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Армия РФ запустила по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Вечером 26 февраля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информируют Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Движение ударных БпЛА

  • Группа ударных БпЛА через Херсонскую область в направлении Николаевщины.

Обновление относительно движения БпЛА

  • БпЛА на севере Сумщины по направлению к Черниговщине.
  • БпЛА на юге Сумщины в направлении Полтавщины.
  • БПЛА из Черниговщины в направлении Киевщины.
  • БпЛА на Днепропетровщине двигаются преимущественно по западному курсу.
  • БпЛА в Кировоградской области движутся в северном направлении.

Обновление по состоянию на 23:34

  • Несколько десятков БПЛА на границе Сумщины и Полтавщины.
  • Несколько групп БпЛА в Полтавской области в направлении Днепропетровщины.
  • БПЛА из Полтавщины и Кировоградщины на Черкасщину.
  • Несколько БПЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.
  • Новые группы "Шахедов" с юга. Через Николаевскую область курсом на Одесскую область.

Читайте также: Украинские военные начали сбивать "шахеды" FPV-дронами, это дает реальные результаты, - Сухаревский

Автор: 

Воздушные силы (2245) воздушная тревога (774) Шахед (936) война в Украине (3459)


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Топ комментарии
+8
запускати іх можно з будь-якого місця, куди може заїхати вантажівка - хоч з дороги, хоч з поля... Десь особливо вони не накопичуються - тентовані "цивільні" вантажівки заїжджають у будь-який ангар. Тому всякий раз місця запуску та зберігання можуть бути різні. Були випадки коли більш-менш постійні місця зберігання ми накривали, тому зараз не все так просто.
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26.02.2025 21:05
+6
ну, припустимо, ми теж запустили.
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26.02.2025 20:43
+3
Їх збивають. Якщо ви натякаєте на ракети ППО невеличкого (відносно) радіусу дії типу ЗРК "Оса", ну тут інша проблема - мабуть в світі немає стільки зенітно-керованих ракет подібного типу, бо щоночі потрібно витрачати більше двох сотень ракет (ракета не запускається одна зазвичай). Тобто, щомісяця треба 7000 - 8000 ракет. Це не снаряди, які мільйонами можна виготовляти, це доволі складний пристрій. Напевно "Шахеди" клепають скоріше, ніж ракети для ППО і повторюсь - мабуть такої кількості ракет немає в жодній країні. А стосовно - одні й ті самі маршрути - по областях зрозуміло, але я не думаю, що вони один в один по одному маршруту літають - це глупо. А взагалі це війна. Не хочу нікого образити, але бачу люди вимагають стовідсоткового збиття повітряних цілей. І ще щоб не падали уламки на голову. Ну, вибачте - підручник фізики в руки
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26.02.2025 21:46
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ну, припустимо, ми теж запустили.
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26.02.2025 20:43 Ответить
Невже розвідки світу не можуть вирахувати місця пуску і зберігання цієї ***** !?
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26.02.2025 20:45 Ответить
запускати іх можно з будь-якого місця, куди може заїхати вантажівка - хоч з дороги, хоч з поля... Десь особливо вони не накопичуються - тентовані "цивільні" вантажівки заїжджають у будь-який ангар. Тому всякий раз місця запуску та зберігання можуть бути різні. Були випадки коли більш-менш постійні місця зберігання ми накривали, тому зараз не все так просто.
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26.02.2025 21:05 Ответить
По виробництву гатити треба
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26.02.2025 23:45 Ответить
У нас нема засобів щоб знищити ці виробництва, які знаходиться на відстані 1200 та 1400 км. Два цехи в Алабузі мають площу 7+ гектарів, імовірний цех у Іжевську має площу 2+ гектари, тому наіть якщо туди і долетить перероблений А-22 з б\ч 100 кг, то цього вкрай недостатньо, щоби нанести хоч якоїсь відчутної, а тим більше критичної шкоди виробництву.
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27.02.2025 00:27 Ответить
Вони блін щоночі практично одним і тим же маршрутом летять. Наприклад коли на Сумщині то як мінімум будуть в Житомирі. Таке враження, що просто їх реально нічим забивати
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26.02.2025 20:59 Ответить
Так, практично ніким і нічим, третину моб груп перевели до піхоти,кулемети мало ефективні, треба зенітки, Німеччина надала гепарди але їх не вистачає,свої шилки порізали на брухт,Тай БК до них в нас не робили,закуповували в Чехії та Болгарії...
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26.02.2025 21:11 Ответить
Що Ви маєте на увагу під "зенітками"?

Гармати такого калібру, як встановлюються на Skynex?
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26.02.2025 21:41 Ответить
Так,хочаб 37мм,бо кулемет прошив шахеда,не потрапивши в бч,він гепнувся біля мого дому,потім ходи з посіченою пикою...
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26.02.2025 22:44 Ответить
Їх збивають. Якщо ви натякаєте на ракети ППО невеличкого (відносно) радіусу дії типу ЗРК "Оса", ну тут інша проблема - мабуть в світі немає стільки зенітно-керованих ракет подібного типу, бо щоночі потрібно витрачати більше двох сотень ракет (ракета не запускається одна зазвичай). Тобто, щомісяця треба 7000 - 8000 ракет. Це не снаряди, які мільйонами можна виготовляти, це доволі складний пристрій. Напевно "Шахеди" клепають скоріше, ніж ракети для ППО і повторюсь - мабуть такої кількості ракет немає в жодній країні. А стосовно - одні й ті самі маршрути - по областях зрозуміло, але я не думаю, що вони один в один по одному маршруту літають - це глупо. А взагалі це війна. Не хочу нікого образити, але бачу люди вимагають стовідсоткового збиття повітряних цілей. І ще щоб не падали уламки на голову. Ну, вибачте - підручник фізики в руки
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26.02.2025 21:46 Ответить
Претензії до ППО не має, збивають знаю і бачу. Я просто не розумію як вони летять прокладеним маршрутом через всю Україну, чому їх неможливо мінусувати на початку?
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26.02.2025 21:48 Ответить
ХЗ, можливо висота завелика спочатку
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26.02.2025 21:51 Ответить
або занизька.
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26.02.2025 21:57 Ответить
В том году был удар по Змиеву (харьковская обл).Пролители очень близко от меня.Летели низко вдоль Северского Донца ночью,а потом повернули и по прямой по нефтебазе(топлива там практически не было).Ночью их банально не видно.По ним отработали,но не сбили.А через неделю тем же маршрутом летели крылатые ракеты.только повернули налево по Слободжанской ТЭС.
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27.02.2025 02:11 Ответить
Они просто облетают те участки, которые охраняются бойцами. Например, у нас по Запорожью большая часть дронов летит по руслу Днепра, там где раньше было Каховское водохранилище.
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27.02.2025 02:23 Ответить
Ну блін наші он байки про лазерну зброю співають, а з бпла з гівна та палок нічого вдіяти не можуть. 21 сторіччя, а модельки іранських піонерів кошмарять всю Україну 🤬
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27.02.2025 02:28 Ответить
Для меня это тоже очень горько, но я не в той компетенции, чтобы не только что то предлагать, но и что бы критиковать. Хотя , нет, вру, критиковать я могу. Но у нас вот какая проблема. Если мы не придумаем в ближайшее время, как легко уничтожать кацапские дроны, они нас ими просто закидают. Представьте себе перемирие в 100 дней. А теперь подумайте, что в каждый из этих дней они могут делать по 150 бпл. Что будет, если перемирие закончится?
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27.02.2025 04:37 Ответить
Хіба ,що на межі Києва ,біля Троєщини.
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26.02.2025 22:11 Ответить
Да вы шо? вот никогда такого не было, и вот опять (с)
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26.02.2025 21:40 Ответить
Армія рф.как уважттельно
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26.02.2025 21:42 Ответить
Єдиний дієвий на мій погляд спосіб це запускати дрони вбивці, мисливці за шахідам… самі знаходять, самі збивають…, може буде колись…, у 22 році я мріяла про мисливців за артою… й де зараз ця арта…, хочеться дожити до цього всього
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26.02.2025 21:58 Ответить
Вже ж анонсували офіційно, що за допомогою FPV збивають "Шахеди". Ну принаймні намагаються, тестують, я так зрозумів
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26.02.2025 22:08 Ответить
Так, я таке чула, але ж це ручне управління, наведення, стеження, все руцями, ну може виявлення якось по іншому, а в мене інша мрія…ось сови вміють якусь там мишу розгледіти бозна де, а дрони розгледіти та вразити шахід у 21 сторіччі чомусь ні, досі…
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26.02.2025 22:40 Ответить
Вони згори вниз дивляться. Вгору, здається, взагалі жодна тварина не дивиться...хіба що вовки, коли на місяць виють...
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27.02.2025 00:07 Ответить
 
 