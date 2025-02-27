Зеленский стал президентом на легитимных выборах. Новое голосование в связи с военным положением сейчас провести невозможно, - президент ПА ОБСЕ Каума
Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума отметила, что из-за военного положения, которое сейчас действует в Украине, провести выборы пока невозможно.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укрінформ.
Она также прокомментировала высказывание Трампа, который назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором".
"Думаю, здесь есть, как минимум, два способа интерпретации ситуации. Один из них заключается в том, что это - просто переговорная тактика, попытка "сохранить лицо" Путина на переговорах, а потом, возможно, более реально оценивать настоящую ответственность России во всем этом", - пояснила Каума.
По ее словам, второй вариант, "конечно, худший" - "что господин Трамп на самом деле имеет в виду то, что говорит".
"И я бы была очень обеспокоена, если бы это было именно так. Потому что мы знаем здесь, в Парламентской ассамблее, что господин Зеленский был избран на легитимных выборах", - отметила президент ПА ОБСЕ.
Каума также указала на то, что поскольку в Украине сейчас действует военное положение, провести надежные выборы невозможно, "поскольку кандидаты не могут вести кампанию, а избиратели не могут безопасно добраться до избирательных участков".
"Проще говоря, на данный момент это невозможно", - констатировала она.
Напомним, Зеленский считает, что вопрос проведения выборов в Украине является форматом давления.
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Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу Президента України або на вимогу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання.
У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.
Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.
Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.
Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури Прем'єр-міністра України, а також відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України.
Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України встановлюються Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
Депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, передбачені цією Конституцією.
У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:
1) відставки;
2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;
3) усунення з поста в порядку імпічменту;
4) смерті.
''Конституційний Суд України наголошує, що положення статті 103 Конституції України та інших її статей, які визначають конституційно-правовий статус Президента України, не містять норм, які встановлювали б інший строк, крім п'ятирічного, на який громадяни України можуть обирати главу держави, незалежно від виду виборів (чергових або позачергових).''
"Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України."
Так він виконує свої зобов'язання, невігласи! Якщо вже настала ситуація. І стає Виконуючим Обов'язки, як в свій час Турчинов. До обрання на виборах нового президента. Те що ви несете, це спроба встановлення диктатури! У Пороха повчіться узурпатори, гідно йти з посади і повертатись. І у всіх інших президентів. Крім Яника, який не пішов з посади, а його погнали копняками. Не може бути президента без виборів, не передбачено законом.
Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.
У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання.
У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.
Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України....
То може так буде навіть краще?
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
тривожить те що нічого не було зроблено все саме по собі іде
- не рішення КСУ
- не рішення Верховної Ради
а тепер така незручна ситуація
Але цей так не закінчить, цей пройде процедуру кадафі-лопата
кандидати не можуть вести кампанію, а виборці не можуть безпечно дістатися до виборчих дільниць" не стільки через війну скільки через політику ЗЕ.
Але в принципі ЗЕ міг завжди піти у відставку добровільно