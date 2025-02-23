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Новости Президент Трамп Мирный план Трампа
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Мы движемся к прекращению огня, - Уолтц назвал четыре направления политики Трампа в отношении Украины и РФ

Волтц рассказал о направлениях политики Трампа в отношении Украины и РФ

Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц озвучил четыре основных направления политики администрации Дональда Трампа в отношении Украины и России.

Об этом он рассказал в эфире Fox News в воскресенье, 23 февраля, передает "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Первое направление, по словам Уолца, это изменения в политике оказания помощи, а именно "экономическое партнерство с Украиной и критические минералы".

Советник Трампа выразил убеждение, что американцы "увидят отдачу от огромных инвестиций, которые они сделали".

Читайте также: Трамп очень уверен, что сможет положить конец войне в Украине на этой неделе, - пресс-секретарь Белого дома Левитт

"Во-вторых, мы движемся к прекращению огня. В-третьих, мы переформулируем то, как Соединенные Штаты имеют дело с Россией. Мы видели первый шаг, когда президент Трамп разговаривал и с (диктатором РФ, - ред.) Путиным, и с (президентом Украины, - ред.) Зеленским, а затем - дальнейшее взаимодействие в Эр-Рияд", - сказал американский чиновник.

И последним - четвертым пунктом Уолц назвал взаимодействие США с европейскими союзниками в ожидании визита президента Франции и британского премьер-министра в Вашингтон на следующей неделе.

"Мы приветствуем их идеи относительно гарантий безопасности и европейского лидерства, чтобы позаботиться о безопасности Европы в дальнейшем", - сказал советник Трампа.

Читайте также: Трамп станет президентом мира. Он хочет положить конец войне в Европе, - Вэнс

Автор: 

россия (96472) США (27336) Трамп Дональд (5855) война в Украине (5001) Майк Уолтц (92)


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Топ комментарии
+29
>ми переформулюємо те, як Сполучені Штати мають справу з Росією

Та бачимо бачимо . Нема вже не агресора , не військових злочинців. Є "друг володя" та "вєликий руский нарот" (якось так трамп казав ? ) .
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23.02.2025 23:47 Ответить
+28
Главное чтобы похороны Краснова Тампона были пышными это нулевой пункт перед первым ..желательно аккурат в Мавзолей Ленин Путин Трамп....
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23.02.2025 23:41 Ответить
+27
Кращє б вам починати рухатися курсом узькага корабля.
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23.02.2025 23:43 Ответить
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Главное чтобы похороны Краснова Тампона были пышными это нулевой пункт перед первым ..желательно аккурат в Мавзолей Ленин Путин Трамп....
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23.02.2025 23:41 Ответить
Похорони Краснова певно будуть на Красній площі, в Крємльовской стенє?
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23.02.2025 23:45 Ответить
Америку захопили космонавти
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24.02.2025 00:12 Ответить
орбану абідна, панімаш
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23.02.2025 23:59 Ответить
Шикарный сарказм.

Огромный респект за сернокислотную иронию ув. Эдуарду Рыбченко.
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24.02.2025 08:30 Ответить
переобулся что ли
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23.02.2025 23:42 Ответить
ні
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24.02.2025 00:59 Ответить
А ми з гордона сміялись...а виявляється не збрехав, ось у кого він брав інформацію:

- білий дім: війна може бути завершена вже на наступному тижні
- foxnews: вже 24 лютого пітун заявить про перемогу
- трумп: 25 лютого відбудеться доленосна зустріч
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23.02.2025 23:43 Ответить
Рухаєтеся доганяючи лінію горизонту. Дорухаєтеся до часу ,що весь світ буде посилати рудих п.дорів нахрен.
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23.02.2025 23:43 Ответить
Ну це в майбутньому, а поки-що всі їздять до них на поклон і не хочуть псувати стосунки, навіть Китай.
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24.02.2025 04:32 Ответить
Невзоров вчера очень остроумно сказал о Трумпе:

"Трамп как личность, как политик, больше всего похож на швейцарский сыр Эмменталь:

Трамп, как и этот сыр, на 90 % состоит из дыр и пустоты..."
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24.02.2025 08:32 Ответить
Кращє б вам починати рухатися курсом узькага корабля.
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23.02.2025 23:43 Ответить
>ми переформулюємо те, як Сполучені Штати мають справу з Росією

Та бачимо бачимо . Нема вже не агресора , не військових злочинців. Є "друг володя" та "вєликий руский нарот" (якось так трамп казав ? ) .
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23.02.2025 23:47 Ответить
умиротворення Трампом & K. ********* Гітлера ХХІ сторіччя, шизофреніка, педофіла, довбограя )(уйло, подібне до умиротворення у Мюнжені 1938 року Чемберленом, Деладьє Адіка це і є підготовка до 3 Світової війни !!! 🤬
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23.02.2025 23:52 Ответить
Не подібне.
У Мюнхені була спроба умиротворити агресора. Трамп же просто перейшов на його бік...
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23.02.2025 23:56 Ответить
Як на мене дуже схоже.

Як результат політики умиротворення Великої Британії та Французької республіки задля тривалого і сталого миру в Европі за ініціативою Муссоліні https://uk.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 29-https://uk.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F 30 вересня https://uk.wikipedia.org/wiki/1938 1938 року було проведено нараду представників Великої Британії, Французької республіки, Третього Рейху та Королівства Італія в Мюнхені, на якому 30 вересня без участі представників Чехословацької республіки було підписано Мюнхенську угоду. Гітлер заявляв, що больше жодних территоріальних претензій у Европі він не має. Повернувшись до Лондона, Чемберлен пред'явив публіці на аеродромі підписану угоду зі словами: «Я привіз вам мир». Частини территоріі Чехословаччини анексували Германія, Польша та Угорщина. Згодом почалася третя світова.....

Різниця тільки одна і суттєва, Україна на відміну від Чехословаччини вчинила спротив, але суть в тому, що політика умиротворення агрессора ЗАВЖДИ приводить до ще більшої війни
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24.02.2025 09:23 Ответить
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24.02.2025 08:27 Ответить
Оскільки часто зустрічаю випадки впертого ідіотизму ,яке чомусь вважають проявом патріотизму раджу почитати витяг з мемуарів генерала Манергейма - який врятував Фінляндію :

28 лютого Знову прем'єр-міністр і чотири члени уряду відвідали Ставку і поговорили зі мною. У цей момент великого успіху наші війська отримали лише північніше Ладоги і в районі Кухмо, а положення на перешийку загострилося . Я попросив генералів, присутніх на зустрічі, дати міністрам свою оцінку обстановки. З деяким здивуванням я виявив, що всі вони, за винятком одного, заявили: ми встоїмо і війну можна і слід продовжувати. Коли міністри відійшли в сторону, щоб переговорити між собою, я використав можливість для обґрунтування своєї точки зору перед генералами, виявивши впевненість у тому, що мирну угоду необхідно заключати зараз. Нам, на мою думку , не можна дозволяти, щоб гіркота, викликана суворими умовами, затуманювала нашу здатність мислити критично! Те, що армія не розбита, дає нам можливість вести переговори про мир. Якщо оборона буде прорвана , а наші сили напружені до межі, ми втрачаємо цю можливість. Порозмовлявши з генералами, я доповів членам уряду, що у військовому керівництві немає різнобачень і що мир потрібно укласти негайно. На наступний день, 29 лютого, уряд вирішив розпочати переговори про заключення миру…
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23.02.2025 23:55 Ответить
оу вже гугл трансліт використав ну молодець руснявий
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24.02.2025 00:10 Ответить
Думаю може так ,хоч прочитаєш ,перед тим ,як дурню писати
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24.02.2025 00:13 Ответить
нащо мені читати те що в орігіналі мае інший зміст ?
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24.02.2025 00:23 Ответить
Не лукавте )) Ви ? і читаєте ? Максимум картинки дивитеся в книжках . І то ,нечасто . ))) В основному - тік-ток ))))
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24.02.2025 00:26 Ответить
ваші вологі фантазії такі кумедні до речі а ви чому не в лавах зсу чи ви рузге вірний секти скопци мпц ?
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24.02.2025 00:30 Ответить
Бо якби ти дурню читав - то побачив би , що я давав під іншим дописом посилання - звідки взяв текст , а саме зі сторінки українського академіка та члена спілки журналістів Монкіна Бориса Івановича

Але прблема в тому ,що дехто навчився друкувати - а думати ні.....

http://mokin.com.ua/news/6567.html
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24.02.2025 00:30 Ответить
дурбецало ти видавав на ру ізике на інщій гілці ахаха ліл по перше він вже бреше Після повернення з експедиції Маннергейм знову повертається на службу в російську армію Він її службу не залишав бо е розписи в фін відомстях по мо амперії Він був відкомандирований зі збереженням та нарахуванням за час експедиції командного цензу а вже за постачання з Німеччини озброєння це вже анекдот бо цей боян був розвінчаний шведами бо "фінські" грузи то були грузи для вермахту у Норвегії але совки вирішили іх приписати до фінів але професор досі впевнений у цому далі я навіть продовжувати не буду бо там повне лайно у голові професора вік він такий
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24.02.2025 00:48 Ответить
Якби ви були уважні - то я в першому пості дав оригінал на російській мові з посиланням на автора. Так до речі роблять всі притомні люди . А в цьому пості я продублював .

Стосовно ваших дописів -про якусь логічність ,авторитетність, посилання я вже мовчу . Немає чого очікувати від покоління тіктоку ,які навіть без помилок речення не здатні написати ... А як казав ,колись мій університетський викладач хімії - ХАОС НА ПАПЕРІ - ХАОС В ДУМКАХ
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24.02.2025 00:56 Ответить
Учитывая количество идиотских смайликов и словечка типа ліл ему не больше 15 годиков. Ну в принципе как и всем потужным патриотам кто воевать готов до последнего
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24.02.2025 01:09 Ответить
русня як там твій братішка ось він наївся і спить в буханці рузге воін https://x.com/i/status/1893764033129443427 https://x.com/i/status/1893764033129443427
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24.02.2025 01:12 Ответить
ахаха мак адреса донецьк бугага як там роднічок твого татка обрубка повернули чи він десь став кормом для кабанів з колорадкою на сраному ру камфлі та сш 68 на жбані
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24.02.2025 01:18 Ответить
ваші викладачі бугага хаос до речі а чому ти не в ЗСУ чи то ви в поплченіі норота бімбася та лугандяо
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24.02.2025 01:09 Ответить
русня ти вже береги попутав чи тебе мага відпустив у кусочки сюди на тобі 15 р
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24.02.2025 01:10 Ответить
варто добавити унікальність оборони спротиву і співвідношення сил:
расія: 1,000,000 солдатів
3,000 танків
3,800 літаків
Фінляндія: 250,000 солдатів
30 танків
130 літаків
Втрати • 126,875-167,976 вбитих або зниклих безвісти
• 188,671 - 207,538 поранених або хворих (зі щонайменше 61,506 хворими чи обмороженими
• 5,572 полонених
• 1,200 - 3,543 танків
• 261 - 515 літаків

321,000 - 381,000 загальних втрат • 25,904 загиблих або зниклих безвісти
• 43,557 поранених
• 800 - 1,100 полонених
• 20-30 танків
• 62 літакаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%84%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1939%E2%80%941940)#cite_note-Tillo1993_160-1 [1]

70,000 загальних втрат

Найкраща ефективність оборони від усіх ******** воєн! Лінія оборони Фінляндії вивчається до сих пір як приклад для наслідування успіху. Це було 100 років тому...
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24.02.2025 07:21 Ответить
На ваш приклад одне "НО", але дуже суттєве. Сталін бажав лише певну ланку території, і він її отримав. завойовувати усю Фінляндію він не планував. Йому треба були лише відсунути кордон від Ленінграду. Плешивий хочу усю Україну і його не зупинять тимчасові договори.
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24.02.2025 07:52 Ответить
" Сталін бажав лише певну ланку території". ЗвІдки Ви це взяли? Хотів усю, але не зміг.
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24.02.2025 10:58 Ответить
+++
Маннергейм - голова. Он знал что все оккупированные территории Финляндия вернёт дипломатическим путем.
Прибалтика этого не знала. Поэтому была оккупирована. Прошло 50 лет и страны Балтии стали независимы в своих территориях
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24.02.2025 09:07 Ответить
А Фінляндія свої землі так і не повернула.
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24.02.2025 11:53 Ответить
уявляю як білий дім завтра істерично буде строчити твіти, підписувати укази… І все з постскриптумом»Європо вернись! Ми тебе не відпускали! Ви вже нам цікаві!»
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23.02.2025 23:56 Ответить
ми завтра будемо спостерігати за курсом євро який вже $1.02
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24.02.2025 04:39 Ответить
Головне курс яєць не прогавити.
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24.02.2025 05:44 Ответить
Наговорив з три коробки що води кудись начебто рухаються. Такий же креативний як і Трамтарамп.
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23.02.2025 23:57 Ответить
Після поразки у Європі пуйло і трамп включать кнопку « тероризм». Це традиційний помічник пуйла для залякування населення. Будуть піднімати емігрантів по всій Европі.Але сили правди мають перемогти… Все таки.
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24.02.2025 00:00 Ответить
Не несіть *****.
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24.02.2025 09:23 Ответить
П'ятий крок-відсмоктати у куйла ...
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24.02.2025 00:03 Ответить
Как я понял, это персонажа включили на максимальную потужность
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24.02.2025 00:04 Ответить
Первое направление, по словам Уолца, это изменения в политике оказания помощи, а именно "экономическое партнерство с Украиной и критические минералы".

На дерьме сметану собираете, суки?
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24.02.2025 00:04 Ответить
Гнилые уроды-сифилитики по сравнению с трамповской администрацией являются примерами добродетели и моральной чистоты
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24.02.2025 00:13 Ответить
Волтц-Вальц-Вальцман
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24.02.2025 00:14 Ответить
Нарешті вальцмана знайшли!)))
Піду розказувати зє.бобікам) нехай будуть раді
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24.02.2025 00:43 Ответить
Мамаріма і ігарьвалєрьїчь
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24.02.2025 05:41 Ответить
Це ж треба!
Чотири напрямки і всі напутіна?

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24.02.2025 00:21 Ответить
Європа категорично проти припинення вогню. Вони розуміють, що наступними будуть вони через декілька років.
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24.02.2025 00:31 Ответить
видали твітер убогий
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24.02.2025 01:15 Ответить
не репетуй русня тебе поки фпвішка не розбирае на зіп як твого братішку з півнячого кутка
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24.02.2025 01:19 Ответить
Ви кудись нахір рухаєтесь...
І вся ваша срань респівська.
А у нас тут щодня люди гинуть і втрачають надію на мир..
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24.02.2025 00:42 Ответить
AZLK-2140 прикольне корито з болтами було . гордость автопрома сєрєсєря ..москвіч.. воно називалось
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24.02.2025 06:13 Ответить
вы идете к быстрому "миру", не к полному и справедливому миру.....

А завтра будет еще один конфликт в котором будет опять виноват Зеленский
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24.02.2025 01:28 Ответить
Мінськ-1. Учасники контактної групи в Мінську у ніч проти
20 вересня 2014 р. домовилися про негайне припинення вогню,
зупинці на поточній лінії зіткнення і встановлення 30-км.
зони безпеки в Україні.
Мінськ - 2.Негайне припинення вогню в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%96_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9 ОРДЛО, його виконання
з 00:00 (київський час) 15 лютого 2015 року. Відведення важкого
озброєння обома сторонами на рівні відстані від фактичної лінії
зіткнення.
А тепер що буде злочинний договір з кремлівськими окупантами
типу Мінськ - 3. Так станом на https://uk.wikipedia.org/wiki/2021 2021 рік під тимчасово російською
окупацією перебувало ~43 300 км², або 7 % української землі.
А на піку свого просування- у березні 2022р - Росія окупувала
вже близько 27% території України, але до 2025 р. ця цифра трохи
скоротилася. Так що підпишім злочинний договір типу Мінськ - 3
і вже будемо ждати швидкого Мінська 4 ,5....
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24.02.2025 02:54 Ответить
Справедливого не буде. Тому що нема справедливості.
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24.02.2025 09:25 Ответить
"До тридцяти років Трамп продемонстрував свою схильність до судових процесів, незалежно від результату та вартості; навіть коли він програвав, він описував справу як перемогу"
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24.02.2025 02:36 Ответить
якщо почитати біографію Трампа, то він більше схожий на шулера, а не на бізнесмена. Там одні банкрутства. Жесть. Як з таким можна якусь угоду підписувати. США - то дно, якщо там такого вибирають президентом, двічі.
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24.02.2025 02:40 Ответить
Трамп однією рукою дрочить ×уйлу, іншою мародерить в Україні, а те, що він робить ротом, непристойно навіть згадувати.
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24.02.2025 02:50 Ответить
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24.02.2025 08:45 Ответить
США пропонували "погану" та "кращу" версії угоди щодо корисних копалин. Україна двічі відмовилась, що розлютило Дональда Трампа і американці висунули "катастрофічний" варіант.

"Забудьте про всі попередні домовленості, сказали Україні, і звикайте до ідеї передачі ресурсів з незначною віддачею на заміну. Погоджуйтеся або відмовтеся - і програйте війну", - зазначили журналісти The Economist.

Згідно з "катастрофічною" версією угоди, Київ мав передати 50% майбутніх державних прибутків від природних ресурсів та інфраструктури, такої як порти, до нового інвестиційного фонду, що належить уряду Сполучених Штатів. Внески триватимуть, доки фонд не отримає 500 мільярдів доларів - саме стільки, на думку Трампа, Америка витратила на допомогу Україні з початку війни, що не є правдою.
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24.02.2025 02:52 Ответить
Ну, відповідь же ці кідали получили ж публічну - що 500 лярдів допомоги не було, а було 100. І то був грант, а не позика, яку треба потім віддавати.

Якщо навіть після того, американські поціновувачи римських салютів будуть продовжувати наперти Україні на голову якусь свою чухню про борг в 500 лярдів - то чисте кидалово, і репарації з жертви агресії на користь третій стороні (не агресору). Що ніколи в історії людства ще не відбувалося.
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24.02.2025 05:55 Ответить
не відубвалося, але відбувається. І нічого ви з ними не зробите. Якщо вони відмовляться постачати наприклад ракети до ППО, кацапи зітруть балістикою наші міста з землі. І що далі??
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24.02.2025 18:48 Ответить
Стільки безглуздої балаканини, обкурених планів, фейкових досягнень. Якийсь лиходій заразив їх вірусом Зе.
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24.02.2025 04:30 Ответить
Досить пиз**іти🤮 безпеку, віддачу, ви кинули, іди далі.
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24.02.2025 06:50 Ответить
Ми обісралися , вже декілька разів. Ми любимо сидіти з підорахами у гівні та обмазуватися ним. Але винна Україна, бо вона не любить ******, як психічно хворий трамп. Рашистське гівно дуже корисне та смачне . Далі будемо їсти китайське та північнокорейське. Мейк Америка грейт єгейн . Ми хорні та куколди красн.... Ой трампа
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24.02.2025 06:53 Ответить
Припинення вогню - капітуляція.
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24.02.2025 06:56 Ответить
По-перше, ми думали, що Америка надає допомогу, а виявляється то були інвестиції. По-друге. Хто ті "ми", які сунуться до припинення вогню, США та московія? Вони, начебто, не воюють. По-трете, коли це Трамп після розмови з путіним говорив з Зеленським? Хай нагадає, може ми щось пропустили. Може він має на увазі весь той бруд, який вони вилили на Зелю та Україну?
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24.02.2025 07:43 Ответить
В риторіці Трампа "чекаємо припинення вогню" і "чекаємо мир наступного тижня" звучить "чекаємо капітуляцію України". До речі, збільшена кількість нічних бомбардирувань України так само "натяк", але з іншої сторони. Примат сили проти людських цінностей.
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24.02.2025 07:59 Ответить
Мабуть ніхто не сперечатиметься, що мир потрібен всім, а отже на першому місці плану, як я вважаю, має бути припинення вогню, виведення військ рф з території України, а потім розмовляти. Але найпершим пунктом політики адміністрації Дональда Трампа щодо України та Росії Радник президента США з національної безпеки Майк Волтц озвучив : зміни в політиці надання допомоги, а саме "економічне партнерство з Україною та критичні мінерали".
На першому місці М І Н Е Р А Л И !!!

Сотні тисяч загиблих, країна на межі виживання, а найперший пріоритет - мінерали!
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24.02.2025 08:05 Ответить
Да, они двигаются, их грязные лапы тянутся в направлении "горла" Украины, которую они хотят задавить и уничтожить, как суверенное государство, но мы должны выстоять, у нас нет другого пути!

Нельзя подписывать с падальщиками никаких договоров, мы ничего от этого не потеряем, нужно понимать, что они нам уже не помощники, а враги.
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24.02.2025 08:17 Ответить
Двигайтесь на 4 направления, вслед за руским кораблём !
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24.02.2025 08:33 Ответить
Як мені оці магашиські базікали нагадують наших зеленодебільних клоунів...
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24.02.2025 08:40 Ответить
жертва штучного інтелекту
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24.02.2025 08:48 Ответить
Волтц, у тебе харя, свінособача. Підо..с, су...а!
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24.02.2025 09:42 Ответить
А лавров сказав, що ніякого припинення вогню до підписання мирної угоди, тобто до знищення "першопричини" - .. не буде.
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24.02.2025 11:47 Ответить
одного "президента мира" ми вже бачили, коли в Криму якась хівря волала "путін презідєнт мірааааа". Вистачить на планеті й одного.
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24.02.2025 12:09 Ответить
Навіть маленька та слабка Україна виявилася не такою сцикливою, як США, та весь колективний захід. Ми не обісралися і вже три роки воюємо з країною, яка в 40 разів більша за нас за територією, яка набагато потужніша економічно, яка не щадить своїх громадян і кидає росіян навіть на милицях у штурми. Воюємо попри те, що ви вагалися чи давати нам зброю чи ні, попри те, що цілих півроку США не постачало зброю нам для захисту нашого суверенітету, який нам гарантували будапештські срані підписанти. Не соромно вам?
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24.02.2025 12:26 Ответить
Маючи ракетні заводи, науковий і промисловий потенціал, підтримку головних індустріальних країн, Україна ледве відстрілюється від бородатих дронів і лаптєрогих КАБів. Тому що деградантська ліво-ліберальна масонерія легко витіснила недолугу національну еліту, закамуфлювавшись у вишиванки.
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24.02.2025 13:17 Ответить
вы рухаетесь в одном направлении с бениным Оманским Нариком и его рЫговско-фсбэшной Кодлой....на Х,,,Й..
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24.02.2025 13:07 Ответить
Трампу точно вухо а не мізки відстрелили?
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24.02.2025 13:12 Ответить
Хто такий радник президента - це ж аналог Арестовича - п@здун - довбограй!
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24.02.2025 13:19 Ответить
Мій висновок - довіряти, чи сподіватися на чиюсь коректну поведінку не можна, особливо у суспільних процесах, там де виграш має якусь ціну.

https://habr.com/ru/articles/882998/ DOGE - бэкдор атака на систему госуправления США (успешная)

На самом деле - DOGE департамент был создан Обамой (да-да, не шутка) в 2014 году. Только тогда он назывался United States Digital Service (USDS), и был создан как бюрократическая заплатка, чтобы исправить ряд проблем, возникших при реализации обамовского же плана Obamacare.

Трамп с Маском находят в государственной системе США такую заплатку, USDS, переименовывают её в DOGE и начинают использовать для своих целей.

Трамп ссылается на 5 USC 3161, который позволяет ему создавать временные команды в органах управления. Команды DOGE внедряются в каждое федеральное агентство. Каждая команда состоит из юриста, представителя отдела кадров, айтишника и следователя. Они отчитываются перед DOGE, а не перед агентством, в которое внедрены.

Конгресс не может отменить финансирование, потому что это не новая программа, а просто перепрофилированная. Минюст не может подать в суд за превышение полномочий, потому что Трамп использовал существующие законы именно так, как они были написаны. Демократы, пытающиеся подать судебные иски, сталкиваются с проблемой locus standi, поскольку DOGE действует в рамках существующих законов.

Обама в свое время буквально создал идеальный административный (читай: глубинный) государственный IT-бэкдор. Трамп и Маск просто взломали систему и перехватили управление бэкдором на себя. Теперь у Маска есть юридический контроль над внутренними системами каждого крупного агентства. Административное государство не сможет остановить его, не переписав множество федеральных законов.

Они юридически взломали систему, как гениальные хакеры, и никто ничего не может с этим поделать.
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24.02.2025 13:20 Ответить
все таки для чого США сповокували Японію і чому не капітулювали???
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25.02.2025 10:59 Ответить
 
 