РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11923 посетителя онлайн
Новости
1 974 11

Украинская резолюция будет вынесена на голосование в Генассамблее ООН, - Сибига

Сибига о резолюции ООН

Украинский проект резолюции Генассамблеи ООН по третьей годовщине российской агрессии в Украине будет вынесен на голосование в Генассамблее ООН.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время форума "Украина. Год 2025".

"По состоянию на завершение регистрации подачи украинского документа резолюции мы имели 56 коспонсоров. Это значительная цифра государств-единомышленников, которые поддерживают украинскую сторону", - сообщил он.

Сибига отметил, что в пятницу США проинформировала Украину о намерении внести свою резолюцию относительно третьей годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Эта резолюция уже также зарегистрирована для вынесения ее в зал специальной сессии Генассамблеи ООН.

Также читайте: ООН в понедельник будет рассматривать как минимум два проекта резолюции по войне РФ против Украины

Также он отметил, что дипломатический процесс еще продолжается.

"Я как министр за эти полтора суток провел 22 телефонных разговора и имел коммуникации другими способами... Четко могу сказать, что мы имеем четкую поддержку и наша резолюция будет вынесена в зал Генеральной ассамблеи", - подчеркнул Сибига.

Ранее сообщалось, что администрация Дональда Трампа просила Киев отозвать проект резолюции Генеральной ассамблеи ООН, в котором осуждалось российское полномасштабное вторжение, а также требовалось от РФ вывести войска с территории Украины.

Резолюция США в ООН по войне в Украине

Напомним, что США представили проект резолюции ООН к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Документ существенно отличается от варианта, подготовленного Украиной и европейскими союзниками.

Документ США не содержит упоминаний о территориальной целостности Украины и не включает критики в адрес России.

Генеральная ассамблея ООН должна 24 февраля проголосовать за проект резолюции, подготовленный Украиной и ЕС, призывающий к деэскалации, скорейшему прекращению боевых действий и мирному урегулированию в соответствии с учредительным Уставом ООН и международным правом. Ожидается, что постпреды стран ЕС при ООН до этого обсудят предложение США.

Автор: 

ООН (4211) резолюция (337) Сибига Андрей (541) резолюция ООН (28)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
Список тих, хте не голосуватиме, приблизно зрозумілий. Із сша на чолі. Дожилися.
показать весь комментарий
23.02.2025 16:23 Ответить
+5
Побачимо ганьбу США при голосуванні!
показать весь комментарий
23.02.2025 16:26 Ответить
+4
Не голосуватиме США, Пн Корея, рф, Словаччина, Угорщина, Китай.
показать весь комментарий
23.02.2025 16:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а піндососька ?
показать весь комментарий
23.02.2025 16:22 Ответить
Цей кишеньковий недодипломат - канцелярська криса МЗС за усіх президентів . щось може без ЄРМАКА? А якщо може то ЩО? В США Спартц погрожує Єрмаковладній ЗЕлені . З України їде Єрмак до США "на ковьор" чи на раунд перемовин, як заявило ПРикремлівське владне ОПУ ?
показать весь комментарий
23.02.2025 16:33 Ответить
Список тих, хте не голосуватиме, приблизно зрозумілий. Із сша на чолі. Дожилися.
показать весь комментарий
23.02.2025 16:23 Ответить
Я тебе вже читав... "Свіжозаряджений кацапський провокатор"...І саме МЕНІ люди повірять... А не БРЕХУНУ "свіжозарядженому"...
показать весь комментарий
23.02.2025 16:32 Ответить
Сьогодня день, всіх на літеру С? Свіриденко, Сирський..Сибіга..
показать весь комментарий
23.02.2025 16:23 Ответить
Побачимо ганьбу США при голосуванні!
показать весь комментарий
23.02.2025 16:26 Ответить
Не голосуватиме США, Пн Корея, рф, Словаччина, Угорщина, Китай.
показать весь комментарий
23.02.2025 16:27 Ответить
Все інфо про союзників буде на табло голосування. Навіть срати ні на кого не треба.
показать весь комментарий
23.02.2025 16:46 Ответить
Чекаємо на резолюцію що Україна--агресор, який напав на бідненьку, ядерненьку, слабеньку матінку- Підорасеньку.
показать весь комментарий
23.02.2025 17:34 Ответить
 
 