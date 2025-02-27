Госвосстановление разрушает рынок эксплуатации автодорог, - президент НАДУ

Украинские дороги, которые даже во время войны содержатся в надлежащем состоянии, могут скоро снова превратится в настоящий "армагедон для водителей". Ведь Государственное агентство восстановления заставляет всех участников рынка эксплуатации превратиться в бывшие советские "облавтодоры".

Об этом заявил президент Национальной ассоциации дорожников Украины (НАДУ) Николай Березовский, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, с 2018 года рынок эксплуатации автодорог открыли для всех подрядчиков, ценообразование стало рыночным, уровень выполнения работ значительно улучшился.

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Однако в этом году Госвосстановление, по словам Березовского, решило вернуться в прошлое - уже после заключения контрактов(!) подрядчикам предлагают "добровольно-принудительно" снизить цены до уровня, который нравится чиновникам. Хотя любому специалисту понятно, что единых расценок на работы по эксплуатации в принципе быть не может. Все зависит от объемов, логистики и тому подобное.

"Последствия необдуманной политики Госвосстановления - компании с именем и репутацией могут на определенный срок снизить расценки (что они и делают), однако это приведет к невозможности обновления основных средств производства, таким образом добросовестных подрядчиков заставляют покинуть рынок. В то же время увеличится доля недобросовестных подрядчиков, которые будут компенсировать нерыночную цену, фиктивно завышая объемы выполнения работ, или выполняя работы с нарушением технологии. Некачественная эксплуатация приведет к снижению уровня безопасности, необходимости повторно выполнять работы (ямочный ремонт), ускорению разрушения автодорог", - считает Березовский.

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Ошибкой называют в НАДУ и желание Госвосстановления вернуться к однолетним контрактам по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог. В комплексе с другими факторами это отобьет любое желание выходить на украинский рынок у иностранных подрядчиков.

"Не могу обойти еще один фактор - на дворе 2025 год, но Госвосстановление еще не закрыло долги перед подрядчиками за работы, выполненные в 2023 году! Почему в расценках не учитывается, что подрядчик должен еще и кредитовать заказчика? Подрядчик сам платит за материалы, топливо, платит зарплаты, налоги (!) и добросовестно ждет, пока может через несколько лет с ним рассчитаются! А в ответ его ломают через колено, заставляя соглашаться на нерыночные расценки? Понимаю, что в трудное для страны время чиновники Госвосстановления пытаются продемонстрировать свою эффективность, но на самом деле скупой платит дважды", - заключает Березовский.

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