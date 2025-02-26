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Новости Президент Трамп Мирный план Трампа
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Трамп стремится закончить войну и не допустить повторения в Украине сценария Афганистана, - WSJ

Президент США Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп боится повторения такой ситуации в Украине, как это было во время войны в Афганистане, где США могли бы снизить свою поддержку, что может привести к серьезным геополитическим последствиям.

Об этом говорится в материале газеты The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

"Универсальная стратегия Трампа, когда он разочарован, - это "око за око". Она удовлетворяет его потребность постоянно доминировать в новостях. Болтовня Трампа, который обвинял Украину в том, что она не ведет переговоры, переросла в то, что он явно не имел в виду, но теперь его команда должна поддерживать, что Украина виновата в войне", - пишет издание.

Критики Трампа отмечают, что его собственная политика в отношении Украины и НАТО способствовала усилению позиций России, в частности из-за его неоднозначных заявлений относительно Альянса.

Читайте также: "Мирный план" Трампа не будет содержать гарантий будущей помощи в войне, - WSJ

Как пишут журналисты, Трампу может быть безразлично к Украине (ни один президент за 35 лет не хотел, чтобы США были военным гарантом Украины - ред.), но ему важно, чтобы не повторилась ситуация как в Афганистане.

"Трамп, как правило, начинает свои оскорбительные нападки прямо пропорционально тому, насколько ограниченным он себя чувствует. Именно так он должен чувствовать себя сейчас. Украина имеет рычаги влияния на него. Так же как и Европа. Путину будет нелегко. Наследие Байдена, которое получил Трамп, означает, что ему, возможно, все же придется вмешаться на стороне Украины. Неудивительно, что он недоволен", - считает колумнист WSJ.

"В большинстве случаев Трамп громко и оскорбительно высказывается, а затем идет по пути наименьшего сопротивления. Он хочет победить, и ему безразлично, каким образом. Очевидно, что Соединенным Штатам придется пережить много потрясений", добавляет газета.

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Напомним, что в 2021 году США завершили вывод войск из Афганистана, что повлекло быстрое возвращение талибов к власти.

Это было большое поражение для американской политики и безопасности, которое оказало негативное влияние на имидж США на международной арене.

Автор: 

Афганистан (605) Трамп Дональд (5075) война в Украине (3459)


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Топ комментарии
+10
Що може прагнути 79річний психопатоподібний маразматик??!!!
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26.02.2025 14:21
+10
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26.02.2025 14:30
+10
Сьогодні ти ховаєшся від ТЦК, а завтра від російського воєнкома.
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26.02.2025 14:44
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Що може прагнути 79річний психопатоподібний маразматик??!!!
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26.02.2025 14:21 Ответить
Вєлічія.
Воно в першу чергу нарцис, і тільки потім все інше
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26.02.2025 14:28 Ответить
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26.02.2025 14:30 Ответить
78 ему
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26.02.2025 14:58 Ответить
Пшел нах, тупой кацл.
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26.02.2025 14:30 Ответить
Голову надо Трампу лечить, больной он очень.
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26.02.2025 14:22 Ответить
Або ліве вухо...
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26.02.2025 14:35 Ответить
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26.02.2025 14:22 Ответить
А що було в Афганістані? Совки ***** получили чи що?
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26.02.2025 14:22 Ответить
Афган 2021-го. Не той.
Штати ледве встигли з'їбацця, залишили частину зброї талібам.
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26.02.2025 14:26 Ответить
Вони залишили зброю ними ж створеним урядовим військам. Які, як тіки почули що янки йдуть, замість того щоб воювати самостійно миттєво здалися талібам, а ті їх також миттєво вирізали. Те саме може чекати й нас, якщо після нових мінських, замість ЗСУ будемо покладатися на миротворців.
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26.02.2025 14:58 Ответить
Місцеві чіплялися за Стійки і виступи літаків, лізли всередину.
Більшість загинуло.

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26.02.2025 14:39 Ответить
Розумні - розуміють, що воно ******* - і кажуть про це.

Продажні - розуміють, що воно ******* - але не кажуть про це.

Лише тупі не розуміють, що воно *******, і проблема в тому, що їх - більшість і вони слухають продажних.
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26.02.2025 14:25 Ответить
как погода в Тамбове?
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26.02.2025 14:31 Ответить
переселятися хочеш ?
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26.02.2025 14:33 Ответить
ні, турбуюсь щоб вони там не хворіли, бо у нас тут клімат *******, і вони тут помирають пачками. Хай краще дмітріі у себе у тамбовах вивчають американську пропаганду.
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26.02.2025 14:37 Ответить
Дмітрій, як там зараз погода у Вологді?
Кур-р-рва скільки ж вас тут, на Цензорі?! "...і число їм легіон..."
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26.02.2025 14:34 Ответить
Схоже Трамп скоро почне помаленьку перевзуватись,взяти нахрапом та залякати Україну не вдалося.Всі прекрасно розуміють що ключі від миру лежать не в Україні а у ***** і тому хотілося цього Трампу чи ні але йому доведеться тиснути саме не "бункерного серуна в ядерний чемодан" і допомагати Україні
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26.02.2025 14:25 Ответить
Так це ж Трамп розпочав втечу США з Афгану а Баиден завершив
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26.02.2025 14:25 Ответить
Отож...
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26.02.2025 14:48 Ответить
Час покаже, хто кому друг і ворог.
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26.02.2025 14:28 Ответить
Трампу може бути байдуже до України (жоден президент за 35 років не хотів, щоб США були військовим гарантом України Джерело: https://censor.net/ua/n3538044
- тобто США весь час було пофігу на Україну ... чому нам це не казали ранше ?
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26.02.2025 14:31 Ответить
Щось не дуже він праагне, натомість дуже багато пздть,
а план у нього з Масею досить специфічний
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26.02.2025 14:36 Ответить
Сьогодні ти ховаєшся від ТЦК, а завтра від російського воєнкома.
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26.02.2025 14:44 Ответить
Парадокс - ті , хто на "геликах" чи "лексусах" тут катається - не ховаються від ТЦКшників і кацапи , раптом щось , їх не будуть чипати ...
дивно правда ?
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26.02.2025 14:48 Ответить
А хто домовлявся з талібами за свого попереднього президенства, чи не цей великий майстер угод?
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26.02.2025 14:40 Ответить
Сценарій Афганістану - це найкращий варіант для України, зверхМета!

Вигнати із своєї землі дві надпотужні імперії, та не підписати ніякої угоди про ресурси - це треба вміти!
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26.02.2025 14:40 Ответить
потому что народ был вооружен.
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26.02.2025 14:45 Ответить
почему не сделать Украину 51 штатом США и не распилить кацапстан по Уральские горы? какая разница - Хйло их все перебьет в лагерях или солдаты НАТО?
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26.02.2025 14:42 Ответить
Всі оті бла бла бла, що розповідають американські політики та медіа, воно й є бла бла бла. Тонеш? То ось тобі соломинка, навіть дві, а більше не дамо- буде ескалація... Вчепитися в човна? Та ні, пливи сам, бо буде ескалація. Пливи, греби сильніше, ми з тобою, ми тебе не покинемо, правда правда, абож втопись вже, скількі можна? "Будапештський меморандум, демократія, західні цінності" нічого не варті без зброї. Де ваша зброя? А, вас наїбали- так то були ті, не ці, ці вам нічого не обіцяли, тож їжте тепер наші обіцянки...
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26.02.2025 14:43 Ответить
ТАК ВІН І ВЛАШТУВАВ ЦЕЙ ВИХІД З АФГАНУ!!!
Він за спиною уряду Афганістану запросив талібів і здав їм країну, а потім ще звалив все на Байден - це мразота і агент КГБ, кожне його слово - отрута
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26.02.2025 14:46 Ответить
за всю историю сша собственными силами одержали "победы"!

1. 27 летней войне против голожопого мексиканского конокрада Pancho Villa
2. 20 летней войне против босоного погонщика верблюдов Бинладена
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26.02.2025 14:53 Ответить
Угу и еще дважды ******** вооруженный до зубов савком Ирак. Но тебе ж надо только высраться, Ваня, верно? Кого победила твоя великая раисючка за это время? Грузию?
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26.02.2025 15:04 Ответить
'********* захватчики' … Чота ты быстро вскрылся, козломордый . Смотри, старший смены лишит премии.
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26.02.2025 15:33 Ответить
"Трамп прагне закінчити війну і не допустити повторення в Україні сценарію Афганістану". Так воно і буде
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26.02.2025 14:54 Ответить
А вы ещё больше обсерайте Трампа и тогда точно пойдете с торбами, если успеете.
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26.02.2025 15:09 Ответить
Як він може закінчити цю війну, якщо він її не починав? До чого тут він зі своїм Афганістаном? Він може хотіти змушити московію її закінчити, але саме цього він і не хоче. Ну тупий.
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26.02.2025 15:16 Ответить
лівацький wall street journal забув написати що війська США в афганістані були, а в Україні їх не було

але, звичайно, Трамп веде себе так, ніби в нього є план, хоч насправді цей таємний план не спрацьовує - трохи він себе переоцінив, тай ми його переоцінили

всі американці ******* робити poker face коли розігрують комбінації, це ж робить і Трамп, але вже зрозуміло, що його комбінація летить в прірву
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26.02.2025 15:17 Ответить
зеленському варто було не тільки не підписувати ніякі угоди а і зробити заяву що америка діє на боці ворога а тому Україна сприймає дії та заяви трампа як дії та заяви людини яка через анальний мікрочіп керується путіним.
вибачте, про анальний мікрочіп це не я придумав, це голівудські фільми, обіцяю дивитися їх менше.
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26.02.2025 15:54 Ответить
Украина, Европа и всё остальное цивилизованное человечество должно избавиться от иллюзий и прекратить делать из болтуна и дебила миротворца, иначе, это очень плохо для всех может закончиться.

Нужно прекратить даже упоминать имя трампа при обсуждении вопроса условий мира в Украине, он должен быть отстранён от любого участия в этом вопросе.
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26.02.2025 16:56 Ответить
 
 