Замороженные активы РФ - это наши деньги. Именно наши, а не наши с партнерами, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать вариант соглашения с США, в котором взносы в фонд состоят как 50 на 50.

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, информирует Цензор.НЕТ.

"Я считаю, что это честно. И дальше мы можем вкладывать, безусловно, деньги от замороженных российских активов. И это наши деньги. Именно наши. Не с партнерами. А чисто украинские деньги", - заявил он.

По словам президента, использование доходов от замороженных активов РФ позволит делать быстрые инвестиции в общий фонд.

"И это может действительно помочь. Почему я говорю, что это может помочь? Потому что это может быть быстрое инвестирование. Вот например, если от лицензии сегодня передавать деньги в фонд, то знаете, сколько мы получаем? Где-то 60 млрд, да, гривен. Мне кажется, где-то около 2 млрд долларов в год. То есть, сейчас вы понимаете, почему я не мог признать долг, если бы вы взяли 500 млрд и возвращали ежегодно по 2 млрд, да? То есть это 250 лет, просто запомнить этот фонд. Вот, а деньги от замороженных активов, они быстрые. Мы можем взять, например, 50 миллиардов, Соединенные Штаты могут нам дать помощь 50 миллиардов, мы наполним этот фонд по 50 млрд, там будет 100 миллиардов, мы 100 млрд будем вкладывать в добычу и в развитие украинской экономики. Так мне это понятно", - пояснил Зеленский.

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