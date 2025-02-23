Венгрия поддерживает резолюцию США в ООН, мы стали ее соавторами, - Сийярто
Венгрия намерена поддержать американскую резолюцию в ООН, которая не осуждает полномасштабное вторжение России в Украину. Более того, Венгрия стала ее соавтором.
Об этом в соцсети Facebook сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, информирует Цензор.НЕТ.
24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, на Генассамблее ООН обсудят две резолюции. Одну из этих резолюций подали США.
Сийярто заявил, что Венгрия собирается поддержать американскую резолюцию.
"Венгрия поддерживает американскую мирную резолюцию, мы даже являемся ее соавторами. Причина проста: провоенные либеральные европейские лидеры разжигали конфликт в течение трех лет, а промирный Дональд Трамп делает гигантские шаги к его прекращению", - сказал глава МИД Венгрии.
Также венгерский дипломат отметил переговоры между делегациями США и РФ, которые состоялись в Саудовской Аравии, как приближение к "завершению войны в Украине".
Резолюция США в ООН по войне в Украине
Напомним, что США представили проект резолюции ООН к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Документ существенно отличается от варианта, подготовленного Украиной и европейскими союзниками.
Документ США не содержит упоминаний о территориальной целостности Украины и не включает критики в адрес России.
Генеральная ассамблея ООН должна 24 февраля проголосовать за проект резолюции, подготовленный Украиной и ЕС, призывающий к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию в соответствии с учредительным Уставом ООН и международным правом. Ожидается, что постпреды стран ЕС при ООН до этого обсудят предложение США.
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Проти - 145
Цікавий буде результат
За - 5
Проти - 145
Утрималися примірно 40
Резолюція не пройде
Мабуть історію забули, скільки іх тоді знищили українськи фронти.
Перед 24 лютого 2022 року поблизу західного українського кордону перебували угорські військові. Тоді до кордону звезли також військові понтони.
Це підтвердив угорський експерт, що працює в німецькому аналітичному центрі DGAP (Німецьке товариство закордонних справ), опозиційний до політики Орбана Андраш Рац в інтерв'ю https://www.youtube.com/watch?v=VGoEKwDrZjE Європейська правда.
Він наголосив, що на кордоні Закарпаття була не армія, а окремі специфічні армійські підрозділи. Їх стягнули до кордону України перед вторгненням РФ.
Стояли понтонні частини, піхота, спецназ.
Ось така муйня хлоп'ята!
Ще й утримують, як донори!
Про зарплати/надбавки/пільги/"інвалідності" та інші ніштяки для діючих чинуш промовчу...
які не достойні уваги українців і незабаром вони опиняться
на смітнику історії ,
так як більшість угорців іх не підтримують😡
Якщо далі щось комусь не подобається, - див. пункт 1.
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Лизать задницу Трампа, то понятно - это присуще всем шавкам, но тут такой нюанс, что Трампу по одному месту и сией преданности даже косточкой не будет оценена