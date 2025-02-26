США в ВТО воздержались от осуждения агрессии России в Украине, - Reuters

В среду, 26 февраля, США воздержались от соавторства совместного заявления Всемирной торговой организации (ВТО) с осуждением российской агрессии в Украине.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник и представителя Женевской торговой организации, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечает Reuters, это впервые, когда США не поддержали заявление, которое публикуется ежегодно с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Более 40 стран-членов ВТО согласились с заявлением, которое содержит осуждение полномасштабной агрессии РФ. Среди них - Европейский Союз, Великобритания, Канада и Австралия. Заявление было обнародовано на заседании ВТО по вопросам торговли с Украиной.

Миссия США в Организации Объединенных Наций в Женеве не ответила на запрос Reuters о комментариях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мирный план" Трампа не будет содержать гарантий будущей помощи в войне, - WSJ

Резолюция США в ООН по войне в Украине

Напомним, что США представили проект резолюции ООН к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Документ существенно отличается от варианта, подготовленного Украиной и европейскими союзниками.

Документ США не содержит упоминаний о территориальной целостности Украины и не включает критики в адрес России.

Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию по войне. США и РФ голосовали против.

Совет Безопасности ООН проголосовал за резолюцию Соединенных Штатов Америки по войне в Украине, в которой Россию не называют агрессором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители России и США встретятся в Стамбуле 27 февраля, - Лавров