Пока Украина не в НАТО в качестве гарантии безопасности необходимо внешнее финансирование нашей 800-тысячной армии, - Зеленский

Пока Украина не является членом НАТО в качестве гарантии безопасности необходимо внешнее финансирование 800-тысячной украинской армии.

Об этом на пресс-конференции 23 февраля заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим об экономических гарантиях безопасности - это членство в Европейском союзе для нас, раз. Второе - это финансирование украинской армии не менее 800 тыс, так я считаю. Если нас нет в НАТО, если у нас с вами нет пока что таких гарантий безопасности, а мы понимаем что пока что Соединенные Штаты и несколько европейский стран против. Поэтому понимаем с вами, что реально НАТО пока нет, но будет на столе, в разговорах, уверен в этом", - сказал глава государства.

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