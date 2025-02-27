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Переговоры между представителями США и РФ начались в Стамбуле, - росСМИ

Представители США и России начали переговоры в Турции

В резиденции генконсула США в Стамбуле начались переговоры между представителями России и США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили росСМИ.

Министр иностранных дел страны-оккупанта Сергей Лавров надеется, что по итогам встречи станет понятно, насколько обе стороны "смогут двигаться быстро и эффективно" в решении проблемных вопросов.

Напомним, ранее Лавров сказал, что представители России и Соединенных Штатов встретятся в Стамбуле. Они будут говорить, в частности, о возобновлении работы посольств.

Также читайте: Рубио о переговорах с РФ: Мы не рисовали линии на карте

Автор: 

россия (95352) США (26381) Турция (3369) переговоры с Россией (940)


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Топ комментарии
+18
Байден загоняв ***** та Роісю у політичну ізоляцію, а Трамп легітимізує агресію Роісі, військові злочини та порушення міжнародного права.
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27.02.2025 09:27
+12
Будь які перемовини з ******** гітлером ****** тільки реанімують його віру у власну безкарність. ганьба всім недоумкам які в такий спосіб стають його спільниками. ****, "чемберленів" розвелось...
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27.02.2025 09:34
+11
Щоб вони всі там здохли.
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27.02.2025 09:24
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Щоб вони всі там здохли.
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27.02.2025 09:24 Ответить
Хочуть послів запустити
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27.02.2025 09:24 Ответить
Держим кулаки шо домовляться про закінчення війни
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27.02.2025 09:27 Ответить
Було б найголовнішим результатом тих нікчемних переговорів
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27.02.2025 09:29 Ответить
А через пару років Роіся відкусить ще шмат України і вб'є ще сотні тисяч українців.
І знов їй це зійде з рук.

І прецедент вже буде - раніше ж так робили.
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27.02.2025 09:31 Ответить
Якщо не подобається припинення бойових дій - продовжуйте воювати. Це ваша думка, що цілком має право на існування. Тільки ж не просто думка, а й відповідальність за її втілення в життя.
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27.02.2025 10:07 Ответить
Мова не про війну заради війни. Не ми її починали.

Мова про війну заради збереження суверенітету та покарання агресора. Без цих двох складових укладання миру є капітуляцією України та перемогою Росії.
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27.02.2025 10:25 Ответить
ну так і воюйте, це проблеми україни, а не ес чи сша, але враховуйте, чи можна так країни позбутися зовсім
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27.02.2025 15:26 Ответить
Це припинення бойових дій з вами зараз в одній кімнаті?
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27.02.2025 12:05 Ответить
Ожидаю резких коммюнике сторон ..будут молчать ...индикаторы... маркером станут видосик россиян ботов Тик Ток с помойкой дерьма на америкосы...и усиление шизофрении на Зеленского и Украину проверено и не раз и да помойка Раша ТВ ...россияне привезли эшелон хотелок...надо дотянуть пока Тампон не озвереет от хотелок Ху..Ла что нам и надо...
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27.02.2025 09:44 Ответить
Хто вам сказав, що вони взагалі війну збираються обговорювати? Щодо війни трампа ж щє на першому дзвінку чітко послали: русня не збирається припиняти війну.
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27.02.2025 12:03 Ответить
Байден загоняв ***** та Роісю у політичну ізоляцію, а Трамп легітимізує агресію Роісі, військові злочини та порушення міжнародного права.
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27.02.2025 09:27 Ответить
Будь які перемовини з ******** гітлером ****** тільки реанімують його віру у власну безкарність. ганьба всім недоумкам які в такий спосіб стають його спільниками. ****, "чемберленів" розвелось...
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27.02.2025 09:34 Ответить
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27.02.2025 09:49 Ответить
НБ
Не звертай увагу на цих "лопат/інвалідів/спідниць" - вони навчилися писати тільки в січні-лютому 2025 р., зареєструвалися на сайті і зразу почали нести кацапську пургу...
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27.02.2025 09:52 Ответить
Нам треба зрозуміти, що вони там вирішують свої проблеми, а не наші!
Трамп вимагає, щоб не малювали, як він сцить у кацапських під'їздах, а хутін пообіцяє дати команду, щоб малювали Макрона...
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27.02.2025 09:58 Ответить
Як все це нагадує угоду про закінчення війни в Афганістані. Ніхто не погоджував з існуючою владою умов, не запрошував президента Ашрафа Гані до перемовин, не надавав жодних гарантій збереження прав та свобод народу, долю якого вирішили без нього
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27.02.2025 10:26 Ответить
Стамбул 2.0.
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27.02.2025 11:28 Ответить
США мають:

1) скоротити армію до 3 морських котиків.

2) вивести війська з Техасу, Каліфорнії, Флоріди і Масачучетсу

3) зробити російську державною мовою

4) ліквідувати зігометів
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27.02.2025 11:57 Ответить
 
 