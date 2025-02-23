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Китай заинтересован в справедливом завершении войны в Украине, - Сибига

Сибига говорит, что Китай заинтересован в справедливом завершении войны в Украине

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Китай заинтересован в справедливом завершении войны в Украине.

Об этом он сказал на форуме "Украина. Год 2025" в воскресенье, 23 февраля, комментируя результаты общения с министром иностранных дел Китая Ван И, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Я убежден, что Китай также заинтересован в справедливом завершении войны. Для Китая Европа является крупнейшим рынком, наиболее емким рынком поэтому они заинтересованы в отсутствии дестабилизации в этом регионе",- сказал глава внешнеполитического ведомства.

Сибига рассказал, что имел "чрезвычайно продуктивный разговор" с министром иностранных дел КНР Ван И на полях Мюнхенской конференции.

"Это уже был второй разговор на полях Мюнхенской конференции. Он был чрезвычайно предметный, содержательный. И я убежден - с дальнейшими продолжениями. Мы обсудили вопрос связанный с председательством в Совбезе ООН. Это совпадает с нашими мероприятиями на площадках ООН, связанных с третьей годовщиной полномасштабного вторжения, это также было в поле зрения обсуждения", - сказал глава МИД.

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Автор: 

Китай (3069) Сибига Андрей (541) Ван И (75) война в Украине (5001)


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Топ комментарии
+4
Ага, Китай дуже зацівлений щоб москалі знищіли України та окупували її теріторію а світ погодився би з цим. Це відкриє двері до експансії самого Китая за допомогою військової сили.
Ось це Китай і називає "справедливим миром". А смарагдовий міністр як завжди... смарагдовий....
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23.02.2025 16:45 Ответить
+2
Что курит эта прокладка Ермака?
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23.02.2025 16:47 Ответить
+1
БИСТРА АБРАМОВИЧЕХАМІЮ ПОСЛОМ ДО СІ !!!
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23.02.2025 16:44 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
БИСТРА АБРАМОВИЧЕХАМІЮ ПОСЛОМ ДО СІ !!!
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23.02.2025 16:44 Ответить
Навіть не смішно. Китай уже гребе наші копалини.
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23.02.2025 16:44 Ответить
Ага, Китай дуже зацівлений щоб москалі знищіли України та окупували її теріторію а світ погодився би з цим. Це відкриє двері до експансії самого Китая за допомогою військової сили.
Ось це Китай і називає "справедливим миром". А смарагдовий міністр як завжди... смарагдовий....
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23.02.2025 16:45 Ответить
Китай визнав окуповані території частиною парашії ? Прикинь- ні !!!!! А от америкоси схоже що визнають . Тому розберися хто у чому зацікавлений , особливо коли Китаю Тайвань свербить .
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23.02.2025 18:28 Ответить
Китай ввів санкції і не купує нічого в раші і не поставляє їм дрони, станки, електроні частини і інші речі які рашка не продукує і які дозволяють їй і далі нищити Україну? Прикинь - НІ!!!! Схоже що вони вже все роблять щоб частина до тих же дронів потрапляли в Україну все тяжче а в рашу гонять вже конвеєром... І китаю Тайвань не свербить - то пряма загроза комуністичному китаю - ти розберись з цим питанням тоді і побачиш що свербить Китаю...
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23.02.2025 21:39 Ответить
Розберися краще ти , суть не у постачанні , а у позиції . Китай вважає Тайвань своєю невід'ємною частиною , саме тому ніде відкрито не виступає за визнання окупованих територій власністю загарбника , бо сам прагне прибрати до рук Тайвань. Американці у своїх вологих мріях прагнуть перетягнути парашку на свій бік у протистоянні з Китаєм . Що залишається Китаю у цій ситуації окрім як показати параші хто її справжній господар ? І так , я ж забувся , господар свого слугу годує , правда коли слуга вибрикує - може посадити на воду (( Ну а щодо загрози .... ти дуже переоцінюєш загрозу Тайваню ********* Китаю , Гонконг ніби ближче , розвалив ? ((
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23.02.2025 22:53 Ответить
Гонконг при чому тут? Це теріторія Китаю якщо що. Так, там повинна була бути певна автономія але її Китай вже років 5 як знищів і це вже "каноничний" Китай. Яка від них може бути "угроза". Тайвань це теж теріторія "каоничного" Китаю, просто на цю теріторію відійшов легітімний і визнаний всім світом (окрім комуністичного Китаю і срср) уряд Китаю. То що Тайвань зараз називається саме Тайвнь а не Китай як це було до 1975(якщо не помиляюсь) це результат домовленостєй які були в ООН щоб не було два Китаї. Але комуністи як завжди на.бали ...
Тому "загроза" від Тайваню це не "переоцінена" а сама натуральна, розвалив?
Ну і на останок - дивіться менше марахфон від смарагдових - бо канєчна штати такі пагані але не все так однозначно, особєно в питанні "москалі поможуть штатам у протистояні з Китаєм"...
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25.02.2025 13:39 Ответить
Що ти тим марафоном як дурень шаблею де треба і не треба розмахався ?
А щодо " легітимного та визнаного всім світом " , то скажи чому легітимний не визнаний членом ООН ? ( Історію можеш опустити , я сам це можу прочитати , просто сам задумайся чи тому що на...ли , чи тому що усіх залякали )
Ну а тепер про основне - саме завдяки тому що Китай прагне Тайвань повернути у своє підпорядкування , він на нашому боці у питанні нашої територіальної цілісності .
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25.02.2025 18:11 Ответить
Марафонем я не махаю - просто те що ви пишете то глупота яка лбється з марахфону.
Тайвань був в оон і саме коли вони вирішили закончити протистояння з китаєм вони вирішили змінити назву з Китай на Тайвань а Китай заблокував. Я мушу писати "історію" для вас бо ви її не знаєте зато приводите доводи спираючись саме на історію.
Ну і про основне - і знову історія - Китай діже всіх жителів нашої планети на 1(ОДНУ) категорію - це ЛЮДИ і це саме китайці. всі інші - мавпи(дикуни). Це дуже спрощено але ...
Постачання нашому ворогу ресурсів, зброї(поки що це дрони, мікроелектроніка та інше а через північну корею вже не тільке зброї а вже і солдат), їжі, фактично УСЬОГО щоб тільке тей курник не розрушився - все це для вас неважливе, головне що вони "за нас". Почитайте уважно що кажуть китайці - вони за "справедливий мир". Нічого не напоминає? Китай є СОЮЗНИКОМ нашого ворога, який веде відкриту війну проти України і при цьому він на нашому боці?
І після цього я там щось роблю з марахфонем?
Це просто трата часу.
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26.02.2025 00:47 Ответить
Багато , ні про що і не зовсім точно (( . Ну що ж не такий Китай , ну то нам США "допоможе" ((
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26.02.2025 01:48 Ответить
США на і так помогли, а враховуючи що вони нам НІЧОГО НЕ ВИННІ, вообщє, бо ми НЕ СОЮЗНИКИ!!! До війни ними не були і зараз ними не являємось. І ви їх гівном обкидуєте.
Зате китай з ваших слів прямо таки наше спасєніє бо він "усьо-го то" фактично оплачує і піддержує вбивства українців. Л - логіка!!!
Капець...
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26.02.2025 13:04 Ответить
Де у моїх коментарях про "спасіння" від Китаю ? Китай обіцяв підтримувати Україну "скільки буде потрібно " .як колись США , чи може я казав що він не заперечує нашу територіальну цілісність , на відміну від сьогоднішніх США , які тепер ствержують протилежне ? (( Ах , і про допомогу ...... класна "допомога" , коли за те що штати мали утилізувати з нас тепер три шкури здеруть , замість того щоб забезпечити вчасно тим чого потребували , а потім вже вимагати за це заплатити (( Щось не чув я щоб американці , коли лендліз під час другої світової постачали, танки давали без гармат ( як абрамси без броні та обладнання та патріоти без системи розпізнавання ) , а гарматами забороняли стріляти по німцях за межами кордонів срср ((
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26.02.2025 18:07 Ответить
Снаряди, петріоти( ага, без розпізнавання але чомусь навіть балістику збивають хоча то може наш найвеличніший зі слугами силою мислі їх сбивають), набої, гроші (мільярдами), ті самі гармати (я так зрозумів з ВАШИХ слів що наші солдати не можуть з них стріляти і мабуть стріляють з мембарських гармат і то не на страйкерах а на бтр-ах воюють)) - я так розумію то не допомога? Ну ладно...
І не "сьогодняшні США, а Дональд Трамп і його команда. І так, він себе веде як мінімум огидно, але змішувати все в одну купу то як мінімум стати на один щабель з тим самим трампом.
Ну і про "спасиння від китаю" - проше - "Ну що ж не такий Китай , ну то нам США "допоможе"". - це то саме місце.
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01.03.2025 01:24 Ответить
Щось мені у твоєму тексті нагадує засланого козачка ((((( Ти просто двієчником у школі був і мову не вчив , чи все ж кацап ? Щодо решти ....... проблеми туземців , шо не розуміють про що мова ведеться , але починають при цьому з піною навколо рота щось доводити , мене мало цікавлять ((( І так ..... сьогодні очільники янкі нам "допомогли" краще нікуди
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01.03.2025 01:31 Ответить
О, що вже нічого відповісти, в методичці з опешєчкі закінчились рядки?
Та ви сам пан на москаля ******** або працюєте на опешечку і на арахамійку який так ******** китайські "методи".
І знову - не путайте трампа і США. Трамп прийшов і пішов, а штати зостануться.
І так трамп видав огидне шоу, але де була наша дипломатична служба яка допустила таке? Що там робив єрмак обок Зеленського???
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01.03.2025 01:38 Ответить
1. "але де була наша дипломатична служба яка допустила таке?" Це яка саме - польська чи парашинська ? ((
2."І знову - не путайте трампа і США. Трамп прийшов і пішов, а штати зостануться." Поки трамп піде - ти тричі у Польщі загнешся ((
3. Щодо решти - ну я ж казав , мене проблеми туземця мало цікавлять
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01.03.2025 01:44 Ответить
Якщо щось і пре то тільке з тебе. Далі писати сенсу не бачу - не хочу спускатися до того рівня.
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01.03.2025 01:59 Ответить
Щоб тобі до нього опуститися- спочатку потрібно до нього піднятися ((
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01.03.2025 02:10 Ответить
P.S. "Ну і про "спасиння від китаю" - проше - "Ну що ж не такий Китай , ну то нам США "допоможе"". - це то саме місце." Не пересмикуй , руцкоізичний , не тицяй своїм власним "спасінням" у мене , обломишся
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01.03.2025 01:34 Ответить
Не пересмикував -скопіював з ВАШОГО повідомлення.
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01.03.2025 01:39 Ответить
Де у моєму коментареві слово "спасиння " ????
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01.03.2025 01:41 Ответить
Їпать Китай нам друзі??? Оце кульбіт від ОПи. Так хто там порно акторка??? **** там нащо вам посередники ідіть зразу до росії.
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23.02.2025 16:46 Ответить
Вам уже більш за все що ні , нєхер було свого агента краснова палить , а от Україні цілком можливо . Китаю параша потрібна у якості шлюшки що раком стоїть постійно , а для цього шлюшці потрібно постійно нагадувати хто вона .
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23.02.2025 18:31 Ответить
Что курит эта прокладка Ермака?
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23.02.2025 16:47 Ответить
Він мабуть китайську вчить, бо англійської геть не знає.
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23.02.2025 16:50 Ответить
Почитайте його біографію - справжній офісний крисняк
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23.02.2025 16:53 Ответить
Китай- наша надія !
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23.02.2025 16:48 Ответить
Та ні , будемо до останнього сподіватися що трумп одумається і все нам "порішає " .
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23.02.2025 18:32 Ответить
Знаєм сто разів чули але йдуть вони за кацапським коритом.
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23.02.2025 16:48 Ответить
От ви 3,14зите - справедливй мир, справедливий мир.
Ну добре не 3,14здите а говорите - справедливий мир, справедливий мир.
А хтось з вас може розшифрувато шо воно таке тйо ваш справедливий мир? По пунктах. Чи то воно так, чисто по3,14здеть?
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23.02.2025 16:51 Ответить
Того і говорять шо звучить гарно і без конкретики .
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23.02.2025 17:06 Ответить
Справедливий мир по путінськи, китайськи, трамповськи це знищення України як держави. По Орбанськи це знищення плюс поділення деяких шматків на користь Будапешту.
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23.02.2025 17:11 Ответить
Справедливий мир,це коли пуйло в шоколаді і зе при владі...
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23.02.2025 16:54 Ответить
У кожного заціка₴леного свої поняття про справедливість...
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23.02.2025 16:56 Ответить
Тобто,,сойтісь где-то по середині,,
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23.02.2025 16:56 Ответить
Китай та Індія-- набільші бенефіціари цієї війни.
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23.02.2025 16:57 Ответить
Головне питання що Китай вважає справедливим завершенням війни . Та і до Сибіги таке ж питання ...
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23.02.2025 17:05 Ответить
Єдиний розумний коментар .
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23.02.2025 18:33 Ответить
 
 