Обижается на слово "диктатор" тот, кто является диктатором, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский ответил, обижается ли на слова Дональда Трампа, который назвал его диктатором.
Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Безусловно, я бы не назвал эти слова в мой адрес от президента Трампа комплиментами, мягко говоря. Я понимаю это. Но для чего обижаться? Обижаться на слово "диктатор" будет тот, кто является диктатором. А я воспринимаю это как... ну, ну что же сделаешь. Ну, будем как-то жить с Соединенными Штатами Америки. Диктаторами точно не будем.
Просто неинтересно. Я законно избранный президент, не через какую-то силу пришел к власти. Меня избрали 73%. Кстати, парламентариев, которые приходили в то же время, также никто не назначал, парламент избрал народ Украины", - сказал президент.
Зеленский отметил, что после окончания военного положения будут выборы и люди сделают выбор.
"Десятилетие у власти не собираюсь быть. Но и Путину быть у власти над территориями Украины не дадим", - подытожил он, добавив, что ему важно, что о нем думают украинцы, а "слова пройдут".
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звідси і треба виходити...
Я не збираюся визнавати 500 млрд. Подобається це комусь чи ні
Я не визнаю і $100 млрд, ми домовлялися із Байденом, що це грант. Грант це не обов'язок.
Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців,
Україна отримала $100 млрд допомоги від США, а не 350, не 500, не 700
Я вірю, що Трамп хоче і допоможе закінчити війну. Але силу треба направити на росію
Президент сказав, що США дали допомоги більше за всіх, але в порівнянні з ЄС - рівноправно.
Україна, Європа, США і рф - таким ми бачимо "стіл перемовин"
Коли США продають або надають пакетами допомоги зброю Ізраїлю, Катару чи Саудівській Аравії, вони отримують 100% прибутку?"
Давай Вова, пали напалмом!
Не стримуй себе!
До чого тут ПТН-ПНХ???
До чого тут ПТН-ПНХ???
"І я хочу наголосити - я вірю, що пан Володимир не хоче здати Україну.Я вірю, що пан Володимир і мрії не має затягнути Україну назад до Російської імперії. Але Путін має цю мрію. І якщо він не знає, як цьому протистояти, на сьогоднішній день ми точно маємо прибирати всі ризики з українського майбутнього. Я наголошую, що на сьогоднішній день ми маємо дуже красиву обгортку, дорогу, яскраву. І в цій обгортці кожен може знайти собі те, що він хоче : хто - зниження тарифів, про які сьогодні говорив Володимир, хто - зарплати вчителя по чотири тисячі доларів, хто - підвищення пенсій, хто - повернення в Росію, а хто може знайти і рух в Європу. Але пане Володимире, ви самі сказали, що ви - кіт в мішку, так ви не кіт в мішку, ви - мішок, а у вашому мішку сьогодні чорти і коти, включно з олігархами, колишніми регіоналами і всім тим, що загрожує моїй державі!"