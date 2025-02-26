Трамп стремится закончить войну и не допустить повторения в Украине сценария Афганистана, - WSJ

Американский президент Дональд Трамп боится повторения такой ситуации в Украине, как это было во время войны в Афганистане, где США могли бы снизить свою поддержку, что может привести к серьезным геополитическим последствиям.

Об этом говорится в материале газеты The Wall Street Journal, информирует Цензор.НЕТ.

"Универсальная стратегия Трампа, когда он разочарован, - это "око за око". Она удовлетворяет его потребность постоянно доминировать в новостях. Болтовня Трампа, который обвинял Украину в том, что она не ведет переговоры, переросла в то, что он явно не имел в виду, но теперь его команда должна поддерживать, что Украина виновата в войне", - пишет издание.

Критики Трампа отмечают, что его собственная политика в отношении Украины и НАТО способствовала усилению позиций России, в частности из-за его неоднозначных заявлений относительно Альянса.

Читайте также: "Мирный план" Трампа не будет содержать гарантий будущей помощи в войне, - WSJ

Как пишут журналисты, Трампу может быть безразлично к Украине (ни один президент за 35 лет не хотел, чтобы США были военным гарантом Украины - ред.), но ему важно, чтобы не повторилась ситуация как в Афганистане.

"Трамп, как правило, начинает свои оскорбительные нападки прямо пропорционально тому, насколько ограниченным он себя чувствует. Именно так он должен чувствовать себя сейчас. Украина имеет рычаги влияния на него. Так же как и Европа. Путину будет нелегко. Наследие Байдена, которое получил Трамп, означает, что ему, возможно, все же придется вмешаться на стороне Украины. Неудивительно, что он недоволен", - считает колумнист WSJ.

"В большинстве случаев Трамп громко и оскорбительно высказывается, а затем идет по пути наименьшего сопротивления. Он хочет победить, и ему безразлично, каким образом. Очевидно, что Соединенным Штатам придется пережить много потрясений", добавляет газета.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получит $350 млрд, много военной техники и право воевать, - Трамп о соглашении о полезных ископаемых

Напомним, что в 2021 году США завершили вывод войск из Афганистана, что повлекло быстрое возвращение талибов к власти.

Это было большое поражение для американской политики и безопасности, которое оказало негативное влияние на имидж США на международной арене.