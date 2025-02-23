Китай заинтересован в справедливом завершении войны в Украине, - Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Китай заинтересован в справедливом завершении войны в Украине.

Об этом он сказал на форуме "Украина. Год 2025" в воскресенье, 23 февраля, комментируя результаты общения с министром иностранных дел Китая Ван И, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я убежден, что Китай также заинтересован в справедливом завершении войны. Для Китая Европа является крупнейшим рынком, наиболее емким рынком поэтому они заинтересованы в отсутствии дестабилизации в этом регионе",- сказал глава внешнеполитического ведомства.

Сибига рассказал, что имел "чрезвычайно продуктивный разговор" с министром иностранных дел КНР Ван И на полях Мюнхенской конференции.

"Это уже был второй разговор на полях Мюнхенской конференции. Он был чрезвычайно предметный, содержательный. И я убежден - с дальнейшими продолжениями. Мы обсудили вопрос связанный с председательством в Совбезе ООН. Это совпадает с нашими мероприятиями на площадках ООН, связанных с третьей годовщиной полномасштабного вторжения, это также было в поле зрения обсуждения", - сказал глава МИД.

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