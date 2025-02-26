Армия РФ запустила по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 26 февраля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информируют Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Движение ударных БпЛА
- Группа ударных БпЛА через Херсонскую область в направлении Николаевщины.
Обновление относительно движения БпЛА
- БпЛА на севере Сумщины по направлению к Черниговщине.
- БпЛА на юге Сумщины в направлении Полтавщины.
- БПЛА из Черниговщины в направлении Киевщины.
- БпЛА на Днепропетровщине двигаются преимущественно по западному курсу.
- БпЛА в Кировоградской области движутся в северном направлении.
Обновление по состоянию на 23:34
- Несколько десятков БПЛА на границе Сумщины и Полтавщины.
- Несколько групп БпЛА в Полтавской области в направлении Днепропетровщины.
- БПЛА из Полтавщины и Кировоградщины на Черкасщину.
- Несколько БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.
- Новые группы "Шахедов" с юга. Через Николаевскую область курсом на Одесскую область.
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