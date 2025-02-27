Дойти быстро до перемирия - реально, до мира - нет, - Буданов

Глава ГУР МО Кирилл Буданов считает перемирие реальнее мира, поскольку России просто нужен перерыв в войне.

Об этом он заявил в интервью Укрінформ, передает Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что перемирие и мир - разные вещи.

"Это абсолютно разные вещи. Дойти быстро до перемирия, я просто личное могу сказать мнение, - в принципе, это реально. Дойти быстро до мира - нет", - пояснил Буданов.

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Глава ГУР МО считает, что России нужен перерыв.

"Потому что они, согласно их стратегии, если до 2026-го года не выходят из этой войны, они теряют даже шанс на мировое лидерство. Им остается, максимум, уровень регионального лидерства, что их совершенно не устраивает. Цена войны слишком высока, финансовая цена войны. Она не дает развивать страну, не дает заниматься масштабными проектами и др. Есть нехватка технологий, технологических решений, которые отсутствуют в Российской Федерации, прежде всего - по разработке арктических регионов, по добыче там газа и др.", - отметил он.

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Буданов считает, что этнические, религиозные, техногенные проблемы не могут радикально изменить ситуацию в России.

"Нет лидера. Если появляется лидер, все может измениться в один день, как было с Пригожиным, к примеру. Если лидера нет, какие бы там проблемы ни были, все будет так, как оно есть. Режим у него абсолютно стабильный. Нет там того, кто может ставить серьезную угрозу, просто не существует", - добавил руководитель ГУР МО.

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