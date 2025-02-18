Зеленский не поехал в Саудовскую Аравию, чтобы не легитимизировать переговоры США и РФ, - Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский перенес свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы не придавать "легитимности" встрече между делегациями США и России в Эр-Рияде, состоявшейся 18 февраля.
Об этом агентству Reuters сообщили два информированных источника, информирует Цензор.НЕТ.
"(Украина) не хотела придавать легитимности тому, что произошло в Эр-Рияде", - отметил один из источников агентства.
Находясь с визитом в Турции, Зеленский заявил, что его не пригласили на встречу между американской и российской делегациями в Саудовскую Аравию.
США и Россия заявили после переговоров, что договорились продолжать усилия, направленные на прекращение войны в Украине.
"Мы хотим, чтобы никто ничего не решал за нашей спиной... Ни одно решение не может быть принято без Украины о том, как закончить войну в Украине", - сказал Зеленский.
Президент Украины также добавил, что отложил визит в королевство, который изначально был запланирован на среду, до 10 марта, заявив, что "не хочет никаких совпадений".
Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии
Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.
Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.
14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщило, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.
Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.
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Мар'яна - це страшна потужна антилюдяна конвенційна зброя.
Якого такого суспільства??😸. Магера безсмертний? Зеленський же сказав, що українці як один проти заміни його лика.
Воно вже легітимізує (чи ні) амерські перемовини!
Взагалі чомусь ржака з цим товарищем завжди перетворюється на криваву масакру.
а хламідію, нафіга в стамбул відправив?
але ж, курва, як буде важко.
ми потроху програємо росії а тут два бугая-ґвалтівника навалилося.((
"(Україна) не хотіла надавати легітимності тому, що відбулося в Ер-Ріяді", - зазначило одне з джерел агентства.
Перебуваючи з візитом у Туреччині, Зеленський заявив, що його не запросили на зустріч між американською та російською делегаціями до Саудівської Аравії. "не прошений "зеленьський " нічого не міг легалізувати. але міг бути гірше татарина...