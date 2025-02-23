Никакой встречи между РФ и США 25 февраля в Саудовской Аравии не готовится, - МИД РФ
Никакой встречи между представителями России и США 25 февраля в Эр-Рияде не готовится.
Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Рябков пропагандистскому агентству новостей ТАСС, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не могу это подтвердить. Ни одна встреча в Эр-Рияде не готовится", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Встреча в Саудовской Аравии
Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.
Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.
14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.
18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.
Обе стороны охарактеризовали ее как положительную. США и РФ договорились о возобновлении полноценной работы посольств США в Москве и России в Вашингтоне. Ключевым стал вопрос достижения прекращения огня в Украине.
Издание Fox News сообщало, что Россия и США якобы предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп и Путин на следующей неделе могут провести Саммит в Саудовской Аравии.
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Изменить, к сожалению, мы ничего не можем, одна надежда на американцев, что они долго не будут терпеть этого маразматика.
І як були статті в прессі, коли адміністрація Байдена, просили півроку перед виборами без корупційних скандалів, але наші чиновники і місяць не протримались...
І в той же час це все що твориться має 56% довіри, дуже сумно стає просто і вихід напрошується тільки один... Вихід тільки якась мирна угода і спроба якось відновити управління в державі але уже в мирний час...
До прикладу останній пакет на 6 млрд.. уже затормозила Франція та Італія мотивють великим зовнішнім боргом України хоча я не розумію до чого він якщо то безоплатна допомога а не кредит.... Також ще не ясно як в німців з виборами пройде і яка буде коаліція....
Я не исключаю даже того, что скоро в конгрессе республиканцы объединяться вместе с демократами против трампа.
https://vfokuse.mail.ru/article/otstavniki-cru-protiv-trampa-chto-planiruyut-veterany-lengli-64983215/?fromnews=1&frommail=1&utm_partner_id=625
це Трамп перед виборами вирішив пропіаритися перед виборцями
про закінчення війни за добу , та повернути якісь космічні цифри витрачені за три роки , яких не було !!
Ну и что? Значит, готовят на другое место или на другую дату. Или киздят как всегда.
Уважніше, будь ласка, шановні панове-редактори.