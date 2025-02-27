Оператор БПЛА Виктор Стельмах (Саба) посмертно стал Героем Украины, - указ президента

Младший сержант 68-й бригады Виктор Стельмах, известный под позывным (Саба), получил звание Героя Украины посмертно.

Соответствующий указ №105/2025 опубликован на сайте Офиса президента, информирует Цензор.НЕТ.

"За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золота Зірка" Стельмаху Виктору Николаевичу - младшему сержанту (посмертно)", - говорится в указе.

Напомним, 18 октября 2024 года, защищая Украину, погиб младший сержант Виктор Стельмах с позывным Саба, 1995 года рождения, который стоял у истоков создания подразделения "Шершні Довбуша".

Читайте: Зеленский присвоил звание Героя Украины парамедику Ирине Цыбух (посмертно)