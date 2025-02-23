Мы движемся к прекращению огня, - Уолтц назвал четыре направления политики Трампа в отношении Украины и РФ

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц озвучил четыре основных направления политики администрации Дональда Трампа в отношении Украины и России.

Об этом он рассказал в эфире Fox News в воскресенье, 23 февраля, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Первое направление, по словам Уолца, это изменения в политике оказания помощи, а именно "экономическое партнерство с Украиной и критические минералы".

Советник Трампа выразил убеждение, что американцы "увидят отдачу от огромных инвестиций, которые они сделали".

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"Во-вторых, мы движемся к прекращению огня. В-третьих, мы переформулируем то, как Соединенные Штаты имеют дело с Россией. Мы видели первый шаг, когда президент Трамп разговаривал и с (диктатором РФ, - ред.) Путиным, и с (президентом Украины, - ред.) Зеленским, а затем - дальнейшее взаимодействие в Эр-Рияд", - сказал американский чиновник.

И последним - четвертым пунктом Уолц назвал взаимодействие США с европейскими союзниками в ожидании визита президента Франции и британского премьер-министра в Вашингтон на следующей неделе.

"Мы приветствуем их идеи относительно гарантий безопасности и европейского лидерства, чтобы позаботиться о безопасности Европы в дальнейшем", - сказал советник Трампа.

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