Обижается на слово "диктатор" тот, кто является диктатором, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский ответил, обижается ли на слова Дональда Трампа, который назвал его диктатором.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, я бы не назвал эти слова в мой адрес от президента Трампа комплиментами, мягко говоря. Я понимаю это. Но для чего обижаться? Обижаться на слово "диктатор" будет тот, кто является диктатором. А я воспринимаю это как... ну, ну что же сделаешь. Ну, будем как-то жить с Соединенными Штатами Америки. Диктаторами точно не будем.

Просто неинтересно. Я законно избранный президент, не через какую-то силу пришел к власти. Меня избрали 73%. Кстати, парламентариев, которые приходили в то же время, также никто не назначал, парламент избрал народ Украины", - сказал президент.

Зеленский отметил, что после окончания военного положения будут выборы и люди сделают выбор.

"Десятилетие у власти не собираюсь быть. Но и Путину быть у власти над территориями Украины не дадим", - подытожил он, добавив, что ему важно, что о нем думают украинцы, а "слова пройдут".

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