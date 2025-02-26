РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8905 посетителей онлайн
Новости
489 3

27-я бригада НГУ получила от громады столицы партию улучшенных систем РЭБ для противодействия БПЛА, - Кличко

Кличко передал системы РЭБ нацгвардейцам

Мэр Киева Виталий Кличко передал 27-й бригаде НГУ очередную помощь от киевлян - 45 систем РЭБ "Апостол" для противодействия БПЛА.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня от громады столицы передал защитникам на фронт очередную партию помощи. Бойцам 27-й Печерской бригады Северного территориального командования Нацгвардии Украины отправилось необходимое оснащение - 45 систем противодействия БПЛА всенаправленного действия "Апостол". Это купольные системы РЭБ с расширенным диапазоном частот", - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что в прошлом году Киев выделил этой бригаде из городского бюджета на оснащение 60 млн грн.

Кличко передал системы РЭБ нацгвардейцам

"Столица продолжает помогать нашим защитникам, находя возможности и в бюджете города, и за небюджетные средства. Напомню, в этом году Киевсовет уже направил более 5 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности. Из них 4,9 млрд - на программу "Защитник Киева". Эти средства пойдут, в частности, на беспилотники, автомобильную технику, системы РЭБ и другое необходимое оснащение", - подчеркнул Кличко.

Также читайте: Кличко в Лондоне обсудил дальнейшую помощь Киеву и Украине с мэром британской столицы

Ранее сообщалось, что в прошлом году столица направила на поддержку Сил обороны 10 миллиардов гривен. Это самая большая сумма среди всех регионов.

Автор: 

Киев (25472) Кличко Виталий (4635) Национальная гвардия (2106) РЭБ (122)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ох Кличко на санкції напрошується
показать весь комментарий
26.02.2025 16:35 Ответить
Дуже сумніваюсь що зеля якусь пакость зробить Кличкові . Кличко все таки мер Києва якого обрав народ , а як відомо в Києві проживає дуже багато поважних людей (депутати , прокурори , судді , всякі міністри ...) а їм ой як не з руки сваритись з мером Києва . Краще підставити зЕленського під яким все тріщить .
показать весь комментарий
26.02.2025 16:52 Ответить
Зєлєнський скоро всіх волонтерів посадить на санкції ! Как смєлі бєз него, без разрєшєнія.
показать весь комментарий
26.02.2025 16:55 Ответить
 
 