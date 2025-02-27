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Дойти быстро до перемирия - реально, до мира - нет, - Буданов

Буданов считает перемирие реальнее мира

Глава ГУР МО Кирилл Буданов считает перемирие реальнее мира, поскольку России просто нужен перерыв в войне.

Об этом он заявил в интервью Укрінформ, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что перемирие и мир - разные вещи.

"Это абсолютно разные вещи. Дойти быстро до перемирия, я просто личное могу сказать мнение, - в принципе, это реально. Дойти быстро до мира - нет", - пояснил Буданов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": России нужна пауза, чтобы провести "работу над ошибками", - Буданов

Глава ГУР МО считает, что России нужен перерыв.

"Потому что они, согласно их стратегии, если до 2026-го года не выходят из этой войны, они теряют даже шанс на мировое лидерство. Им остается, максимум, уровень регионального лидерства, что их совершенно не устраивает. Цена войны слишком высока, финансовая цена войны. Она не дает развивать страну, не дает заниматься масштабными проектами и др. Есть нехватка технологий, технологических решений, которые отсутствуют в Российской Федерации, прежде всего - по разработке арктических регионов, по добыче там газа и др.", - отметил он.

Также читайте: Если РФ захватит Украину - следующей будет Польша, далее - Чехия, Венгрия, Болгария, - Буданов

Буданов считает, что этнические, религиозные, техногенные проблемы не могут радикально изменить ситуацию в России.

"Нет лидера. Если появляется лидер, все может измениться в один день, как было с Пригожиным, к примеру. Если лидера нет, какие бы там проблемы ни были, все будет так, как оно есть. Режим у него абсолютно стабильный. Нет там того, кто может ставить серьезную угрозу, просто не существует", - добавил руководитель ГУР МО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без помощи США нам будет очень трудно, надо сохранить их поддержку, - Буданов

Автор: 

Буданов Кирилл (451) россия (95352) перемирие (1584)


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Топ комментарии
+19
Муданов більше не "розчісує" про "каву в Ялті"? А шо так?
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27.02.2025 10:30
+11
сподівається всі забули

він і в 2025 році обіцяв багато гарних новин ..я оце все чекаю - бо якщо те що відбувається це "гарні новини" від буданги..то що тоді погані ?
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27.02.2025 10:39
+10
Північна та Південна корея - от уже 50 років не можуть дійти до миру ...
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27.02.2025 10:34
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Муданов більше не "розчісує" про "каву в Ялті"? А шо так?
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27.02.2025 10:30 Ответить
сподівається всі забули

він і в 2025 році обіцяв багато гарних новин ..я оце все чекаю - бо якщо те що відбувається це "гарні новини" від буданги..то що тоді погані ?
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27.02.2025 10:39 Ответить
Північна та Південна корея - от уже 50 років не можуть дійти до миру ...
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27.02.2025 10:34 Ответить
І там, на півострові, живуть етнічно одні люди. А ми з кацапами далеко не АдіннароТ.
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27.02.2025 10:44 Ответить
З точки зору історії - московити - це нащадки вихідців Київської русі ,які змішалися з мордвою та іншими північними народами
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27.02.2025 10:46 Ответить
Це кацапам так хочеться. Але корінне населення європейської частини кацапстану це мері, муроми, мещери, вєсі, пєчори, пермі, мокші, мордва, єрзі та бгато інших
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27.02.2025 10:52 Ответить
Це думка істориків. Але політики завжди створюють національну міфологію ,яка людям заходить краще
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27.02.2025 10:54 Ответить
Людям зараз заходить те шо кацапсяча наволоч принесла в наш дім, а в декого його вже й немає ні дому ні родини.
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27.02.2025 10:58 Ответить
З точки зору історії - чіхуахуа - це вовк
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27.02.2025 10:52 Ответить
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27.02.2025 10:54 Ответить
Покажіть цю карту - генетичним тестам ДНК )))
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27.02.2025 11:03 Ответить
Генетичні тести це не одухотворений предмет. Кацап це теж не національність. Це стан біологічного тіла. ))
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27.02.2025 11:17 Ответить
Ну тут згоден з Вами)))
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27.02.2025 11:18 Ответить
І що з того? Хамас та Ізраїль теж не один народ, це не завадило їм підписати перемир'я.
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27.02.2025 11:33 Ответить
Перемир'я це не означає мир. Ніякого миру з кацапами не може бути. На протязі тисячі років шось з московитами хтось підписував, а вони потім все це похерили. Так і зараз. Нічого у дикої орди не міняєтья.
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27.02.2025 11:41 Ответить
Перемир'я це капітуляція України.
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27.02.2025 11:45 Ответить
Примітивні мислять квадратними метрами , розумні - збереженням нації . Зберегти націю ,її ідентичність та її майбутнє більш важливо чим квадратні кілометри . В цьому плані Україна - беззаперчно перемогла.
Чи можна вважати капітуляцією приклад Південної Кореї чи Фінляндії ? Ні . Нації зберегли себе та своє майбутнє ?
Краще жити в малому селі - де будуть жити свідомі, працьовиті ,зрілі українці - чим мати країну - від сяну до дону -з мільйонами інфантильних ,лицемірних ,зелених малоросів.

бо як кажуть -КРАЩЕ З РОЗУМНИМ ЗАГУБИТИ, ЧИМ З ДУРНЕМ ЗНАЙТИ
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27.02.2025 13:25 Ответить
війна з ордою вже 802 роки - з битви на Калці 31.05.1223
до реального миру ще ой як далеко, ящо цей мир із ордою взагалі можливий
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27.02.2025 10:35 Ответить
Тодішня Орда і теперішня Московія - мають стільки ж спільного ,як теперішній президент Володимир і колішній князь Володимир
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27.02.2025 10:41 Ответить
@уйло - чистий моншол з орди, як за рисами їпла, так із за повадками - підле, кровожерливе, брехливе, мстиве
спосіб ведення @уйлостаном переважної більшості бойових зіткнень - закидати м'ясом у кратно переважаючій кількості - чиста орда
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27.02.2025 10:53 Ответить
Монголів було дуже мало і Чингіз хан їх шкодував . Тому попереду монголського війська - вони гнали на штурм полонених - з поневолених народів - це називалося "хошар".

А московити женуть на штурм ВЛАСНИЙ народ . Різницю відчуваєте ?)))

В орді хана вибирали на курултаї - зборах родів . В Московії - завжди - цар-самодєржєц .

Чингісхан та його полководці - Субедей та Джебе - одні з найкращих в світовій історії - вели передову на той час маневренну війну ,розбили за короткий час найбліьші держави і створили найбільшу після Британії імперію в історії .
Московити 2 роки брали Авдєєвку ....
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27.02.2025 11:00 Ответить
на @уйлостані нема власного народу
буряти, тувинці, чечени (не плутати із нохчями), башкири, ескімоси, інгуши, калмики, лезгини, татари, ханти, чуваши, чукчі, черкеси, якути etc - не вистачить цього ресурсу, щоби перелічити
особливо радують такі корінні "росіяни" як шойгу, кадиров, аллудінов та інші
орда вона і є орда
сергій ауслендер нарахунок цього правий
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27.02.2025 11:06 Ответить
Будь яка імперія - складається з різних народів. Російського народу ,як того дійсно не має. Це по суті вигадка. Стосовно орди ваші пізннання - це набір "стереотипів ,штампів та міфів ,які взагалі не мають відношення до реальності .
Ауслендер -журналіст , а не історик . І цим все сказано
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27.02.2025 11:12 Ответить
орда - образ збиральний
відповідає суті того утворення, що напав на Україну
та нападав раніше
ауслендер - не історик, згоден, але йому віриться більше, аніж історику ********** @уйлу
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27.02.2025 11:14 Ответить
дякую
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27.02.2025 11:17 Ответить
Знову історія про очікування чорного лебідя
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27.02.2025 10:36 Ответить
Он уже рассказывал что ***** сдохнет "вот-вот". Все, к чему прикасается квартал, превращается в гребанный цирк уродов. Этот конферансье не исключение.
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27.02.2025 10:44 Ответить
Ну то нам перемир'я зараз не треба, мало ще втратили? Наче ми не в курсі, що миру з цапами не будете ніколи.
Сусід північний - наш ворог одвічний!
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27.02.2025 10:37 Ответить
Тобі на дивані не треба перемир'я чи в окопі? Легко жити гаслами.
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27.02.2025 11:35 Ответить
буданга прямо ефірний мачо

каву будеш, буданга ?
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27.02.2025 10:38 Ответить
Йди ти знаєш куди зі своєю "аналітикою", Кирило? Набридло вже.
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27.02.2025 10:39 Ответить
Північна корея робить ракети Дешеві, а живе Бідно. Південа Корея живе богато і робить ракети Дорогі. А убивають , що дорогі що дешеві, - Одинаково.Ми можемо ж робити ракети Дешеві і жить Хорошо і не жебракувати , - Чи ні ???
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27.02.2025 10:41 Ответить
Скоріше вже б перемир'я та вибори. Щоб була можливість(остання) позбавитися від цих ублюдочних кончених зелених істот, від цих тупих дегенеративних хлібальників з їхньою кавою в Ялті, від цих зелених позитивних блогерів. І якщо нарід знову проголосує за ОЦЕ все, то продавати все і тікати звідси, поки остаточно не перекрили кордон. Бо хто я такий, щоб заважати цілому народу скоювати самогубство.
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27.02.2025 10:41 Ответить
"Мудрий нарід", на жаль, проголосує за Залужного, а це по суті - те ж саме, тільки з більш мілітаристським ухилом
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27.02.2025 10:45 Ответить
Реально можливе перемир'я,тільки не завдяки шоблі.
До миру також реально прийти,тільки не завдяки шоблі,а всупереч її,бо вибори для неї-вирок.
Він Пороху грозив вирок,а для себе не подумав,що прийде реально.
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27.02.2025 10:44 Ответить
На Корейському півострові таке "перемир'я" вже тримається, слава Богу, понад 72 роки.
За рахунок чого? За рахунок наявності ядерних боєголовок в Пухляша і водночас за рахунок присутності американських військових та головне - американських інвестицій в Південній Кореї.
Не скажу, що нам точно пощастить так саме, але схоже, що в Трампа в голові подібна схема і щодо нас - зайдуть сюди американські (а можливо ще й китайські, арабські тощо) гроші, технології, паралельно буде свого роду "пацанська домовленість" з Пуйлом, щоб той перестав атакувати Україну з присутніми в ній американськими активами. Скільки часу така схема проживе - один Бог знає... Але шанс на більш-менш нормальне життя, без тцкшного концтабору у нас з'явиться. Так, без частини наших територій, без частини суверенітету і частини економічних можливостей, які у нас просто заберуть (бо війна - то очевидно не безкоштовна штука, за неї завжди платить народ).
Але будемо тихо тішитись тому, що ракети не літають і в бусики не запихають...
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27.02.2025 10:44 Ответить
Та могло не бути перемир'я.
Але зупинившись на 37 паралелі - і воювали ,ще рік - втративши сукупно біля мільйону корейців з обох сторін - не просунувшись ні туди ні сюди Але Місцевий президент Лі Синман -не хотів зупинятися ,а хотів воювати до побєди . На що американці - сказали - тив же заіпав - хочеш воюй , але без нас . От тоді ізаключили пермир'я

Будь який збіг з ********** - випадковий
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27.02.2025 14:15 Ответить
техногенні проблеми треба створювати регулярно і все буде добре . були морози а кацапи не мерзли ось проблема .
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27.02.2025 11:03 Ответить
С одной стороны "проигравшие" - Германия, Япония. Ну ещё и ЮК под проекторатом США.
С другой стороны расея, кндр, венесуэла, иран и ирак
Почему-то "проигравшие" живут НАМНОГО лучше наследников победобесия
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27.02.2025 11:25 Ответить
Вони покаялись в злочинах, а ссср ні.
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27.02.2025 13:24 Ответить
гигант мысли прямо, а где гогиашвилли, как поживает арахамия?
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27.02.2025 11:41 Ответить
У нього думки були поки жінка гогішвілі в замах була . А зараз повторює за Зеленським.
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27.02.2025 13:23 Ответить
А нам типа передышка не нужна? Мы так на поле боя давим шо аж .... аж ничего. нам тоже нужна пауза что бы перегруппироваться и выбрать себе или коллегиальный орган или сильного проф головнокомандувача.
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27.02.2025 11:58 Ответить
От гусь лапчастий...А як обіцяв гарні новини з полів...???
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27.02.2025 12:18 Ответить
 
 