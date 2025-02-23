Экономическое сотрудничество США и РФ может возобновиться после достижения мирного соглашения, - Уиткофф
В случае достижения соглашения по урегулированию войны в Украине американские компании могут вернуться в Россию, чтобы там вести бизнес.
Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф в эфире программы Face the Nation на CBS News в воскресенье, 23 февраля, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.
"И я думаю, что все согласятся, что было бы хорошо, если бы это произошло", - сказал Уиткофф.
Он сказал, что президент США Дональд Трамп "верит, что развитие доверия начинается с хорошего, правильного общения".
"Мы просто прекрасно обсудили, что президент Путин и президент Трамп должны что-то решить. И я думаю, что они добьются успеха", - сказал спецпредставитель главы Белого дома.
Уиткофф заявил, что для восстановления экономических американо-российских отношений нужно временное прекращение огня в Украине.
"Но долгосрочной целью было бы положить конец этому, знаете, около полутора миллионов смертей... И я думаю, что в ближайшем будущем вы увидите некоторые реальные положительные изменения", - сказал американский чиновник.
Кроме этого, он рассказал, что тема отмены американских санкций против России не обсуждалась во время его 3,5-часовой встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным.
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А раніше вони нас пачками не вбивали ? Голодомор, наприклад, мільйони смертей . . . І як так сталося, що потім стосунки "стали добрими" після такого ?
А я Вам відповім - пам'ятає 2 покоління, ті хто "жив тоді", а третє пам'ятає, але вже так гостро не сприймає. Приклад - з часів ІІ Світової війни минуло лише 80 років. На ній воював всього лише мій дід (загинув, я його не бачив). І що, у мене до німців зараз вороже ставлення ? Ні, хоча на їх (точніше їх предків) совісті мільйони жертв . . . От так воно і буває, путяра, падло, на те і розраховує - мол рани загояться, а територія залишиться у нього.
Тому треба не через 1000 років, треба зараз мститися. Зараз валити росію, а не колись.
на жаль, з їхнього боку нема нікого хто вірить в оцю тисячу років.
вони вірять що ми прибіжимо і самі притулимося до їхньої ноги.
путінці думають що через страх, навальністи - від страху бути самому.
вони не вірять в українську Україну, для них це як зеленський в шароварах - подуркують і пройде.
Половина ТОПу - кацапський кал.
І чого б це їх за це засуджувати, якщо он "нашому" хрипатому шлєпєру, самому патріотичному "українцю" - начхати на НАШІ мільйони життів! То чого ж ми хочемо від іноземця, який побачив, до речі, отой Стамбульський договорняк таких же "українців" - араХламідій і Ко. з тими ж кацапами?
І на питання: "За що це нам? Що це таке?" одразу відповідь: "Це принесли рахунок за вибори 2019-го".
Якщо вони хйла легітимізувазли . То вже цю блдську погань для власної вигоди - плюнуть та закриють очі на них .
Михайло Зигарь- можна вірити? Нуланд ??? А головне - нібито вийшли після консультацій з США
ВИХОДЯТЬ З ВІДТИ, КУДИ ЗАХОДЯТЬ- чи ні?
Схоже, що також були досягнуті певні домовленості про обмеження бойових дій. Принаймні, саме за підсумками стамбульського раунду переговорів представник Міноборони РФ оголосив про часткове відведення російських військових від Києва та Чернігова
Тоді здавалося, що ми дуже близькі до завершення війни. «Європейська правда», зокрема, написала, що «зустріч у Стамбулі стала наразі найефективнішим раундом переговорів з агресором». Але сталося не так, як тоді гадалося.
ХТОСЬ ПІДСТИЛЦІ ОПУ ФЕСЕНКО ВІРИТЬ?
І досі навколо стамбульських переговорів існує багато конспірологічних версій.Й Путін заявив, що підпис поставив ГАСПАДІН АРАХАМІЯ.
Може таке бути ? й чому зараз АБРАМОВИЧОХАМІЇ не видко? А там ще продовжилися договрняки по "сдєлка "Арахамія -АБРАМОВИЧ "
Це щось накшталт аристовича або єрмака-багато киздить
але ні за що не відповідає
бо воно просто радник...
Це міцніше ніжрапарочка зе+Є
Такі заяви унеможливлюють мирну угоду.
Псевдо«коаснов».
один в чеканні арешту від міжнародного кримінального суду,
другий вже засуджений, але влада і гроші поки рятують
по документам будет добыча с Украиной ресурсов, на самом деле сша будут добывать литий на оккупированных территориях.
зато по документам все будет красиво.
Офигеть. Я думал это было такое как бы наказание русни, а у него даже об этом и мысли не возникает. Его больше беспокоит "недополученная прибыль" американских компаний. И о том, что орки морально не исправятся сразу же после "ceasefire", он видимо тоже не понимает, а скорее ему на это наплевать. Тупой баран.
А впрочем, каждая компания наверно сама должна решать сколько должно длиться воздержание рашки от западных товаров - вот тут кстати, в очередной раз будет видно кому из них важнее деньги, а кому совесть.
ось і все що мабуть назріває в цьому світі.
а Будапештські меморандуми і інші договори про безпеку від США перетворюються в папірці нікому не потрібні
особенно от тех у кого Жадность, зависть, лживость и подлость - главные признаки