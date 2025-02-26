Представители России и США встретятся в Стамбуле 27 февраля, - Лавров
В четверг, 27 февраля, представители России и Соединенных Штатов встретятся в Стамбуле. Они будут говорить, в частности, о возобновлении работы посольств.
Как передает Цензор.НЕТ, заявление МИД РФ цитирует российское пропагандистское "РИА Новости".
"Встреча представителей России и США по вопросу работы посольств состоится 27 февраля в Стамбуле", - заявил российский министр Сергей Лавров.
Кроме того, он отметил, что вопрос о судьбе замороженных российских активов "никуда не исчезнет" с повестки дня переговоров по Украине.
Лавров также добавил, что возможные действия против этих активов не останутся без ответа со стороны РФ.
Российский министр также выразил мнение, что в Кремле считают, что "нельзя идти на договоренности, которые будут предусматривать повторное накачивание Украины оружием".
Встреча в Саудовской Аравии
Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.
Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.
14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.
18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.
Обе стороны охарактеризовали ее как положительную. США и РФ договорились о возобновлении полноценной работы посольств США в Москве и России в Вашингтоне. Ключевым стал вопрос достижения прекращения огня в Украине.
Издание Fox News сообщало, что Россия и США якобы предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп и Путин на следующей неделе могут провести Саммит в Саудовской Аравии.
Дональд Трамп заявил, что следующий раунд переговоров между США и РФ состоится во вторник, 25 февраля. Площадкой для переговоров между Вашингтоном и Москвой снова будет Саудовская Аравия.
В то же время в МИД РФ заявили, что никакой встречи между представителями России и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится.
Напомним, ранее СМИ писали, что представители России и США 25 февраля проведут вторую встречу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде
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Де тільки, прутін-мізулін-кабаєв, не убивав Людей в сусідніх з московією, державах, Ічкерії, Молдові, Грузії, Абхазії, а тепер, з 2014року, ще й в Україні!
А Світ Демократії, мовчить, витріщивши очі!
Ось така вона, спільнота в ООН сидить?..
1) Набрати як можна більше безплатно українських копалин, бажано на пів тріліона доларів. Якщо Зелінський буде возмущатись наїхати на нього мол пасть порву. Зробити треба це як найшвидше в звязку із пунктом два.
2) Нагнати Зелінського із поста президента. Якщо буде опиратись почати протів нього травлю зовні і з середини країни.
3) Назначити президентом Януковича. Якщо буде опір сказати що всім буде *****.
4) Янукович підписує капітуляція, відому як мирний план Трампа.
5) Янукович і Трамп їдуть 9 травня в Москву святкувати із Путіним день перемоги москалів над ЗСУ.
Перший пункт в процесі виконання. Як тільки Зеленський підпише угоду про копалини на наступний день почнеться виконання пункту 2.