Финляндия запускает новую программу поддержки Украины: планирует заказать у своих производителей оружия на 660 млн евро

В Финляндии начата новая программа поддержки Украины, предусматривающая заказ оборонной продукции у финских компаний.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило Министерство обороны Финляндии.

Отмечается, что в первом дополнительном бюджете финское правительство рассмотрит предложение военного ведомства по финансированию на 660 миллионов евро, направленного на развитие финской оборонной промышленности.

Как заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, благодаря этой новой программе финские компании и экспертиза будут играть ключевую роль в поддержке Украины. Это решение не только усилит обороноспособность Украины, но и поддержит финский оборонно-промышленный комплекс.

"До сих пор мы помогали Украине преимущественно передачей техники со складов, но теперь значительный объем продукции будет заказан непосредственно у финских предприятий.

Таким образом, мы не только укрепляем возможности Украины достичь справедливых условий мира, но и поддерживаем финский оборонный сектор и обеспечиваем нашу собственную безопасность в долгосрочной перспективе", - заявил министр.

Программу готовили под руководством Министерства обороны с осени прошлого года. В процессе разработки правительство поддерживало тесный диалог с промышленными предприятиями, международными партнерами и украинской стороной.

Закупки будет осуществлять Логистическое управление Сил обороны Финляндии.

Основными критериями для выбора оборудования являются критические потребности Украины, соответствие продукции для передачи, а также производственные и поставочные возможности финских предприятий.

Передача оборудования будет происходить в рамках будущих пакетов военной помощи Украине.

Напомним, долгосрочный план развития потенциала Украины по разминированию на 2024-2034 годы предусматривает выделение нашему государству 700 млн евро от партнеров для закупки оборудования.

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