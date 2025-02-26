Представители России и США встретятся в Стамбуле 27 февраля, - Лавров

В четверг, 27 февраля, представители России и Соединенных Штатов встретятся в Стамбуле. Они будут говорить, в частности, о возобновлении работы посольств.

Как передает Цензор.НЕТ, заявление МИД РФ цитирует российское пропагандистское "РИА Новости".

"Встреча представителей России и США по вопросу работы посольств состоится 27 февраля в Стамбуле", - заявил российский министр Сергей Лавров.

Кроме того, он отметил, что вопрос о судьбе замороженных российских активов "никуда не исчезнет" с повестки дня переговоров по Украине.

Лавров также добавил, что возможные действия против этих активов не останутся без ответа со стороны РФ.

Российский министр также выразил мнение, что в Кремле считают, что "нельзя идти на договоренности, которые будут предусматривать повторное накачивание Украины оружием".

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Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.

Обе стороны охарактеризовали ее как положительную. США и РФ договорились о возобновлении полноценной работы посольств США в Москве и России в Вашингтоне. Ключевым стал вопрос достижения прекращения огня в Украине.

Издание Fox News сообщало, что Россия и США якобы предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп и Путин на следующей неделе могут провести Саммит в Саудовской Аравии.

Дональд Трамп заявил, что следующий раунд переговоров между США и РФ состоится во вторник, 25 февраля. Площадкой для переговоров между Вашингтоном и Москвой снова будет Саудовская Аравия.

В то же время в МИД РФ заявили, что никакой встречи между представителями России и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится.

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Напомним, ранее СМИ писали, что представители России и США 25 февраля проведут вторую встречу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде