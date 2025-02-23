Это наш стол переговоров, - Зеленский заявил, что на переговорах должны быть Украина, Европа, США и РФ
Президент Владимир Зеленский заявил, что за столом переговоров по завершению войны в Украине должны быть Украина, Европа, США и РФ.
Об этом он сказал на пресс-конференции 23 февраля, сообщает Цензор.НЕТ.
"Очень важно, чтобы мы все понимали, что это не стол переговоров, за который приглашают Украину, это наш стол. И это главное. Потому что война в Украине. И мы являемся частью континента Европы, поэтому Европа должна обязательно за ним быть... Я думаю, что это справедливо, чтобы Европа была представлена в более широком смысле, чем ЕС... Например, Великобритания - наш сильный партнер. Как можно без нее", - сказал глава государства.
Он также заявил, что обязательно за столом переговоров должны быть США, потому что это наш главный донатор.
"Мы хотим завершить войну, и партнеры считают, что там должна быть Россия - и Россия там будет... Мы рассматриваем этот стол переговоров: Украина как часть Европы, Европа, Америка и Россия. Примерно так",- добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А поточний гідрант США тупий труп - маразматик, на фоні якого Байден - геній і Ціцерон.