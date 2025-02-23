Трамп не навсегда, а нам нужен мир на много-много лет, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности от США которые должны быть отражены в соглашении.
Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Если вы считаете, что экономическое соглашение является частью грантов безопасности, то почему там, где будут присутствовать интересы вашего бизнеса, не может быть ваших гарантий. Такой пас я сделал в сторону Соединенных Штатов. Это также еще не обсуждали с ними, не получили обратно ответ.
Поэтому я считаю, что пример с американскими компаниями, которые уже в тот или иной момент этой войны пострадали, говорит о том, что Путина, если он захочет, при повторной агрессии, ничего не остановит. И это не из-за уважения или неуважения к президенту Трампу.
Во-первых, он не навсегда, а нам нужен мир на много-много лет. И нам легче не будет из-за того, что, например, Трамп его придавил, дожал, и, например, при Трампе нет наступления русских. Ну, нам что легче, что у нас тут будет через 10 лет? Мы должны думать сейчас. Давайте, чтобы это было нашей проблемой, и мы закончили войну, и мы решили все проблемы, а не стали оставлять это на будущее", - заявил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
злийся, гнида зелена..і не відсвічуй
Чонгар, клістрони, дерьмак, татаров, гетьманцев.....
Такий пас я зробив у бік Сполучених Штатів. Це також ще не обговорювали з ними, не отримали назад відповідь. Джерело: https://censor.net/ua/n3537459
Не забувай, що американці грають трошки у інший футбол...
Тепер рижа мавпа буде мститись (на додачу до іншого *******), зате зе пафосну фразу ляпнув
***** ти знов чипляєш Трампа???
Чого ти цим досягнеш - чергового ультиматиму???
хай би воно стосувалось одного тебе, *******, але ж це стосується всієї України та тисяч життів українців, самозакоханний ДАЛБАЙОБ!!!
Не довго їм залишилось Білий Дім займати.
як громадянин - я схавлюю те, що зе сказав, але мабуть не варто було б. Ця тварина може нас вдавити