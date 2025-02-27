Дойти быстро до перемирия - реально, до мира - нет, - Буданов
Глава ГУР МО Кирилл Буданов считает перемирие реальнее мира, поскольку России просто нужен перерыв в войне.
Об этом он заявил в интервью Укрінформ, передает Цензор.НЕТ.
Он подчеркнул, что перемирие и мир - разные вещи.
"Это абсолютно разные вещи. Дойти быстро до перемирия, я просто личное могу сказать мнение, - в принципе, это реально. Дойти быстро до мира - нет", - пояснил Буданов.
Глава ГУР МО считает, что России нужен перерыв.
"Потому что они, согласно их стратегии, если до 2026-го года не выходят из этой войны, они теряют даже шанс на мировое лидерство. Им остается, максимум, уровень регионального лидерства, что их совершенно не устраивает. Цена войны слишком высока, финансовая цена войны. Она не дает развивать страну, не дает заниматься масштабными проектами и др. Есть нехватка технологий, технологических решений, которые отсутствуют в Российской Федерации, прежде всего - по разработке арктических регионов, по добыче там газа и др.", - отметил он.
Буданов считает, что этнические, религиозные, техногенные проблемы не могут радикально изменить ситуацию в России.
"Нет лидера. Если появляется лидер, все может измениться в один день, как было с Пригожиным, к примеру. Если лидера нет, какие бы там проблемы ни были, все будет так, как оно есть. Режим у него абсолютно стабильный. Нет там того, кто может ставить серьезную угрозу, просто не существует", - добавил руководитель ГУР МО.
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він і в 2025 році обіцяв багато гарних новин ..я оце все чекаю - бо якщо те що відбувається це "гарні новини" від буданги..то що тоді погані ?
Чи можна вважати капітуляцією приклад Південної Кореї чи Фінляндії ? Ні . Нації зберегли себе та своє майбутнє ?
Краще жити в малому селі - де будуть жити свідомі, працьовиті ,зрілі українці - чим мати країну - від сяну до дону -з мільйонами інфантильних ,лицемірних ,зелених малоросів.
бо як кажуть -КРАЩЕ З РОЗУМНИМ ЗАГУБИТИ, ЧИМ З ДУРНЕМ ЗНАЙТИ
до реального миру ще ой як далеко, ящо цей мир із ордою взагалі можливий
спосіб ведення @уйлостаном переважної більшості бойових зіткнень - закидати м'ясом у кратно переважаючій кількості - чиста орда
А московити женуть на штурм ВЛАСНИЙ народ . Різницю відчуваєте ?)))
В орді хана вибирали на курултаї - зборах родів . В Московії - завжди - цар-самодєржєц .
Чингісхан та його полководці - Субедей та Джебе - одні з найкращих в світовій історії - вели передову на той час маневренну війну ,розбили за короткий час найбліьші держави і створили найбільшу після Британії імперію в історії .
Московити 2 роки брали Авдєєвку ....
буряти, тувинці, чечени (не плутати із нохчями), башкири, ескімоси, інгуши, калмики, лезгини, татари, ханти, чуваши, чукчі, черкеси, якути etc - не вистачить цього ресурсу, щоби перелічити
особливо радують такі корінні "росіяни" як шойгу, кадиров, аллудінов та інші
орда вона і є орда
сергій ауслендер нарахунок цього правий
Ауслендер -журналіст , а не історик . І цим все сказано
відповідає суті того утворення, що напав на Україну
та нападав раніше
ауслендер - не історик, згоден, але йому віриться більше, аніж історику ********** @уйлу
Сусід північний - наш ворог одвічний!
каву будеш, буданга ?
До миру також реально прийти,тільки не завдяки шоблі,а всупереч її,бо вибори для неї-вирок.
Він Пороху грозив вирок,а для себе не подумав,що прийде реально.
За рахунок чого? За рахунок наявності ядерних боєголовок в Пухляша і водночас за рахунок присутності американських військових та головне - американських інвестицій в Південній Кореї.
Не скажу, що нам точно пощастить так саме, але схоже, що в Трампа в голові подібна схема і щодо нас - зайдуть сюди американські (а можливо ще й китайські, арабські тощо) гроші, технології, паралельно буде свого роду "пацанська домовленість" з Пуйлом, щоб той перестав атакувати Україну з присутніми в ній американськими активами. Скільки часу така схема проживе - один Бог знає... Але шанс на більш-менш нормальне життя, без тцкшного концтабору у нас з'явиться. Так, без частини наших територій, без частини суверенітету і частини економічних можливостей, які у нас просто заберуть (бо війна - то очевидно не безкоштовна штука, за неї завжди платить народ).
Але будемо тихо тішитись тому, що ракети не літають і в бусики не запихають...
Але зупинившись на 37 паралелі - і воювали ,ще рік - втративши сукупно біля мільйону корейців з обох сторін - не просунувшись ні туди ні сюди Але Місцевий президент Лі Синман -не хотів зупинятися ,а хотів воювати до побєди . На що американці - сказали - тив же заіпав - хочеш воюй , але без нас . От тоді ізаключили пермир'я
Будь який збіг з ********** - випадковий
С другой стороны расея, кндр, венесуэла, иран и ирак
Почему-то "проигравшие" живут НАМНОГО лучше наследников победобесия