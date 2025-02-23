Трамп не навсегда, а нам нужен мир на много-много лет, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности от США которые должны быть отражены в соглашении.

Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Если вы считаете, что экономическое соглашение является частью грантов безопасности, то почему там, где будут присутствовать интересы вашего бизнеса, не может быть ваших гарантий. Такой пас я сделал в сторону Соединенных Штатов. Это также еще не обсуждали с ними, не получили обратно ответ.

Поэтому я считаю, что пример с американскими компаниями, которые уже в тот или иной момент этой войны пострадали, говорит о том, что Путина, если он захочет, при повторной агрессии, ничего не остановит. И это не из-за уважения или неуважения к президенту Трампу.

Во-первых, он не навсегда, а нам нужен мир на много-много лет. И нам легче не будет из-за того, что, например, Трамп его придавил, дожал, и, например, при Трампе нет наступления русских. Ну, нам что легче, что у нас тут будет через 10 лет? Мы должны думать сейчас. Давайте, чтобы это было нашей проблемой, и мы закончили войну, и мы решили все проблемы, а не стали оставлять это на будущее", - заявил он.

Также читайте: Это наш стол переговоров, - Зеленский заявил, что на переговорах должны быть Украина, Европа, США и РФ