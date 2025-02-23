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Новости Оборона
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Занимаемся украинскими аналогами "Patriot", - Зеленский

Украина готовит аналоги Patriot, заявил Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас занимается созданием аналогов системы ПВО Patriot.

Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно Patriot. Кстати, еще не все зашло по принятию комплексного решения на саммите НАТО в Вашингтоне. Вот такие сроки, к сожалению. По системам Patriot я отвечаю, даже не говорю о новых системах. Я говорю о тех системах, о которых мы договорились, это июль был (2024 года. - Ред.). Занимаемся этими вопросами, занимаемся системами ПВО и занимаемся украинскими аналогами. Больше ничего не скажу", - отметил он.

Читайте также: Пока Украина не в НАТО в качестве гарантии безопасности необходимо внешнее финансирование нашей 800-тысячной армии, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) ПВО (2897) Patriot (302)


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Топ комментарии
+22
Тим зймалося КБ за часів Порошенко, але гнуснявий мудозвон разом з кацапами зарубав ту програму у 2019 році
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23.02.2025 18:28 Ответить
+13
Створення українських аналогів Patriot звучить амбітно, але викликає багато питань. Розробка таких складних систем ППО вимагає років, мільярдних інвестицій та технологій, яких в Україні поки немає. Навіть країни з потужною військовою промисловістю витрачають десятиліття на створення подібних комплексів.

Ну, якщо в нас за рік з'являться свої Patriot, то, може, ще й власний космічний флот запустимо? З огляду на реалії, хотілося б почути щось більш конкретне, ніж чергове «займаємося». Бо поки що це звучить як спроба видати бажане за дійсне.
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23.02.2025 18:20 Ответить
+12
та воно вже забембало! весь день ******* потужну *****
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23.02.2025 18:20 Ответить
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Тим зймалося КБ за часів Порошенко, але гнуснявий мудозвон разом з кацапами зарубав ту програму у 2019 році
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23.02.2025 18:28 Ответить
Занимались и на "Луче" Коростылева. Причем с высокой степенью готовности. На окончание каждый год просили какие-то 4 млн. Но и тех Зеля не дал. Стадионы с бассейнами оказались важнее.
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23.02.2025 18:40 Ответить
Заниматься надо восстановлением ядерного статуса Украины.
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23.02.2025 18:19 Ответить
Це червоні лінії для Заходу. За те кацапам можна катувати та вбивати полонених військових, цивільних у тилу, руйнувати усе що заманеться
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23.02.2025 20:48 Ответить
А клепати ракети до Петріотів - нє?
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23.02.2025 18:19 Ответить
і ракети теж
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23.02.2025 18:21 Ответить
Ага. А где наши ракеты "Коралл" или РК-10?
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23.02.2025 18:42 Ответить
А нам кто-то уже передал техдокументацию на производство ракет и лицензию?
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23.02.2025 18:43 Ответить
Він жеж каже шо заимаються украінським аналогом Петріота то чому не можна виготовити аналог ракети до Петріота
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23.02.2025 19:55 Ответить
Он с 2023 года говорил и про массовые удары нашими дальнобойными ракетами "вот-вот". Вы их видели? Пусть хотя-бы начнет с этого.

И обратный инжиниринг тут не работает. Производители не идиоты. Проще довести до ума свои проекты от "Луча" и от "Южмаша". Тем более у "Луча" была уже высокая степень готовности.
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23.02.2025 20:21 Ответить
та воно вже забембало! весь день ******* потужну *****
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23.02.2025 18:20 Ответить
Млять...
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23.02.2025 18:20 Ответить
Створення українських аналогів Patriot звучить амбітно, але викликає багато питань. Розробка таких складних систем ППО вимагає років, мільярдних інвестицій та технологій, яких в Україні поки немає. Навіть країни з потужною військовою промисловістю витрачають десятиліття на створення подібних комплексів.

Ну, якщо в нас за рік з'являться свої Patriot, то, може, ще й власний космічний флот запустимо? З огляду на реалії, хотілося б почути щось більш конкретне, ніж чергове «займаємося». Бо поки що це звучить як спроба видати бажане за дійсне.
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23.02.2025 18:20 Ответить
космічний флот дорого
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23.02.2025 18:22 Ответить
Патріот ні а от комплекс на 90 км реально, враховуючи які були напрацювання ще з часів Кольчуги і оборонпром вийшов перед війною на замкнений цикл виробництва ракет р27, як бачимо з західного досвіду ракети повітря повітря легко модифікуються на земля повітря
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23.02.2025 18:29 Ответить
У нас уже были свои наработки - комплекс СД-300 и ракеты "Коралл". Денег только от Зели не было.
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23.02.2025 18:46 Ответить
ППО та ПРО - це різні системи з різними завданнями. ППО здебільшого орієнтована на аеродинамічні цілі (літаки, крилаті ракети), тоді як ПРО має справу з балістичними ракетами, які мають інші траєкторії та вимагають специфічних рішень для перехоплення. Дальність - не єдиний фактор, важливо ще мати відповідні радари, системи наведення та боєголовки, здатні ефективно працювати проти балістичних загроз. Західний досвід із адаптацією ракет "повітря-повітря" цікавий, але для ПРО потрібні ще складніші технології. І от в плані технологій - ми в прольоті... Зробити болванку, яка летить на 90 км - не проблема, а от навчити її збивати балістику - оце вже проблема
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23.02.2025 18:53 Ответить
Почитайте ветку форума. Тут "спецы" доказывают что ничего сложного - разобрали Петриот, посмотрели и сделали.
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23.02.2025 19:00 Ответить
Нереалістична задача ПРО, перше немає своїх балістичних ракет аналогів Іскандерів, на чому навіть можна провести випробування концепції, вже не кажу про якись проектний зразок..
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23.02.2025 19:26 Ответить
ПВО-шник Янелох только за схему с клистронами уже получил геМОРроя параши.
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23.02.2025 18:22 Ответить
Все правильно зелень каже-піддержую
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23.02.2025 18:23 Ответить
І тут Остапа понесло ... , мабуть забористий "план" отримали від єрмака
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23.02.2025 18:24 Ответить
Выборы
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23.02.2025 18:57 Ответить
розібрали один Патріот , подивились , та там нічого складного
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23.02.2025 18:25 Ответить
Те саме,що мужики на кухні(образно ):
я то,а ми то,а я то,а ми то...
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23.02.2025 18:26 Ответить
заткніть цьому підару мацаприйомник,гнусаве ,їбуче чмо!!!!То паляниця,то вже Патріоти на коліні клепає,так і до Першінгів дійде і човнів Огайо.
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23.02.2025 18:31 Ответить
який Патріот ? за три роки не почали виробляти ракети до Точки У зразка 1976 року ! воюємо тільки м'ясом !
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23.02.2025 18:31 Ответить
Зачем. У нас есть испытанные и принятые на вооружение "Вильха М\М2". Нужно только их производить.
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23.02.2025 20:23 Ответить
Был такой стишок когда то. ,,Стоит ольха, стоит ольха, вся верхушка гнутая---по твоим глазам я вижу, что ты пи*данутая,,! Дайте точный почтовый адрес ЗЕ----я ему заказным отправлю! Хотя кошки на душе скребут---так всё про+бать?! Быстро, весело, и очень даже качественно. И мы все это видели.
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23.02.2025 20:58 Ответить
зільонський і піздьож - це два синоніми...
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23.02.2025 18:32 Ответить
Думаю, це звіздьож, для підняття рейтинга. Цих потужних анонсів ми вже чули до бєніної мами.
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23.02.2025 18:33 Ответить
П*здун.
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23.02.2025 18:33 Ответить
🤣🤣
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23.02.2025 18:44 Ответить
Кокс = сила 😁
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23.02.2025 18:45 Ответить
Онанізмом теж можна займатися, але діти від цього не зʼявляються
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23.02.2025 18:50 Ответить
Хто тебе за язик тягне.Багато анонсуєш,а де воно.Рашисти до 300 БПЛА!!! за ніч почали запускати,а ми раз на тиждень.Може треба менше триндіти, а більше робити
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23.02.2025 19:01 Ответить
Зенелох начал предвыборную кампанию.
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23.02.2025 19:10 Ответить
Така тупа брехня вже не проканає. Нажерлися його навіть зелібоби.
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23.02.2025 19:26 Ответить
Будем посмотреть... Чудеса лохизма высшего сорта наш мудрый нарид не в первый раз демонстрирует.
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23.02.2025 19:40 Ответить
Я перепрошую у спільноти цензора, але коли я слухаю Володимира Олександровича, то чомусь у моєї підсвідомості завжди звучить пісенька з радянського минулого ,
Я тебе, конечно, верю,
Разве могут быть сомненья,
Я и сам всё это видел,
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобою секрет.
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23.02.2025 19:18 Ответить
Як там мінометні міни, брак виправили?
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23.02.2025 19:20 Ответить
Так, якщо ми не вміємо робити мини, то давайте зразу робити Патріот! Та назвемо його якось потужно, наприклад Зеліот!
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23.02.2025 19:22 Ответить
ЗРК "КІЛЬЧЕНЬ" аналог Петриота, в 5-6 разів дешевше. МО надало позитиівну відповідь на розробку кінець 2018-2019 року, і проект був вбитий зеленським і шоблою у 2019 році. Якщо би зеленський не закатав у асфільт цей проект, то були би КАБи ефективними, бо Петріот працює на 80км?
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23.02.2025 19:34 Ответить
Мабуть вже в Карпатах побудовані підземні цехи і обладнання з Южмашу туді перенесено.
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23.02.2025 20:30 Ответить
В который раз опять попрут к нам в Нью-Васюки дирижабли со всего мира на всемирный конгресс шахматистов-ананистов, в чапаева сыграть на стоклеточных досках! Хоть на девок иностранческих посмотрим! Сисек нет---а так красивые!
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23.02.2025 20:50 Ответить
 
 