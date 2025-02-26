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США в ВТО воздержались от осуждения агрессии России в Украине, - Reuters

США в ВТО воздержались от осуждения агрессии России в Украине

В среду, 26 февраля, США воздержались от соавторства совместного заявления Всемирной торговой организации (ВТО) с осуждением российской агрессии в Украине.

Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник и представителя Женевской торговой организации, сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечает Reuters, это впервые, когда США не поддержали заявление, которое публикуется ежегодно с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Более 40 стран-членов ВТО согласились с заявлением, которое содержит осуждение полномасштабной агрессии РФ. Среди них - Европейский Союз, Великобритания, Канада и Австралия. Заявление было обнародовано на заседании ВТО по вопросам торговли с Украиной.

Миссия США в Организации Объединенных Наций в Женеве не ответила на запрос Reuters о комментариях.

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Резолюция США в ООН по войне в Украине

Напомним, что США представили проект резолюции ООН к третьей годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. Документ существенно отличается от варианта, подготовленного Украиной и европейскими союзниками.

Документ США не содержит упоминаний о территориальной целостности Украины и не включает критики в адрес России.

Генассамблея ООН поддержала украинскую резолюцию по войне. США и РФ голосовали против.

Совет Безопасности ООН проголосовал за резолюцию Соединенных Штатов Америки по войне в Украине, в которой Россию не называют агрессором.

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Автор: 

ВТО (460) россия (95352) США (26381)


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26.02.2025 16:49 Ответить
фашистські штати америки.
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26.02.2025 16:52 Ответить
сором на всю націю США ...чому вони вибрали як і українці людину фсб ? а от німці слава Богу , виявились дуже розумними та обережними ...❤️🇩🇪
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26.02.2025 16:54 Ответить
І з цими п*дарасами Зеленській хоче підписати угоду?
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26.02.2025 16:55 Ответить
Так сраку путіна не лизав ще ніхто, навіть зеля.
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26.02.2025 16:56 Ответить
И с этим п-рами Зе хочет подписать договор о редкоземельных ресурсах ???
Всё отдать тем , кто нас не поддерживает , кто уже откровенно против нас !
С таким же успехом он мог его подписать и с ****** , это уже одно и тоже …
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26.02.2025 17:00 Ответить
Погано скінчить тампон
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26.02.2025 17:08 Ответить
Не сціть, ще одне вухо лишилося!
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26.02.2025 17:42 Ответить
Страна борец за мировую демократию, биляд!
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26.02.2025 17:38 Ответить
 
 