Занимаемся украинскими аналогами "Patriot", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас занимается созданием аналогов системы ПВО Patriot.
Об этом он сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.
"Относительно Patriot. Кстати, еще не все зашло по принятию комплексного решения на саммите НАТО в Вашингтоне. Вот такие сроки, к сожалению. По системам Patriot я отвечаю, даже не говорю о новых системах. Я говорю о тех системах, о которых мы договорились, это июль был (2024 года. - Ред.). Занимаемся этими вопросами, занимаемся системами ПВО и занимаемся украинскими аналогами. Больше ничего не скажу", - отметил он.
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+22 Юрий Петров #225294
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+13 Serhii #597124
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+12 Iiro Kalastaja #602692
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И обратный инжиниринг тут не работает. Производители не идиоты. Проще довести до ума свои проекты от "Луча" и от "Южмаша". Тем более у "Луча" была уже высокая степень готовности.
Ну, якщо в нас за рік з'являться свої Patriot, то, може, ще й власний космічний флот запустимо? З огляду на реалії, хотілося б почути щось більш конкретне, ніж чергове «займаємося». Бо поки що це звучить як спроба видати бажане за дійсне.
я то,а ми то,а я то,а ми то...
Я тебе, конечно, верю,
Разве могут быть сомненья,
Я и сам всё это видел,
Это наш с тобой секрет,
Наш с тобою секрет.