"Стамбульское соглашение" может стать ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией, - Уиткофф

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф говорит, что и Украине, и РФ придется пойти на уступки для достижения мира.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

Уиткофф заявил, что США подошли "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию войны в Украине.

Однако спецпредставитель не уточнил условия такого потенциального соглашения, но подчеркнул, что в любом мирном соглашении "каждая сторона собирается пойти на уступки, будь то территориальные уступки или экономические".

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"Вы увидите уступки с обеих сторон. И это то, что президент делает лучше всего. Он объединяет людей. Он дает им понять, что путь к миру - это уступки и достижение консенсуса. И я думаю, вы увидите здесь очень успешный результат", - сказал Уиткофф.

По его словам, "Стамбульское протокольное соглашение" может стать "ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией".

"Мы подошли очень-очень близко к тому, чтобы что-то подписать", - заверил спецпредставитель.

Напомним, что недавно газета The New York Times опубликовала документ, который обсуждали Украина и Россия весной 2022 года. Проект так называемого мирного договора не был согласован.

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