Переговоры между представителями США и РФ начались в Стамбуле, - росСМИ
В резиденции генконсула США в Стамбуле начались переговоры между представителями России и США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили росСМИ.
Министр иностранных дел страны-оккупанта Сергей Лавров надеется, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов.
Напомним, ранее Лавров сказал, что представители России и Соединенных Штатов встретятся в Стамбуле. Они будут говорить, в частности, о возобновлении работы посольств.
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І знов їй це зійде з рук.
І прецедент вже буде - раніше ж так робили.
Мова про війну заради збереження суверенітету та покарання агресора. Без цих двох складових укладання миру є капітуляцією України та перемогою Росії.
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