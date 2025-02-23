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Новости Мирные переговоры
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Это наш стол переговоров, - Зеленский заявил, что на переговорах должны быть Украина, Европа, США и РФ

Зеленский о странах-участниках переговоров

Президент Владимир Зеленский заявил, что за столом переговоров по завершению войны в Украине должны быть Украина, Европа, США и РФ.

Об этом он сказал на пресс-конференции 23 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.

"Очень важно, чтобы мы все понимали, что это не стол переговоров, за который приглашают Украину, это наш стол. И это главное. Потому что война в Украине. И мы являемся частью континента Европы, поэтому Европа должна обязательно за ним быть... Я думаю, что это справедливо, чтобы Европа была представлена в более широком смысле, чем ЕС... Например, Великобритания - наш сильный партнер. Как можно без нее", - сказал глава государства.

Он также заявил, что обязательно за столом переговоров должны быть США, потому что это наш главный донатор.

"Мы хотим завершить войну, и партнеры считают, что там должна быть Россия - и Россия там будет... Мы рассматриваем этот стол переговоров: Украина как часть Европы, Европа, Америка и Россия. Примерно так",- добавил Зеленский.

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Автор: 

Европа (1941) Зеленский Владимир (21096) переговоры (5090) россия (96472) США (27336)


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Топ комментарии
+6
Після такої прес-конференції давити будуть Україну, а нє росію. Для чого лідор її зробив? Щоб виправдатись від бидломатії? Так він сам її пропагує...
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23.02.2025 17:20 Ответить
+3
Понти ганяє доки Трамп спить
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23.02.2025 17:16 Ответить
+2
Чесна стрілка 2 на 2. А не 2 проти нас.
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23.02.2025 17:20 Ответить
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я ніколи не був прихильником найвеличнішого зебіла і не голосував за нього, але ти тупий підор, йди нахер звідси, на кожній гілці сереш, забагато тебе...
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23.02.2025 17:29 Ответить
це провактор - працює ТИПУ ПРОТИ ЗЕ, а насправді на розпалювання ворожнечі - згадування про єврейське коріння Зеленського у такій формі це праця на Хйла та нацистів у команді Трампа
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23.02.2025 18:17 Ответить
Таких з бувшої ботарні Пригожина та сьогоднішніх ботів Подоляка- Медвдечука у сша дуже багато, притерлися біля діаспори за за гроші Іларіонова, є такий сайт типу діаспори DIASPORA UA- а там засідають на блогах провокатори Медведчука, Шарія , й прочай херні Кремля . Рулить сайтом типу діаспорянин Юрій Кондеревич.
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23.02.2025 18:23 Ответить
Понти ганяє доки Трамп спить
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23.02.2025 17:16 Ответить
Так в кацапів хотєлки ж не міняються - потрібно шоб Трамп іх гарно шуганув
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23.02.2025 17:16 Ответить
Після такої прес-конференції давити будуть Україну, а нє росію. Для чого лідор її зробив? Щоб виправдатись від бидломатії? Так він сам її пропагує...
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23.02.2025 17:20 Ответить
Чесна стрілка 2 на 2. А не 2 проти нас.
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23.02.2025 17:20 Ответить
Все правильно говорить .
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23.02.2025 17:20 Ответить
Бреше,зеленський бреше,а не говорить,коли йому потрібно говорити він два слова зв'язати не може.
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23.02.2025 17:22 Ответить
Що, що, а говорить він уміє!
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23.02.2025 17:25 Ответить
То чого ти досі цей стіл не організував, а Трампу в рота заглядаєш?
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23.02.2025 17:21 Ответить
і єрмак!!!
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23.02.2025 17:21 Ответить
а Україна то там навіщо?
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23.02.2025 17:22 Ответить
Як челобитну подоєш царю Донні?!
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23.02.2025 17:23 Ответить
Якщо Зеленський так буде бикувати, то Україна сама на одинці залишиться в протистоянні з рашкою.
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23.02.2025 18:15 Ответить
Маацковскя кансєрва обізвалась.
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23.02.2025 19:12 Ответить
Чому рашка починає говорорити про мир - бо починає програвати війну.
А поточний гідрант США тупий труп - маразматик, на фоні якого Байден - геній і Ціцерон.
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23.02.2025 19:10 Ответить
От кацапстан там точно не обов'язковий, немає про що розмовляти з кацапстанцями!
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23.02.2025 20:53 Ответить
 
 