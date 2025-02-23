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Трамп не навсегда, а нам нужен мир на много-много лет, - Зеленский

Зеленский заявил о важности мира на многие годы

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности от США которые должны быть отражены в соглашении.

Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Если вы считаете, что экономическое соглашение является частью грантов безопасности, то почему там, где будут присутствовать интересы вашего бизнеса,  не может быть ваших гарантий. Такой пас я сделал в сторону Соединенных Штатов. Это также еще не обсуждали с ними, не получили обратно ответ.

Поэтому я считаю, что пример с американскими компаниями, которые уже в тот или иной момент этой войны пострадали, говорит о том, что Путина, если он захочет, при повторной агрессии, ничего не остановит. И это не из-за уважения или неуважения к президенту Трампу.

Во-первых, он не навсегда, а нам нужен мир на много-много лет. И нам легче не будет из-за того, что, например, Трамп его придавил, дожал, и, например, при Трампе нет наступления русских. Ну, нам что легче, что у нас тут будет через 10 лет? Мы должны думать сейчас. Давайте, чтобы это было нашей проблемой, и мы закончили войну, и мы решили все проблемы, а не стали оставлять это на будущее", - заявил он.

Также читайте: Это наш стол переговоров, - Зеленский заявил, что на переговорах должны быть Украина, Европа, США и РФ

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) Трамп Дональд (5855)


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Топ комментарии
+11
Це ми маємо мати Зеленського на багато років ?
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23.02.2025 17:21 Ответить
+10
а що має робити ? піддякувати ?
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23.02.2025 17:21 Ответить
+9
Всі ми смерні і ніхто не знає хто кого переживе
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23.02.2025 17:18 Ответить
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"Гуантарамо"?
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23.02.2025 17:22 Ответить
та все я розумію що ти мав на увазі! чи ти думаєш що написавши речення англійською якось мене здивував? я непогано володію англійською, івритом, українською, російською, французською... що далі?
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23.02.2025 17:33 Ответить
Guantanamera, gujira guantanamera...
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23.02.2025 18:04 Ответить
Поряд з собою та харошим парнєм путіним?
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23.02.2025 17:22 Ответить
Поки що у путіна шанс здохнуть від сміху дивлячись як Трамп лиже йому задницю...
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23.02.2025 17:54 Ответить
Піди з твоїм хйлом війною-на США - й теж стане назавжди. як й ти
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23.02.2025 17:25 Ответить
Це пісець, шоу двох жлобів, які на гачку у російських спецслужб
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23.02.2025 17:27 Ответить
Тупий чі що?
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23.02.2025 17:51 Ответить
може, він трампіст? Досі не помічав, в свій кондуїт не заносив.
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23.02.2025 18:01 Ответить
Всі ми смерні і ніхто не знає хто кого переживе
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23.02.2025 17:18 Ответить
а що має робити ? піддякувати ?
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23.02.2025 17:21 Ответить
головне що не сперечаєтесь що зеленський Оманська Гнида
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23.02.2025 17:23 Ответить
я не можу відповісти вам що було в Омані . Я там не був . Ви не були , ніхто з тих хто про це говорить там не був. Тому я не знаю що там було . Можу на ваш рахунок помилятись . Може ви дійсно там були .
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23.02.2025 17:26 Ответить
зате я знаю що було в лютому 2022...в Ірпені та Бучі

злийся, гнида зелена..і не відсвічуй
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23.02.2025 17:28 Ответить
хворе , йди випий пігулку . Не маєш доказів , завались "герой" знань .
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23.02.2025 17:30 Ответить
покажіть мені пряму цитату його слів що він проти закінчення війни . Не ваші фантазії, а пряму його мову .
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23.02.2025 17:32 Ответить
Цікаво, а слово "корупціонер" тебе не зачепило?
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23.02.2025 17:59 Ответить
я йому гроші не давав . Якщо ви давали , то ваша провина .
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23.02.2025 18:01 Ответить
Там був патрушев, в той самий час. Тобі цього не достатньо??
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23.02.2025 17:56 Ответить
так , писали що там був цей представник орди . Далі що ? Зустріч була ? Якщо була то про що домовлялись ? Де зрада ?
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23.02.2025 18:00 Ответить
Не шукай в них логіку. Артєль напрасний труд.
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23.02.2025 17:24 Ответить
автор асфальта та травневих шашликів мав би вже давно повіситись

Чонгар, клістрони, дерьмак, татаров, гетьманцев.....
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23.02.2025 17:26 Ответить
3 000+ Воїнів земакака продав на бойню у полон... Чому не висить ще на арці дружбинародафф за шию, - не зрозуміти...
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23.02.2025 17:30 Ответить
Может просто дурак
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23.02.2025 17:39 Ответить
а почему бы не бесить ржавого? военную помощь он остановил, палки в колеса военной помощи ставил когда был байден.
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23.02.2025 19:02 Ответить
бісити можна маючи сильну позицію..а ракова позиція Гнида хіба що для Вас сильна
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23.02.2025 19:25 Ответить
Це ми маємо мати Зеленського на багато років ?
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23.02.2025 17:21 Ответить
я так розумію, він натякає, що ще мінімум 4 роки
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23.02.2025 17:25 Ответить
На початку строку Трампа сказати, що :" він не назавжди"...
Такий пас я зробив у бік Сполучених Штатів. Це також ще не обговорювали з ними, не отримали назад відповідь. Джерело: https://censor.net/ua/n3537459
Не забувай, що американці грають трошки у інший футбол...
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23.02.2025 17:22 Ответить
Вова вже рік як пересидів, то і у Трампа може статися, з його то замашками
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23.02.2025 17:23 Ответить
Ой дебіл...
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23.02.2025 17:24 Ответить
Немає нічого вічного чим тимчасове.
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23.02.2025 17:24 Ответить
Шо це чмо меле. Воно сподівається ще чотири роки імітувати захист країни, перебуваючи при владі, а потім прийде хтось інший і дасть йому все що воно хоче. Неадекват - він і без дози неадекват.
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23.02.2025 17:24 Ответить
Земакака продався мацквє у 1997-му на конкурсі квн у диняпрапірдоFFську, - хабар з кишені шпонсєра-каломойші у клешні маслякова, завербованого на раба кгб давно. 20 років у мацквє дресироване на дубльора януковоща; у 18-му зареєструвало "партію" на смішній квартирі й лишень з кількох щурів, а у 19-му воно вибухнуло. От тільки в БИДЛА нашого "синдром риби-гупії" й пам'ять зтирається через 10 секунд...
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23.02.2025 17:49 Ответить
Зараз в Доні пєрбак взірветься, чекаємо відповідь від трампона.
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23.02.2025 17:25 Ответить
Боже, храни Америку від нової Великої Депресії!
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23.02.2025 19:15 Ответить
Трамп проснеться і у когось ( з наглою,небритою мордою,сіпатим ,гнусявим голосом) буде палати дупа.
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23.02.2025 17:31 Ответить
Гітлер здох , і це патлате ***** здохне ,як і його дружок кацап-*****.
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23.02.2025 17:32 Ответить
знов
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23.02.2025 17:33 Ответить
Вчасно промовчати - це талант. Навіщо зе б'є трампа нижче пояса ? трамп же мріє про 3-й термін.

Тепер рижа мавпа буде мститись (на додачу до іншого *******), зате зе пафосну фразу ляпнув
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23.02.2025 17:35 Ответить
а до текущего момента Трамп был нашим союзником, судя по вашему утверждению
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23.02.2025 19:03 Ответить
Перечитайте мій комент, а саме "на додачу ..."
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23.02.2025 19:30 Ответить
Зєля ********* .що його тихенько прибере ЦРУ і на цьому все закінчиться.
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23.02.2025 17:37 Ответить
ми готові скинутись грошима на це
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23.02.2025 19:41 Ответить
Нехай забирає в Гуантанами. Ми ще заплатимо цру
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24.02.2025 00:18 Ответить
а скажуть що зеленський обізвав трампа тимчасовим.
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23.02.2025 17:38 Ответить
Сьогоднізранку може бути сердечний напад в трампона
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23.02.2025 17:42 Ответить
Зараз би дипломатично помовчати а воно тявкає ,не времья зараз чипляти цього рижого (геостратега). В зовнішній та внутрішній політиці все просрав і продовжує гадити.
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23.02.2025 17:47 Ответить
Вечный зЕ, остальные временны.
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23.02.2025 17:51 Ответить
Але як він чудово,з гумором підкузьмив Трампа!Мовляв старий пень скоро може і не бути презом,а я молодий,перспективний,в мене всьо впєрєді!Тільки от Трамп не прощає ні насмішок,ні образ,нагнути він здатен кого завгодно.І як казала одна шльондра у мєня всьо впєрєді,але коли нагнусь то уже сзаді...
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23.02.2025 17:52 Ответить
Гав-гав, черговий...
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23.02.2025 17:55 Ответить
От знов - босяк, а не Президент…
***** ти знов чипляєш Трампа???
Чого ти цим досягнеш - чергового ультиматиму???
хай би воно стосувалось одного тебе, *******, але ж це стосується всієї України та тисяч життів українців, самозакоханний ДАЛБАЙОБ!!!
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23.02.2025 18:01 Ответить
піддержую зеленського-все правильно
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23.02.2025 18:22 Ответить
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23.02.2025 18:41 Ответить
NATO єдина гарантія
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23.02.2025 18:42 Ответить
Трамп не вічний, але завдана ним шкода буде переслідувати багато майбутніх поколінь.
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23.02.2025 18:50 Ответить
Трампівська адміністрація уже нелегітимна у США. Десятки мільйонів людей на протестах по всій країні вимагають імпічменту трампа, виставляють на своїх будинках чорні прапори США.
Не довго їм залишилось Білий Дім займати.
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24.02.2025 00:23 Ответить
The Trump geometry is a based on a few basic axioms that are never to be challenged. 1) There can't be anything after Donald Trump. 2) Nothing and no one is, has been, or will ever be greater than Donald Trump. 3) Donald Trump cannot be wrong about anything at all. 4) Donald Trump always wins.
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23.02.2025 18:57 Ответить
There's a fifth one - Donald Trump is the biggest cocksucker.
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24.02.2025 00:59 Ответить
Вмив діда Дональда...Тепер нехай ходить та оглядується бо ЗЄля намікнув йому на недалеку кончіну.)
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23.02.2025 19:35 Ответить
Зе наконец то начал говорить как лидер а не прогибала под то что слабый запад командует но рашу боятся
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23.02.2025 19:37 Ответить
Зе совсем расхрабрился.пока Трамп спит.Ну ничего.скоро проснеться...
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23.02.2025 20:32 Ответить
трамп обіср*ться коли це прочитає))) він не вічний -звучить як погроза))
як громадянин - я схавлюю те, що зе сказав, але мабуть не варто було б. Ця тварина може нас вдавити
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23.02.2025 20:39 Ответить
 
 