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Мы можем обсудить поставки оружия из Китая, если они заинтересованы в этом, - Зеленский

Владимир Зеленский

Украина готова обсуждать с Китаем, различные способы остановить Россию, в частности, и поставки оружия. Но в приоритете - не потерять поддержку США.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, я считаю, что Китай изрядно заинтересован в Европе, в ЕС в экономическом смысле. По моему мнению, в этом случае Китай может помочь нам различными возможностями остановить Путина и обеспечить уважение к нашей территориальной целостности. Для этого нам нужно оружие. Мы никогда не спрашивали об оружии у Китая, потому что мы знаем ответ. Я думаю, что это возможно, если Китай мог бы нам помочь в этом. При условии, что у них есть заинтересованность сыграть определенную роль, мы готовы об этом говорить", - сказал президент.

Кроме того, он не исключил участие Китая в восстановлении Украины, если КНР примет участие в предоставлении гарантий безопасности. Президент подчеркнул, что восстановление произойдет после войны и потребует больших инвестиций.

Читайте: Китай заинтересован в справедливом завершении войны в Украине, - Сибига

"Приоритетом будет украинский бизнес и все страны, которые дадут нам гарантии безопасности. Я думаю, что это было бы справедливо в отношении всех наших партнеров. То есть они дадут нам гарантии безопасности, а мы им - бизнес возможности. Я считаю, что мы можем иметь экономические отношения с Китаем, и считаю, что, и мы это и во время Формулы мира, и во время Саммита всегда говорили, Китай должен присутствовать обязательно, особенно, я имею в виду, в тот момент, когда могут обсуждаться вопросы о территориальной целостности и суверенитете Украины. И если они нам могут помочь в этом вопросе, в этом пункте, в отношениях с партнерами или в принуждении РФ признать территориальную целостность Украины, то почему нет? Мы не можем отвергать тех или иных партнеров, потому что мы в войне, ту или иную помощь", - пояснил Зеленский.

В то же время президент отметил, что серьезных сигналов о помощи от КНР нет.

Отвечая на вопрос, может ли Китай стать запасным аэродромом Украины, если, например, возможно, Китай начнет дистанцироваться от РФ, президент заявил, что он привык бороться до конца.

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"И поэтому я не хочу, чтобы мы думали о плане Б или говорили о нем вслух, а все же (хочу, чтобы мы - Ред.) сосредоточились на том, чтобы не потерять США... Но мы говорим, если честно, еще и с Европой. И сегодня серьезные страны Европы уже думают над форматом увеличения - в случае вызовов - своей помощи еще", - резюмировал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21096) Китай (3069) оружие (10288)


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Топ комментарии
+19
Звичайно Китай зацікавлений і нам і раші зброю підкидати.. о Господи ця людина 6 років президент.😳
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23.02.2025 19:06 Ответить
+14
Ну і дебіляра ***!!!
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23.02.2025 19:07 Ответить
+12
Как етот грражданін 6 лєт служил в ачісткє прєзідєнтом?
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23.02.2025 19:11 Ответить
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Звичайно Китай зацікавлений і нам і раші зброю підкидати.. о Господи ця людина 6 років президент.😳
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23.02.2025 19:06 Ответить
та невже - з радістю придбаємо китайську в замін амерської, аби тільки китай продав
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23.02.2025 19:07 Ответить
За какие денюжки?
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23.02.2025 19:12 Ответить
та брєд. ще більше з американцями посремось. Китай не буде продавати Україні зброю - це ж очевидно. і кацапи не стануть бикувати проти китайців, бо їм відразу срака. і Америка не замінить китайську допомогу кацам, бо відразу срака і ганьба Америці. Тому тут будуть балансувати... от якби Вава замість Китаю говорив би так про ЄС, щоб ЄС надав Україні більше зброї, то тоді це було би розумніше. а така риторика то вона ще більше відштовхне від нас американців. тут до гадалки не ходи. Це Китай може з американцями на рівних гаркатись. навіть кацапи і ті намагаються стелитись перед американцями. А Вава тут якісь тухлі яйця намагається демонструвати. тупо. така риторика точно ще більше віддалить американців від нас. там не тільки трампісти, але й рейганісти і навіть демократи будуть задавати після такої риторики Вові одне питання - а накуя нам і далі вбухувати в Україну мільярди, коли вона будь-яку мить може розвернутися у бік Китаю американського стратегічного мупротивника і конкурента. схоже, наш криворізько-трускавецький дипломат цього не розуміє...
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23.02.2025 19:26 Ответить
Гнидоза смердюча, ти нікому ніхто, - диванний смердючий бздло.
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23.02.2025 19:29 Ответить
Тут Зеленьський, робить правильно. Розігрує перед Трумпом китайську карту.
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23.02.2025 20:55 Ответить
китайцям кращого полігону ніж війна в Україні для випробування своєї зброї проти кацапів годі й шукати

китайцям ще Сибір-наш відвойовувати

.
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24.02.2025 00:06 Ответить
Шо воно меле.
Коли крошкє цахєсу вимнкуть мікрофон?
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23.02.2025 19:06 Ответить
Цей нестримний потік свідомості сьогодні ніяк не скінчиться...
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23.02.2025 19:55 Ответить
Це вже щоб не тільки Трамп палав, а й демократи тліти почали.. браво.
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23.02.2025 19:07 Ответить
Ну і дебіляра ***!!!
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23.02.2025 19:07 Ответить
Это хороший ход!
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23.02.2025 19:08 Ответить
насправді - це троллінг

більш за все китай хоче щоб кацапи виграли - в іншому разі китай залишиться один на один з амерами

прикро, що трамп це не розуміє - зараз для нього прекрасний шанс розвалити найближчого союзника китая
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23.02.2025 19:12 Ответить
Не, китайцы ребятки очень хитрожопые и победившая ,усилившаяся раиссия им и в хер не впёрлась, им нужна моЦковию воюющая, истекающая кровью.
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23.02.2025 19:18 Ответить
кацапи ще довго будуть відновлюватися до довоєнного рівня

і головна задача всього західного світу - зробити цей час відновлення якомога довшим, але дуралєй трамп це не розуміє
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23.02.2025 19:21 Ответить
Він робить все щоб Трамп просто перекрив Україні любу допомогу.
Ну не дипломат ти Вова, не дипломат. В тема нема ні відчуття міри і такту. Суцільне бикування.
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23.02.2025 19:08 Ответить
трамп розуміє тільки такий спосіб ведення переговорів, нажаль
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23.02.2025 19:13 Ответить
Трамп розуміе бізнес-торгівлю. Якщо не подобаються якісь умови, давайте обговорювати і домовлятися. Те що робить, Зе, це суцільний жах з точки зору дипломатії.
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23.02.2025 19:29 Ответить
з вовками жити ....

трамп чудить - то 350 то вже менше ста - то вже знову 350

то легітимний то нелегітимний, то берем на перемовини то не берем

тут по іншому просто не можна
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23.02.2025 19:31 Ответить
При усій неповазі до Голохвостого, що Зе, у діалозі із Трумпом, зробив неправильно.
По пунктам і чому саме ти так вважаєш?
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23.02.2025 20:57 Ответить
Пункт один, веде себе як провінційне бидло, постійно щось вимагає наче йому всі винні, хамить, бикуе. А саме головне що він досі доїть образ "я жертва, мені всі повинні". Це спрацювало у 22. Але вічно на цьому виїзжати не можна. Час емоцій закінчився, пора діяти логічно, практично і холоднокровно.

А зараз Зе просто собі рейтинг підіймає - подивіться який я хороший, не прогнувся перед Трампом.
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23.02.2025 21:24 Ответить
Ти не відповідаєш на питання.
Повторюю питання ще раз.
Де, і якими словами у ДІАЛОЗІ із Трампом і ЧИНОВНИКАМИ США, чи У Яких саме висловлюваннях, щодо цих перемовин, Зеленьський бикував?
Розповідати про все на світі, без конкретних прикладів непотрібно.
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23.02.2025 21:43 Ответить
Просто перечитай заяви Зе.
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23.02.2025 22:04 Ответить
Тоб то конкретної відповіді в тебе неіснує. Так, поболтать ні очєм вмйшов..
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23.02.2025 22:18 Ответить
Воно для цього і прийшло на посаду))
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23.02.2025 19:17 Ответить
А китайцям за зброю що віддаси?
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23.02.2025 19:08 Ответить
ленку
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23.02.2025 19:09 Ответить
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23.02.2025 19:19 Ответить
непідписаний контракт з сша на копалини))) трамп уср*ться
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23.02.2025 19:34 Ответить
Може ще з раші?
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23.02.2025 19:08 Ответить
Щось курнув.....
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23.02.2025 19:09 Ответить
Війна, яку неможливо було уникнути: Гучна правда про підготовку до війни! | ПЕРЕД ГРОЗОЮ
https://www.youtube.com/watch?v=YMGrwcyNiug&t=9s

Істерика яку варто припинити. Зеленський і Єрмак з букв "ж","о","а","п" слово "щастя" не складуть.
https://www.youtube.com/watch?v=euxO2f9CZi8&t=7s
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23.02.2025 19:09 Ответить
Как етот грражданін 6 лєт служил в ачісткє прєзідєнтом?
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23.02.2025 19:11 Ответить
Все, нах с цензора, за дох*ра этого рыгательного.
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23.02.2025 19:12 Ответить
Взрывоопасное заявление. Надеюсь он понимает что говорит и к чему это может привести.
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23.02.2025 19:12 Ответить
Це ще м'яко кажучи...
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23.02.2025 19:50 Ответить
Він добре розуміє що робить,і робить він це цілеспрямовано і завжди з метою
розісратись зі всіма партнерами.
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23.02.2025 21:42 Ответить
Це "геостратег" хоч би поцікавився, як китайці колонізували Африку. В китайців приорітет
не купляти режими, а підпорядковувати ключові галузі економіки та критично важливу інфраструктуру. Московія робить ставку на «купівлю» місцевого диктатора і максимальну консервацію його влади. Для цього правителю виділяються кошти, озброєння і найманці. Реалізується військова операція держпереворотів (чим й займався «Вагнер»), що дає швидкий короткостроковий результат. Проте авторитарний режим необхідно постійно підтримувати, щоб не стався опозиційний відкат, який може зруйнувати московські плани, і потребуватиме нових операцій з держперевороту. Китай діє по іншому. Він робить ставку на викуп ключових галузей економіки та контроль критичної інфраструктури.Тому Китаю все одно хто буде при владі. Китай має контроль над всіма необхідними важелями для контролю над будь-якими правителем. Саме такий підхід забезпечує більшу ефективність китайської експансії, на відміну від російської/радянської.
Не втручатись у місцеві війні/розбірки. Якщо москва вимушена постійно підтримувати свого диктатора, то Китаю майже байдуже на потенційного правителя, бо він все одно буде залежати від економічних галузей, які контролюють китайські компанії. І звісно, навіть місцеві активісти з автоматами калашникова розуміють наслідки від агресії у бік китайських інвестицій. Кінець-кінцем, москва тягне в Африку важке озброєння, продає/роздає його за копійки, а китайські ПВК часто не мають навіть стрілецької зброї. Згідно з китайським законодавством, приватним охоронним компаніям заборонено носити зброю як на території країни, так і за її межами. За деякими винятками.
Тиша. Про китайські приватні армії в Африці максимально мало інформації. Вони зберігають повну тишу на відміну від московських колег. Чому? Бо у китайців нема потреби встрягати у військові дії, щоб зберегти конкретного диктатора при владі. Всі попередні відмінності породжують останню особливість - дії чужими руками.
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23.02.2025 19:12 Ответить
Працювати чужими руками. Як було зазначено на початку, лише 20 «приватних» фірм мали ліцензію на здійснення охоронної діяльності закордоном. Насправді важко об'єктивно знайти інформацію про кількість саме китайців в приватних охоронних фірмах, які мають діяльність в Африці, але, ймовірно, ця кількість не надто велика.

Річ у тім, що китайські приватні фірми, в основному, представлені «інструкторами», які забезпечують рекрутинг та навчання місцевого населення. Понад те, китайці роблять ставку на «місцеві охоронні субпідряди», коли місцеву фірму (китайську, але юридично місцеву) наймають на виконання охоронних завдань. До речі, такій фірмі дозволено мати зброю, якщо це узгоджується з місцевими законами. Тому, якщо китайцям десь силою й доводиться щось робити чи захищати, то фізично, інформаційно та юридично у цьому беруть участь місцеві фірми. Тоді у медіа це не «китайський вагнер», а «місцеві розбірки». Це дозволяє китайцям максимально перебувати в тіні. У «Вагнера» в Африці теж є власний рекрутинг, але кістяк та основна ударна сила - це московитські найманці. З усього вищесказаного випливає те, що китайський бізнес або найманець має в африканській спільноті «нейтральний» чи, навіть, «позитивний» статус, тоді як вагнер і московія мають статус кровних ворогів серед місцевих опозиційних кланів, які вони винищували задля збереження влади лояльного до москви диктатора.

Масштаби китайських приватних армій в Африці

Як було зазначено раніше, визначити реальний об'єм китайських приватних армій в Африці доволі важко. Причина полягає у тому, що складно відрізнити китайську ПВК від місцевих афільованих охоронних фірм. Оцінити масштаби китайських приватних охоронних фірм на континенті https://africacenter.org/spotlight/chinese-security-firms-spread-african-belt-road/?ref=deepstateua.com намагавсяАфриканський центр стратегічних досліджень. Знайти вичерпну інформацію їм майже не вдалось. Проте якісь крихти даних вони все ж здобули. Так, стало відомо, що «Beijing DeWe Security Service» і «Huaxin Zhong An Security Group» наймають 35 000 підрядників у 50 країнах Африки, Південної Азії, Близького Сходу та Китаю для діяльності переважно на території Африки. У Overseas Security Guardians і China Security Technology Group працюють 62 000 співробітників у тих самих регіонах (Африка, Південна Азія, Близький Схід). Наприклад, у Кенії компанія DeWe найняла близько 2000 «підрядників із безпеки» (місцевих осіб), щоб захистити залізницю стандартної колії Момбаса-Найробі-Найваша, що є лише одним із сотні проєктів, що реалізуються в країні». Африканський аналітичний центр дійшов до наступного висновку: «Китай не хоче, щоб його постачальників послуг безпеки порівнювали з московською тіньовою групою Wagner Group або розформованою американською охоронною фірмою Blackwater. Але це реальна небезпека. Крім того, контракти на охорону в Китаї супроводжуються багатьма ризиками, пов'язаними з деякими китайськими державними підприємствами, включаючи брак прозорості, слабкий національний контроль, неправомірний вплив на еліти режимів та соціальну напруженість».
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23.02.2025 19:15 Ответить
це він тролить Трампа
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23.02.2025 19:13 Ответить
Тобі Вова повинен допомагати не Китай, а лікар-психіатр.
І дивлячись на сьогоднішні заяви "гаранта", фахівець повинен бути тільки досвідчений!
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23.02.2025 19:14 Ответить
ще не було такої людині шоб єврея надурила
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23.02.2025 19:16 Ответить
+нарколог
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23.02.2025 19:57 Ответить
краще б эвтанолог
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23.02.2025 20:17 Ответить
Консервативний блок ХДС/ХСС перемагає на дострокових виборах до Бундестагу, - дані з екзитполу

Лідер ХДС Фрідріх Мерц відомий рішучою проукраїнською позицією та готовий передати далекобійні ракети Taurus. Саме він має найкращі шанси стати наступним канцлером Німеччини.

Партія Шольца провалилася на дострокових виборах до Бундестагу, посівши лише третє місце.
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23.02.2025 19:14 Ответить
Так все в стилі трампа.
Він облизує жопу *****, перекрив гранти і програми.
Китай вже пішов заміщати USAAID, Європа також тепло прийняла турне китайського міністра.
І наші тут доречно теж сказали - якщо США себе так веде, ми ж тоже можемо піти в Азію.
Зовсім не факт що ми підемо, але риже трепло треба трохи осадити. ти самим займається Європа.
Наразі від руйнівної політики трампла у виграші тільки Китай.
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23.02.2025 19:17 Ответить
Зброя з Китаю ? Це як ? Китайські гольф кари з кацапами будемо знищувати китайськими ПТРК ? ))
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23.02.2025 19:17 Ответить
а что в этом плохого? или китайскими мавиками плохо зныщуються китайские гольфкары?
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23.02.2025 19:48 Ответить
Щоб Ви розуміли, китайці клепають винищувачі п'ятого і шостого (за їх словами) поколінь практично вже потоковим методом.

А ще в них є увесь спектр мікросхем власного виробництва -- від дрібної логіки до дуже непоганих мікропроцесорів, який може покрити потреби майже всього ВПК.
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23.02.2025 19:54 Ответить
я не знаю как они делают истребители 5 поколения без последних чипов, которых по словам ес и сша у них не должно быть
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23.02.2025 22:09 Ответить
Нічого вони не клепають. Але проти гужової тяги і клони Су34 згодяться.
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23.02.2025 22:55 Ответить
Я б сказав, що Україна повинна зосередитися на тому, щоб отримати Орєшніка з Росії і масово відправляти його назад.
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23.02.2025 19:25 Ответить
феєричний ідіот
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23.02.2025 19:26 Ответить
Шах і мат трампістам. Заодно пульнути дальнобойною ракєтой по Маралаго,щоби в дурного діда в очах розвиднілось...)))
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23.02.2025 19:29 Ответить
Зеленський, купуй у китайців літаки для Пакистану, заплатиш рідкоземельними. Нехай китайці самі розбираються з Трампом.

Китай, вже ввів в експлуатацію майже 200 винищувачів п'ятого покоління і запропонував Пакистану закупити 40 одиниць.

J-20: винищувач п'ятого покоління, який вважається флагманом ВПС Китаю. На сьогоднішній день на озброєнні знаходиться понад 200 таких машин, а щорічний випуск становить 70-80 одиниць.
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23.02.2025 19:33 Ответить
Машини дуже й дуже непогані.

Китайці вміють вчитися.
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23.02.2025 20:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=v-cRvIeAHIY
https://www.youtube.com/watch?v=wndiAKvBywY
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23.02.2025 21:10 Ответить
Дещо дізнався для себе цікаве. Дякую!
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23.02.2025 21:49 Ответить
Нема за що!
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24.02.2025 11:20 Ответить
Винищувач J-20 може вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Вісім ракет на чотирьох підкрильних пілонах літака, але експерти кажуть, що J-20 може нести ще чотири ракети великої дальності у великому внутрішньому відсіку.

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23.02.2025 20:13 Ответить
в нас не хвате кукурудзи за нього розрахуватись
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23.02.2025 20:23 Ответить
Полупокер , як і завжди не в свойому розумі, бідна Україна, не дав Боже малоросам розуму , що обрали такий непотріб, і позбавитись від нього не так легко.
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23.02.2025 19:37 Ответить
Уже всем очевидно, что к концу президентства ржавого китай посунет сша с поста сверх державы. Поэтому дипломатически подкатить к Китаю по поводу оружия, толковый ход.

п.с. вы не забывайте кто вам мавики продает:

Где производятся мавики?

SZ DJI Technology Co., Ltd.РасположениеКитай: Шэньчжэнь, провинция ГуандунКлючевые фигурыВан Тао, Ли Цзэсян, Лю Ди, Свифт ЦзясеОтрасльэлектроника, информационные технологииПродукциямультикоптеры, видеооборудование, микроконтроллеры
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23.02.2025 19:41 Ответить
Если ржавый не хочет продавать в Украину оружие и не дает разрешение европйцам для украины покупать - значит надо просить у китайцев - это ржавого может не слабо выбесить
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23.02.2025 19:43 Ответить
Цікаво
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23.02.2025 19:43 Ответить
Китай це виродки.Не можна взагалі цю саранчу допускати до країни.
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23.02.2025 19:44 Ответить
Посипака ржавого в сенате сказал, что они больше не собираются голосовать за поставки оружия. что остается делать? Идти к врагам америки и хотя бы делать заделы на будущее.
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23.02.2025 19:47 Ответить
Зєля просто ляпає язиком що попало
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23.02.2025 19:52 Ответить
цензор, шо це сьогодні- шо не тема, то позе?
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23.02.2025 20:20 Ответить
Так сьогодні прес-конференція була. А цензор вже давно з одної події робить декілька статей, видаючи кожну проголошену тезу окремим матеріалом. Це спрощує сприйняття інформації читачем і сприяє індексації (просуванню) сайту в інтернеті.
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23.02.2025 22:54 Ответить
YES!!!
Хай Трамп і ко тепер собі чешуть голову. І про Тайвань також!
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23.02.2025 22:54 Ответить
在发生Motorsich事件之后，我认为我们国家不会再对乌克兰有任何军事上的支援。因为你们选择了美国，为了美国的利益，乌克兰没收了我们的资产并且驱逐中国的投资者，这对中国而言是不可接受的羞辱。。。。。给乌克兰提供武器，对我们而言没有任何好处。。。。。。。毕竟，是你们选择了美国，然后伤害了中国的利益。。。。我们直到今天都没有得到任何来自乌克兰的道歉和赔偿。
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24.02.2025 10:30 Ответить
а якшо дуже хоца
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24.02.2025 18:38 Ответить
Ну п о п и з д і т и, то святе.
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24.02.2025 11:58 Ответить
 
 