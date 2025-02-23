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Территориальная привязка для прохождения ВВК будет отменена, - Умеров

Умеров о ВВК

Уже в этом году граждане смогут проходить военно-врачебную комиссию без привязки к месту жительства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров во время выступления на форуме "Украина. Год 2025".

Он отметил, что Минобороны меняет подход к работе ВВК, чтобы процесс был удобным, прозрачным и быстрым. Реформа будет проходить в два этапа: до 28 февраля будут внедрены электронные направления, которые уже можно сформировать в приложении Резерв+. Второй этап, который завершится осенью 2025 года, предусматривает разграничение медицинских и административных данных.

Также читайте: В "Резерв+" сгенерировано около 16 тысяч электронных направлений на ВВК, - Минобороны

"Это позволит гражданам проходить ВВК в любом медицинском учреждении, независимо от места регистрации или ТЦК", - рассказал Умеров.

Автор: 

военно-врачебная комиссия (204) Умеров Рустем (600)


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Топ комментарии
+20
Так так і було вже, де спіймали там і проводять, а Рустем проходив її?
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23.02.2025 16:46 Ответить
+11
У бусiку можливо проходженя ВЛК
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23.02.2025 16:56 Ответить
+10
Рустем в перші роки захваченного Криму мав бізнес рашки, паспорт рашки, податки платив на рашку - а зараз ЗАСЛУЖЕНИЙ мародеру України!!! На Мюнхенскій останній ще й шушкався з золотояценостним Резніковим - який сказав журналістці ( є відео) - я тут заради України !!!
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23.02.2025 16:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Так так і було вже, де спіймали там і проводять, а Рустем проходив її?
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23.02.2025 16:46 Ответить
Рустем в перші роки захваченного Криму мав бізнес рашки, паспорт рашки, податки платив на рашку - а зараз ЗАСЛУЖЕНИЙ мародеру України!!! На Мюнхенскій останній ще й шушкався з золотояценостним Резніковим - який сказав журналістці ( є відео) - я тут заради України !!!
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23.02.2025 16:51 Ответить
Ні, це зовсім інше. Тепер буде так: спіймали, скрутили, погрузили в автобус і повезли туди, де "проходження ВЛК" максимально швидке і з очевидним результатом...
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23.02.2025 19:15 Ответить
Це не їх методи, вони не здадті фальсифікувати рішення про придатність, чи все таки здатні?
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23.02.2025 19:18 Ответить
Йєму нє нада. А тепер сравні: чи срав, чи ні?
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24.02.2025 18:52 Ответить
А оце батька величезної сімейної кримськотатарської діаспори в Флориді поряд з віллами Трампа , в Україні вже двічі під недорозслідуваннями НАБУ - ОЦЕ ВОНО ХТО в ієрархії влади Буратіно= чєлЄРМАК= Кремль + Трамп? ЧИ ХТО ВОНО вічний раб батька війни Ахмєтова в Україні, роботодавця Манафорта в часи Яника - котрий зараз знову працює на Трампа ... І
ХТО ВОНИ БЛД УСІ? ,

МАРОДЕРИ ЕПОХИ ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧОГО БУРАТІНО ?
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23.02.2025 16:47 Ответить
А де в вас тут Прут? - та постіиного місця немає - де спіимали там і прут
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23.02.2025 16:50 Ответить
У бусiку можливо проходженя ВЛК
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23.02.2025 16:56 Ответить
Та ні, там тільки можуть загримувати як майбутнього актора.
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24.02.2025 20:46 Ответить
И в Монако тоже?
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23.02.2025 17:03 Ответить
Ура, це так зручно, де зловили там пройшов, дя-ку-є-мо!
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23.02.2025 17:04 Ответить
Спецом будуть возити на влк в інші регіони щоб не могли порішати на місці.
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23.02.2025 17:19 Ответить
Ти бачив те ВЛК?
Сидить 3 скотини тільки для того щоб поставити відмітку "годен" .Людину з діабетом визнають абсолютно здоровою.І це з пафосним "хлопців треба міняти".
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23.02.2025 17:32 Ответить
Хороший лікар-спеціаліст на влк ніколи працювати не буде.
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23.02.2025 17:54 Ответить
А там ч немає спеціалістів половина пенсюків-маразматиків половина непотрібного шлаку
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23.02.2025 22:17 Ответить
Так ото ж.
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23.02.2025 22:18 Ответить
Покращення
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23.02.2025 17:48 Ответить
А нащо воно взагалі? Мені олівцем понаписували статті .
А так на глаз прикинули йух к носу і в бус
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23.02.2025 18:02 Ответить
Патужна
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23.02.2025 18:15 Ответить
 
 