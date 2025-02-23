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Замороженные активы РФ - это наши деньги. Именно наши, а не наши с партнерами, - Зеленский

Замороженные активы РФ принадлежат именно Украине

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать вариант соглашения с США, в котором взносы в фонд состоят как 50 на 50.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что это честно. И дальше мы можем вкладывать, безусловно, деньги от замороженных российских активов. И это наши деньги. Именно наши. Не с партнерами. А чисто украинские деньги", - заявил он.

По словам президента, использование доходов от замороженных активов РФ позволит делать быстрые инвестиции в общий фонд.

"И это может действительно помочь. Почему я говорю, что это может помочь? Потому что это может быть быстрое инвестирование. Вот например, если от лицензии сегодня передавать деньги в фонд, то знаете, сколько мы получаем? Где-то 60 млрд, да, гривен. Мне кажется, где-то около 2 млрд долларов в год. То есть, сейчас вы понимаете, почему я не мог признать долг, если бы вы взяли 500 млрд и возвращали ежегодно по 2 млрд, да? То есть это 250 лет, просто запомнить этот фонд. Вот, а деньги от замороженных активов, они быстрые. Мы можем взять, например, 50 миллиардов, Соединенные Штаты могут нам дать помощь 50 миллиардов, мы наполним этот фонд по 50 млрд, там будет 100 миллиардов, мы 100 млрд будем вкладывать в добычу и в развитие украинской экономики. Так мне это понятно", - пояснил Зеленский.

Читайте: ЕС ищет способы конфисковать часть замороженных активов РФ, - Bloomberg

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) замороженные активы (305)


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Топ комментарии
+25
Дайте вгадаю, під терміном "наші" мається на увазі 5-6 потужних менеджерів?
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23.02.2025 18:24 Ответить
+15
Твої гроші, це те, що заробив.
Ти взагалі не відробив навіть своєї зарплатні, бо твоїголовні обовʼязки - армія та зовнішня політика і обидва напрямки ТИ ПРОСРАВ!!!
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23.02.2025 18:27 Ответить
+12
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23.02.2025 18:24 Ответить
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Дайте вгадаю, під терміном "наші" мається на увазі 5-6 потужних менеджерів?
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23.02.2025 18:24 Ответить
це наші з Єрмаком гроші
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23.02.2025 18:30 Ответить
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23.02.2025 18:24 Ответить
Піддержую зелень-все вірно
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23.02.2025 18:25 Ответить
Похоже Зе пошел в наступление по всем фронтам
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23.02.2025 18:25 Ответить
Храброго порошка нюхнул
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23.02.2025 18:54 Ответить
Паниковский - Отдайте мне мои деньги, - шепелявил он, - я совсем бедный! Я год не был в бане. Я старый. Меня девушки не любят. - Обратитесь во Всемирную лигу сексуальных ...
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23.02.2025 18:26 Ответить
...реформ и ООН
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23.02.2025 18:55 Ответить
Твої гроші, це те, що заробив.
Ти взагалі не відробив навіть своєї зарплатні, бо твоїголовні обовʼязки - армія та зовнішня політика і обидва напрямки ТИ ПРОСРАВ!!!
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23.02.2025 18:27 Ответить
Правду говорить, не те що ти кацапський виродок
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23.02.2025 19:15 Ответить
Розраховуєш на %%? Ну-ну.....
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23.02.2025 22:22 Ответить
Кордони де?, чий Крим?, а репарації де і коли?
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23.02.2025 18:27 Ответить
Какие кордоны *****,какой крым,Ты ***** курскую область освободить не можешь,что тебе за кордоны ещё говорить тут
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25.02.2025 09:55 Ответить
20 відосіків тільки за пів-години і тільки на ЦензорНет від "найвеличнішого".🤢
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23.02.2025 18:27 Ответить
После Путина брат,после путина.Давно пора провести честные выборы на росии,и бульбарусии ))
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25.02.2025 09:56 Ответить
Ты своего ****** путина послушай,слова связать не может,говорит движухи хочет
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25.02.2025 09:58 Ответить
Воне ще й досі ротом ганьбить Україну і руйнує міжнародну підтримку???
Коли ж воно нарешті здохне від передозу!

Вибачте, але на слова і дії цієї особи в мене вже алергічна реакція повного несприйняття
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23.02.2025 18:30 Ответить
Коли Галахвастов проігрался по крупному , то рєшіл поправіть дєла жєнітьбой.....
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23.02.2025 18:31 Ответить
"Наше золотце" !!!!

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23.02.2025 18:31 Ответить
Ага, саме так, були ваші стали наші.
Що, він жмуглить???
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23.02.2025 18:31 Ответить
Поделить кацапское бабло между ВСЕМИ украинцами, по чесноку.
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23.02.2025 18:32 Ответить
Гроші?
Гроші тільки наші!
Володя за гроші в колінно-ліктьове положення стане!
Вся кар"єра "найвеличнішого" є цьому підтвердженням!
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23.02.2025 18:35 Ответить
Я у вас особисто чи в Україні в загалом є 500 млрд які вимагає рудий х*й? Ні? то не П*здіть. Так як трумп з Україною поводиться так і ми з ним. Хочеш гроші бери у русні. Все зрозуміло але тілкі не таким бовдурам як ви які чомусь думають що угода з СеШеАх зараз принесе Українцям золотой век ёпта а на сам перед це грабування до кісток. Тому треба такі рішення пропонувати а не підписувати будь що і заганяти Україну в лайно на віки. Я не фанат Зеленського і він має чи мало про*бів але зараз він робе що може щоб протистояти зрадницькій політиці рудого п*дара
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23.02.2025 19:14 Ответить
для сша не мелко забрати заморожені рос. кошти і положити собі в карман. Але сс*тно. Краще наї*бати Україну.
Гопники і стервятники
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23.02.2025 20:20 Ответить
Єс і британія спокійно дають нам гроші з % рос.активів. Сша щось заважає зробити те саме?
А судів з Україною вони не бояться?
якщо вони бояться дати відповідь хто агресор і хто напав - то вони прости бл*ді.
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23.02.2025 21:07 Ответить
Дурак думкою багатіє Не кажи гоп поки не перескочив.
Небезпечно вам давати бо ви крадете.Там за бугром розуміють,тому і не дають.
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23.02.2025 18:56 Ответить
Ти з Єрмаком розтринькав 350 ярдів за пів року
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23.02.2025 18:58 Ответить
Поки що смокчеш тільки ти
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23.02.2025 20:08 Ответить
Ой, дурень.
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23.02.2025 19:12 Ответить
Не соромся вава! Так і кажи - ці гроші - мої!
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23.02.2025 19:18 Ответить
Гнида
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23.02.2025 19:36 Ответить
Зе что то вообще разхрабрился..пока Трамп спит.
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23.02.2025 20:19 Ответить
не твої, зелена паскуда, а України!
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23.02.2025 20:27 Ответить
Америка гроші ніколи не віддасть бо тоді не будуть давати інвестицій а інвестиції у долар це святе.
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23.02.2025 20:54 Ответить
''Заморожені гроші ********** - це наші гроші - 95 кварталу''.
Зеленський.
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23.02.2025 21:11 Ответить
"Це наші гроші, мій народ за мене проголосував". Царьок, *****!
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23.02.2025 22:07 Ответить
Ну что теперь наверное всем доходит и западу тоже что это за тип? Твоё в твоём кармане а эти деньги заморожены западом и кто их тебе просто так отдаст? Спрос то потом будет с того кто их отдал.
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24.02.2025 06:36 Ответить
100%
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24.02.2025 22:54 Ответить
Мне кажется, что у Зели с головой непорядок...пусть медведя сначала застрелит, а уж потом свежие...идиёт...
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24.02.2025 10:04 Ответить
Раніше він говорив,що він теряє гроші. 6 млрд. щомісячно, если б казав народу, що буде вторженіе. А тут говоріть, що Украіна. Висновок - будуть вибори
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24.02.2025 12:44 Ответить
Я знаю только то что он пришел в тяжёлое время , разгребать это дерьмо за столько лет не один день и не год . Я за него голосовала , за перемены , но пришлось воевать ....и выхода не было и нет . Или выиграть , я в это верю или проиграть . Зеленский грамотный человек и патриот своей страны . Просто он не всемогущий . Я считаю что нам повезло с президентом . Выборы будут , он настолько устал от всего , я не думаю что он опять захочет участвовать . Он и народ многого достиг . Я его поддерживаю . И у нас парламентско президентская республика, многое не дают делать . Вот парламент надо распустить весь .
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24.02.2025 13:22 Ответить
***** лет. А где перемени? (Имеются ввиду перемени к лучшему)
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25.02.2025 13:01 Ответить
Володя сен қуасыңба, в натуре? қалай ол ақша сенікі болады? ол орыстардың ақшасы, дорогой қаңдай үятсыз адамсын, біреудің ақшасың менікі деп, *** бет жоқ екен озіңде.
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24.02.2025 13:31 Ответить
Не давайте цим злодіям ні копійки, всеодно вони все вкрадуть і просруть, досить годувати дармоїдів)
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24.02.2025 13:32 Ответить
Надо отдать должное Зелёному шоумену!- настоящее Ворье!- сколько газа с России утащили?- а теперь ещё и активы в карман шоумену положить - даже из Америки Трамп разглядел- ну и ворье!
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25.02.2025 12:11 Ответить
Наши... тобто мої?
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25.02.2025 12:59 Ответить
Вообще хоть кто то понимает ,что это за деньги?Как они там оказались и почему Европа и Америка не могут их забрать🤣Это деньги гарантии тех инвестиций которые были вложены в России,как только их заберут,тут же Россия экспроприирует активы в России.Поэтому в России о них никто не переживает.Да частные инвесторы деньги потеряют в России и на Западе,но государство только приобретёт.😂😂😂
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25.02.2025 18:40 Ответить
Наших 240, и моих 60...😄
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25.02.2025 19:22 Ответить
 
 