десь лежить, вже без діла, серед старих комплектуючих).. швидкість була досить пристойна..
так шо Маск просто масштабував попередню супутникову технологію і його послуги, напевне, з готовністю може надати ще хтось з нерозкручених конккрентів..
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23.02.2025 17:05 Ответить
Хтось зупинить словесний потік цих хвальків-недоуків? З іншого боку, навіть якщо уявити якісь супер досягнення, супер-пупер розробки - може краще помовчати, навпаки тримати в таємниці? Ти ж міністр нібито оборони, а не учасник конкурсу на кращу пісню!
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23.02.2025 17:15 Ответить
Так для таких як ти пишуть , для кого без старлінку "всьо пропало " . Ніхто чомусь не згадує як ЗСУ без нього на курському кутку обходяться .
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23.02.2025 18:21 Ответить
Ще без чого пропонуєте обходитсь? Так, можна обійтись багато без чого, але з якими втратами? І читайте уважніше, мова йде про безперервний потік вихваляння псевдодосягненнями, яких або нема, або не свої (як лазерна зброя прямої дії), або в поодиноких тестових екземплярах, але замість тримати в секреті від ворога вони змагаються, хто перший про це ляпне.
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23.02.2025 18:36 Ответить
Розкладу по полицях : 1. Люба розробка вже не є таємницею після першого її застосування навіть тоді , коли зрадники не злили її іще на стадії випробувань . 2. Я не пропоную обходитися "без чогось " , але коли "чогось" не стане з якихось причин , то це не повинно викликати переляк , а має бути чимось альтернативним замінено. 3. Безперервний потік - це коли щодня розповідають про вундервафлі , які нас за помахом чарівної палички зроблять переможцями , а тут просто відповідь на вчорашній вкид про старлінки , через який дехто вішатися вже побіг , нервуючи що порнуху у 4К не зможе дивится (( .
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23.02.2025 18:47 Ответить
нам би ще альтернативу Умерову мати.
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23.02.2025 17:25 Ответить
Кацап как то обходится без старлинка
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23.02.2025 17:31 Ответить
У них теж це є .
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23.02.2025 18:04 Ответить
Давно уже есть. Неофициально.
Маск отрицает, а Стралинк есть. Как всегда...
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23.02.2025 18:06 Ответить
А почему?
Яблоки тырить проще и выгоднее?
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23.02.2025 18:05 Ответить
Ще иожна в рельсу дзвонити . Важка правда , але не йому носити
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23.02.2025 18:10 Ответить
Маєш що сказати по темі , крім перднути ? 1. Ніхто того старлінку не вимикає , бо термінали куплені поляками і ними оплачений трафік , а як маск відімкне польське обладнання , то ті через суди зроблять його рівним з тобою по заробітках . 2. Крім того старлінку потрібно дійсно мати кілька альтернативних варіантів . Ти ж коли тобі електроенергію вимикають не тільки на свічку покладаєшся ?
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23.02.2025 18:26 Ответить
Volodymyr Serdiuk

Маєш що сказати по темі , крім перднути ?

Мовчки нюхай і нікого не слухай🤣
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24.02.2025 20:43 Ответить
Я ж не проти ,нюхай , хоча судячи з твоїх кометарів , ти вже внюхався так що свого бзда навіть не помічаєш
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24.02.2025 20:55 Ответить
А судячи з твого потоку гуамна на стрічці то ти тіпа самий вумний тут . Все знаєш , всім просторікуєш . Негарно, по свинськи себе ведеш , як бидлюк якийсь
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24.02.2025 20:58 Ответить
нюхай , дурнику , не відволікайся . P.S. Ти хоч би свій ідіотизм на загальний огляд не виставляв після того як всі з цього питання вже відзвітувалися і з порядку денного його зняли .
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24.02.2025 21:06 Ответить
Я думаю ти дорогу знаєш , так що киздуй
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24.02.2025 21:09 Ответить
Не вийде , там ти , і судячи з твоїх коментів, вже прижився так , що злізати не плануєш
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24.02.2025 21:12 Ответить
Це мабуть Київстар чи Водафон...
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23.02.2025 19:07 Ответить
 
 