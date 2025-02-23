Пока Украина не в НАТО в качестве гарантии безопасности необходимо внешнее финансирование нашей 800-тысячной армии, - Зеленский
Пока Украина не является членом НАТО в качестве гарантии безопасности необходимо внешнее финансирование 800-тысячной украинской армии.
Об этом на пресс-конференции 23 февраля заявил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Если мы говорим об экономических гарантиях безопасности - это членство в Европейском союзе для нас, раз. Второе - это финансирование украинской армии не менее 800 тыс, так я считаю. Если нас нет в НАТО, если у нас с вами нет пока что таких гарантий безопасности, а мы понимаем что пока что Соединенные Штаты и несколько европейский стран против. Поэтому понимаем с вами, что реально НАТО пока нет, но будет на столе, в разговорах, уверен в этом", - сказал глава государства.
Топ комментарии
+5 ZoV KobZona
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+3 Першегуб Андрей #577021
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+3 Andrei Andreev #495049
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Залежність від зовнішньої допомоги - тимчасове рішення. США та ЄС уже змінюють формат підтримки, переходячи до кредитів, а це ще більше посилить боргове навантаження. У результаті Україна ризикує опинитися в бюджетній кризі, інфляції та девальвації гривні. Без реальних економічних реформ і пошуку альтернативних рішень така модель просто нежиттєздатна.
По пунктам.
Спочатку треба своє оточення посадити заграти, а не вибивати півмільйярди з бюджету на дерібан, під кацапські реактори…
Коли треба вибити фінансування - то Вова піздить про "800-тисячну армію", але коли треба захищати Україну та звільняти окуповані території - ТО У НАСТУП ЙТИ НІКОМУ!!!
Вова, армія у 800 тис. - це ПІХОТА!!! А не їбануті совкові офіцери сотнями тисяч, підрозділи тилового забезпечення, роти охорони ТЦК та ПВО, тощо. У нас НЕМАЄ 800 тис. армії!!!
посидели поп.здели и разошлись.
Що їх там розжовувати?
я бачу вже черга на обрії.... друзів та союзників
Бо "армія рабів " чи то 800 тисяч чи 8 мільйонів воює дуже погано .
Крикунам про те ,що я ніби зневажаю ЗСУ - це влада перетворила їх у безправних рабів , а я лише констатую факт .