Рубио о переговорах с РФ: Мы не рисовали линии на карте
Во время встречи 18 февраля с представителями РФ США пытались выяснить, серьезно ли россияне настроены остановить войну в Украине.
Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Рубио отметил, что речь не идет о доверии к россиянам, а речь идет о действиях - либо они серьезно настроены остановить войну или они выдвигают максималистские требования, "которые, как они знают, не могут быть выполнены, тогда будет понятно, что они несерьезно относятся к этому".
"Но мы должны это проверить, да? Это единственный способ узнать, возможно ли это или нет. И мы были очень четкие с россиянами. Не было никаких переговоров. Мы не садились над картой и не начинали рисовать линии", - сказал госсекретарь США.
По словам Рубио, представители США дали четко понять, что если россияне заинтересованы (рисовать линии. - Ред.), США не могут ничего делать, как и не могут сотрудничать экономически, не могут взаимодействовать "в куче других вещей".
В то же время, Рубио уверен, что РФ хочет этого (рисовать линии. - Ред), но "они не могут этого получить, это не может произойти, пока не закончится война".
"И это было нашим мнением: если вы хотите иметь более тесное сотрудничество с Соединенными Штатами по многим другим вопросам по всему миру, как геополитическим, так и экономическим, эта война должна закончиться. Поэтому нам нужно проверить, насколько серьезно они относятся к этому", - отметил он.
Встреча в Саудовской Аравии
Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.
Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.
14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.
18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.
Обе стороны охарактеризовали ее как положительную. США и РФ договорились о возобновлении полноценной работы посольств США в Москве и России в Вашингтоне. Ключевым стал вопрос достижения прекращения огня в Украине.
Издание Fox News сообщало, что Россия и США якобы предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп и Путин на следующей неделе могут провести Саммит в Саудовской Аравии.
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І якщо в центрі твого найбільшого міста сидить лиса нєбєнзя і публічно сере на увесь світ, ти повинен його витурити з країни сцяним ганчір'ям.
Натомість ти захищаєш терориста №1 і стаєш на його бік.
трумп минулої п'ятниці анонсував ер-ріяд 25-го. Невже *******???
- і що - дізналися ?!
Просто треба якомога більший простір для маневра лишати. А то "мало лі какая блажь завтра зранку баріну в голову взбрєдьот".
Дізналися. Тепер треба з'ясувати що саме вони дізналися.
конпроституцию, обозвав оккупированные части Запорожской и Херсонской областей "таврийской" или "таврической" областью с центром в Мелитополе. Но главное, что зелень и рыги это с удовольствием подмахнут, в т.ч. в ВР. Вот зачем на самом деле тянут с выборами.