Никакой встречи между РФ и США 25 февраля в Саудовской Аравии не готовится, - МИД РФ

Никакой встречи между представителями России и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится.

Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Рябков пропагандистскому агентству новостей ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не могу это подтвердить. Ни одна встреча в Эр-Рияде не готовится", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.

Обе стороны охарактеризовали ее как положительную. США и РФ договорились о возобновлении полноценной работы посольств США в Москве и России в Вашингтоне. Ключевым стал вопрос достижения прекращения огня в Украине.

Издание Fox News сообщало, что Россия и США якобы предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп и Путин на следующей неделе могут провести Саммит в Саудовской Аравии.

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