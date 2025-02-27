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Военный передавал рашистам данные о Силах обороны и инфраструктуре, его будут судить, - ГБР

Будут судить военного, который передавал РФ данные о Силах обороны

Перед судом предстанет военный, который собирал и передавал россиянам данные о дислокации, численности, вооружении, маршрутах передвижения сил и средств ВСУ, а также сведения об объектах критической и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В данное время обвинительный акт направлен в суд.

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"Житель Херсонской области имел пророссийские взгляды, которые открыто высказывал даже во время широкомасштабного вторжения в российских соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". Он решил сотрудничать с врагом и вышел на связь с представителем незаконного вооруженного формирования так называемой "днр".

Фигурант тщательно собирал для него военные и другие данные и передавал их в мессенджере. В частности, он передавал информацию о гражданских объектах, которые могли заинтересовать оккупантов, в том числе - о гражданских судах в порту Одессы или магазинах, где часто бывают военнослужащие. Все это он подтверждал геолокационными метками", - говорится в сообщении.

Также оккупанты заказывали у него данные о личном составе воинских частей, блокпосты, места хранения боеприпасов, ремонта военной техники, адреса военкоматов и госпиталей в разных городах Украины. Для выполнения этих задач предатель решил мобилизоваться в ВСУ в конце лета 2024 года.

Будут судить военного, который передавал РФ данные о Силах обороны
Будут судить военного, который передавал РФ данные о Силах обороны
Будут судить военного, который передавал РФ данные о Силах обороны

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Впоследствии мужчина, поняв, что его могут разоблачить, ушел в СВЧ, но продолжил работать на РФ. Впоследствии его задержали и арестовали.

Он обвиняется в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Автор: 

военнослужащие (6096) государственная измена (1532) ГБР (2970) Херсонская область (4713)


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згодом ...згодом ...пішов..передавав...в Україні СБУ у спячому режимі в деяких напрямках !!!
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27.02.2025 10:44 Ответить
А куди особісти дивились? Чи ходили на роботу, щоб штани протирати?
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27.02.2025 10:47 Ответить
Що в головах цих людей? Здавати своїх же співгромадян на страждання, а інколи на смерть. Якось зовсім тупими потрібно бути.
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27.02.2025 10:52 Ответить
"еду в Херсон"
"не надо ехать в Херсон, выбери что-то другое"
"я в Херсоне", "меня задержали"
Ну что может быть в головах этих людей? конечно оно, коричневое
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27.02.2025 11:03 Ответить
Ну що з такою паскудою робити тільки страта ,до речі коли вже займутся тими телеграм каналами через які ворог вербує бидло ,таке враження що у влада не хочуть помічати .
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27.02.2025 11:09 Ответить
"....узкаізычныя тоже в ЗСУ ваюют....."
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27.02.2025 11:22 Ответить
Оце рідкісний гад, не просто дурень. Мабуть - етнічний калоцап...
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27.02.2025 13:14 Ответить
 
 