Китай заинтересован в справедливом завершении войны в Украине, - Сибига
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Китай заинтересован в справедливом завершении войны в Украине.
Об этом он сказал на форуме "Украина. Год 2025" в воскресенье, 23 февраля, комментируя результаты общения с министром иностранных дел Китая Ван И, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Я убежден, что Китай также заинтересован в справедливом завершении войны. Для Китая Европа является крупнейшим рынком, наиболее емким рынком поэтому они заинтересованы в отсутствии дестабилизации в этом регионе",- сказал глава внешнеполитического ведомства.
Сибига рассказал, что имел "чрезвычайно продуктивный разговор" с министром иностранных дел КНР Ван И на полях Мюнхенской конференции.
"Это уже был второй разговор на полях Мюнхенской конференции. Он был чрезвычайно предметный, содержательный. И я убежден - с дальнейшими продолжениями. Мы обсудили вопрос связанный с председательством в Совбезе ООН. Это совпадает с нашими мероприятиями на площадках ООН, связанных с третьей годовщиной полномасштабного вторжения, это также было в поле зрения обсуждения", - сказал глава МИД.
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Ось це Китай і називає "справедливим миром". А смарагдовий міністр як завжди... смарагдовий....
Тому "загроза" від Тайваню це не "переоцінена" а сама натуральна, розвалив?
Ну і на останок - дивіться менше марахфон від смарагдових - бо канєчна штати такі пагані але не все так однозначно, особєно в питанні "москалі поможуть штатам у протистояні з Китаєм"...
А щодо " легітимного та визнаного всім світом " , то скажи чому легітимний не визнаний членом ООН ? ( Історію можеш опустити , я сам це можу прочитати , просто сам задумайся чи тому що на...ли , чи тому що усіх залякали )
Ну а тепер про основне - саме завдяки тому що Китай прагне Тайвань повернути у своє підпорядкування , він на нашому боці у питанні нашої територіальної цілісності .
Тайвань був в оон і саме коли вони вирішили закончити протистояння з китаєм вони вирішили змінити назву з Китай на Тайвань а Китай заблокував. Я мушу писати "історію" для вас бо ви її не знаєте зато приводите доводи спираючись саме на історію.
Ну і про основне - і знову історія - Китай діже всіх жителів нашої планети на 1(ОДНУ) категорію - це ЛЮДИ і це саме китайці. всі інші - мавпи(дикуни). Це дуже спрощено але ...
Постачання нашому ворогу ресурсів, зброї(поки що це дрони, мікроелектроніка та інше а через північну корею вже не тільке зброї а вже і солдат), їжі, фактично УСЬОГО щоб тільке тей курник не розрушився - все це для вас неважливе, головне що вони "за нас". Почитайте уважно що кажуть китайці - вони за "справедливий мир". Нічого не напоминає? Китай є СОЮЗНИКОМ нашого ворога, який веде відкриту війну проти України і при цьому він на нашому боці?
І після цього я там щось роблю з марахфонем?
Це просто трата часу.
Зате китай з ваших слів прямо таки наше спасєніє бо він "усьо-го то" фактично оплачує і піддержує вбивства українців. Л - логіка!!!
Капець...
І не "сьогодняшні США, а Дональд Трамп і його команда. І так, він себе веде як мінімум огидно, але змішувати все в одну купу то як мінімум стати на один щабель з тим самим трампом.
Ну і про "спасиння від китаю" - проше - "Ну що ж не такий Китай , ну то нам США "допоможе"". - це то саме місце.
Та ви сам пан на москаля ******** або працюєте на опешечку і на арахамійку який так ******** китайські "методи".
І знову - не путайте трампа і США. Трамп прийшов і пішов, а штати зостануться.
І так трамп видав огидне шоу, але де була наша дипломатична служба яка допустила таке? Що там робив єрмак обок Зеленського???
2."І знову - не путайте трампа і США. Трамп прийшов і пішов, а штати зостануться." Поки трамп піде - ти тричі у Польщі загнешся ((
3. Щодо решти - ну я ж казав , мене проблеми туземця мало цікавлять
Ну добре не 3,14здите а говорите - справедливий мир, справедливий мир.
А хтось з вас може розшифрувато шо воно таке тйо ваш справедливий мир? По пунктах. Чи то воно так, чисто по3,14здеть?