Трамп стремится закончить войну и не допустить повторения в Украине сценария Афганистана, - WSJ
Американский президент Дональд Трамп боится повторения такой ситуации в Украине, как это было во время войны в Афганистане, где США могли бы снизить свою поддержку, что может привести к серьезным геополитическим последствиям.
Об этом говорится в материале газеты The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.
"Универсальная стратегия Трампа, когда он разочарован, - это "око за око". Она удовлетворяет его потребность постоянно доминировать в новостях. Болтовня Трампа, который обвинял Украину в том, что она не ведет переговоры, переросла в то, что он явно не имел в виду, но теперь его команда должна поддерживать, что Украина виновата в войне", - пишет издание.
Критики Трампа отмечают, что его собственная политика в отношении Украины и НАТО способствовала усилению позиций России, в частности из-за его неоднозначных заявлений относительно Альянса.
Как пишут журналисты, Трампу может быть безразлично к Украине (ни один президент за 35 лет не хотел, чтобы США были военным гарантом Украины - ред.), но ему важно, чтобы не повторилась ситуация как в Афганистане.
"Трамп, как правило, начинает свои оскорбительные нападки прямо пропорционально тому, насколько ограниченным он себя чувствует. Именно так он должен чувствовать себя сейчас. Украина имеет рычаги влияния на него. Так же как и Европа. Путину будет нелегко. Наследие Байдена, которое получил Трамп, означает, что ему, возможно, все же придется вмешаться на стороне Украины. Неудивительно, что он недоволен", - считает колумнист WSJ.
"В большинстве случаев Трамп громко и оскорбительно высказывается, а затем идет по пути наименьшего сопротивления. Он хочет победить, и ему безразлично, каким образом. Очевидно, что Соединенным Штатам придется пережить много потрясений", добавляет газета.
Напомним, что в 2021 году США завершили вывод войск из Афганистана, что повлекло быстрое возвращение талибов к власти.
Это было большое поражение для американской политики и безопасности, которое оказало негативное влияние на имидж США на международной арене.
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Воно в першу чергу нарцис, і тільки потім все інше
Штати ледве встигли з'їбацця, залишили частину зброї талібам.
Більшість загинуло.
Продажні - розуміють, що воно ******* - але не кажуть про це.
Лише тупі не розуміють, що воно *******, і проблема в тому, що їх - більшість і вони слухають продажних.
Кур-р-рва скільки ж вас тут, на Цензорі?! "...і число їм легіон..."
- тобто США весь час було пофігу на Україну ... чому нам це не казали ранше ?
а план у нього з Масею досить специфічний
дивно правда ?
Вигнати із своєї землі дві надпотужні імперії, та не підписати ніякої угоди про ресурси - це треба вміти!
Він за спиною уряду Афганістану запросив талібів і здав їм країну, а потім ще звалив все на Байден - це мразота і агент КГБ, кожне його слово - отрута
1. 27 летней войне против голожопого мексиканского конокрада Pancho Villa
2. 20 летней войне против босоного погонщика верблюдов Бинладена
але, звичайно, Трамп веде себе так, ніби в нього є план, хоч насправді цей таємний план не спрацьовує - трохи він себе переоцінив, тай ми його переоцінили
всі американці ******* робити poker face коли розігрують комбінації, це ж робить і Трамп, але вже зрозуміло, що його комбінація летить в прірву
вибачте, про анальний мікрочіп це не я придумав, це голівудські фільми, обіцяю дивитися їх менше.
Нужно прекратить даже упоминать имя трампа при обсуждении вопроса условий мира в Украине, он должен быть отстранён от любого участия в этом вопросе.