Венгрия поддерживает резолюцию США в ООН, мы стали ее соавторами, - Сийярто

Венгрия намерена поддержать американскую резолюцию в ООН, которая не осуждает полномасштабное вторжение России в Украину. Более того, Венгрия стала ее соавтором.

Об этом в соцсети Facebook сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, информирует Цензор.НЕТ.

24 февраля, в третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, на Генассамблее ООН обсудят две резолюции. Одну из этих резолюций подали США.

Сийярто заявил, что Венгрия собирается поддержать американскую резолюцию.

"Венгрия поддерживает американскую мирную резолюцию, мы даже являемся ее соавторами. Причина проста: провоенные либеральные европейские лидеры разжигали конфликт в течение трех лет, а промирный Дональд Трамп делает гигантские шаги к его прекращению", - сказал глава МИД Венгрии.

Также венгерский дипломат отметил переговоры между делегациями США и РФ, которые состоялись в Саудовской Аравии, как приближение к "завершению войны в Украине".

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Резолюция США в ООН по войне в Украине

Напомним, что США представили проект резолюции ООН к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Документ существенно отличается от варианта, подготовленного Украиной и европейскими союзниками.

Документ США не содержит упоминаний о территориальной целостности Украины и не включает критики в адрес России.

Генеральная ассамблея ООН должна 24 февраля проголосовать за проект резолюции, подготовленный Украиной и ЕС, призывающий к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию в соответствии с учредительным Уставом ООН и международным правом. Ожидается, что постпреды стран ЕС при ООН до этого обсудят предложение США.

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