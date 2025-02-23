Украинская резолюция будет вынесена на голосование в Генассамблее ООН, - Сибига

Украинский проект резолюции Генассамблеи ООН по третьей годовщине российской агрессии в Украине будет вынесен на голосование в Генассамблее ООН.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время форума "Украина. Год 2025".

"По состоянию на завершение регистрации подачи украинского документа резолюции мы имели 56 коспонсоров. Это значительная цифра государств-единомышленников, которые поддерживают украинскую сторону", - сообщил он.

Сибига отметил, что в пятницу США проинформировала Украину о намерении внести свою резолюцию относительно третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Эта резолюция уже также зарегистрирована для вынесения ее в зал специальной сессии Генассамблеи ООН.

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Также он отметил, что дипломатический процесс еще продолжается.

"Я как министр за эти полтора суток провел 22 телефонных разговора и имел коммуникации другими способами... Четко могу сказать, что мы имеем четкую поддержку и наша резолюция будет вынесена в зал Генеральной ассамблеи", - подчеркнул Сибига.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа просила Киев отозвать проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН, в котором осуждалось российское полномасштабное вторжение, а также требовалось от РФ вывести войска с территории Украины.

Резолюция США в ООН по войне в Украине

Напомним, что США представили проект резолюции ООН к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Документ существенно отличается от варианта, подготовленного Украиной и европейскими союзниками.

Документ США не содержит упоминаний о территориальной целостности Украины и не включает критики в адрес России.

Генеральная ассамблея ООН должна 24 февраля проголосовать за проект резолюции, подготовленный Украиной и ЕС, призывающий к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию в соответствии с учредительным Уставом ООН и международным правом. Ожидается, что постпреды стран ЕС при ООН до этого обсудят предложение США.