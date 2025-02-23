"Стамбульское соглашение" может стать ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией, - Уиткофф
Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф говорит, что и Украине, и РФ придется пойти на уступки для достижения мира.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
Уиткофф заявил, что США подошли "очень близко" к достижению мирной договоренности по урегулированию войны в Украине.
Однако спецпредставитель не уточнил условия такого потенциального соглашения, но подчеркнул, что в любом мирном соглашении "каждая сторона собирается пойти на уступки, будь то территориальные уступки или экономические".
"Вы увидите уступки с обеих сторон. И это то, что президент делает лучше всего. Он объединяет людей. Он дает им понять, что путь к миру - это уступки и достижение консенсуса. И я думаю, вы увидите здесь очень успешный результат", - сказал Уиткофф.
По его словам, "Стамбульское протокольное соглашение" может стать "ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией".
"Мы подошли очень-очень близко к тому, чтобы что-то подписать", - заверил спецпредставитель.
Напомним, что недавно газета The New York Times опубликовала документ, который обсуждали Украина и Россия весной 2022 года. Проект так называемого мирного договора не был согласован.
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*****, що сталося з великою колись державою?..... ЯК можна було обрати гівнюків, які колаборуються з найбільшими терорюгами цієї планети??
в чем смысл не дратуваты своего врага?
Тумп - кадровый сотрудник КГБ с огромным стажем и с персональной ксивой.
Вот только звание неправильное: какой там на хрен капитан Дональд КРАСНОВ?
Минимум генерал-полковник госбезопасности: у него же выслуга около 35 лет !
може пазітівні розкажуть, що там було у Стамбулі?
Крім того трамп й оточення потрапили в "прокрустово ліжко" своїх брудних й непоміркованих ротів . Бо якщо у бовдура 4% рейтинг, то яке право воно має щось там підписувать й яке право має щось делегувати ... Чи так трампи ?! Крім того , замість того , що б за ****** півторювать його "нічні полюції" крайще поцікавилися у експертів , хто найбільш верогідний кандидат на місце Фофіка ?! Так Залужний й на відміну від єрмака & Co. Залужний вже точно не сяде за одін стіл перемовин з ****** й тим більш його поплічниками . Трамп с ****** йще будуть сумувать про часи більш зговірливого "коміка" . Скажу більше - та й у Залужного не буде конституційной більшості , що хоч теорітичної можливості змінити Конституцію України й виключити з неї якись теріторії !!!
А тут так - а ні Кітай , а навіть бацька не визнали Крим за московією ...
- Гебельс
1. фінал вийшов ганебний він, вона й 6 їх малолітніх дітєй відійшли у світ інший від ціаніту . Це крім домашніх тварин ...
2. але ж у Магди 'Гє' могла бути інша доля з Хаимом (Віктор) Арлозоровим ... але це таке , я просто згадав цю життєву ділєму не дуже ефективного життя , бо у джозефа був дорослий син , який усе життя проклинав батька , яких не тільки сам змусив пійти у небуття , але захопив з собою йще 7 людей -- тобто його братів й сістер .
Це я про те як недоречно в данному контексті цитувати настільки недолугих істот - тварин ...
Й тут (особливо в контексті жінки) згадав невипадково сіоніста Х.Арлозорова , бо це доводить наскільки Магда була зовсім кривобоко залученна до нацистких ідей , наскільки була "щирою в її переконаннях" , й наскільки недолуго виглядає її вчинок самки по вбивству власних дітей ...
Й це єдине , що у гебельса вийшо 'ефективно' !
Трам так облизує путінізм і прутіна, що всі в його каманді мають робити те саме
За ЭТО НЕ НаДО ОТДаВаТЬ КОРЫСНИ КОПаЛЫНЫ
Трампонівська адміністрація уже нелегітимна у США. Десятки мільйонів людей на протестах по всій країні вимагають імпічменту трампона, виставляють на своїх будинках чорні прапора США. Не довго їм залишилось Білий Дім займати.
Ньєт, Молотофф,
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Твоя ферма за Уралом !"
фінська народна пісня часів Зимової війни
.
В ній вся СХЕМА описана ПРОСТО І ЗРОЗУМІЛО - все стає очевидним: і МОТИВ, і СПОСІБ.
Чи розуміє все оце українська влада? - Думаю, не повністю і не так чітко, як тут описано. Тому
НЕОБХІДНО донести цю інформацію до Президента України, щоб розуміння його було повним.
І крім того, ІЗ ЦІЄЇ СХЕМИ СТАЄ ЗРОЗУМІЛОЮ ВСЯ СТРАТЕГІЯ ТРАМПА, яку Трамп намагається замаскувати від виглядом його нестримного прагнення начебто "миру", а саме:
здати Україну Путіну, щоб потім Путін заплатив за це Трампу викопними ресурсами за цією Трампівською "угодою".
щоб усі зацікавлені люди у світі ВЖЕ ЗАРАЗ дізналися, як обходити статті 51 та 52 Віденської конвенції з права міжнародних договорів...
і про те, що ЦЕ І Є начебто "мирний план" Трампа.
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Ню, ню...
хто б міг подумати, 3 роки тому, що у 25 році америка скаже
- треба взяти стамбул за основу
- українці, підпишіть репарації на 500 млрд, а то відключим старлінк
- зброї не буде, НАТО не буде. Просіть у Європи зброю/миротворців
- у вас було 3 роки помиритись з росією. І взагалі ви самі її спровокували на напад
- проведіть срочно вибори, а то у вас диктатор
Угода, которую написал путин и сам решил, что это "угода"?
Надо ему показать картину, где запорожцы пишут письмо хану...
Основні положення
Згідно з проектом мирного договору, Україна зобов'язувалася:
дотримуватися "постійного нейтралітету", тобто відмовитися від членства у військовому союзі, включно з НАТО; ( Україна була нейтральною з 2011 до нападу кацапів)
відмовитися від виробництва і отримання ядерної зброї,
не пускати іноземні війська в країну і не пропускати зброю;
не надавати свою інфраструктуру, включно з аеродромами і морськими портами, іншим країнам;
утримуватися від проведення військових навчань з іноземною участю і від участі в будь-яких військових конфліктах;
законодавчо заборонити "фашизм, нацизм і агресивний націоналізм".
Пропозиції з Кремля були такими:
більше не нападати на Україну;
у разі нападу на Україну країни-гаранти були б зобов'язані підтримати Україну протягом 3 днів;
РФ була не проти гарантій безпеки Україні від інших країн, цей пункт був схожий на п'яту статтю НАТО;
окуповані частини Донецької та Луганської областей частково залишалися б за Росією. Крим і порт Севастополь виключалися з гарантій безпеки, що, фактично, означало б передачу контролю над півостровом РФ.
Питання чисельності армії
Питання про майбутню чисельність українських збройних сил також залишалося невирішеним. Згідно з "Додатком 1", Москва зажадала від Києва скоротити свою армію до 85 тисяч солдатів - зараз в армії служать близько мільйона. Україна запропонувала контингент чисельністю 250 000 солдатів.
Розійшлися думки і з приводу кількості військової техніки. Росія вимагала скоротити кількість танків до 342, а Київ хотів зберегти до 800. Україна хотіла скоротити кількість бронетехніки до 2400, тоді як Росія вимагала, щоб залишилося тільки 1029. Москва планувала залишити Україні всього 519 артилерійських систем, Київ хотів 1900.
Зробити російську мову другою офіційною мовою в Україні, зняти взаємні санкції та припинити позови в міжнародних судах.