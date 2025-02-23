Территориальная привязка для прохождения ВВК будет отменена, - Умеров
Уже в этом году граждане смогут проходить военно-врачебную комиссию без привязки к месту жительства.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров во время выступления на форуме "Украина. Год 2025".
Он отметил, что Минобороны меняет подход к работе ВВК, чтобы процесс был удобным, прозрачным и быстрым. Реформа будет проходить в два этапа: до 28 февраля будут внедрены электронные направления, которые уже можно сформировать в приложении Резерв+. Второй этап, который завершится осенью 2025 года, предусматривает разграничение медицинских и административных данных.
"Это позволит гражданам проходить ВВК в любом медицинском учреждении, независимо от места регистрации или ТЦК", - рассказал Умеров.
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ХТО ВОНИ БЛД УСІ? ,
МАРОДЕРИ ЕПОХИ ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧОГО БУРАТІНО ?
Сидить 3 скотини тільки для того щоб поставити відмітку "годен" .Людину з діабетом визнають абсолютно здоровою.І це з пафосним "хлопців треба міняти".
А так на глаз прикинули йух к носу і в бус