Евросоюз готовит масштабную оборонную инициативу: планируется выделить сотни миллиардов евро на укрепление безопасности, - Bloomberg

В рамках крупнейшей инициативы по безопасности в регионе со времен холодной войны ЕС стремится высвободить сотни миллиардов евро дополнительного финансирования на оборону.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg.

"В этот момент, который бывает раз в поколение, нам нужно "срочное мышление" и стратегический план перевооружения Европы", - заявила Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, в Брюсселе на этой неделе после визита в Украину.

Так, согласно инициативе Великобритании по резкому увеличению военных расходов, эти цифры будут содержать изменения в фискальных правилах, чтобы высвободить национальные ресурсы, потенциальное совместное финансирование и перепрофилирование имеющихся средств, сообщили источники.

Кроме инициатив ЕС, Германия стремится ускорить создание оборонного фонда, финансируемого за счет долга, в размере €200 млрд.

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Несмотря на эти намерения, Европа сталкивается с двумя сложными проблемами:

ее оборонная промышленность является малоразмерной и не готовой к быстрому перевооружению;

запасы почти опустели благодаря поддержке Украины.

Несмотря на отступление США, блок пообещал продолжать поддерживать Киев и работает над планом предоставления около €20 млрд дополнительной военной поддержки.

В своем собственном наращивании слишком быстрое движение означает покупку оружия - главным образом в США - и наблюдать, как деньги ЕС утекают из региона. Хотя поддержка местных производителей оружия требует времени и денег, которых не хватает.

Эта дилемма заставляет ЕС искать любые доступные ресурсы.

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План фон дер Ляйен

Первая часть призвана позволить государствам-членам больше тратить за счет ослабления фискальных правил. По словам некоторых чиновников, это может помочь мобилизовать не менее 160 миллиардов евро.

Переговоры сосредоточены на исключении расходов на оборону из расчетов дефицита. Детали необходимо согласовать, в частности, что считать оборонными расходами, как долго продлится это исключение и будет ли фактором достижения целевого показателя НАТО в 2%.

Вторая часть заключается в том, чтобы сделать возможным расходы на уровне ЕС с помощью нового общего инструмента. Эти деньги в основном будут использоваться для инвестирования в совместные проекты в таких сферах, как противовоздушная оборона, возможности для нанесения ударов на большие расстояния, ракеты, беспилотники и искусственный интеллект военного уровня.

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Некоторые высокопоставленные чиновники ЕС и страны-члены призывают к возможности совместных заимствований, но эта идея всегда вызывает споры и раскалывает Евросоюз.

Третья часть состоит из ослабления инвестиционных ограничений для Европейского инвестиционного банка. Сейчас ему разрешено инвестировать только в товары двойного назначения. Изменение открыло бы путь к дополнительному финансированию и со стороны частных банков.

Как пишет издание, новая архитектура безопасности начнет формироваться на чрезвычайной встрече лидеров 6 марта.

19 марта комиссар по вопросам обороны Андриус Кубилюс и главный дипломат Кая Каллас должны обнародовать новую оборонно-промышленную стратегию.

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