Мы можем обсудить поставки оружия из Китая, если они заинтересованы в этом, - Зеленский
Украина готова обсуждать с Китаем, различные способы остановить Россию, в частности, и поставки оружия. Но в приоритете - не потерять поддержку США.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.
"Прежде всего, я считаю, что Китай изрядно заинтересован в Европе, в ЕС в экономическом смысле. По моему мнению, в этом случае Китай может помочь нам различными возможностями остановить Путина и обеспечить уважение к нашей территориальной целостности. Для этого нам нужно оружие. Мы никогда не спрашивали об оружии у Китая, потому что мы знаем ответ. Я думаю, что это возможно, если Китай мог бы нам помочь в этом. При условии, что у них есть заинтересованность сыграть определенную роль, мы готовы об этом говорить", - сказал президент.
Кроме того, он не исключил участие Китая в восстановлении Украины, если КНР примет участие в предоставлении гарантий безопасности. Президент подчеркнул, что восстановление произойдет после войны и потребует больших инвестиций.
"Приоритетом будет украинский бизнес и все страны, которые дадут нам гарантии безопасности. Я думаю, что это было бы справедливо в отношении всех наших партнеров. То есть они дадут нам гарантии безопасности, а мы им - бизнес возможности. Я считаю, что мы можем иметь экономические отношения с Китаем, и считаю, что, и мы это и во время Формулы мира, и во время Саммита всегда говорили, Китай должен присутствовать обязательно, особенно, я имею в виду, в тот момент, когда могут обсуждаться вопросы о территориальной целостности и суверенитете Украины. И если они нам могут помочь в этом вопросе, в этом пункте, в отношениях с партнерами или в принуждении РФ признать территориальную целостность Украины, то почему нет? Мы не можем отвергать тех или иных партнеров, потому что мы в войне, ту или иную помощь", - пояснил Зеленский.
В то же время президент отметил, что серьезных сигналов о помощи от КНР нет.
Отвечая на вопрос, может ли Китай стать запасным аэродромом Украины, если, например, возможно, Китай начнет дистанцироваться от РФ, президент заявил, что он привык бороться до конца.
"И поэтому я не хочу, чтобы мы думали о плане Б или говорили о нем вслух, а все же (хочу, чтобы мы - Ред.) сосредоточились на том, чтобы не потерять США... Но мы говорим, если честно, еще и с Европой. И сегодня серьезные страны Европы уже думают над форматом увеличения - в случае вызовов - своей помощи еще", - резюмировал Зеленский.
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китайцям ще Сибір-наш відвойовувати
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Коли крошкє цахєсу вимнкуть мікрофон?
більш за все китай хоче щоб кацапи виграли - в іншому разі китай залишиться один на один з амерами
прикро, що трамп це не розуміє - зараз для нього прекрасний шанс розвалити найближчого союзника китая
і головна задача всього західного світу - зробити цей час відновлення якомога довшим, але дуралєй трамп це не розуміє
Ну не дипломат ти Вова, не дипломат. В тема нема ні відчуття міри і такту. Суцільне бикування.
трамп чудить - то 350 то вже менше ста - то вже знову 350
то легітимний то нелегітимний, то берем на перемовини то не берем
тут по іншому просто не можна
По пунктам і чому саме ти так вважаєш?
А зараз Зе просто собі рейтинг підіймає - подивіться який я хороший, не прогнувся перед Трампом.
Повторюю питання ще раз.
Де, і якими словами у ДІАЛОЗІ із Трампом і ЧИНОВНИКАМИ США, чи У Яких саме висловлюваннях, щодо цих перемовин, Зеленьський бикував?
Розповідати про все на світі, без конкретних прикладів непотрібно.
https://www.youtube.com/watch?v=YMGrwcyNiug&t=9s
Істерика яку варто припинити. Зеленський і Єрмак з букв "ж","о","а","п" слово "щастя" не складуть.
https://www.youtube.com/watch?v=euxO2f9CZi8&t=7s
в ачісткєпрєзідєнтом?
розісратись зі всіма партнерами.
не купляти режими, а підпорядковувати ключові галузі економіки та критично важливу інфраструктуру. Московія робить ставку на «купівлю» місцевого диктатора і максимальну консервацію його влади. Для цього правителю виділяються кошти, озброєння і найманці. Реалізується військова операція держпереворотів (чим й займався «Вагнер»), що дає швидкий короткостроковий результат. Проте авторитарний режим необхідно постійно підтримувати, щоб не стався опозиційний відкат, який може зруйнувати московські плани, і потребуватиме нових операцій з держперевороту. Китай діє по іншому. Він робить ставку на викуп ключових галузей економіки та контроль критичної інфраструктури.Тому Китаю все одно хто буде при владі. Китай має контроль над всіма необхідними важелями для контролю над будь-якими правителем. Саме такий підхід забезпечує більшу ефективність китайської експансії, на відміну від російської/радянської.
Не втручатись у місцеві війні/розбірки. Якщо москва вимушена постійно підтримувати свого диктатора, то Китаю майже байдуже на потенційного правителя, бо він все одно буде залежати від економічних галузей, які контролюють китайські компанії. І звісно, навіть місцеві активісти з автоматами калашникова розуміють наслідки від агресії у бік китайських інвестицій. Кінець-кінцем, москва тягне в Африку важке озброєння, продає/роздає його за копійки, а китайські ПВК часто не мають навіть стрілецької зброї. Згідно з китайським законодавством, приватним охоронним компаніям заборонено носити зброю як на території країни, так і за її межами. За деякими винятками.
Тиша. Про китайські приватні армії в Африці максимально мало інформації. Вони зберігають повну тишу на відміну від московських колег. Чому? Бо у китайців нема потреби встрягати у військові дії, щоб зберегти конкретного диктатора при владі. Всі попередні відмінності породжують останню особливість - дії чужими руками.
Річ у тім, що китайські приватні фірми, в основному, представлені «інструкторами», які забезпечують рекрутинг та навчання місцевого населення. Понад те, китайці роблять ставку на «місцеві охоронні субпідряди», коли місцеву фірму (китайську, але юридично місцеву) наймають на виконання охоронних завдань. До речі, такій фірмі дозволено мати зброю, якщо це узгоджується з місцевими законами. Тому, якщо китайцям десь силою й доводиться щось робити чи захищати, то фізично, інформаційно та юридично у цьому беруть участь місцеві фірми. Тоді у медіа це не «китайський вагнер», а «місцеві розбірки». Це дозволяє китайцям максимально перебувати в тіні. У «Вагнера» в Африці теж є власний рекрутинг, але кістяк та основна ударна сила - це московитські найманці. З усього вищесказаного випливає те, що китайський бізнес або найманець має в африканській спільноті «нейтральний» чи, навіть, «позитивний» статус, тоді як вагнер і московія мають статус кровних ворогів серед місцевих опозиційних кланів, які вони винищували задля збереження влади лояльного до москви диктатора.
Масштаби китайських приватних армій в Африці
Як було зазначено раніше, визначити реальний об'єм китайських приватних армій в Африці доволі важко. Причина полягає у тому, що складно відрізнити китайську ПВК від місцевих афільованих охоронних фірм. Оцінити масштаби китайських приватних охоронних фірм на континенті https://africacenter.org/spotlight/chinese-security-firms-spread-african-belt-road/?ref=deepstateua.com намагавсяАфриканський центр стратегічних досліджень. Знайти вичерпну інформацію їм майже не вдалось. Проте якісь крихти даних вони все ж здобули. Так, стало відомо, що «Beijing DeWe Security Service» і «Huaxin Zhong An Security Group» наймають 35 000 підрядників у 50 країнах Африки, Південної Азії, Близького Сходу та Китаю для діяльності переважно на території Африки. У Overseas Security Guardians і China Security Technology Group працюють 62 000 співробітників у тих самих регіонах (Африка, Південна Азія, Близький Схід). Наприклад, у Кенії компанія DeWe найняла близько 2000 «підрядників із безпеки» (місцевих осіб), щоб захистити залізницю стандартної колії Момбаса-Найробі-Найваша, що є лише одним із сотні проєктів, що реалізуються в країні». Африканський аналітичний центр дійшов до наступного висновку: «Китай не хоче, щоб його постачальників послуг безпеки порівнювали з московською тіньовою групою Wagner Group або розформованою американською охоронною фірмою Blackwater. Але це реальна небезпека. Крім того, контракти на охорону в Китаї супроводжуються багатьма ризиками, пов'язаними з деякими китайськими державними підприємствами, включаючи брак прозорості, слабкий національний контроль, неправомірний вплив на еліти режимів та соціальну напруженість».
І дивлячись на сьогоднішні заяви "гаранта", фахівець повинен бути тільки досвідчений!
Лідер ХДС Фрідріх Мерц відомий рішучою проукраїнською позицією та готовий передати далекобійні ракети Taurus. Саме він має найкращі шанси стати наступним канцлером Німеччини.
Партія Шольца провалилася на дострокових виборах до Бундестагу, посівши лише третє місце.
Він облизує жопу *****, перекрив гранти і програми.
Китай вже пішов заміщати USAAID, Європа також тепло прийняла турне китайського міністра.
І наші тут доречно теж сказали - якщо США себе так веде, ми ж тоже можемо піти в Азію.
Зовсім не факт що ми підемо, але риже трепло треба трохи осадити. ти самим займається Європа.
Наразі від руйнівної політики трампла у виграші тільки Китай.
А ще в них є увесь спектр мікросхем власного виробництва -- від дрібної логіки до дуже непоганих мікропроцесорів, який може покрити потреби майже всього ВПК.
Китай, вже ввів в експлуатацію майже 200 винищувачів п'ятого покоління і запропонував Пакистану закупити 40 одиниць.
J-20: винищувач п'ятого покоління, який вважається флагманом ВПС Китаю. На сьогоднішній день на озброєнні знаходиться понад 200 таких машин, а щорічний випуск становить 70-80 одиниць.
Китайці вміють вчитися.
https://www.youtube.com/watch?v=wndiAKvBywY
п.с. вы не забывайте кто вам мавики продает:
Где производятся мавики?
SZ DJI Technology Co., Ltd.РасположениеКитай: Шэньчжэнь, провинция ГуандунКлючевые фигурыВан Тао, Ли Цзэсян, Лю Ди, Свифт ЦзясеОтрасльэлектроника, информационные технологииПродукциямультикоптеры, видеооборудование, микроконтроллеры
Хай Трамп і ко тепер собі чешуть голову. І про Тайвань також!