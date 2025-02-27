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Зеленский стал президентом на легитимных выборах. Новое голосование в связи с военным положением сейчас провести невозможно, - президент ПА ОБСЕ Каума

Каума о возможности проведения выборов в Украине

Президент Парламентской Ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума отметила, что из-за военного положения, которое сейчас действует в Украине, провести выборы пока невозможно.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Укрінформ.

Она также прокомментировала высказывание Трампа, который назвал президента Украины Владимира Зеленского "диктатором".

"Думаю, здесь есть, как минимум, два способа интерпретации ситуации. Один из них заключается в том, что это - просто переговорная тактика, попытка "сохранить лицо" Путина на переговорах, а потом, возможно, более реально оценивать настоящую ответственность России во всем этом", - пояснила Каума.

По ее словам, второй вариант, "конечно, худший" - "что господин Трамп на самом деле имеет в виду то, что говорит".

"И я бы была очень обеспокоена, если бы это было именно так. Потому что мы знаем здесь, в Парламентской ассамблее, что господин Зеленский был избран на легитимных выборах", - отметила президент ПА ОБСЕ.

Каума также указала на то, что поскольку в Украине сейчас действует военное положение, провести надежные выборы невозможно, "поскольку кандидаты не могут вести кампанию, а избиратели не могут безопасно добраться до избирательных участков".

"Проще говоря, на данный момент это невозможно", - констатировала она.

Напомним, Зеленский считает, что вопрос проведения выборов в Украине является форматом давления.

Читайте также: Евросоюз не требует, чтобы Украина сейчас проводила выборы, - посол Матернова

Автор: 

выборы (24722) Зеленский Владимир (20210) ОБСЕ (4871) Трамп Дональд (5075)


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Топ комментарии
+15
После того,как власть захватил ларечник-помощник тедеева вся эта легитимность исчезла как роса на солнце,чьи интересы теперь представляет артист-пианист неизвестно,но не большинства избирателей это точно.
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27.02.2025 08:59
+11
Це були останні легітимні демократичні вибори, і організовані були тими самими клятими і у всьому винними попередниками. А тепер буде сЦарь. Навіщо охлосу якісь там вибори, якась демократія. Є сцарь Вован І, а кому щось не подобається, то нема людини - немає проблем.
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27.02.2025 08:58
+10
воно насправді не президент,воно насрано
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27.02.2025 08:56
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Правила форума Совет форумчан
воно насправді не президент,воно насрано
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27.02.2025 08:56 Ответить
Мир в Україні для європи більш небезпечніший ніж війна...шо ще добавити можна??
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27.02.2025 08:57 Ответить
Дуже хотілось би виборів.Але зараз це дійсно неможливо. Пані Каума цілком адекватно оцінює ситуацію.
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27.02.2025 08:58 Ответить
Це були останні легітимні демократичні вибори, і організовані були тими самими клятими і у всьому винними попередниками. А тепер буде сЦарь. Навіщо охлосу якісь там вибори, якась демократія. Є сцарь Вован І, а кому щось не подобається, то нема людини - немає проблем.
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27.02.2025 08:58 Ответить
После того,как власть захватил ларечник-помощник тедеева вся эта легитимность исчезла как роса на солнце,чьи интересы теперь представляет артист-пианист неизвестно,но не большинства избирателей это точно.
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27.02.2025 08:59 Ответить
Строк закінчився - далі продовжує керувати Рада. Строк ніхто не продовжував.
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27.02.2025 09:01 Ответить
Точно так говорить Конституція України і стаття 103 вказує, що президента вибирають виключно на 5 років, іншого немає. А стаття 83 говорить, що в данному випадку керування державою переходить до Верховної Ради, навіщо видумувати якийсь велосипед?
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27.02.2025 09:05 Ответить
Та клало воно на Конституцію рояльний інструмент. Воно керується Законом Про вибори..
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27.02.2025 09:16 Ответить
Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.

Позачергові сесії Верховної Ради України, із зазначенням порядку денного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу Президента України або на вимогу не менш як третини народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання.

У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.

Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.

У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України.

Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції Президенту України щодо кандидатури Прем'єр-міністра України, а також відповідно до цієї Конституції вносить пропозиції щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України.

Засади формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України встановлюються Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.

Депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України, має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, передбачені цією Конституцією.
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27.02.2025 09:16 Ответить
Потрібно читати все, а не тільки бажане для вас. Ст.83 Конституції України -
У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.
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27.02.2025 10:01 Ответить
То де написано, що стаття 83 говорить, що в данному випадку керування державою переходить до Верховної Ради?
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27.02.2025 10:07 Ответить
В Україні парламентсько-президентська республіка і разі закінчення повноважень президента керування державою переходить до парламенту, що написано в Конституції, бо тільки парламент має свою легітимність і не перевибирається під час такого стану. Можливо керівництво переходить до офісу президента, десь пройшли зміни в Конституції?
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27.02.2025 18:50 Ответить
Тепер дивіться:

Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.

Повноваження Президента України припиняються достроково у разі:

1) відставки;

2) неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я;

3) усунення з поста в порядку імпічменту;

4) смерті.
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27.02.2025 10:09 Ответить
Ну значить Конституція України це ворожа ІПСО.
''Конституційний Суд України наголошує, що положення статті 103 Конституції України та інших її статей, які визначають конституційно-правовий статус Президента України, не містять норм, які встановлювали б інший строк, крім п'ятирічного, на який громадяни України можуть обирати главу держави, незалежно від виду виборів (чергових або позачергових).''

"Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України."
Так він виконує свої зобов'язання, невігласи! Якщо вже настала ситуація. І стає Виконуючим Обов'язки, як в свій час Турчинов. До обрання на виборах нового президента. Те що ви несете, це спроба встановлення диктатури! У Пороха повчіться узурпатори, гідно йти з посади і повертатись. І у всіх інших президентів. Крім Яника, який не пішов з посади, а його погнали копняками. Не може бути президента без виборів, не передбачено законом.
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27.02.2025 11:35 Ответить
а как быть с той статьей где написано, что не более пяти лет? Имеем противоречие. Кто ему виноват, что оно не обратилось в конституционный суд что бы тот вынес решение по этому противоречию?
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27.02.2025 12:03 Ответить
Стаття 106.

Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.
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27.02.2025 10:12 Ответить
А если президент транслирует, что "Конституция" на паузе, нарушает ее положения и окружает себя гестапо то это чем может быть?🤔
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27.02.2025 12:04 Ответить
Ви навіщо тут брехенькаєте? Якому президеньту заборонено передавати свої повноваження, у якого закінчилися повноваження рік назад? Я Вам написав ст.103 Конституції, що стосуєхться президента - 5 років. Крапка. А Вкерховна Рада продовжує виконувати свої повноваження і ніякий президент не передаєх їй свої повноваження, все це записано в Конституціїї. А ст. 106 стосується передачі своїх повноважень, яких немабагато - пану єрмаку. І тут чітко видно, що порушені норми Конституціїї. За це має наступити відповідальність, але вона обовязково наступить, але після зміни влади.
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27.02.2025 16:02 Ответить
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
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28.02.2025 08:16 Ответить
Так що ви праві. Потрібно читати все, а не тільки бажане для вас.
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27.02.2025 10:13 Ответить
Щось не видно у статті 83 того, що ви написали.
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27.02.2025 09:18 Ответить
Стаття 83. Чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року.
У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях Верховна Рада України збирається на засідання у дводенний строк без скликання.
У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану.
Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України....
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27.02.2025 18:54 Ответить
Оце так трагедія. А якщо він завтра помре, то що, назавжди залишимося без президента?
То може так буде навіть краще?
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27.02.2025 09:01 Ответить
Не помре , а здохне.
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27.02.2025 09:42 Ответить
Ніхто навіть і не подумав заперечувати, що Зеленський став президентом на легітімних виборах у 2019 році, які мабуть були останніми. Тут стоїть питання його легітімності після травня 2014 року, бо вибирається президент на 5 років, повторних виборів не було.
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27.02.2025 09:07 Ответить
Питання не стоїть. Читайте Конституцію України.
Стаття 108. Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного Президента України.
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27.02.2025 10:48 Ответить
Но не более 5 лет. Черным по белому ж написано - Не более 5 лет.
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27.02.2025 12:05 Ответить
Президент виконує свої повноваження до вступу на пост новообраного, це коли відбувся факт, а виборів не булдо. Тому ця стаття не застосовується. Тут ст.103 Констититуції каже про строк 5 років. Про це каже і Конституційний суд. Там я вказав даті 2014, помилився, має бути дата 2024 року, коли закінчилися повноваженння президента Зеленського по Конституції.
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27.02.2025 16:06 Ответить
Фактично,центр прийняття рішень знаходиться у Монако,саме там зібралася уся корумпована наволоч,комунікація з фунтами відбувається через пінчучка,голова цього клубу недоторканих кучма,а ви й надалі повторюйте про неначасі.
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27.02.2025 09:16 Ответить
З одного боку законодавство забороняє вибори під час війни з іншого Конституція дає тільки 5 років і все...
тривожить те що нічого не було зроблено все саме по собі іде
- не рішення КСУ
- не рішення Верховної Ради

а тепер така незручна ситуація
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27.02.2025 09:19 Ответить
Є вже у нас один легітимний, в Ростові.
Але цей так не закінчить, цей пройде процедуру кадафі-лопата
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27.02.2025 09:20 Ответить
Це те обсе що з сеперами та руснею в Донецьку та Луганську по кабакам та баням бухали,де співробітників сросії більш ніж європейців?
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27.02.2025 09:24 Ответить
Та не згоден я
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27.02.2025 09:27 Ответить
Зараз - ні, підписує нехай угоду з трампом, припинення вогню, і вибори. Всі ж розуміють, що головна проблема України (у битві з рашнью, у відносинах з партнерами і на внутрішній арені, де мародер на мародерів, себто менеджер на менеджерові з ОПи) - зєлєнскій і єрмачня, яка керує цією маріонеткою, вбиваючи двох зайців: крадівництво і робота на ворога (козирна).
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27.02.2025 09:31 Ответить
у нас один "легітимний" - Віктор Федорович з погонялом "овощ"
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27.02.2025 09:39 Ответить
Гітлера теж став рейхканцлером в результаті виборів.

кандидати не можуть вести кампанію, а виборці не можуть безпечно дістатися до виборчих дільниць" не стільки через війну скільки через політику ЗЕ.

Але в принципі ЗЕ міг завжди піти у відставку добровільно
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27.02.2025 09:44 Ответить
Тоді дрб миттєво поміняє полюс своєї роботи.
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27.02.2025 09:49 Ответить
Тобто буде носитити хабарі навпаки ?)
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27.02.2025 10:47 Ответить
Про хабарі не йдеться,а про щось суттєвіше: те що тепер Пороху хочуть всунути, та лише хочуть,бо не мають чим.
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27.02.2025 11:02 Ответить
У воєнний стан неможливо,а в стані перемиря можливо,як це пропонував президент Трамп,через що на нього організували брудну кампанію.
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27.02.2025 09:47 Ответить
Особисто Я більше підтримую тут Трампа і поясню чому. Так президентські вибори зараз дійсно провести неможливо, але ж ми говоримо про Зеленського від позиції якого напряму залежить перемир'я в Україні. Формально Зе має повну повноту влади, яка дозволяє йому повністю відмовлятися від будь-яких перемовин з рашкою ( що доречі він сам-собі заборонив на законодавчому рівні). Виходить вони з Єрмаком створили - "мертву замкнену петлю". Він начеб-то і не зовсім диктатор, але може бути президентом України ще дуже-дуже багато років просто відмовляючись від перемовин - а для цього причину завжди можна знайти і знаходити ці причини в нинішніх реаліях можна безкінечно.....
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27.02.2025 10:32 Ответить
выборы-то как раз были не легитимными, т.к. были выиграны на брехне
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27.02.2025 10:38 Ответить
Президент не одної обіцянки не виконав. Треба було робити імпічмент ще в 2020 році.
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27.02.2025 13:45 Ответить
Ото здобули...маємо "врємєнно" легітимного...але на довгий час...триндець Україні...☹️
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27.02.2025 11:18 Ответить
Це вона пошутковала.
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27.02.2025 13:44 Ответить
 
 