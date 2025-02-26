700 млн евро выделят партнеры Украины на оборудование для разминирования до 2034 года

Долгосрочный план развития потенциала Украины по разминированию на 2024-2034 годы предусматривает выделение нашему государству 700 млн евро от партнеров для закупки оборудования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Об этом шла речь на одиннадцатом заседании Коалиции по разминированию, которое проходило в Вильнюсе, Литовская Республика, под председательством Литвы и Исландии. В мероприятии принимали участие 40 должностных лиц из 15 стран.

Делегацию от Министерства обороны Украины возглавил начальник Главного управления противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности полковник Руслан Берегуля. Вооруженные силы Украины представлял Командующий Сил поддержки ВСУ генерал-майор Дмитрий Герега, а Государственную специальную службу транспорта - заместитель Председателя Администрации ГССТ полковник Максим Комиссаров.

"За последний квартал прошлого года была осуществлена закупка материально-технических средств на сумму 16.1 млн евро. Бюджет 2025 года запланирован на уровне 130 млн евро. По состоянию на февраль Центральным агентством по управлению проектами (СРМА, Республика Литва) уже аккумулировано 51 млн евро", - отметил Берегуля.

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Он добавил, что участников Коалиции заинтересовал опыт Минобороны, ВСУ и других составляющих Сил безопасности и обороны Украины, приобретенный за три года широкомасштабной войны.

В частности, по инициативе Литвы и Украины будут созданы рабочие группы, которые будут изучать новейшую методику содержания и обслуживания инженерных заграждений, инновации в противоминной деятельности, среди которых использование БПЛА и искусственного интеллекта во время нетехнического обследования.

Кроме этого, полковник Руслан Берегуля передал странам-лидерам Коалиции утвержденную руководством Минобороны Украины"Дорожную карту Коалиции возможностей по разминированию до 2035 года".

Во время встречи генерал-майор Дмитрий Герега проинформировал участников о военно-стратегической обстановке и актуальных вызовах, с которыми сталкивается Украина в вопросе разминирования. Он также рассказал, как применяется в боевых действиях инженерное оборудование и техника, переданные Вооруженным силам Украины странами-партнерами.

В ходе обсуждений были согласованы приоритеты по закупкам вооружения, военной техники и необходимого оборудования в рамках коалиции на 2025 год.

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Справочно: По данным Института Тони Блэра из-за мин и других взрывоопасных предметов, оставленных на украинских территориях россиянами, ежегодные убытки нашего государства составляют $11.2 млрд.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны инициирует создание "инновационного хаба", который бы объединил усилия всех заинтересованных сторон во внедрении новейших технологий для разминирования деоккупированных территорий Украины.