"Власти" Крыма в прошлом году возбудили почти 500 дел за "дискредитацию армии РФ", - представительство Президента в АРК

Во временно захваченном Крыму за 2024 год оккупационные "власти" возбудили почти 500 производств за так называемую "дискредитацию армии РФ". Заключенные украинцы подвергаются репрессиям и пыткам.

Об этом заявила постоянный представитель Президента Украины в Крыму Ольга Куришко во время форума "11 лет войны. Точка отсчета: Крым", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Только за последний год оккупационная администрация возбудила почти 500 дел за так называемую "дискредитацию ВС РФ". Потому что они боятся голоса крымчан, боятся правды, боятся даже тени украинского флага", - сказала она.

Куришко напомнила, что в Крыму заключен, по меньшей мере, 221 человек за то, что "они говорят правду и живут по совести".

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Она также отметила, что оккупационная власть запрещает украинские книги, изымает из библиотек учебники истории и преследует тех, кто просто вывесил желто-голубой флаг на своем балконе.

"11 лет Крым находится под оккупацией. Эти годы стали годами пыток, репрессий и сломанных судеб. Оккупанты превратили полуостров в тюрьму для всех, кто не повинуется их незаконному режиму", - добавила постоянная представительница Президента в Крыму.

Также Куришко выразила благодарность международным партнерам, которые поддерживают Украину в борьбе за деоккупацию Крыма.

"Агрессор должен ответить за свои преступления. Санкционное давление, политическая и военная поддержка Украины, решения международных судов - это важный шаг, который приблизит нашу победу", - подчеркнула она.

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