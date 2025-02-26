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Рубио о переговорах с РФ: Мы не рисовали линии на карте

переговоры в Саудовской Аравии

Во время встречи 18 февраля с представителями РФ США пытались выяснить, серьезно ли россияне настроены остановить войну в Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Рубио отметил, что речь не идет о доверии к россиянам, а речь идет о действиях - либо они серьезно настроены остановить войну или они выдвигают максималистские требования, "которые, как они знают, не могут быть выполнены, тогда будет понятно, что они несерьезно относятся к этому".

"Но мы должны это проверить, да? Это единственный способ узнать, возможно ли это или нет. И мы были очень четкие с россиянами. Не было никаких переговоров. Мы не садились над картой и не начинали рисовать линии", - сказал госсекретарь США.

По словам Рубио, представители США дали четко понять, что если россияне заинтересованы (рисовать линии. - Ред.), США не могут ничего делать, как и не могут сотрудничать экономически, не могут взаимодействовать "в куче других вещей".

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В то же время, Рубио уверен, что РФ хочет этого (рисовать линии. - Ред), но "они не могут этого получить, это не может произойти, пока не закончится война".

"И это было нашим мнением: если вы хотите иметь более тесное сотрудничество с Соединенными Штатами по многим другим вопросам по всему миру, как геополитическим, так и экономическим, эта война должна закончиться. Поэтому нам нужно проверить, насколько серьезно они относятся к этому", - отметил он.

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.

Обе стороны охарактеризовали ее как положительную. США и РФ договорились о возобновлении полноценной работы посольств США в Москве и России в Вашингтоне. Ключевым стал вопрос достижения прекращения огня в Украине.

Издание Fox News сообщало, что Россия и США якобы предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп и Путин на следующей неделе могут провести Саммит в Саудовской Аравии.

Автор: 

США (26381) переговоры с Россией (940) Рубио Марко (133)


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Топ комментарии
+12
Ти, довбень, не лінії на мапі повинен малювати, а домагатися від свого "чубатого" виконання норм міжнародного права.

І якщо в центрі твого найбільшого міста сидить лиса нєбєнзя і публічно сере на увесь світ, ти повинен його витурити з країни сцяним ганчір'ям.

Натомість ти захищаєш терориста №1 і стаєш на його бік.
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26.02.2025 23:21
+10
Ви просто сосали х*й
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26.02.2025 23:21
+6
дебіли
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26.02.2025 23:23
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Припинення вогню,вибори,капітуляція
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26.02.2025 23:19 Ответить
Ви просто сосали х*й
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26.02.2025 23:21 Ответить
Ну от.. Я нижче писав-писав, думав, формулював, а Ви двома словами сказали все. 😂
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26.02.2025 23:23 Ответить
це як"Виходь битися один на один. На зльоті бити не будемо. Маестро". (х/ф)
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26.02.2025 23:40 Ответить
Ти, довбень, не лінії на мапі повинен малювати, а домагатися від свого "чубатого" виконання норм міжнародного права.

І якщо в центрі твого найбільшого міста сидить лиса нєбєнзя і публічно сере на увесь світ, ти повинен його витурити з країни сцяним ганчір'ям.

Натомість ти захищаєш терориста №1 і стаєш на його бік.
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26.02.2025 23:21 Ответить
дебіли
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26.02.2025 23:23 Ответить
Не дєбіли , а хітродупі сосюри , залежні від завербованого Трампа ! ПАТРУШЕВ, хрюкав, що замахи були не спроста , долги нужно возвращать !
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27.02.2025 12:13 Ответить
Малювали номера рахунків
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26.02.2025 23:24 Ответить
Добре, припустимо, а на зустрічі 25-го?
трумп минулої п'ятниці анонсував ер-ріяд 25-го. Невже *******???
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26.02.2025 23:28 Ответить
А що вони взагалі обговорювали?
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26.02.2025 23:28 Ответить
"Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое впечатление, что вы бредите" ©
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26.02.2025 23:32 Ответить
Але ми повинні це перевірити, так? Це єдиний спосіб дізнатися, чи можливо це, чи ні. Джерело: https://censor.net/ua/n3538165
- і що - дізналися ?!
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26.02.2025 23:32 Ответить
Угу. Бачите який довгий висер? І це не перший.
Просто треба якомога більший простір для маневра лишати. А то "мало лі какая блажь завтра зранку баріну в голову взбрєдьот".
Дізналися. Тепер треба з'ясувати що саме вони дізналися.
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26.02.2025 23:38 Ответить
Це означає, що малювали
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26.02.2025 23:34 Ответить
Тупий і ще тупіший. 3й сезон 18 серія. Йшов десятий рік війни і ось американці сіли за стіл з росіянами щоб зрозуміти чи дійсно росія хоче малювати лінії.
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27.02.2025 00:04 Ответить
Як ці дебіли у Ялті не вигребли по пиці?
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27.02.2025 00:12 Ответить
Ну звичайно Курськ, Краснодар, Бєлгород і Ростов то все Україна
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27.02.2025 01:05 Ответить
Тобто 11 попередніх років Рубіо спав летаргічним сном, і тут раптом прокинувся. Уже вся ця хня з 2014го року тягнеться, вже все це пробували - зробили тільки ще гірше лизанням кацапського гузна. "Перезавантаження" по-трампівськи...
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27.02.2025 01:57 Ответить
Мы ваши линии давно знаем. ЗСУ выходят из Курской области, параша- из Харьковской. Луганская и Донецкая- по линии фронта. Запорожская и Херсонская- пока тоже, но на бумаге параша типа согласиться немного подвинуться, оставив за собой "сухопутный коридор" в крымняш. Сам крымняш даже обсуждаться не будет. Запорожскую АЭС хотят передать Украине, но с условием, чтобы она обслуживала и все оккупированные территории. И вода в крымняш, а как же. Если это даже когда-то и произойдёт, параша просто перепишет свою конпроституцию, обозвав оккупированные части Запорожской и Херсонской областей "таврийской" или "таврической" областью с центром в Мелитополе. Но главное, что зелень и рыги это с удовольствием подмахнут, в т.ч. в ВР. Вот зачем на самом деле тянут с выборами.
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27.02.2025 08:50 Ответить
Ще не час... це буде рохи згодом....
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27.02.2025 11:08 Ответить
Коли США досягнуть дна паРАШІ....
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27.02.2025 11:10 Ответить
 
 