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Экономическое сотрудничество США и РФ может возобновиться после достижения мирного соглашения, - Уиткофф

Уиткофф о возвращении компаний США на рынок РФ после прекращения огня

В случае достижения соглашения по урегулированию войны в Украине американские компании могут вернуться в Россию, чтобы там вести бизнес.

Об этом заявил спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф в эфире программы Face the Nation на CBS News в воскресенье, 23 февраля, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

"И я думаю, что все согласятся, что было бы хорошо, если бы это произошло", - сказал Уиткофф.

Он сказал, что президент США Дональд Трамп "верит, что развитие доверия начинается с хорошего, правильного общения".

"Мы просто прекрасно обсудили, что президент Путин и президент Трамп должны что-то решить. И я думаю, что они добьются успеха", - сказал спецпредставитель главы Белого дома.

Читайте также: Зеленский больше не колеблется относительно соглашения об ископаемых, ожидаем, что оно будет подписано на следующей неделе, - Уиткофф

Уиткофф заявил, что для восстановления экономических американо-российских отношений нужно временное прекращение огня в Украине.

"Но долгосрочной целью было бы положить конец этому, знаете, около полутора миллионов смертей... И я думаю, что в ближайшем будущем вы увидите некоторые реальные положительные изменения", - сказал американский чиновник.

Кроме этого, он рассказал, что тема отмены американских санкций против России не обсуждалась во время его 3,5-часовой встречи с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Читайте также: "Стамбульское соглашение" может стать ориентиром для заключения мирного соглашения между Украиной и Россией, - Уиткофф

Автор: 

россия (96472) США (27336) Стив Уиткофф (109)


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Топ комментарии
+41
В нас з кацапами більше ніколи не буде добрих стосунків. Ні через рік ні через 1000 років. Вони вже показали своє обличчя (рило)
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23.02.2025 21:54 Ответить
+37
Где-то в аду заплакал маленький Гитлер. Можно ведь было все порешать, подумаешь, геноцид-шменоцид. Отсыпал американцу в ковбойскую шляпу золотых зубов, и порядок.
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23.02.2025 21:53 Ответить
+30
Ну треба ж допомогти Московії економіку врятувати , щоб переозброїтися змогли . ми зрозуміли
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23.02.2025 21:54 Ответить
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23.02.2025 21:51 Ответить
З цими елітами ВПЕРДЄ буде лиш Україна. А що, вже не вимагаєте переобирати ЗЕ й оцю блдту - УСТРАІВАЄТ?
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23.02.2025 21:54 Ответить
тоді вже краще з росіянами, ті хоча б в спину не штрикають ножем, вони вороги відкриті.
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23.02.2025 21:53 Ответить
В нас з кацапами більше ніколи не буде добрих стосунків. Ні через рік ні через 1000 років. Вони вже показали своє обличчя (рило)
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23.02.2025 21:54 Ответить
Думати що генетично виживуть українці під кацапами після всього цього - невже ще такі є в Україні ?
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23.02.2025 21:58 Ответить
Ага, "більше ніколи не буде" - означає, що "колись були" . . . Ще нещодавно . . .
А раніше вони нас пачками не вбивали ? Голодомор, наприклад, мільйони смертей . . . І як так сталося, що потім стосунки "стали добрими" після такого ?
А я Вам відповім - пам'ятає 2 покоління, ті хто "жив тоді", а третє пам'ятає, але вже так гостро не сприймає. Приклад - з часів ІІ Світової війни минуло лише 80 років. На ній воював всього лише мій дід (загинув, я його не бачив). І що, у мене до німців зараз вороже ставлення ? Ні, хоча на їх (точніше їх предків) совісті мільйони жертв . . . От так воно і буває, путяра, падло, на те і розраховує - мол рани загояться, а територія залишиться у нього.

Тому треба не через 1000 років, треба зараз мститися. Зараз валити росію, а не колись.
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23.02.2025 22:01 Ответить
дуже хотів би щоб ви були праві.
на жаль, з їхнього боку нема нікого хто вірить в оцю тисячу років.
вони вірять що ми прибіжимо і самі притулимося до їхньої ноги.
путінці думають що через страх, навальністи - від страху бути самому.
вони не вірять в українську Україну, для них це як зеленський в шароварах - подуркують і пройде.
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23.02.2025 22:01 Ответить
Вони його показують уже не одне століття , но українці на жаль дуже швидко забувають ( Будемо сподіватись , що цього разу буде по іншому але не факт
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23.02.2025 22:06 Ответить
Ти рейтинг пісень серед Українців бачив?
Половина ТОПу - кацапський кал.
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23.02.2025 22:21 Ответить
Где-то в аду заплакал маленький Гитлер. Можно ведь было все порешать, подумаешь, геноцид-шменоцид. Отсыпал американцу в ковбойскую шляпу золотых зубов, и порядок.
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23.02.2025 21:53 Ответить
вони тоді швейцарії відсипали. І прокатило!
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23.02.2025 23:59 Ответить
Ну треба ж допомогти Московії економіку врятувати , щоб переозброїтися змогли . ми зрозуміли
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23.02.2025 21:54 Ответить
Амеріканські повіїї - гроші понад усе!!!
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23.02.2025 21:54 Ответить
Співпраця з людожером. Параша все своє існування веде війни. Це вампір який не може жити без крові.
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23.02.2025 21:55 Ответить
И что, Виткофф, полтора миллиона, о которых ты говоришь, просто так надо "понять и простить" ?
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23.02.2025 21:56 Ответить
А шо йому оті мільйони загиблих? Вони ж не його мільйони. А от в бізнесі - ото для них справжні мільйони.
І чого б це їх за це засуджувати, якщо он "нашому" хрипатому шлєпєру, самому патріотичному "українцю" - начхати на НАШІ мільйони життів! То чого ж ми хочемо від іноземця, який побачив, до речі, отой Стамбульський договорняк таких же "українців" - араХламідій і Ко. з тими ж кацапами?
І на питання: "За що це нам? Що це таке?" одразу відповідь: "Це принесли рахунок за вибори 2019-го".
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23.02.2025 22:05 Ответить
Ще один вагомий чудовий аргумент для України не підписувати ніяких мирних угод.
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23.02.2025 21:57 Ответить
вже підписали, в Стамбулі , вже на повній довірі- не вимагають виборів , ЗЕЄРМАКОМАРОДЕРИ ЛЕГІТИМНІ .
Якщо вони хйла легітимізувазли . То вже цю блдську погань для власної вигоди - плюнуть та закриють очі на них .
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23.02.2025 22:01 Ответить
В Стамбулі нічого не підписували, увага, стоп фейк!!!
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23.02.2025 22:05 Ответить
Київ вийшов зі https://war.telegraf.com.ua/ukr/politika/2022-03-29/5700892-ukraina-ta-rosiya-proveli-peregovori-v-stambuli-shcho-virishili-z-krimom-donbasom-ta-nato Стамбульських угод, укладених із Москвою у 2022 році, нібито після консультацій з американцями. Влада України засумнівалася у справедливості висунутих умовПро це розповіла колишня заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд. Подробиці вона озвучила під час https://youtu.be/kTfcmzuA-_Y?t=3171 бесіди із журналістом Михайлом Зигарем.

Михайло Зигарь- можна вірити? Нуланд ??? А головне - нібито вийшли після консультацій з США

ВИХОДЯТЬ З ВІДТИ, КУДИ ЗАХОДЯТЬ- чи ні?
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23.02.2025 22:23 Ответить
Вибачте, це якийсь неузгоджений між собою набір фраз, речень, слів і букв. По факту нічого в Стамбулі підписано не було. Були певні наміри, але після того як внаслідок деокупації стало відомо про жахливі злочини свинособак в Бучі, Ірпені, Ягідному - українська делегація просто залишила Стамбул без підписання будь-яких документів. Було вирішено продовжувати бойові дії проти 3,14дарів.
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23.02.2025 22:30 Ответить
ГЛАВКОМ 2024 рік ФЕСЕНКО -
Схоже, що також були досягнуті певні домовленості про обмеження бойових дій. Принаймні, саме за підсумками стамбульського раунду переговорів представник Міноборони РФ оголосив про часткове відведення російських військових від Києва та Чернігова

Тоді здавалося, що ми дуже близькі до завершення війни. «Європейська правда», зокрема, написала, що «зустріч у Стамбулі стала наразі найефективнішим раундом переговорів з агресором». Але сталося не так, як тоді гадалося.

ХТОСЬ ПІДСТИЛЦІ ОПУ ФЕСЕНКО ВІРИТЬ?
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23.02.2025 22:31 Ответить
На останній зустрічі Путіна з лідерами Африканских країн - продемонстрував цей документ ...

І досі навколо стамбульських переговорів існує багато конспірологічних версій.Й Путін заявив, що підпис поставив ГАСПАДІН АРАХАМІЯ.
Може таке бути ? й чому зараз АБРАМОВИЧОХАМІЇ не видко? А там ще продовжилися договрняки по "сдєлка "Арахамія -АБРАМОВИЧ "
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23.02.2025 22:33 Ответить
що таке "спецпресдставник трампа"???
Це щось накшталт аристовича або єрмака-багато киздить
але ні за що не відповідає
бо воно просто радник...
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23.02.2025 21:58 Ответить
так точно - вони з ним починали разом торгувати нерухомістю, потім Трамп його відпустив у самостійний бізнес а в гольф грають ще з тих пір 40 річної давнини .
Це міцніше ніжрапарочка зе+Є
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23.02.2025 22:39 Ответить
Як там вам хлопцi,в земельке.
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23.02.2025 21:58 Ответить
Кацапов свині та собаки їдять, яке там зємєлька.
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23.02.2025 23:17 Ответить
і в якій галузі, мабуть в електроніці, нетрадиційних джерел енергії та глобальному потеплінні? 🤣🤓
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23.02.2025 21:58 Ответить
Я уже догадываюсь каким будет мир по Трампу. В обе стороны будут лететь ракеты и снаряды, а Трамп и придворные будут рассказывать в ООН что в Украине давно мир и Рашка мирная страна, а ракеты и бомбы это выдумки украинцев которые слишком преувеличивают.
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23.02.2025 21:59 Ответить
Ну, это же америкосовское ноу-хау - преступник пошел на сделку с правосудием..
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23.02.2025 22:00 Ответить
ага ,, особливо після того як Західні компанії втратили на кацапії купу грошей , вийшовши з кацапського ринку зі збитками , після початку війни і введення санкцій . Там он в США , якийсь нафтовий магнат вже заявив що тепер 10 разів подумає , перш ніж заводити свої капітали в економіку неадекватної країни .
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23.02.2025 22:00 Ответить
Пазітівні зараз скажуть, шо це Зєлька так нагнув Транпа....
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23.02.2025 22:01 Ответить
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23.02.2025 22:13 Ответить
Чпокєр це взагалі окрема історія...
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23.02.2025 22:17 Ответить
Те, що при "любому другому" цієї війни не було б всякі джокери-зедрочери не враховують.
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23.02.2025 23:07 Ответить
это понятно что будут вести бизнес! евреи спокойно живут в Германии и ведут бизнес при том что они из них делали мыло и не говоря о палестинцах или мусульман которые живут в Израиле
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23.02.2025 22:03 Ответить
Супр, допоможуть росіїї відновити втрачений потенціал, а потім історія по колу
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23.02.2025 22:04 Ответить
Отак от?
Такі заяви унеможливлюють мирну угоду.
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23.02.2025 22:06 Ответить
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23.02.2025 22:14 Ответить
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23.02.2025 22:16 Ответить
Ше нічого не вірішено а вони вже мостяться до рашки
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23.02.2025 22:18 Ответить
взаємодія з кацапами ніколи не приносила американцям значних прибутків. тут йде відкрите рятування кацапської економіки, яка ВЖЕ дихає на ладан. тут щось інше. або трамп дійсно завербований, або просто заляканий ядерною зброєю пуйла
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23.02.2025 22:21 Ответить
можливо пуйло сказало і трампу і маску, що йому втрачати немає чого. якщо американці не врятують рос економіку зараз, то рашці п**дець, "а навіщо світ без рашки?" і маск з трампом прросто обісралися від цих страшилок, бо є що втрачати.
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23.02.2025 22:24 Ответить
Завербований ще в 1987 р.
Псевдо«коаснов».
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24.02.2025 06:39 Ответить
Всьо, з мене вже цього "позитиву" досить. Їбісь воно все конем, якщо цей світ повністю здурів і перекинувся до гори дригом. Хочеться вже втікти з цієї планети і ніколи не повертатися.
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23.02.2025 22:26 Ответить
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23.02.2025 22:36 Ответить
Не верю, что на Банковой не знали про всё это. Они вместо того чтобы ночевать в США под дверями конгресса, они херней страдали, типо всё само собой
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23.02.2025 22:40 Ответить
а що, у трампа є велике співчуття до тих, хто ночує під конгресом? він барига! ти повинен йому або запропонувати щось вигідніше, ніж твій конкурент, або залякати сильніше, ніж твій конкурент. від того, що ти будеш спати під конгресом, ядерна зброя у тебе не з'явиться
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23.02.2025 22:54 Ответить
Економічна співпраця США та РФ може відновитися Хто б сумнівався! Свій до свого по своє.
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23.02.2025 22:48 Ответить
два злочінця знайшли один одного
один в чеканні арешту від міжнародного кримінального суду,
другий вже засуджений, але влада і гроші поки рятують
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24.02.2025 06:31 Ответить
От вже не терпиться співпрацювати із терористами...
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23.02.2025 22:52 Ответить
Ось вона, головна мета трампакса - агента фсб.
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23.02.2025 22:59 Ответить
вот все складывается.
по документам будет добыча с Украиной ресурсов, на самом деле сша будут добывать литий на оккупированных территориях.
зато по документам все будет красиво.
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23.02.2025 23:00 Ответить
Тобто , за гроші всі злочини рашистов ці трампісти готові пробачити? Я вірно зрозумів?
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23.02.2025 23:07 Ответить
За гроші і матір продадуть, ні честі ні гідності.
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23.02.2025 23:39 Ответить
віткофф єврей взагалі. Зараз набіжуть деякі і звинуватять в антисемітизмі. А що такого? єврей просто хоче торгувати з кацапами на крові українців. Нічого нового.
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24.02.2025 00:02 Ответить
"американские компании могут вернуться в Россию, чтобы там вести бизнес"

Офигеть. Я думал это было такое как бы наказание русни, а у него даже об этом и мысли не возникает. Его больше беспокоит "недополученная прибыль" американских компаний. И о том, что орки морально не исправятся сразу же после "ceasefire", он видимо тоже не понимает, а скорее ему на это наплевать. Тупой баран.
А впрочем, каждая компания наверно сама должна решать сколько должно длиться воздержание рашки от западных товаров - вот тут кстати, в очередной раз будет видно кому из них важнее деньги, а кому совесть.
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24.02.2025 00:01 Ответить
Витьков, а вот хрен тебе на рыло вместо "угоди"
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24.02.2025 00:21 Ответить
щось ця угода нагадує на розподіл двух злочінців які ділять Україну на двох, один ставить їй одні умови (надра і гроші) інший територію і в свій констабір, хто буде наступним???
ось і все що мабуть назріває в цьому світі.
а Будапештські меморандуми і інші договори про безпеку від США перетворюються в папірці нікому не потрібні
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24.02.2025 06:23 Ответить
бойтесь данайцев, дары приносящих говорит древняя пословица
особенно от тех у кого Жадность, зависть, лживость и подлость - главные признаки
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24.02.2025 06:40 Ответить
Падальщики конечно же сойдутся с такими же гнидами, что же тут непонятного, будете у рашистов покупать лапти, а вы им будете продавать штопаные презервативы.
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24.02.2025 08:27 Ответить
 
 