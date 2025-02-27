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Оператор БПЛА Виктор Стельмах (Саба) посмертно стал Героем Украины, - указ президента

Виктор Стельмах (Саба)

Младший сержант 68-й бригады Виктор Стельмах, известный под позывным (Саба), получил звание Героя Украины посмертно.

Соответствующий указ №105/2025 опубликован на сайте Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золота Зірка" Стельмаху Виктору Николаевичу - младшему сержанту (посмертно)", - говорится в указе.

Напомним, 18 октября 2024 года, защищая Украину, погиб младший сержант Виктор Стельмах с позывным Саба, 1995 года рождения, который стоял у истоков создания подразделения "Шершні Довбуша".

Читайте: Зеленский присвоил звание Героя Украины парамедику Ирине Цыбух (посмертно)

Автор: 

Герой Украины (454) 68 отдельная егерская бригада (79)


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Царство Небесне Тобі Козаче... І Вічна Пам"ять...
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27.02.2025 12:35 Ответить
Героям Слава.
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27.02.2025 13:08 Ответить
ці вояки, винищувачі орків мають отримавати при життю такі звання..як і ті що стоять на нулю... Їм ціни немає... 3 роки кац..п топчеться на донбасі або на тих позиціях 22 року.. і не за 2 дні..Вічна Память Героям!!!
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27.02.2025 14:40 Ответить
Вічна світла пам'ять тобі Герой!
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27.02.2025 15:21 Ответить
 
 