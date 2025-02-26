Рубио о переговорах с РФ: Мы не рисовали линии на карте

Во время встречи 18 февраля с представителями РФ США пытались выяснить, серьезно ли россияне настроены остановить войну в Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Рубио отметил, что речь не идет о доверии к россиянам, а речь идет о действиях - либо они серьезно настроены остановить войну или они выдвигают максималистские требования, "которые, как они знают, не могут быть выполнены, тогда будет понятно, что они несерьезно относятся к этому".

"Но мы должны это проверить, да? Это единственный способ узнать, возможно ли это или нет. И мы были очень четкие с россиянами. Не было никаких переговоров. Мы не садились над картой и не начинали рисовать линии", - сказал госсекретарь США.

По словам Рубио, представители США дали четко понять, что если россияне заинтересованы (рисовать линии. - Ред.), США не могут ничего делать, как и не могут сотрудничать экономически, не могут взаимодействовать "в куче других вещей".

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В то же время, Рубио уверен, что РФ хочет этого (рисовать линии. - Ред), но "они не могут этого получить, это не может произойти, пока не закончится война".

"И это было нашим мнением: если вы хотите иметь более тесное сотрудничество с Соединенными Штатами по многим другим вопросам по всему миру, как геополитическим, так и экономическим, эта война должна закончиться. Поэтому нам нужно проверить, насколько серьезно они относятся к этому", - отметил он.

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.

Обе стороны охарактеризовали ее как положительную. США и РФ договорились о возобновлении полноценной работы посольств США в Москве и России в Вашингтоне. Ключевым стал вопрос достижения прекращения огня в Украине.

Издание Fox News сообщало, что Россия и США якобы предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп и Путин на следующей неделе могут провести Саммит в Саудовской Аравии.