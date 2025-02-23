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Пока Украина не в НАТО в качестве гарантии безопасности необходимо внешнее финансирование нашей 800-тысячной армии, - Зеленский

Зеленский о финансировании армии как гарантии безопасности

Пока Украина не является членом НАТО в качестве гарантии безопасности необходимо внешнее финансирование 800-тысячной украинской армии.

Об этом на пресс-конференции 23 февраля заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим об экономических гарантиях безопасности - это членство в Европейском союзе для нас, раз. Второе - это финансирование украинской армии не менее 800 тыс, так я считаю. Если нас нет в НАТО, если у нас с вами нет пока что таких гарантий безопасности, а мы понимаем что пока что Соединенные Штаты и несколько европейский стран против. Поэтому понимаем с вами, что реально НАТО пока нет, но будет на столе, в разговорах, уверен в этом", - сказал глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (21096) финансирование (1814) ВСУ (6738) гарантии безопасности (141)


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Топ комментарии
+5
Янелох, снимай свой асфальт, продавай его "как есть" и финансируй.
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23.02.2025 18:17 Ответить
+3
Ти, що хочеш мобілізованих тримати вічно?
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23.02.2025 18:13 Ответить
+3
Тобі вова за розкрадання вже виділених грошей в штатах срок пожиттевий світить,а ти все про наступний транш мрієш.
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23.02.2025 18:16 Ответить
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Ти, що хочеш мобілізованих тримати вічно?
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23.02.2025 18:13 Ответить
А в тебе є інша пропозиція, типу " Кац прєдлагаєт здацца"?
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23.02.2025 21:01 Ответить
А, ви хочете, щоб хтось воював вічно?
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24.02.2025 17:15 Ответить
Всьго навсьго прижарити ординцям кокпіти, щоб ви менше ординили, а займалися протезуваням своїх причандал.
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24.02.2025 22:39 Ответить
Мда, що я можу сказати.
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24.02.2025 23:17 Ответить
Та дійсно, сходи до Машки, півасу сосни..
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25.02.2025 00:32 Ответить
Яка, я з Іспанії войовнича.
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25.02.2025 00:33 Ответить
Все впирається в зброю і гроші
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23.02.2025 18:15 Ответить
і контроль!!!!!
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23.02.2025 18:15 Ответить
Тобі вова за розкрадання вже виділених грошей в штатах срок пожиттевий світить,а ти все про наступний транш мрієш.
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23.02.2025 18:16 Ответить
Интересная конечно мысль, но может проще восстановить ядерный статус Украины, тем более что вряд-ли кто-то подпишется финансировать 800 000 войска, кормить, поить, одевать, обувать, платить зарплаты и главное вооружать. Если же такое станет реальностью то я лично буду считать Зеленского величайшим человеком на планете Земля.
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23.02.2025 18:17 Ответить
Янелох, снимай свой асфальт, продавай его "как есть" и финансируй.
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23.02.2025 18:17 Ответить
Утримання 800-тисячної армії - це непідйомне фінансове навантаження навіть для сильних економік, не кажучи вже про Україну, яка накопичила борги на 20% ВВП. Військові витрати вже перевищують 21% ВВП, і фінансування такої армії потребуватиме щорічно понад $50 млрд - це майже половина держбюджету.

Залежність від зовнішньої допомоги - тимчасове рішення. США та ЄС уже змінюють формат підтримки, переходячи до кредитів, а це ще більше посилить боргове навантаження. У результаті Україна ризикує опинитися в бюджетній кризі, інфляції та девальвації гривні. Без реальних економічних реформ і пошуку альтернативних рішень така модель просто нежиттєздатна.
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23.02.2025 18:18 Ответить
Слухаємо, тебе, як ікпєрда у данній галузі.
По пунктам.
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23.02.2025 21:02 Ответить
Це на армію! Це єрмаку! Це знову на армію ...
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23.02.2025 18:21 Ответить
Якщо щось потрібно від союзників, то ***** себе вести як шльондра істерична - «дайте мені зараз, бо я така нещасна», одночасно купуючи собі намиста та обжираючись чорною ікрою та устрицями…
Спочатку треба своє оточення посадити заграти, а не вибивати півмільйярди з бюджету на дерібан, під кацапські реактори…
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23.02.2025 18:21 Ответить
Ні США, ні Европа не дадуть коштів необхідних для утримання такої армії, та і є сумнів щодо можливості залучення такої кількості контрактників на добровільній основі, це просто чергова безглузда та пуста заява
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23.02.2025 18:25 Ответить
це життєва необхідність - а то кацапи залижуть рани і попруть знову
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23.02.2025 18:28 Ответить
"нашої 800-тисячної армії" (с)
Коли треба вибити фінансування - то Вова піздить про "800-тисячну армію", але коли треба захищати Україну та звільняти окуповані території - ТО У НАСТУП ЙТИ НІКОМУ!!!
Вова, армія у 800 тис. - це ПІХОТА!!! А не їбануті совкові офіцери сотнями тисяч, підрозділи тилового забезпечення, роти охорони ТЦК та ПВО, тощо. У нас НЕМАЄ 800 тис. армії!!!
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23.02.2025 18:30 Ответить
Зеленского придумал Ленин
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23.02.2025 18:32 Ответить
да сидим дальше у банкомата
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23.02.2025 18:37 Ответить
Чисто ППР,ця прес-конф.:
посидели поп.здели и разошлись.
Що їх там розжовувати?
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23.02.2025 18:40 Ответить
Депутатка Європарламенту від польської антиукраїнської партії "Конфедерація" Анна Брилка заявила, що допомога Україні "коштує грошей", і що Польща повинна була отримати від України "гарантію повернення" наданої їй допомоги.

я бачу вже черга на обрії.... друзів та союзників
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23.02.2025 18:53 Ответить
Без яо это всё фантастика, давно набо было включить подпольно цинтрифуги для обогащения урана
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23.02.2025 18:56 Ответить
Збери зі своєї шобли
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23.02.2025 19:27 Ответить
Спочатку потрібно перевести солдат ЗСУ з статусу "раба " - безправного кріпака ,який може демобілізуватися лише мертвим та інвалідом , в статус "вільна людина " - з чіткими правилами контрактів та умовами демобілізації.
Бо "армія рабів " чи то 800 тисяч чи 8 мільйонів воює дуже погано .

Крикунам про те ,що я ніби зневажаю ЗСУ - це влада перетворила їх у безправних рабів , а я лише констатую факт .
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23.02.2025 19:28 Ответить
Зєля, а ти пробував НЕ КРАСТИ ?
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23.02.2025 21:05 Ответить
 
 