Зеленский не поехал в Саудовскую Аравию, чтобы не легитимизировать переговоры США и РФ, - Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский перенес свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы не придавать "легитимности" встрече между делегациями США и России в Эр-Рияде, состоявшейся 18 февраля.

Об этом агентству Reuters сообщили два информированных источника, информирует Цензор.НЕТ.

"(Украина) не хотела придавать легитимности тому, что произошло в Эр-Рияде", - отметил один из источников агентства.

Находясь с визитом в Турции, Зеленский заявил, что его не пригласили на встречу между американской и российской делегациями в Саудовскую Аравию.

США и Россия заявили после переговоров, что договорились продолжать усилия, направленные на прекращение войны в Украине.

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"Мы хотим, чтобы никто ничего не решал за нашей спиной... Ни одно решение не может быть принято без Украины о том, как закончить войну в Украине", - сказал Зеленский.

Президент Украины также добавил, что отложил визит в королевство, который изначально был запланирован на среду, до 10 марта, заявив, что "не хочет никаких совпадений".

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщило, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.

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