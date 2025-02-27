Зеленский стал президентом на легитимных выборах. Новое голосование в связи с военным положением сейчас провести невозможно, - президент ПА ОБСЕ Каума

Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума отметила, что из-за военного положения, которое сейчас действует в Украине, провести выборы пока невозможно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укрінформ.

Она также прокомментировала высказывание Трампа, который назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором".

"Думаю, здесь есть, как минимум, два способа интерпретации ситуации. Один из них заключается в том, что это - просто переговорная тактика, попытка "сохранить лицо" Путина на переговорах, а потом, возможно, более реально оценивать настоящую ответственность России во всем этом", - пояснила Каума.

По ее словам, второй вариант, "конечно, худший" - "что господин Трамп на самом деле имеет в виду то, что говорит".

"И я бы была очень обеспокоена, если бы это было именно так. Потому что мы знаем здесь, в Парламентской ассамблее, что господин Зеленский был избран на легитимных выборах", - отметила президент ПА ОБСЕ.

Каума также указала на то, что поскольку в Украине сейчас действует военное положение, провести надежные выборы невозможно, "поскольку кандидаты не могут вести кампанию, а избиратели не могут безопасно добраться до избирательных участков".

"Проще говоря, на данный момент это невозможно", - констатировала она.

Напомним, Зеленский считает, что вопрос проведения выборов в Украине является форматом давления.

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