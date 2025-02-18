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Новости Переговоры в Саудовской Аравии
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Зеленский не поехал в Саудовскую Аравию, чтобы не легитимизировать переговоры США и РФ, - Reuters

Зеленский отложил визит в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский перенес свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы не придавать "легитимности" встрече между делегациями США и России в Эр-Рияде, состоявшейся 18 февраля.

Об этом агентству Reuters сообщили два информированных источника, информирует Цензор.НЕТ.

"(Украина) не хотела придавать легитимности тому, что произошло в Эр-Рияде", - отметил один из источников агентства.

Находясь с визитом в Турции, Зеленский заявил, что его не пригласили на встречу между американской и российской делегациями в Саудовскую Аравию.

США и Россия заявили после переговоров, что договорились продолжать усилия, направленные на прекращение войны в Украине.

Читайте также: Ни одна страна мира не помогала Украине в начале полномасштабного вторжения РФ, - Зеленский

"Мы хотим, чтобы никто ничего не решал за нашей спиной... Ни одно решение не может быть принято без Украины о том, как закончить войну в Украине", - сказал Зеленский.

Президент Украины также добавил, что отложил визит в королевство, который изначально был запланирован на среду, до 10 марта, заявив, что "не хочет никаких совпадений".

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщило, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

Встреча делегаций США и РФ в Саудовской Аравии состоится 18 февраля, пишет Axios. 17 февраля Цензор.НЕТ сообщал, что Лавров и Ушаков вылетают в Саудовскую Аравию на переговоры с представителями США.

Читайте также: Уолц отверг утверждение, что США общаются с РФ за спинами Украины и ЕС: консультируемся с нашими союзниками ежедневно

Автор: 

визит (3120) Зеленский Владимир (21064) россия (96420) Саудовская Аравия (340) США (27325)


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Топ комментарии
+12
2 гаранта ділять територію і ресурси держави, якій надавали гарантії
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18.02.2025 22:48 Ответить
+8
Треба було Маряну Безуглу послати туди
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18.02.2025 22:29 Ответить
+6
Чергові спекуляції, маніпулювання, домисли. І стало знову повірило в те що захотіло повірити. Згадайте інфовкиди про "агента Мальвіну". Ось саме так зараз вкидують тезу "Трамп здав Україну".
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18.02.2025 22:34 Ответить
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Треба було Маряну Безуглу послати туди
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18.02.2025 22:29 Ответить
Це було б порушення усіх можливих міжнародних конвенцій.
Мар'яна - це страшна потужна антилюдяна конвенційна зброя.
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18.02.2025 22:39 Ответить
безумну Тільки із поясом шахеда, останнє завдання для торпеди дєрьмака
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18.02.2025 22:53 Ответить
Те що робить Трамп, тхне лайном. Зробимо Америку Лайном Знову.
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19.02.2025 01:14 Ответить
Понизив реитинг іх балачки - стратєг!
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18.02.2025 22:30 Ответить
правильно зробив
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18.02.2025 23:12 Ответить
☝️Ймовірно, 2026 рік - більш реальна дата для виборів в Україні, ніж 2025-й, - ексзаступник голови ЦВК Андрій Магера. Він зазначив, що попри запит суспільства, проведення виборів у 2025 році залишається малоймовірним.

Якого такого суспільства??😸. Магера безсмертний? Зеленський же сказав, що українці як один проти заміни його лика.
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18.02.2025 22:33 Ответить
Чергові спекуляції, маніпулювання, домисли. І стало знову повірило в те що захотіло повірити. Згадайте інфовкиди про "агента Мальвіну". Ось саме так зараз вкидують тезу "Трамп здав Україну".
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18.02.2025 22:34 Ответить
Проблема взагалі у ЗМІ. І в самих людях, які вірять у те що хочуть вірити.
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18.02.2025 22:39 Ответить
На жаль вкидає і Європа і Канада. Всі в захваті від дій рижого п.дора.
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18.02.2025 22:38 Ответить
Сплески Потужності лідора Всесвіту приймають самі незвичні форми і починають жити своїм життям...
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18.02.2025 22:39 Ответить
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18.02.2025 22:39 Ответить
нічого доброго в цьому не бачу, тим паче що гідрант туди попхався.
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18.02.2025 22:45 Ответить
Складається уявлення що вони з Умєровим через дірку в сортирі підглядали. Якого )(уйла чи рашистського реактора вони в цей час туди поперлися?!
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18.02.2025 22:42 Ответить
А ЗЄ туди хтось запрошував?
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18.02.2025 22:42 Ответить
Ти ба!
Воно вже легітимізує (чи ні) амерські перемовини!
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18.02.2025 22:44 Ответить
Та ЗЄ отним поглядом країни з мапи зтирає. 😁
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18.02.2025 22:46 Ответить
От тільки з чмобіками, над якими стільки ржали, якось у ЗЄ не склалося.

Взагалі чомусь ржака з цим товарищем завжди перетворюється на криваву масакру.
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18.02.2025 22:57 Ответить
Действительно. На 4 год уже не смешно
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18.02.2025 23:19 Ответить
2 гаранта ділять територію і ресурси держави, якій надавали гарантії
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18.02.2025 22:48 Ответить
хороший приклад для інших..."миролюбивих" в підсумку дерибанять та поглинають ...
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19.02.2025 05:06 Ответить
а в оман нафіга їздив?
а хламідію, нафіга в стамбул відправив?
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18.02.2025 22:50 Ответить
Легітимність чи нелегітимність оцієї "зустрічі на стрілці" - це вже не йому вирішувати. Не треба було дуркувати з кінця 2023 року. А слухати народ, опозицію, військових і Генштаб. Ось і має і ми маємо, що МАЄМО !
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18.02.2025 22:55 Ответить
Потужно... Бо що коштують перемовини ціх двох країн третього світу - США та РФ - якщо там немає гіганта геополітики України!
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18.02.2025 22:57 Ответить
Все правильно. Лише його високоповажність Президент України Зеленський може дозволити їм спілкуватись. Без цього дозволу ці папірці які вони там настругають можна сраку підтерати.
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18.02.2025 23:01 Ответить
а може не позвали
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18.02.2025 23:02 Ответить
вовачка🤡 ,будь ласка , здрисні з крісла президента України ,зроби святу справу !!! дай розумним людям врятувати державу , ви ж сини ОПжопників бандити, брехати та красти вмієте добре , а от керувати державою НІТ !!!
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18.02.2025 23:04 Ответить
поки правильно все робить.
але ж, курва, як буде важко.
ми потроху програємо росії а тут два бугая-ґвалтівника навалилося.((
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18.02.2025 23:10 Ответить
У европки и бидона было 3 года чтобы решитб этот вопрос. Но они решили жевать сопли. Теперь жрите
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18.02.2025 23:18 Ответить
що за рашистська консерва написала ось таку куйню???-

"(Україна) не хотіла надавати легітимності тому, що відбулося в Ер-Ріяді", - зазначило одне з джерел агентства.

Перебуваючи з візитом у Туреччині, Зеленський заявив, що його не запросили на зустріч між американською та російською делегаціями до Саудівської Аравії. "не прошений "зеленьський " нічого не міг легалізувати. але міг бути гірше татарина...
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18.02.2025 23:35 Ответить
Якщо переговори нелегітимні, то все, можна розходитися, а то Трамп там щось силкується намарно
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18.02.2025 23:40 Ответить
Пр. Зеленский врет !, а дело совсем есть в другом . Было согласованно что делегация США встретится с РФ -делегацией и обсудят дипломатические отношения ,и выяснит нужные моменты для начала переговоров . Тоже самое и с Украинской делегацией ,после окончания встречи с РФ ,встрется с Пр Зеленским ,но Зеленский отказался приехать и встречатся с делегацией США. ,тем самим сорвал начало согласования для начала переговоров.
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19.02.2025 02:58 Ответить
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19.02.2025 09:30 Ответить
 
 