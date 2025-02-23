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"Стамбульское соглашение" может стать ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией, - Уиткофф

Стивен Уиткофф

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф говорит, что и Украине, и РФ придется пойти на уступки для достижения мира.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Уиткофф заявил, что США подошли "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию войны в Украине.

Однако спецпредставитель не уточнил условия такого потенциального соглашения, но подчеркнул, что в любом мирном соглашении "каждая сторона собирается пойти на уступки, будь то территориальные уступки или экономические".

Читайте: Зеленский больше не колеблется относительно соглашения об ископаемых, ожидаем, что оно будет подписано на следующей неделе, - Уиткофф

"Вы увидите уступки с обеих сторон. И это то, что президент делает лучше всего. Он объединяет людей. Он дает им понять, что путь к миру - это уступки и достижение консенсуса. И я думаю, вы увидите здесь очень успешный результат", - сказал Уиткофф.

По его словам, "Стамбульское протокольное соглашение" может стать "ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией".

"Мы подошли очень-очень близко к тому, чтобы что-то подписать", - заверил спецпредставитель.

Напомним, что недавно газета The New York Times опубликовала документ, который обсуждали Украина и Россия весной 2022 года. Проект так называемого мирного договора не был согласован.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я провел много времени с Путиным, развивал дружбу, - Уиткофф

Автор: 

переговоры с Россией (1206) Стив Уиткофф (109)


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Топ комментарии
+73
трампісти зрівнюються в своїй огидності і цинічності із парашинцями. Ганьба рижим.
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23.02.2025 19:50 Ответить
+41
щось не чути що кацапам сунуть якісь поступки, тільки за нас взялися
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23.02.2025 19:50 Ответить
+38
вже були поступки по Криму, потім поступки по Донбасу. це якось допомогло? хто-небудь може нагадати цьому Вітьку про події 8-річної давнини?
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23.02.2025 19:50 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
ТРАМПІСТ = РАШИСТ
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23.02.2025 20:13 Ответить
Цей дебіл вітькофф (як і всі інші з трампівської камарільї) хоч один раз згадає, що кацапйо "кодифікувало" у своїй гімно-"конституції" анексію п'яти областей України, чим порушило всі мислимі статути і закони міжнародного права?

*****, що сталося з великою колись державою?..... ЯК можна було обрати гівнюків, які колаборуються з найбільшими терорюгами цієї планети??
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23.02.2025 20:14 Ответить
та они про эти 5 областей даже не думают это же идитотизм такое принимать и думать, там тема минус нато и крым
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23.02.2025 20:17 Ответить
Крим так само незаконно анексований, і так само залишається в статусі тимчасово окупованої території України.
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24.02.2025 03:25 Ответить
Трампонівська адміністрація уже нелегітимна у США. Десятки мільйонів людей на протестах по всій країні вимагають імпічменту трампона, виставляють на своїх будинках чорні прапора США
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23.02.2025 23:13 Ответить
Він хоч розуміє що несе ,які стамбульські переговори то був примус до капітуляції України ,"добрих" радників зібрав рудий барига.
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23.02.2025 20:17 Ответить
стамбульську угоду послали найух тоді пошлють і зараз.
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23.02.2025 20:17 Ответить
Ukraine unanimously signs this "Russia - go fuck yourself".
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23.02.2025 20:18 Ответить
Хрін в торбу!
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23.02.2025 20:20 Ответить
кто там говорил про недратуваты ржавого?
в чем смысл не дратуваты своего врага?
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23.02.2025 20:22 Ответить
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23.02.2025 20:23 Ответить
Шикарная карикатура:

Тумп - кадровый сотрудник КГБ с огромным стажем и с персональной ксивой.

Вот только звание неправильное: какой там на хрен капитан Дональд КРАСНОВ?

Минимум генерал-полковник госбезопасности: у него же выслуга около 35 лет !
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24.02.2025 09:03 Ответить
Це спец звання. Як і раніше було в ГПУ-НКВД. Сержант це капітан, капітан це полковник і тд.
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24.02.2025 12:16 Ответить
Як казали наші незламні іпотужні: "Мінська- 3 не буде",
може пазітівні розкажуть, що там було у Стамбулі?
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23.02.2025 20:24 Ответить
Кемська волость? Воевали так подайте! Майже як у фільмі ,завоювати не змогли , то віддайте просто так.
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23.02.2025 20:26 Ответить
Про які взаємні поступки йде мова в т.з "стамбульських угодах"? Жодного разу з 2022 не чув, як ніде і не читав, які поступки пропонує кацапія. Їх нема.
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23.02.2025 20:33 Ответить
Тобто, росія має задовольнитись відрубаною ногою, а Україна має погодитись ще й на зашморг на шиї?
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23.02.2025 20:36 Ответить
Не може бути категорично ніякого обмеження озброєнь, або вони будуть у % рівномірні з обох сторін.
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23.02.2025 20:36 Ответить
Чому зєльомскій не тикає трампаноїдів в угоду про кордони між кацапією і Україною - теж чудовий орієнтир, як і зобов'язання по буд.меморандуму, вони там і на маськву розповсюджуються
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23.02.2025 20:38 Ответить
Найсмішніше з цією угодою те, що рашка її не може денонсувати, тому що одна й та ж демаркаційна угода в міжнародному праві визначає одночасно і кордони України, і кордони рашки. І виходить одне з двух: або рашка не держава, а угрупування типу ігіл в невизначених кордонах, або її конституція юридично нікчемна після вписання туди Криму.
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24.02.2025 03:29 Ответить
Донні давно працює на х..... І Чубчик просто хотів зірвати куш перед підписанням капітулірен - нафіга допомога, коли вони здадуться і так, а нам потрібно урвать своє, х....нас підтримує, тому і платіть должни за всьо полученноє, іначє пропадут денежкі.
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23.02.2025 20:38 Ответить
Орієнтиром повинно стати виведення усіх кацапстанських військ з території України!
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23.02.2025 20:46 Ответить
Трамп і його посіпаки вже скільки наговрили дурниць,що це схоже на білий шум.В такому випадку краще всього дивитись на дії,а їх якраз і немає.Ми дуже близькі щоб ЩОСЬ підписати...означає що немає жодного конкретного плану.В любому випадку-без України нічого не буде вирішено.Може хто забув,у 22 були ядерні погрози,а ми готувались до оргії.
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23.02.2025 20:50 Ответить
Це схоже на коричневий шум на білому фарфорі.
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24.02.2025 03:30 Ответить
Ганьба команді рудого. Ще й старий папір із вбиральні витягли.
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23.02.2025 20:56 Ответить
Ніякої Стамбульської угоди , навіть щось з неї , бо це капітуляція !
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23.02.2025 20:56 Ответить
Цей генерал один з найрозумнійших плям на безмежній репутації абсолютних невігласів зі спільноти "Трамп й оточення" . Й саме йому потім буде дуже соромно , що він так вихваляв ось цього "форестгама намбер ту" . Бо не соромно не знати географію , не розуміти , що в інших країнах зовсім інші законий й інша конституція . Й припустимо десь (тобто у нас в Україні) президент не повністтю керую питаннями міжнародних угод , й що усе це повинна зухвалити ВР ... А потім йще пройти аналіз конституційного суду . Тобто домовитися й піписати ЗЕ може будь що , але хто в Україні це буде виконувать ?! Зара в Україні йще інша дійсність -- військо стало суб"єктом права й те , що військо не підтримує - таких наказів бійці не будуть виконувати .

Крім того трамп й оточення потрапили в "прокрустово ліжко" своїх брудних й непоміркованих ротів . Бо якщо у бовдура 4% рейтинг, то яке право воно має щось там підписувать й яке право має щось делегувати ... Чи так трампи ?! Крім того , замість того , що б за ****** півторювать його "нічні полюції" крайще поцікавилися у експертів , хто найбільш верогідний кандидат на місце Фофіка ?! Так Залужний й на відміну від єрмака & Co. Залужний вже точно не сяде за одін стіл перемовин з ****** й тим більш його поплічниками . Трамп с ****** йще будуть сумувать про часи більш зговірливого "коміка" . Скажу більше - та й у Залужного не буде конституційной більшості , що хоч теорітичної можливості змінити Конституцію України й виключити з неї якись теріторії !!!
А тут так - а ні Кітай , а навіть бацька не визнали Крим за московією ...
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23.02.2025 21:04 Ответить
все вірно, тільки патомствєнний кацап Вітьков не генерал, а барига-корефан буйла
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23.02.2025 23:57 Ответить
Мы добиваемся не правды, а эффекта.
- Гебельс
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24.02.2025 00:51 Ответить
Відомо , що 'джозеф ге' закінчив життя рівно також як його не дуже благовірна жінка Магда :
1. фінал вийшов ганебний він, вона й 6 їх малолітніх дітєй відійшли у світ інший від ціаніту . Це крім домашніх тварин ...

2. але ж у Магди 'Гє' могла бути інша доля з Хаимом (Віктор) Арлозоровим ... але це таке , я просто згадав цю життєву ділєму не дуже ефективного життя , бо у джозефа був дорослий син , який усе життя проклинав батька , яких не тільки сам змусив пійти у небуття , але захопив з собою йще 7 людей -- тобто його братів й сістер .

Це я про те як недоречно в данному контексті цитувати настільки недолугих істот - тварин ...

Й тут (особливо в контексті жінки) згадав невипадково сіоніста Х.Арлозорова , бо це доводить наскільки Магда була зовсім кривобоко залученна до нацистких ідей , наскільки була "щирою в її переконаннях" , й наскільки недолуго виглядає її вчинок самки по вбивству власних дітей ...
Й це єдине , що у гебельса вийшо 'ефективно' !
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26.02.2025 19:45 Ответить
Основа миру це Будапештський меморандум по якому Україна знишила третяй ядерний потенціал у Світі бувшого СРСР за ради миру в цілому Світі і не на кого не нападала.
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23.02.2025 21:07 Ответить
Україна нічого не знищила. ЯО просто змінило власника і посилило кацапів та американців.
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24.02.2025 08:26 Ответить
Американців яким чином підсилила?
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24.02.2025 09:09 Ответить
та покажіть нарешті ту стамбульську угоду, скільки можна про неї балакати
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23.02.2025 21:07 Ответить
Так угоди не сталося. А вимоги рашистів вже показували - вони геть неадекватні - саме тому й не сталося угоди..
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23.02.2025 21:09 Ответить
Мерзенна банда на чолі з Красновим намагається закопати ще живе тіло України. Не вийде, гадюки!
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23.02.2025 21:07 Ответить
Тобто, припинення війни неможливо, треба продовжувати? До останнього? Що вирішили у штабі на узбережжі Коста-Бланки?
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23.02.2025 22:15 Ответить
Не плутай припинення війни і капітуляцію.
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23.02.2025 23:05 Ответить
Стамбульскоъ угоди не було - саме тому війна й продовжилась, бо кацапи у Стамбулі вимагали капітуляції України для подальшої окупації всієї країни.
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23.02.2025 21:08 Ответить
а слабо почитати на першій сторінці дослідження історіі з підписами на Стамбульській?
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23.02.2025 21:13 Ответить
А слабо включити хоч раз у житті мізки і зрозуміти, чим відрізняються проекти угоди, які пропонують один одній сторони від самої угоди, якої не було?
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23.02.2025 22:02 Ответить
Підписів президентів немає - немає підписаної угоди.
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24.02.2025 03:00 Ответить
та покажіть нарешті ту стамбульську угоду, скільки можна про неї балакати
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23.02.2025 21:08 Ответить
У двох реченнях Коняки Лаврика вся угода: Ми не требуєм, чтоби Україна сдалась, ми хотім, чтоби УкраЇна прекратила сопротівленіє!
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23.02.2025 22:26 Ответить
щось мені підказує що "король" в американців - "засланий козачок"!
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23.02.2025 21:14 Ответить
Ну от.
Трам так облизує путінізм і прутіна, що всі в його каманді мають робити те саме
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23.02.2025 21:17 Ответить
Мюнхенська угода 1938 року ще "краща".
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23.02.2025 21:33 Ответить
Лол, оце буде троллінг, якщо вони справді примусять до Стамбулу. 3 роки воювати, втратити купу територій, купу людей. знищити енергетику, вбити економіку... і повернутися в Стамбул. Жорстоко. Але головою треба було думати, шкода, що обрали безголового *******, який в геополітиці дупля не віддупліє. Ото ж матимемо, що матимемо.
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23.02.2025 21:34 Ответить
А примушувалка-то хоч є? Бо щось примушення росії язиком не спрацювало.
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24.02.2025 03:03 Ответить
Кто-то может объяснить ржавому, что по стамбулу Украина может сама с русней договориться при поддержки Китая, Турции, Франции, Британии и немцев.

За ЭТО НЕ НаДО ОТДаВаТЬ КОРЫСНИ КОПаЛЫНЫ
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23.02.2025 22:17 Ответить
Україна це не підписувала
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23.02.2025 22:59 Ответить
Гениальный президент Пока Трамп требовал от Украины $500 млрд, фондовый рынок за один день потерял без малого $триллион
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23.02.2025 22:54 Ответить
Це не угода, а набір пі...ких ультиматумів. Час слати Трампа подалі і забувати про США.
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23.02.2025 22:57 Ответить
Два кремлівських агента Краснов і Буратіно збираються підписати з московським окурком угоду про капітуляцію України.

Трампонівська адміністрація уже нелегітимна у США. Десятки мільйонів людей на протестах по всій країні вимагають імпічменту трампона, виставляють на своїх будинках чорні прапора США. Не довго їм залишилось Білий Дім займати.
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23.02.2025 23:21 Ответить
Нагадаю, що стамбульські були піся того, як втарая армія міра "просто получілі піzд.."(с), не захопивши Київ Але це не завадило мародерам рєзніховим і титульним українцям арахламідіям сидіти в Стамбулі, і виробляти з братішкамі падалЬюкі (він там теж був) умови капітуляції України. Мабуть Боріс Джонсон добряче надавав по сраці ссаничу, раз перемовини по капітуляції звернули
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23.02.2025 23:27 Ответить
Боріс Джонсон нажаль не має влади над ссаничем. ссанича зупинив страх перед українським народом.
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24.02.2025 01:20 Ответить
ЗСУ - 100 тісяч???
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23.02.2025 23:44 Ответить
"Ньєт, Молотофф,
Ньєт, Молотофф,
..............
Твоя ферма за Уралом !"

фінська народна пісня часів Зимової війни

.
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23.02.2025 23:47 Ответить
Трампівська адміністрація мені нагадує ромів біля центрального вокзалу в Києві, гадають по лініям на долонях. Щє ретроградний Меркурій так само може бути орієнтиром для укладення угоди.
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24.02.2025 01:18 Ответить
Це так тільки виглядає - це таке прикриття. А насправді Трамп і ко. - значно більш масштабні шахраї - див. тут нижче.
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24.02.2025 02:48 Ответить
Та в тому і справа, що масштаб значний, а рівень стратегичного мислення - як у власників мережі ларьків з донер-кєбабом.
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24.02.2025 03:05 Ответить
F*ck off mr. Віткофф.
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24.02.2025 02:42 Ответить
Адміністрація Трампа хоче "щось" підписати? - Може підписати заяви про свою відставку.
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24.02.2025 02:44 Ответить
Щодо "угоди про надра України" - НАДЗВИЧАЙНО ЦІКАВА І КОРИСНА стаття "Конвенції від деменції", яку написав Борис Бабін - https://censor.net/ua/b3537451

В ній вся СХЕМА описана ПРОСТО І ЗРОЗУМІЛО - все стає очевидним: і МОТИВ, і СПОСІБ.

Чи розуміє все оце українська влада? - Думаю, не повністю і не так чітко, як тут описано. Тому

НЕОБХІДНО донести цю інформацію до Президента України, щоб розуміння його було повним.

І крім того, ІЗ ЦІЄЇ СХЕМИ СТАЄ ЗРОЗУМІЛОЮ ВСЯ СТРАТЕГІЯ ТРАМПА, яку Трамп намагається замаскувати від виглядом його нестримного прагнення начебто "миру", а саме:

здати Україну Путіну, щоб потім Путін заплатив за це Трампу викопними ресурсами за цією Трампівською "угодою".
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24.02.2025 02:45 Ответить
Бажано не чекати появи підручників, а НЕГАЙНО МАКСИМАЛЬНО ПУБЛІЧНО ПОШИРИТИ інформацію про цю СХЕМУ Трампа,

щоб усі зацікавлені люди у світі ВЖЕ ЗАРАЗ дізналися, як обходити статті 51 та 52 Віденської конвенції з права міжнародних договорів...

і про те, що ЦЕ І Є начебто "мирний план" Трампа.
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24.02.2025 02:47 Ответить
Капітуляція -орієнтир?
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24.02.2025 08:07 Ответить
Steve Witkoff - еврей с Бронкса, застрощик и дивелопер в недвижке, в основном нью-йоркской, имеет теснейшие связи и бизнес-интересы в россии. Дружбан Трампа и на переговорах в Саудовской Аравии именно он, а не глава госдепа вел переговоры, к большому удивлению саудитов и радости рашистов...
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24.02.2025 08:20 Ответить
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24.02.2025 08:34 Ответить
Пока не будут выведены с украинской территории все войска рашистов и не будут возвращены все украинские земли, ни о каких мирных переговорах и договорах не может быть и речи, точка!
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24.02.2025 08:38 Ответить
Якби не США, що розброїли Україну - війни не було! Вони нас зрадили!
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24.02.2025 09:23 Ответить
*** собі, «поступки»!
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24.02.2025 09:36 Ответить
24 години вже пройшли. Йди гуляй!
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24.02.2025 09:48 Ответить
І я думаю, ви побачите тут дуже успішний результат", - сказав Віткофф
=================
Ню, ню...
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24.02.2025 10:48 Ответить
ось вам і "мир через силу" . А жарт "а для кого силу" - вже не жарт

хто б міг подумати, 3 роки тому, що у 25 році америка скаже

- треба взяти стамбул за основу

- українці, підпишіть репарації на 500 млрд, а то відключим старлінк

- зброї не буде, НАТО не буде. Просіть у Європи зброю/миротворців

- у вас було 3 роки помиритись з росією. І взагалі ви самі її спровокували на напад

- проведіть срочно вибори, а то у вас диктатор
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24.02.2025 10:52 Ответить
Та йдіть ви на прутень зі своїми угодами, будемо відстоювати своє до кінця - за нашу незалежність віддали життя багато поколінь українців, а зайди на нашій землі не мають права вирішувати нашу долю. НА*УЙ!
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24.02.2025 11:14 Ответить
Болты болтают...
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24.02.2025 11:30 Ответить
"Стамбульська угода" - это та, где мы сдаемся?
Угода, которую написал путин и сам решил, что это "угода"?
Надо ему показать картину, где запорожцы пишут письмо хану...
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24.02.2025 12:12 Ответить
Арахамія також додав, що прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, який прибув тоді до Києва, порадив Україні нічого не підписувати і «просто воювати». Арахамія заперечив, що українська делегація нібито готова була підписати такий документ, а Джонсон зупинив Київ.
Основні положення

Згідно з проектом мирного договору, Україна зобов'язувалася:

дотримуватися "постійного нейтралітету", тобто відмовитися від членства у військовому союзі, включно з НАТО; ( Україна була нейтральною з 2011 до нападу кацапів)
відмовитися від виробництва і отримання ядерної зброї,
не пускати іноземні війська в країну і не пропускати зброю;
не надавати свою інфраструктуру, включно з аеродромами і морськими портами, іншим країнам;
утримуватися від проведення військових навчань з іноземною участю і від участі в будь-яких військових конфліктах;
законодавчо заборонити "фашизм, нацизм і агресивний націоналізм".

Пропозиції з Кремля були такими:

більше не нападати на Україну;
у разі нападу на Україну країни-гаранти були б зобов'язані підтримати Україну протягом 3 днів;
РФ була не проти гарантій безпеки Україні від інших країн, цей пункт був схожий на п'яту статтю НАТО;
окуповані частини Донецької та Луганської областей частково залишалися б за Росією. Крим і порт Севастополь виключалися з гарантій безпеки, що, фактично, означало б передачу контролю над півостровом РФ.

Питання чисельності армії

Питання про майбутню чисельність українських збройних сил також залишалося невирішеним. Згідно з "Додатком 1", Москва зажадала від Києва скоротити свою армію до 85 тисяч солдатів - зараз в армії служать близько мільйона. Україна запропонувала контингент чисельністю 250 000 солдатів.

Розійшлися думки і з приводу кількості військової техніки. Росія вимагала скоротити кількість танків до 342, а Київ хотів зберегти до 800. Україна хотіла скоротити кількість бронетехніки до 2400, тоді як Росія вимагала, щоб залишилося тільки 1029. Москва планувала залишити Україні всього 519 артилерійських систем, Київ хотів 1900.

Зробити російську мову другою офіційною мовою в Україні, зняти взаємні санкції та припинити позови в міжнародних судах.
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24.02.2025 12:57 Ответить
Те що не проштовхнув путін, тепер пхає Трамп.
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24.02.2025 13:12 Ответить
то капітуляція а не угода..Мінськ-3
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24.02.2025 14:00 Ответить
Не може. Таку х*йню підпише лише самогубець на якого в Україні чекає смерть та казні. Та якесь москальське лайно по фамілії вітковь не буде диктувати Українцям що та як підписувати оху*івша гнида кацапська
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24.02.2025 15:27 Ответить
Стамбульська угода- це повна капітуляція, роззброєння і смерть країни. Оце сюрпризець від холуїв кремля.. Нежданчик.
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24.02.2025 18:09 Ответить
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