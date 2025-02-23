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Новости Переговоры в Саудовской Аравии
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Никакой встречи между РФ и США 25 февраля в Саудовской Аравии не готовится, - МИД РФ

Встреча в Саудовской Аравии

Никакой встречи между представителями России и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится.

Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Рябков пропагандистскому агентству новостей ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не могу это подтвердить. Ни одна встреча в Эр-Рияде не готовится", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Делегации США и РФ снова встретятся в Саудовской Аравии 25 февраля, - Трамп

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.

Обе стороны охарактеризовали ее как положительную. США и РФ договорились о возобновлении полноценной работы посольств США в Москве и России в Вашингтоне. Ключевым стал вопрос достижения прекращения огня в Украине.

Издание Fox News сообщало, что Россия и США якобы предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп и Путин на следующей неделе могут провести Саммит в Саудовской Аравии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский не поехал в Саудовскую Аравию, чтобы не легитимизировать переговоры США и РФ, - Reuters

Автор: 

россия (96472) США (27336) переговоры с Россией (1206)


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Топ комментарии
+6
трамп - больной человек и это не образное выражение, а медицинский диагноз, поэтому не нужно даже пытаться предугадать его дальнейшие действия, сегодня он целуется с путлером, а уже завтра он может вытирать об него ноги.

Изменить, к сожалению, мы ничего не можем, одна надежда на американцев, что они долго не будут терпеть этого маразматика.
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23.02.2025 12:39 Ответить
+6
Він вже про це забув.
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23.02.2025 12:53 Ответить
+5
Мокші чекають,допоки рижий в Мацкву навколішках приповзе.
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23.02.2025 12:48 Ответить
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Упсс...
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23.02.2025 12:21 Ответить
Мокші чекають,допоки рижий в Мацкву навколішках приповзе.
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23.02.2025 12:48 Ответить
Схоже когось знову обісцяли нові косорилі друзі...
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23.02.2025 14:25 Ответить
Якась муиня - Трамп сказав шо от - от все порішає
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23.02.2025 12:22 Ответить
Наш "Блазеь" те саме, колись казав... А вони - "Два сапога - пара...". Тільки розмірами відрізняються...
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23.02.2025 13:14 Ответить
кацапи вже дзюрять на голову рижего поца і водять його за ніс,а він живе в рожевому світі
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23.02.2025 13:41 Ответить
Нову методичку завезли,розвідки тупі,нічого не знають
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23.02.2025 12:29 Ответить
трамп - больной человек и это не образное выражение, а медицинский диагноз, поэтому не нужно даже пытаться предугадать его дальнейшие действия, сегодня он целуется с путлером, а уже завтра он может вытирать об него ноги.

Изменить, к сожалению, мы ничего не можем, одна надежда на американцев, что они долго не будут терпеть этого маразматика.
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23.02.2025 12:39 Ответить
Все то так тільки проблема в тому ненадоїв чи постійни бардак у нас, самим американцям, як республіканці що голосували за лендліз та фактично його і розробили, перетворились фактично у скептиків проти України, там же не тільки трампісти беруть участь... Те саме зараз не дуже чути закидів від демократів, поодинокі висказування та і все...

І як були статті в прессі, коли адміністрація Байдена, просили півроку перед виборами без корупційних скандалів, але наші чиновники і місяць не протримались...
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23.02.2025 12:53 Ответить
Те, у кого в Украине сохранился разум, кто думает и постоянно анализирует происходящее, прекрасно знают цену нашей власти и причины её возникновения, поэтому, сегодня не время для констатаций и обличений, сегодня нужны только конкретные предложения, как нам выжить и сохранить государство, всё остальное потом.
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23.02.2025 13:04 Ответить
Конкретно, в першу чергу - усіх зебілів з влади - нах.
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23.02.2025 13:44 Ответить
про "сохранился разум" смішно...
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23.02.2025 13:50 Ответить
Это хорошо, что смешно, хотя, тут к месту больше подходит плакать.
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23.02.2025 13:57 Ответить
Коли я того тижня почув звіт МО що Україна в 24 році випустила за кошти заходу 1.5 млн беспіотників, це по 2 на кожного орка... Причому скандальна бригада яку готували в Франції мала 300 беспілотників а мала б мати судячи із цифр що звітують 7500 бпла...

І в той же час це все що твориться має 56% довіри, дуже сумно стає просто і вихід напрошується тільки один... Вихід тільки якась мирна угода і спроба якось відновити управління в державі але уже в мирний час...
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23.02.2025 14:26 Ответить
Какой-то мирный договор не просто попахивает, а воняет путлером и трампом, я бы не советовал вам такие вещи говорить украинцам.
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23.02.2025 14:33 Ответить
Ок тоді як зараз відновити ситему управління, щоб озброєння почали виробляти не на папері а в реальності і головне воно попадало у війська, причому хоча б середньої якості...
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23.02.2025 14:36 Ответить
Вы знаете, грань между наивностью и глупостью настолько незаметна, что люди очень часто из одного состояния переходят в другое, даже не замечая этого.
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23.02.2025 14:41 Ответить
Допустимо вспливе в Європейській прессі, що кошти які вони дали на беспілотники зїли миші, є серйозна загроза, що почнуть скорочувати допомогу а тоді вже буде зовсім халепа і інші умови...

До прикладу останній пакет на 6 млрд.. уже затормозила Франція та Італія мотивють великим зовнішнім боргом України хоча я не розумію до чого він якщо то безоплатна допомога а не кредит.... Також ще не ясно як в німців з виборами пройде і яка буде коаліція....
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23.02.2025 14:43 Ответить
Більшою мірою маразм трампа направлений зараз за межі америки. Тому американців це не сильно хвилює. В них своїх проблем вистачає, а їм постійно підкидають теми з корупцією в Україні, за їх рахунок. Ви дійсно гадаєте що вони стануть боротись з трампом щоб він далі дозволяв українським чиновникам тибздити їхні податки?
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23.02.2025 13:51 Ответить
Вы напрасно так думаете, трамп успел уже столько наворотить внутри своей страны, что американцы, как раз, сейчас больше заняты своими проблемами, чем проблемами Украины.

Я не исключаю даже того, что скоро в конгрессе республиканцы объединяться вместе с демократами против трампа.
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23.02.2025 13:55 Ответить
Советую прочесть эту статью.

https://vfokuse.mail.ru/article/otstavniki-cru-protiv-trampa-chto-planiruyut-veterany-lengli-64983215/?fromnews=1&frommail=1&utm_partner_id=625
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23.02.2025 13:56 Ответить
Це Трмпу харкнули під ноги чи вже в пику?
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23.02.2025 12:41 Ответить
А йому що, він живе в своєму світі деменції, там він найвеличніший президент всіх часів і народів…
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23.02.2025 12:52 Ответить
Президент якщо не Всесвіту, то Сонячної системи. Маск же ж йому Марс пообіцяв!
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23.02.2025 13:05 Ответить
Кацапи і не думали про мирну угоду з Украіною ,
це Трамп перед виборами вирішив пропіаритися перед виборцями
про закінчення війни за добу , та повернути якісь космічні цифри витрачені за три роки , яких не було !!



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23.02.2025 12:45 Ответить
Трамп рішала і рейдер в бізнесі думав що всьо візьме на гоп-стоп і ще бабла підзаробить.Виявляться що гопники з боліт хочуть чогось більше.
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23.02.2025 12:46 Ответить
А навіщо? Рудий ідіот обіцяє закінчити війну на цьому тижні.
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23.02.2025 12:48 Ответить
Він вже про це забув.
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23.02.2025 12:53 Ответить
якщо хтось пропустив, на минулій неділі Трамп заявив що якщо хамас не відпустить до суботи (минулої) усіх заручників, то буде ад на землі Газа.. хамас його не почув, ад на землю Газа не спустився.. у мене все.
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23.02.2025 12:54 Ответить
Продовжуй у тому ж духі. Стеж за ситуацією.
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23.02.2025 12:57 Ответить
Так дата пришестя пекла на Ґазу не була ж вказана!
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23.02.2025 13:08 Ответить
чого ж не була? Last week, Trump demanded that if Hamas didn't release "all of the hostages" by noon last Saturday, Feb. 15
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23.02.2025 13:12 Ответить
Наскільки я розумію англійську, Saturday, Feb. 15 - це дата звільнення заручників, але не дата перетвореня Ґази га пекло?
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23.02.2025 13:46 Ответить
щось чув про гугл перекладач? ЯКЩО хамас не звіль заручників до 15 лютого. ТО ... напрягись і пошукай що буде. запарив ти чувак своєю тупістю.
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23.02.2025 15:03 Ответить
Жодної зустрічі між РФ та США 25 лютого в Саудівській Аравії не готується.
Ну и что? Значит, готовят на другое место или на другую дату. Или киздят как всегда.
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23.02.2025 13:05 Ответить
Трамп обкакався!
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23.02.2025 13:17 Ответить
У японських самураїв, кажуть, був своєрідний "поєдинок поглядами": ставали один проти одного, у повному бойовому спорядженні, і дивилися один одному в очі. Хто перший моргнув - той програв... Десь таке саме з цими двома "понтовиками-гопниками, зараз, і йде... Стоять і чекають - хто перший "зідметься"...
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23.02.2025 13:20 Ответить
О, вже орксію почали писати з великої літери.

Уважніше, будь ласка, шановні панове-редактори.
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23.02.2025 13:32 Ответить
 
 