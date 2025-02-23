Мы можем обсудить поставки оружия из Китая, если они заинтересованы в этом, - Зеленский

Украина готова обсуждать с Китаем, различные способы остановить Россию, в частности, и поставки оружия. Но в приоритете - не потерять поддержку США.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ.

"Прежде всего, я считаю, что Китай изрядно заинтересован в Европе, в ЕС в экономическом смысле. По моему мнению, в этом случае Китай может помочь нам различными возможностями остановить Путина и обеспечить уважение к нашей территориальной целостности. Для этого нам нужно оружие. Мы никогда не спрашивали об оружии у Китая, потому что мы знаем ответ. Я думаю, что это возможно, если Китай мог бы нам помочь в этом. При условии, что у них есть заинтересованность сыграть определенную роль, мы готовы об этом говорить", - сказал президент.

Кроме того, он не исключил участие Китая в восстановлении Украины, если КНР примет участие в предоставлении гарантий безопасности. Президент подчеркнул, что восстановление произойдет после войны и потребует больших инвестиций.

Читайте: Китай заинтересован в справедливом завершении войны в Украине, - Сибига

"Приоритетом будет украинский бизнес и все страны, которые дадут нам гарантии безопасности. Я думаю, что это было бы справедливо в отношении всех наших партнеров. То есть они дадут нам гарантии безопасности, а мы им - бизнес возможности. Я считаю, что мы можем иметь экономические отношения с Китаем, и считаю, что, и мы это и во время Формулы мира, и во время Саммита всегда говорили, Китай должен присутствовать обязательно, особенно, я имею в виду, в тот момент, когда могут обсуждаться вопросы о территориальной целостности и суверенитете Украины. И если они нам могут помочь в этом вопросе, в этом пункте, в отношениях с партнерами или в принуждении РФ признать территориальную целостность Украины, то почему нет? Мы не можем отвергать тех или иных партнеров, потому что мы в войне, ту или иную помощь", - пояснил Зеленский.

В то же время президент отметил, что серьезных сигналов о помощи от КНР нет.

Отвечая на вопрос, может ли Китай стать запасным аэродромом Украины, если, например, возможно, Китай начнет дистанцироваться от РФ, президент заявил, что он привык бороться до конца.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Грузы из Китая в Европу будут возить через Украину, привлекут паромы "Укрзализныци"

"И поэтому я не хочу, чтобы мы думали о плане Б или говорили о нем вслух, а все же (хочу, чтобы мы - Ред.) сосредоточились на том, чтобы не потерять США... Но мы говорим, если честно, еще и с Европой. И сегодня серьезные страны Европы уже думают над форматом увеличения - в случае вызовов - своей помощи еще", - резюмировал Зеленский.