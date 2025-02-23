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Венгрия поддерживает резолюцию США в ООН, мы стали ее соавторами, - Сийярто

Сийярто о резолюции США

Венгрия намерена поддержать американскую резолюцию в ООН, которая не осуждает полномасштабное вторжение России в Украину. Более того, Венгрия стала ее соавтором.

Об этом в соцсети Facebook сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, информирует Цензор.НЕТ.

24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, на Генассамблее ООН обсудят две резолюции. Одну из этих резолюций подали США.

Сийярто заявил, что Венгрия собирается поддержать американскую резолюцию.

"Венгрия поддерживает американскую мирную резолюцию, мы даже являемся ее соавторами. Причина проста: провоенные либеральные европейские лидеры разжигали конфликт в течение трех лет, а промирный Дональд Трамп делает гигантские шаги к его прекращению", - сказал глава МИД Венгрии.

Также венгерский дипломат отметил переговоры между делегациями США и РФ, которые состоялись в Саудовской Аравии, как приближение к "завершению войны в Украине".

Читайте также: Украинская резолюция будет вынесена на голосование в Генассамблее ООН, - Сибига

Резолюция США в ООН по войне в Украине

Напомним, что США представили проект резолюции ООН к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Документ существенно отличается от варианта, подготовленного Украиной и европейскими союзниками.

Документ США не содержит упоминаний о территориальной целостности Украины и не включает критики в адрес России.

Генеральная ассамблея ООН должна 24 февраля проголосовать за проект резолюции, подготовленный Украиной и ЕС, призывающий к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию в соответствии с учредительным Уставом ООН и международным правом. Ожидается, что постпреды стран ЕС при ООН до этого обсудят предложение США.

Читайте также: Это возможность создать реальный импульс к миру, - Рубио о резолюции США по Украине в ООН

Автор: 

Венгрия (2025) резолюция (337) США (27336) Сийярто Петер (334)


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Топ комментарии
+29
Як швидко вони забули радянські танки на вулицях Будапешту в 1956 році
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23.02.2025 21:29 Ответить
+27
Сатана сміється
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23.02.2025 21:28 Ответить
+22
Цей ганебний прецедент угорцям ще згадають.
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23.02.2025 21:30 Ответить
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Сатана сміється
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23.02.2025 21:28 Ответить
Віримо, вам сцуки віримо. Хто б сумнівався. Двохканальники ви чи двохстаночники.
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23.02.2025 21:33 Ответить
Контрольный сам себе в голову в 10.000.000 раз...
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23.02.2025 21:28 Ответить
Це мабуть так побудоване угорське "правосуддя" - щоб серійний вбивця перестав вбивати, його слід пробачити, віддати ніж і відвернутися...
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24.02.2025 08:15 Ответить
За - 5
Проти - 145
Цікавий буде результат
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23.02.2025 21:29 Ответить
Та пі*уй! Треба брати приклад з Ізраїлю. Скільки резолюцій було проти їхньох позиції шодо Палестини у тій беззубій ООН? Навіть США підтримували антиїзраїдюльські резолюції. І що? Це якось стримувало Іщрахль? А як ті ж США вводили ембарго проти Ізраїлю, коли аоабам допомагав совок? Ізрахлю допомагала єврейська діаспора у США, яка щі шкіри лізла, щоб допомогти краєні вижити. Тепер своє слово повинна сказати і українська діаспора США, якщо вона пам'ятає, хто вона і звідки.
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23.02.2025 21:43 Ответить
Я мав на увазі, що за резолюцію США і Угорщини всього:
За - 5
Проти - 145
Утрималися примірно 40
Резолюція не пройде
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23.02.2025 21:49 Ответить
А я мав на увазі, що навіть якби вона пройшла - то все одно лише Україна вирішує, що їй робити. До речі, сама Україна голосувала в основному проти Ізраїлю.
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23.02.2025 21:57 Ответить
Як швидко вони забули радянські танки на вулицях Будапешту в 1956 році
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23.02.2025 21:29 Ответить
Так вони власне за танками і прийшли.
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23.02.2025 21:33 Ответить
Тобто Орбан вже керує Капітолієм?
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23.02.2025 21:29 Ответить
давно шакаляче подзявкування не було чути.
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23.02.2025 21:29 Ответить
Ми пахали, я і трактор.
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24.02.2025 11:02 Ответить
угорські шавки
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23.02.2025 21:29 Ответить
Так ці угри одноутробні близнюки з угро-фінами масковських боліт. Ці варвари приперлися в ІХ віці в Європу з приуралля через Карпати і осіли в долині Паннонія, але як були кацапами по-суті, так ними і залишися. Другими словами, - Скільки не годуй вовка ... -
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23.02.2025 21:35 Ответить
Шакал до Тигра "А ми підемо на Північ!"
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23.02.2025 21:30 Ответить
Класика...
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24.02.2025 08:18 Ответить
Знову вилізла ********** шавка. То ***** яйця полиже то трампу. Прийде час і на вас мадярські покидьки.
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23.02.2025 21:30 Ответить
Цей ганебний прецедент угорцям ще згадають.
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23.02.2025 21:30 Ответить
В часи другий світовий угорці воювали на боці гітлера!
Мабуть історію забули, скільки іх тоді знищили українськи фронти.
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23.02.2025 21:35 Ответить
Чому тільки часи другої Світової, вони і під час повномасштабного вторгнення хотіли урвати кусок української території. Вони просто так роздавали мешканцям Закарпаття свої паспорти.

Перед 24 лютого 2022 року поблизу західного українського кордону перебували угорські військові. Тоді до кордону звезли також військові понтони.

Це підтвердив угорський експерт, що працює в німецькому аналітичному центрі DGAP (Німецьке товариство закордонних справ), опозиційний до політики Орбана Андраш Рац в інтерв'ю https://www.youtube.com/watch?v=VGoEKwDrZjE Європейська правда.

Він наголосив, що на кордоні Закарпаття була не армія, а окремі специфічні армійські підрозділи. Їх стягнули до кордону України перед вторгненням РФ.
Стояли понтонні частини, піхота, спецназ.
Ось така муйня хлоп'ята!
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23.02.2025 21:42 Ответить
ви уявляте собі , які вороги , оце ті хто чекав коли Україна буде захлинатися кров'ю...для цого і привели до влади 🤡.з допомогою % ..якій розіграв мапу України, ще в Стамбулі...короче приїхали ...
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23.02.2025 21:35 Ответить
Сказал, что проворно отсасывают направо и налево. И этим гордятся.
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23.02.2025 21:32 Ответить
Угорщина вже як 3 роки не сприймається як демократична країна з адекватним керівництвом. Дуже низький рівень як серед країн ЕС так і в світі
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23.02.2025 21:33 Ответить
Евроцыгане..
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23.02.2025 21:34 Ответить
Їх найближчі родичі чукчі та коряки. Останніх кацапи винищили повністю, а чукчі ледве животіють в стані повної алкогольної деградації...
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23.02.2025 21:39 Ответить
Під час 2 світової війни були союзниками гітлера, а зараз путлєра! Що за прокляте Богом і людьми диявольське. кровожерливе, продяжне стадо!
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23.02.2025 21:35 Ответить
мАсква... Как много в этом месте дерьма различного слилось... И в ряде стран отозвалось...
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23.02.2025 21:36 Ответить
Мене не цікавить думка якихось уралоугромонголоїдів!!! Мене цікавить коли нарешті цим довбграям закриють доступ до ЄС, НАТО і до фінансової кормушки ЄС!!!
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23.02.2025 21:36 Ответить
підO,ркам нема спокою
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23.02.2025 21:36 Ответить
Не розумію, що ЄС з ними об'єднує!...
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23.02.2025 21:36 Ответить
хороше питання! І не одного Вас це цікавить!
Ще й утримують, як донори!
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23.02.2025 21:40 Ответить
Ну там "не все так однозначно" (с) Кілька мільярдів євро допомоги ЄС для Угорщини були заблоковані через порушення урядом ******** принципу верховенства права. Ці кошти наразі "зависли" до тих пір, поки наступний парламент Мадярщини не поверне своє законодавство до принципів ЄС. До речі вчора в Будапешті пройшов досить масштабний протест суддів проти втручання Орбана в незалежність судової системи. В Україні в принципі важко уявити, щоб судді вийшли на вулицю і протестували за справедливе судочинство, цих *цензура* у нас все влаштовує.
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23.02.2025 21:52 Ответить
Колишні прокурвори/сцудді отримують такі пенсії, що їм гріх перти проти влади (будь-якої влади).
Про зарплати/надбавки/пільги/"інвалідності" та інші ніштяки для діючих чинуш промовчу...
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24.02.2025 08:23 Ответить
Орбан і Сійярто - продажні холуї кремля ,
які не достойні уваги українців і незабаром вони опиняться
на смітнику історії ,
так як більшість угорців іх не підтримують😡
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23.02.2025 21:38 Ответить
Дивлячись на риторику Білого Дому , на заяви трампа- все це схоже на прелюдію до вторгнення. Тарк ведуть себе і розмовляють диктатори, які готують собі грунт до вступу у війну з опонентом.
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23.02.2025 21:39 Ответить
Документ США не містить згадок про територіальну цілістність Украіни - иобу дались?
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23.02.2025 21:41 Ответить
Першим пунктом такої резолюції повинно бути - "міжнародне право поховано".
Якщо далі щось комусь не подобається, - див. пункт 1.
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24.02.2025 08:25 Ответить
Попросимо Францію і Британію заблокувати цю резолюцію.
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23.02.2025 21:45 Ответить
************* всех стран - соединяйтесь !
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23.02.2025 21:45 Ответить
Причина проста: провоєнні ліберальні європейські лідери розпалювали конфлікт протягом трьох років, а промирний Дональд Трамп робить гігантські кроки до його припинення
-----------
Лизать задницу Трампа, то понятно - это присуще всем шавкам, но тут такой нюанс, что Трампу по одному месту и сией преданности даже косточкой не будет оценена
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23.02.2025 21:46 Ответить
Ну з Угорцями усе зрозуміло було одразу , цікаво хто ще проголосує за це . "Глобальний південь" ? Індія ? Китай ? З Європи ще хтось щоб не сваритися з США (ну крім Словачинни там зрозуміло ) .
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23.02.2025 21:47 Ответить
А що наш потужний скаже? А нічого, "бізнес на крові" (транзит нафтоньки до уйопшини) триває...
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23.02.2025 21:49 Ответить
Та ***** на цю резолюцію імпотентної оони. Зібрались, на шару попили пожерли, газіровкою булькнули, виразили занепокоєннісь та розійшлись.
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23.02.2025 21:50 Ответить
Хто б сумнівався. Ви і кацапську підтримаєте. Забули засранці 1956-й...
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23.02.2025 21:51 Ответить
Поэтому никакой ЕС или НАТО за нас воевать не будут. Не будет коллективного решения. И гарантий, о чем бредит Зеленский , не будет. Они и за друг друга воевать не будут. Венгры себе на голову воспитают ненависть украинцев, а жаль, культурный народ.
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23.02.2025 21:51 Ответить
Во 2мв Венгрия была за гитлера, сейчас за путлера. Ничему их история не учит
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23.02.2025 21:53 Ответить
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23.02.2025 22:01 Ответить
Цікаво чи висять мадярські кольорові шмати на Закарпатті? Вивішування їхніх прапорів є незаконним!
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23.02.2025 22:02 Ответить
Теперь можно их в одной строчке упоминать: США, Венгрия, Словакия. трамп, орбан, фицо..
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23.02.2025 22:07 Ответить
Ух ты, в соавторы набивается фуфлогон скороспелый! И на авторские гонорары глазик кладёт украдкой. Лучше бы купил фабрику сосиярто по гороху зелёному что выпускает, та в кацапию всю продукцию слать---та пожрут всё и банку поставят на плиту спички паленые складывать на зубочистки!
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23.02.2025 22:10 Ответить
Поставте вже нарешті на неплановий ремонт нафтопровід "Дружба"!
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23.02.2025 22:12 Ответить
Так міцно припадать язиком до ануса трампа... орбан дивує
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23.02.2025 22:41 Ответить
Та усі вже і так зрозуміли, що ви ще ті пі...ри! Ідіть смоктати ц діда кабая й далі!
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23.02.2025 23:48 Ответить
де гів*но -там і угорщина. Було б дивно якщо б навпаки
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23.02.2025 23:57 Ответить
Та щоб ти подох мадярська наволоч
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24.02.2025 00:23 Ответить
Як швидко Америка скотилась до Угорщини!
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24.02.2025 02:24 Ответить
Пʼята колона ЄС, яку вибудувала росія - це орбан і фіцо, дві путінські маріонетки.
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24.02.2025 04:25 Ответить
Кто не помнит прошлого не имеет будущего, мало вас комуняки давили в 56 году, ну да ничего, скоро они вам это напомнят, а американцы им помогут.
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24.02.2025 08:41 Ответить
МЕРЗОТА...Мадьярська!!!
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24.02.2025 08:42 Ответить
После окончания войны никаких контактов с венграми быть не должно. В идеале на территории этой не состоявшейся страны надо провести СВО с целью денацификации и демилитаризации.
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24.02.2025 15:40 Ответить
от шкода, що до Угорщини кацапські калеч батальйони не долізуть.. Може з іншого боку, а не через Україну?
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24.02.2025 18:07 Ответить
мати в партнерах дотаційну Угорщину це велика честь для США ))))) Ні?
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24.02.2025 18:09 Ответить
 
 