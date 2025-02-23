Украина имеет альтернативу системам Starlink, - Умеров
Министр обороны Рустем Умеров рассказал, что есть альтернатива системе Starlink. Больше деталей о ней министр пообещал позже.
Об этом Умеров заявил на форуме "Украина. Год - 2025", сообщает Цензор.НЕТ.
"Относительно Starlink. Мы уже работаем над этим, альтернативы есть. Не разглашаем. Скоро вместе и с Минцифры, и с Минстратегпромом, и с другими нашими коллегами из Минобороны и Вооруженных сил сообщим, как мы будем иметь эти решения. Но уже решение есть, альтернатива есть", - рассказал глава оборонного ведомства.
Напомним, ранее сообщалось, что чиновники США обсуждают возможность отключения Украины от спутниковой интернет-системы Starlink, принадлежащей Илону Маску, если Киев откажется от предложенной сделки о полезных ископаемых.
В свою очередь в Польше заявили, что спутниковые интернет-системы Starlink для Украины приобрели они и не могут представить, что кто-то может разорвать соглашение, стороной которого является Польша.
Впоследствии американский миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск назвал ложью информацию Reuters об угрозах США отключить принадлежащую ему Украину Starlink.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ХТО ВОНИ БЛД УСІ? ,
так шо Маск просто масштабував попередню супутникову технологію і його послуги, напевне, з готовністю може надати ще хтось з нерозкручених конккрентів..
Маск отрицает, а Стралинк есть. Как всегда...
Яблоки тырить проще и выгоднее?
Маєш що сказати по темі , крім перднути ?
Мовчки нюхай і нікого не слухай🤣