Территориальная привязка для прохождения ВВК будет отменена, - Умеров

Уже в этом году граждане смогут проходить военно-врачебную комиссию без привязки к месту жительства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров во время выступления на форуме "Украина. Год 2025".

Он отметил, что Минобороны меняет подход к работе ВВК, чтобы процесс был удобным, прозрачным и быстрым. Реформа будет проходить в два этапа: до 28 февраля будут внедрены электронные направления, которые уже можно сформировать в приложении Резерв+. Второй этап, который завершится осенью 2025 года, предусматривает разграничение медицинских и административных данных.

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"Это позволит гражданам проходить ВВК в любом медицинском учреждении, независимо от места регистрации или ТЦК", - рассказал Умеров.