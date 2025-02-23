Занимаемся украинскими аналогами "Patriot", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас занимается созданием аналогов системы ПВО Patriot.

Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Относительно Patriot. Кстати, еще не все зашло по принятию комплексного решения на саммите НАТО в Вашингтоне. Вот такие сроки, к сожалению. По системам Patriot я отвечаю, даже не говорю о новых системах. Я говорю о тех системах, о которых мы договорились, это июль был (2024 года. - Ред.). Занимаемся этими вопросами, занимаемся системами ПВО и занимаемся украинскими аналогами. Больше ничего не скажу", - отметил он.

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