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Обижается на слово "диктатор" тот, кто является диктатором, - Зеленский

Трамп назвал Зеленского диктатором. Он прокомментировал

Президент Владимир Зеленский ответил, обижается ли на слова Дональда Трампа, который назвал его диктатором.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, я бы не назвал эти слова в мой адрес от президента Трампа комплиментами, мягко говоря. Я понимаю это. Но для чего обижаться? Обижаться на слово "диктатор" будет тот, кто является диктатором. А я воспринимаю это как... ну, ну что же сделаешь. Ну, будем как-то жить с Соединенными Штатами Америки. Диктаторами точно не будем.

Просто неинтересно. Я законно избранный президент, не через какую-то силу пришел к власти. Меня избрали 73%. Кстати, парламентариев, которые приходили в то же время, также никто не назначал, парламент избрал народ Украины", - сказал президент.

Зеленский отметил, что после окончания военного положения будут выборы и люди сделают выбор.

"Десятилетие у власти не собираюсь быть. Но и Путину быть у власти над территориями Украины не дадим", - подытожил он, добавив, что ему важно, что о нем думают украинцы, а "слова пройдут".

Читайте: Трамп не навсегда, а нам нужен мир на много-много лет, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) Трамп Дональд (5855)


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Топ комментарии
+16
Диктатор наказав усім головам сільрад підтвердити, що він - не диктатор ...
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23.02.2025 17:31 Ответить
+10
НЕДОДИКТАТОР
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23.02.2025 17:28 Ответить
+10
Так згідний ти не диктатор бо тобі диктує єрмак і татаров.
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23.02.2025 17:29 Ответить
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23.02.2025 17:27 Ответить
НЕДОДИКТАТОР
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23.02.2025 17:28 Ответить
Узурпатор, якому диктують, що він має робити!
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23.02.2025 17:35 Ответить
ТЦК, ТЦКа, ТЦКаааа!!!
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23.02.2025 17:44 Ответить
Ніколи, а за тобою?
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23.02.2025 17:50 Ответить
Слова, диктатор и Украина несовместимы априори.
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23.02.2025 17:27 Ответить
Коли влада концентрована, то це диктатура і вона по факту уже давно в Україні існує, бо розділення на гілки влади фактично не існує
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23.02.2025 17:35 Ответить
Шо прямо так Скабеева и говорит ?
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23.02.2025 17:42 Ответить
Тобто треба зважати на якусь шлендру, а якщо вона щось і сказалоа, то цього вже не може бути? До речі, ви якщо її слухаєте, то ви пациент палати 6
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23.02.2025 17:48 Ответить
Отличную ты дал себе характеристику.
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23.02.2025 17:58 Ответить
Хороша фраза Муждабаєва:- трамп не про російський, він- російський!
звідси і треба виходити...
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23.02.2025 17:28 Ответить
Виходити треба з того на кого працює ця медіахвойда Муждабаев.
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23.02.2025 17:39 Ответить
Давай розказуй шлендра, на кого працює
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23.02.2025 17:49 Ответить
А ти його прозелене колего, разом лижете сраку владі ?
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23.02.2025 18:59 Ответить
Зеленський навіть не ображається !
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23.02.2025 17:29 Ответить
Зелений стоїцизм!
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23.02.2025 17:32 Ответить
А чого ображатися на придурка? Тут він правий.
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23.02.2025 17:40 Ответить
Так згідний ти не диктатор бо тобі диктує єрмак і татаров.
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23.02.2025 17:29 Ответить
А ви не думали, що він чує голоси, з інших просторів і мірностей? Беріть на озброєння, так лякати себе і інших довбнів зручніше...
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23.02.2025 17:49 Ответить
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23.02.2025 20:28 Ответить
Ось ще найцікавіші цитати з його виступу:

Я не збираюся визнавати 500 млрд. Подобається це комусь чи ні

Я не визнаю і $100 млрд, ми домовлялися із Байденом, що це грант. Грант це не обов'язок.

Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців,

Україна отримала $100 млрд допомоги від США, а не 350, не 500, не 700

Я вірю, що Трамп хоче і допоможе закінчити війну. Але силу треба направити на росію

Президент сказав, що США дали допомоги більше за всіх, але в порівнянні з ЄС - рівноправно.

Україна, Європа, США і рф - таким ми бачимо "стіл перемовин"

Коли США продають або надають пакетами допомоги зброю Ізраїлю, Катару чи Саудівській Аравії, вони отримують 100% прибутку?"
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23.02.2025 17:30 Ответить
Тут згоден з ним на 100%, яким огидним він мені б не був.
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23.02.2025 17:41 Ответить
Правильно!
Давай Вова, пали напалмом!
Не стримуй себе!
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23.02.2025 17:31 Ответить
Диктатор наказав усім головам сільрад підтвердити, що він - не диктатор ...
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23.02.2025 17:31 Ответить
Бенин Оманский Нарик!!! Беда в том , что ты в силу своего слабоумия не знаешь значения этого слова, а вот агент краснов с идиотом маском знают....
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23.02.2025 17:31 Ответить
Це шапіто двох клоунів вже упарило, другий тиждень одне і те саме, а тим часом люди гинуть, ресурси супротиву тають
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23.02.2025 17:31 Ответить
І це з вами американцями триматись після таких виборів ?
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23.02.2025 17:41 Ответить
Війна 3 роки, а ти хочеш, щоб хтось за день зупинив? Готуймося на ранок 24. ***** вже приготувалось.
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23.02.2025 17:43 Ответить
На диктатора не доріс - такии собі рішала і 5 - 6 менеджерів
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23.02.2025 17:31 Ответить
Проте, вчиться дуже швидко у лукашка та *****. Як обдурити на виборах, і бути "ВІЧНИМ".
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23.02.2025 17:44 Ответить
Кто обзывается - тот сам так называется!
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23.02.2025 17:32 Ответить
Цитати ***** тут на Цензорі недоречні. Він для своїх це казав.
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23.02.2025 17:45 Ответить
Невже дитячий садочок не відвідував?
До чого тут ПТН-ПНХ???
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23.02.2025 18:28 Ответить
На щастя я не був навіть у піонерському таборі. І відчуваю гени свого діда. Гени Свободи. Хоча він все своє життя прожив у "таборі". НЕВОЛІ. Мені теж дісталась така доля. І ось нарешті я відчув себе вільним. Чого не відчув мій дід. А ця людина все зруйнувала. Для чого ? Тому, що мені нагадує оцю Потвору викликає у мене відразу й ЛЮТУ НЕНАВИСТЬ. Ви написали кацапською. Моя реакція була природною. Навіть не кацапська мова, а його вислови. Хоча йдуть вони з його та мого дитинства. І вони мають різні значення для нас обох. Бо Потвора ніколи не була Людиною. Я не вас засуджую, а згадку про нього. Як Свастика, яка має інше призначення.
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23.02.2025 21:28 Ответить
Вас розумію. Але ПТН-ПНХ моє дитинство не привласнив! І на мовну політику я тоді жодного впливу не мав.
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23.02.2025 22:53 Ответить
Невже дитячий садочок не відвідував?
До чого тут ПТН-ПНХ???
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23.02.2025 18:28 Ответить
Це відбулося ще 4 роки назад
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23.02.2025 17:37 Ответить
Господи, закрийте цей потік. Після подібних висерів Трамп остаточно зрозуміє що тут рятувати нема чого.
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23.02.2025 17:33 Ответить
Дуже смішно чути від тої мразоти, що недавно підняв всіх своїх медіашлюшок,опитувальні центри,чмоблогерів позетивчиків для спростування слів Трампа про 4% рейтингу,там і про дектатуру теж ішлось.
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23.02.2025 17:35 Ответить
Промова Порошенка на стадіоні під час дебатів:
"І я хочу наголосити - я вірю, що пан Володимир не хоче здати Україну.Я вірю, що пан Володимир і мрії не має затягнути Україну назад до Російської імперії. Але Путін має цю мрію. І якщо він не знає, як цьому протистояти, на сьогоднішній день ми точно маємо прибирати всі ризики з українського майбутнього. Я наголошую, що на сьогоднішній день ми маємо дуже красиву обгортку, дорогу, яскраву. І в цій обгортці кожен може знайти собі те, що він хоче : хто - зниження тарифів, про які сьогодні говорив Володимир, хто - зарплати вчителя по чотири тисячі доларів, хто - підвищення пенсій, хто - повернення в Росію, а хто може знайти і рух в Європу. Але пане Володимире, ви самі сказали, що ви - кіт в мішку, так ви не кіт в мішку, ви - мішок, а у вашому мішку сьогодні чорти і коти, включно з олігархами, колишніми регіоналами і всім тим, що загрожує моїй державі!"
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23.02.2025 17:35 Ответить
Круто сказано!
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23.02.2025 17:43 Ответить
так ты не просто диктатор . ты вор ,убийца и нелегитимный
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23.02.2025 17:37 Ответить
Высер.
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23.02.2025 17:38 Ответить
Диктатор це той, хто підміняє всіх собою і своїми людьми. А не той хто абіжається чи нєабіжається. Бо артист знає як своєю мімікою обшукати глядачів. Він плаче, а в душі ... регоче на сцені.
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23.02.2025 17:42 Ответить
Саддам і Муамар також сміялися з Америки. Поки їх не зґвалтували і повісили.
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23.02.2025 17:59 Ответить
Капець. Хто обзивається, той так і називається. Віддай мої іграшки і не пісяй в мій горшок...
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23.02.2025 18:04 Ответить
Обраний ти по технологіям,розробленими політтехнологами і за допомогою Бені.Канали ТВ 1+1 і др.тобі допомагали.Твоє кіно ,,"Слуга народа" це і є ті технології на які купилась частина населення.Шукаю хто з мого оточення і не тільки голосував за Зеленського,а знайти не можу.Може брешуть?
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23.02.2025 19:14 Ответить
 
 