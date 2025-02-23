Мы движемся к прекращению огня, - Уолтц назвал четыре направления политики Трампа в отношении Украины и РФ
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц озвучил четыре основных направления политики администрации Дональда Трампа в отношении Украины и России.
Об этом он рассказал в эфире Fox News в воскресенье, 23 февраля, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.
Первое направление, по словам Уолца, это изменения в политике оказания помощи, а именно "экономическое партнерство с Украиной и критические минералы".
Советник Трампа выразил убеждение, что американцы "увидят отдачу от огромных инвестиций, которые они сделали".
"Во-вторых, мы движемся к прекращению огня. В-третьих, мы переформулируем то, как Соединенные Штаты имеют дело с Россией. Мы видели первый шаг, когда президент Трамп разговаривал и с (диктатором РФ, - ред.) Путиным, и с (президентом Украины, - ред.) Зеленским, а затем - дальнейшее взаимодействие в Эр-Рияд", - сказал американский чиновник.
И последним - четвертым пунктом Уолц назвал взаимодействие США с европейскими союзниками в ожидании визита президента Франции и британского премьер-министра в Вашингтон на следующей неделе.
"Мы приветствуем их идеи относительно гарантий безопасности и европейского лидерства, чтобы позаботиться о безопасности Европы в дальнейшем", - сказал советник Трампа.
Пожалуйста, подождите...
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Огромный респект за сернокислотную иронию ув. Эдуарду Рыбченко.
- білий дім: війна може бути завершена вже на наступному тижні
- foxnews: вже 24 лютого пітун заявить про перемогу
- трумп: 25 лютого відбудеться доленосна зустріч
"Трамп как личность, как политик, больше всего похож на швейцарский сыр Эмменталь:
Трамп, как и этот сыр, на 90 % состоит из дыр и пустоты..."
Та бачимо бачимо . Нема вже не агресора , не військових злочинців. Є "друг володя" та "вєликий руский нарот" (якось так трамп казав ? ) .
У Мюнхені була спроба умиротворити агресора. Трамп же просто перейшов на його бік...
Як результат політики умиротворення Великої Британії та Французької республіки задля тривалого і сталого миру в Европі за ініціативою Муссоліні https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 29-https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 30 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1938 1938 року було проведено нараду представників Великої Британії, Французької республіки, Третього Рейху та Королівства Італія в Мюнхені, на якому 30 вересня без участі представників Чехословацької республіки було підписано Мюнхенську угоду. Гітлер заявляв, що больше жодних территоріальних претензій у Европі він не має. Повернувшись до Лондона, Чемберлен пред'явив публіці на аеродромі підписану угоду зі словами: «Я привіз вам мир». Частини территоріі Чехословаччини анексували Германія, Польша та Угорщина. Згодом почалася третя світова.....
Різниця тільки одна і суттєва, Україна на відміну від Чехословаччини вчинила спротив, але суть в тому, що політика умиротворення агрессора ЗАВЖДИ приводить до ще більшої війни
28 лютого Знову прем'єр-міністр і чотири члени уряду відвідали Ставку і поговорили зі мною. У цей момент великого успіху наші війська отримали лише північніше Ладоги і в районі Кухмо, а положення на перешийку загострилося . Я попросив генералів, присутніх на зустрічі, дати міністрам свою оцінку обстановки. З деяким здивуванням я виявив, що всі вони, за винятком одного, заявили: ми встоїмо і війну можна і слід продовжувати. Коли міністри відійшли в сторону, щоб переговорити між собою, я використав можливість для обґрунтування своєї точки зору перед генералами, виявивши впевненість у тому, що мирну угоду необхідно заключати зараз. Нам, на мою думку , не можна дозволяти, щоб гіркота, викликана суворими умовами, затуманювала нашу здатність мислити критично! Те, що армія не розбита, дає нам можливість вести переговори про мир. Якщо оборона буде прорвана , а наші сили напружені до межі, ми втрачаємо цю можливість. Порозмовлявши з генералами, я доповів членам уряду, що у військовому керівництві немає різнобачень і що мир потрібно укласти негайно. На наступний день, 29 лютого, уряд вирішив розпочати переговори про заключення миру…
Але прблема в тому ,що дехто навчився друкувати - а думати ні.....
http://mokin.com.ua/news/6567.html
Стосовно ваших дописів -про якусь логічність ,авторитетність, посилання я вже мовчу . Немає чого очікувати від покоління тіктоку ,які навіть без помилок речення не здатні написати ... А як казав ,колись мій університетський викладач хімії - ХАОС НА ПАПЕРІ - ХАОС В ДУМКАХ
расія: 1,000,000 солдатів
3,000 танків
3,800 літаків
Фінляндія: 250,000 солдатів
30 танків
130 літаків
Втрати • 126,875-167,976 вбитих або зниклих безвісти
• 188,671 - 207,538 поранених або хворих (зі щонайменше 61,506 хворими чи обмороженими
• 5,572 полонених
• 1,200 - 3,543 танків
• 261 - 515 літаків
321,000 - 381,000 загальних втрат • 25,904 загиблих або зниклих безвісти
• 43,557 поранених
• 800 - 1,100 полонених
• 20-30 танків
• 62 літакаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)#cite_note-Tillo1993_160-1 [1]
70,000 загальних втрат
Найкраща ефективність оборони від усіх ******** воєн! Лінія оборони Фінляндії вивчається до сих пір як приклад для наслідування успіху. Це було 100 років тому...
Маннергейм - голова. Он знал что все оккупированные территории Финляндия вернёт дипломатическим путем.
Прибалтика этого не знала. Поэтому была оккупирована. Прошло 50 лет и страны Балтии стали независимы в своих территориях
На дерьме сметану собираете, суки?
Піду розказувати зє.бобікам) нехай будуть раді
Чотири напрямки і всі напутіна?
І вся ваша срань респівська.
А у нас тут щодня люди гинуть і втрачають надію на мир..
А завтра будет еще один конфликт в котором будет опять виноват Зеленский
20 вересня 2014 р. домовилися про негайне припинення вогню,
зупинці на поточній лінії зіткнення і встановлення 30-км.
зони безпеки в Україні.
Мінськ - 2.Негайне припинення вогню в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9 ОРДЛО, його виконання
з 00:00 (київський час) 15 лютого 2015 року. Відведення важкого
озброєння обома сторонами на рівні відстані від фактичної лінії
зіткнення.
А тепер що буде злочинний договір з кремлівськими окупантами
типу Мінськ - 3. Так станом на https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 рік під тимчасово російською
окупацією перебувало ~43 300 км², або 7 % української землі.
А на піку свого просування- у березні 2022р - Росія окупувала
вже близько 27% території України, але до 2025 р. ця цифра трохи
скоротилася. Так що підпишім злочинний договір типу Мінськ - 3
і вже будемо ждати швидкого Мінська 4 ,5....
"Забудьте про всі попередні домовленості, сказали Україні, і звикайте до ідеї передачі ресурсів з незначною віддачею на заміну. Погоджуйтеся або відмовтеся - і програйте війну", - зазначили журналісти The Economist.
Згідно з "катастрофічною" версією угоди, Київ мав передати 50% майбутніх державних прибутків від природних ресурсів та інфраструктури, такої як порти, до нового інвестиційного фонду, що належить уряду Сполучених Штатів. Внески триватимуть, доки фонд не отримає 500 мільярдів доларів - саме стільки, на думку Трампа, Америка витратила на допомогу Україні з початку війни, що не є правдою.
Якщо навіть після того, американські поціновувачи римських салютів будуть продовжувати наперти Україні на голову якусь свою чухню про борг в 500 лярдів - то чисте кидалово, і репарації з жертви агресії на користь третій стороні (не агресору). Що ніколи в історії людства ще не відбувалося.
На першому місці М І Н Е Р А Л И !!!
Сотні тисяч загиблих, країна на межі виживання, а найперший пріоритет - мінерали!
Нельзя подписывать с падальщиками никаких договоров, мы ничего от этого не потеряем, нужно понимать, что они нам уже не помощники, а враги.
https://habr.com/ru/articles/882998/ DOGE - бэкдор атака на систему госуправления США (успешная)
На самом деле - DOGE департамент был создан Обамой (да-да, не шутка) в 2014 году. Только тогда он назывался United States Digital Service (USDS), и был создан как бюрократическая заплатка, чтобы исправить ряд проблем, возникших при реализации обамовского же плана Obamacare.
Трамп с Маском находят в государственной системе США такую заплатку, USDS, переименовывают её в DOGE и начинают использовать для своих целей.
Трамп ссылается на 5 USC 3161, который позволяет ему создавать временные команды в органах управления. Команды DOGE внедряются в каждое федеральное агентство. Каждая команда состоит из юриста, представителя отдела кадров, айтишника и следователя. Они отчитываются перед DOGE, а не перед агентством, в которое внедрены.
Конгресс не может отменить финансирование, потому что это не новая программа, а просто перепрофилированная. Минюст не может подать в суд за превышение полномочий, потому что Трамп использовал существующие законы именно так, как они были написаны. Демократы, пытающиеся подать судебные иски, сталкиваются с проблемой locus standi, поскольку DOGE действует в рамках существующих законов.
Обама в свое время буквально создал идеальный административный (читай: глубинный) государственный IT-бэкдор. Трамп и Маск просто взломали систему и перехватили управление бэкдором на себя. Теперь у Маска есть юридический контроль над внутренними системами каждого крупного агентства. Административное государство не сможет остановить его, не переписав множество федеральных законов.
Они юридически взломали систему, как гениальные хакеры, и никто ничего не может с этим поделать.