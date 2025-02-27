Военный передавал рашистам данные о Силах обороны и инфраструктуре, его будут судить, - ГБР
Перед судом предстанет военный, который собирал и передавал россиянам данные о дислокации, численности, вооружении, маршрутах передвижения сил и средств ВСУ, а также сведения об объектах критической и гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В данное время обвинительный акт направлен в суд.
"Житель Херсонской области имел пророссийские взгляды, которые открыто высказывал даже во время широкомасштабного вторжения в российских соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте". Он решил сотрудничать с врагом и вышел на связь с представителем незаконного вооруженного формирования так называемой "днр".
Фигурант тщательно собирал для него военные и другие данные и передавал их в мессенджере. В частности, он передавал информацию о гражданских объектах, которые могли заинтересовать оккупантов, в том числе - о гражданских судах в порту Одессы или магазинах, где часто бывают военнослужащие. Все это он подтверждал геолокационными метками", - говорится в сообщении.
Также оккупанты заказывали у него данные о личном составе воинских частей, блокпосты, места хранения боеприпасов, ремонта военной техники, адреса военкоматов и госпиталей в разных городах Украины. Для выполнения этих задач предатель решил мобилизоваться в ВСУ в конце лета 2024 года.
Впоследствии мужчина, поняв, что его могут разоблачить, ушел в СВЧ, но продолжил работать на РФ. Впоследствии его задержали и арестовали.
Он обвиняется в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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"не надо ехать в Херсон, выбери что-то другое"
"я в Херсоне", "меня задержали"
Ну что может быть в головах этих людей? конечно оно, коричневое