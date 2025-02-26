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Новости
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Представители России и США встретятся в Стамбуле 27 февраля, - Лавров

Переговоры РФ и США: Лавров сообщил дату встречи в Стамбуле

В четверг, 27 февраля, представители России и Соединенных Штатов встретятся в Стамбуле. Они будут говорить, в частности, о возобновлении работы посольств.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление МИД РФ цитирует российское пропагандистское "РИА Новости".

"Встреча представителей России и США по вопросу работы посольств состоится 27 февраля в Стамбуле", - заявил российский министр Сергей Лавров.

Кроме того, он отметил, что вопрос о судьбе замороженных российских активов "никуда не исчезнет" с повестки дня переговоров по Украине.

Лавров также добавил, что возможные действия против этих активов не останутся без ответа со стороны РФ.

Российский министр также выразил мнение, что в Кремле считают, что "нельзя идти на договоренности, которые будут предусматривать повторное накачивание Украины оружием".

Читайте также: Эрдоган и Лавров обсудили завершение войны в Украине, - турецкие СМИ

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.

Обе стороны охарактеризовали ее как положительную. США и РФ договорились о возобновлении полноценной работы посольств США в Москве и России в Вашингтоне. Ключевым стал вопрос достижения прекращения огня в Украине.

Издание Fox News сообщало, что Россия и США якобы предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп и Путин на следующей неделе могут провести Саммит в Саудовской Аравии.

Дональд Трамп заявил, что следующий раунд переговоров между США и РФ состоится во вторник, 25 февраля. Площадкой для переговоров между Вашингтоном и Москвой снова будет Саудовская Аравия.

В то же время в МИД РФ заявили, что никакой встречи между представителями России и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Соглашение о завершении войны в Украине оставит обе стороны "немного недовольными", - Белый дом

Напомним, ранее СМИ писали, что представители России и США 25 февраля проведут вторую встречу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде

Автор: 

Лавров Сергей (2290) россия (95352) Стамбул (210) США (26381) переговоры с Россией (940)


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Топ комментарии
+9
Будут коня дрессировать а если не поддаётся дрессуре то на шкуродёрню.
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26.02.2025 13:22
+6
Збрую приготовили?
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26.02.2025 13:17
+4
в итоге перенесут на 29 февраля_)
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26.02.2025 13:25
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Збрую приготовили?
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26.02.2025 13:17 Ответить
Скоріше віз
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26.02.2025 15:11 Ответить
Будут коня дрессировать а если не поддаётся дрессуре то на шкуродёрню.
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26.02.2025 13:22 Ответить
Туреччина рішуче підтримує територіальну цілісність України, включно з Кримом, і сподівається, що наступного року світ відзначатиме річницю миру, а не війни.
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26.02.2025 13:23 Ответить
в итоге перенесут на 29 февраля_)
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26.02.2025 13:25 Ответить
або на 30-е, зранку...
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26.02.2025 13:28 Ответить
Лошадь терміново їде з'ясовувати, чому санкції не відмінять і що треба зробити, що відмінили...
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26.02.2025 13:27 Ответить
Скоріше про поставки порошку домовлятися
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26.02.2025 15:09 Ответить
Зєлі там не буде, тож нехай зустрічаються.
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26.02.2025 13:29 Ответить
Московський серійний убивця, Українців, зустрінеться з Американцями!
Де тільки, прутін-мізулін-кабаєв, не убивав Людей в сусідніх з московією, державах, Ічкерії, Молдові, Грузії, Абхазії, а тепер, з 2014року, ще й в Україні!
А Світ Демократії, мовчить, витріщивши очі!
Ось така вона, спільнота в ООН сидить?..
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26.02.2025 13:35 Ответить
При виде рожи Калантаряна хочется блевать. Скорее б он издох уже. Желтушная рожа.
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26.02.2025 13:39 Ответить
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26.02.2025 14:12 Ответить
У них там перманентний сєкас, чи шо? Зустрічаються, майже кожного дня.
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26.02.2025 14:13 Ответить
Головне щоб не одружилися
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26.02.2025 15:07 Ответить
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26.02.2025 14:16 Ответить
Головне сіна і білого порошку підготуйте, а то кінь може хе...ню понести
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26.02.2025 15:06 Ответить
Мирна угода від Трампа (агента КГБ Краснова):
1) Набрати як можна більше безплатно українських копалин, бажано на пів тріліона доларів. Якщо Зелінський буде возмущатись наїхати на нього мол пасть порву. Зробити треба це як найшвидше в звязку із пунктом два.
2) Нагнати Зелінського із поста президента. Якщо буде опиратись почати протів нього травлю зовні і з середини країни.
3) Назначити президентом Януковича. Якщо буде опір сказати що всім буде *****.
4) Янукович підписує капітуляція, відому як мирний план Трампа.
5) Янукович і Трамп їдуть 9 травня в Москву святкувати із Путіним день перемоги москалів над ЗСУ.
Перший пункт в процесі виконання. Як тільки Зеленський підпише угоду про копалини на наступний день почнеться виконання пункту 2.
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26.02.2025 16:04 Ответить
 
 