Это наш стол переговоров, - Зеленский заявил, что на переговорах должны быть Украина, Европа, США и РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что за столом переговоров по завершению войны в Украине должны быть Украина, Европа, США и РФ.

Об этом он сказал на пресс-конференции 23 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.

"Очень важно, чтобы мы все понимали, что это не стол переговоров, за который приглашают Украину, это наш стол. И это главное. Потому что война в Украине. И мы являемся частью континента Европы, поэтому Европа должна обязательно за ним быть... Я думаю, что это справедливо, чтобы Европа была представлена в более широком смысле, чем ЕС... Например, Великобритания - наш сильный партнер. Как можно без нее", - сказал глава государства.

Он также заявил, что обязательно за столом переговоров должны быть США, потому что это наш главный донатор.

"Мы хотим завершить войну, и партнеры считают, что там должна быть Россия - и Россия там будет... Мы рассматриваем этот стол переговоров: Украина как часть Европы, Европа, Америка и Россия. Примерно так",- добавил Зеленский.

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