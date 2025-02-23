Экономическое сотрудничество США и РФ может возобновиться после достижения мирного соглашения, - Уиткофф

В случае достижения соглашения по урегулированию войны в Украине американские компании могут вернуться в Россию, чтобы там вести бизнес.

Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф в эфире программы Face the Nation на CBS News в воскресенье, 23 февраля, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

"И я думаю, что все согласятся, что было бы хорошо, если бы это произошло", - сказал Уиткофф.

Он сказал, что президент США Дональд Трамп "верит, что развитие доверия начинается с хорошего, правильного общения".

"Мы просто прекрасно обсудили, что президент Путин и президент Трамп должны что-то решить. И я думаю, что они добьются успеха", - сказал спецпредставитель главы Белого дома.

Читайте также: Зеленский больше не колеблется относительно соглашения об ископаемых, ожидаем, что оно будет подписано на следующей неделе, - Уиткофф

Уиткофф заявил, что для восстановления экономических американо-российских отношений нужно временное прекращение огня в Украине.

"Но долгосрочной целью было бы положить конец этому, знаете, около полутора миллионов смертей... И я думаю, что в ближайшем будущем вы увидите некоторые реальные положительные изменения", - сказал американский чиновник.

Кроме этого, он рассказал, что тема отмены американских санкций против России не обсуждалась во время его 3,5-часовой встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Читайте также: "Стамбульское соглашение" может стать ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией, - Уиткофф