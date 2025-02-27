РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8672 посетителя онлайн
Новости
2 123 30

Франция предлагает создать на территории Европы запасы оружия, которые могут быть переданы Украине в случае необходимости

Себастьян Лекорню о хабе оружия в Европе

Чтобы сдержать Москву от нового нападения, следует создать на общей европейской территории запасы оружия, которые могут быть переданы Украине в случае необходимости

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире Franceinfo заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

"Гарантии безопасности включают несколько потенциальных уровней. Вопрос накопления оружия в Европе для Украины является способом сдерживания, если война возобновится", - пояснил он, добавив, что эту идею Франция собирается положить на стол для переговоров с другими европейскими странами.

По его словам, Россия будет оставаться угрозой для Европы, поэтому создание таких запасов вооружений и боеприпасов позволит европейским государствам также поддерживать деятельность своих оборонных отраслей после прекращения военных действий в Украине.

Относительно дебатов о возможном развертывании европейских войск в Украине для обеспечения будущего прекращения огня Лекорню признал, что существует "рамка для размышлений, которая заключается в том, чтобы иметь миротворческие силы после того, как замолчат пушки".

Также читайте: Франция ведет переговоры с Украиной по добыче ископаемых для нужд своей оборонки, - Лекорню

В то же время именно украинскую армию он называет лучшей гарантией безопасности для Украины.

"Что также стоит на кону в дискуссиях на это время - это обеспечение того, чтобы украинская армия продолжала быть способной защитить себя не только в этот момент, но даже тогда, когда замолчат пушки", - пояснил министр.

Напомним, в прошлом году Чехия увеличила экспорт военной техники в Украину минимум на треть.

Автор: 

оружие (10198) помощь (7758) Украина (44912) Лекорню Себастьян (69)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Ця необхідність вже мінімум як 3 роки існує.
показать весь комментарий
27.02.2025 12:48
+10
план их предельно прост - заморозитть, передышка, и в случае чего снова поставлять оружие Украине, пока путлер будет тут десятилетиями колупаться с перемириями, Европе ничего не угрожает. Они по сути решили пойти по самому дешевому и безопасному пути для себя. Параллельно выкачать ресурсы из Украины пока русские не захватили
показать весь комментарий
27.02.2025 12:49
+5
Зброя повинна бути на території України завжди під рукою. Тому що московський режим вже врахував помилки і другий раз вони не дадуть часу для того щоб Європа розчухалась і почала нам допомагати. До того ж склади зброї повинні бути громадні. Так як рашисти із своїми союзниками виробляють за рік в 10 разів більше зброї чим вся Європа. Особливо дальнобійних ракет яких Європа не виготовляє взагалі. Тому краще і дешевше буде добити рашистів зараз ніж дочекатися нової ще страшнішої війни.
показать весь комментарий
27.02.2025 12:57
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ця необхідність вже мінімум як 3 роки існує.
показать весь комментарий
27.02.2025 12:48 Ответить
Для Франції вона стає актуальною тільки зараз,коли старий мідний дятел сказився від укусу маска.
А для нас ця необхідність виникла більше 10 років тому,просто деяким поцам шашликів дуже хотілось...
показать весь комментарий
27.02.2025 13:06 Ответить
Запаси людей створіть ладних вмирати за країну.
показать весь комментарий
27.02.2025 12:49 Ответить
Які запаси , дайте зараз все що потрібно на сей час. А потім Україна наробить і закидає всю Європу , що складувать не буде куди.
показать весь комментарий
27.02.2025 12:49 Ответить
план их предельно прост - заморозитть, передышка, и в случае чего снова поставлять оружие Украине, пока путлер будет тут десятилетиями колупаться с перемириями, Европе ничего не угрожает. Они по сути решили пойти по самому дешевому и безопасному пути для себя. Параллельно выкачать ресурсы из Украины пока русские не захватили
показать весь комментарий
27.02.2025 12:49 Ответить
А що ще робити? Жовто-блакитний прапор над кремлем не підніметься, росія нікуди не зникне, навіть якщо якимось чином і програє цю війну. Отже, логічно вже зараз готуватись до наступної. Si vis pacem, para bellum.
показать весь комментарий
27.02.2025 12:56 Ответить
Именно, поэтому и поставки оружия были предельно ограниченными чтоб не выиграть и не проиграть. Будущее Украины - форпост Европы для спустить пар шальному бункерному деду и чтоб не лез в цветущую Европу. Не полезет снова - отлично, полезет - тоже ничего страшного Европа сильно не обеднеет поставлять по капле оружие зато ракеты на них падать не будут
показать весь комментарий
27.02.2025 13:00 Ответить
На Європу "бункєрному" через БРСР набагато краще йти, ніж через Україну.
показать весь комментарий
27.02.2025 13:02 Ответить
Пока не захвачена Украина я не думаю что он полезет в Европу, тут болше вопрос его одержимости и приоритетов. Поэтому чтобы не было сильной эскалации как они любят самое простое решение - стачивать деда об Украину и не давать ему ее полностью захватить. Так как вечно воеевать даже рф не может будут перемирия в его наскоках. Но уже понятно что и Европа и США закладывают следующую войну, так как гарантии нормальные никто давать не хочет - все морозятся, в идеале вообще ничгео не гарантировать а довести деда когда он сам прекратит атаки на +- текущих рубежах и решит заморозить сам
показать весь комментарий
27.02.2025 13:07 Ответить
А ось тут вже від ***** залежить. Якщо воно буде знати, що у разі повторного нападу Україні знову надають купу зброї, то може і вирішить, що ну його нафіг лізти, адже могут павтаріть.
показать весь комментарий
27.02.2025 13:09 Ответить
да, все верно, Европа это и закладывают. Хочешь снова атаковать - пожалуйста, мы будем также поставлять оружие Украине, а дальше уже прикидывай калькулятором своим надо тебе территории в обмен на ванек и потерянную технику плюс санкции. По большому им без разницы полезет сюда дед снова или нет, самое главное что они ставят - это чтоб не полез к ним
показать весь комментарий
27.02.2025 13:14 Ответить
Так правильно все роблять.
Полізеш до України - дамо зброю Україні.
Полізеш до нас - зустрінемо тим, що для України приготували плюс власними силами.
Це і називається "стримування", як з ЯЗ. Якби Європа вже мала декілька тисяч ******** ЗРК з півмільйоном ракет, і мільйонів десять FPV-дронів на складах, то ***** навряд чи б взагалі дивився у їх бік.
показать весь комментарий
27.02.2025 13:18 Ответить
Ви нічого не переплутали? Це не ***** часом хоче знищити Україну? А французам дяка за такі наміри, головне щоб вони втілилися у життя
показать весь комментарий
27.02.2025 13:18 Ответить
Шо ви мелете там? Необхідно ще вчора. Запаси вони хочуть створювати. Тьфу.
показать весь комментарий
27.02.2025 12:54 Ответить
Зброя повинна бути на території України завжди під рукою. Тому що московський режим вже врахував помилки і другий раз вони не дадуть часу для того щоб Європа розчухалась і почала нам допомагати. До того ж склади зброї повинні бути громадні. Так як рашисти із своїми союзниками виробляють за рік в 10 разів більше зброї чим вся Європа. Особливо дальнобійних ракет яких Європа не виготовляє взагалі. Тому краще і дешевше буде добити рашистів зараз ніж дочекатися нової ще страшнішої війни.
показать весь комментарий
27.02.2025 12:57 Ответить
Вы, комментаторы наивные! Необходимо станет если кацапстан на Европу попрет! Тогда скажут, "Берите украинцы и не в чем себе не отказывайте, воюйте за нас" !
показать весь комментарий
27.02.2025 12:59 Ответить
Провокатор .
показать весь комментарий
27.02.2025 13:01 Ответить
Кто?
показать весь комментарий
27.02.2025 13:02 Ответить
Пане , якщо будуть воювати , то разом з нами , на території ЄС . Це , якщо нас не дай Боже витиснуть з наших територій .
показать весь комментарий
27.02.2025 13:08 Ответить
Куда нас витиснуть? Как "белую гвардию" на турецкие острова? Вы, думаю изучали историю воен в Европе? Как они обычно заканчивались. И сколько было территориальных конфликтов только в Европе с 1900 по 2000 год. И всегда! Подчеркиваю всегда! Были хитрожопые, которые зарабатывали себе дивиденды на этих войнах!
показать весь комментарий
27.02.2025 13:15 Ответить
Це ви на якій мові , це язик ? Я не розумію москальскої .
показать весь комментарий
27.02.2025 13:21 Ответить
Я ніколи нікого на банила , маєте право висловити свої думки . І пане , перемкніть цензор , укр нет на українську версію , і не пишіть мовою ворога .
показать весь комментарий
27.02.2025 13:37 Ответить
Кацапстан на Європу через територію БРСР піде, там якраз Сувальський коридор.
показать весь комментарий
27.02.2025 13:30 Ответить
дебіли, про що ви?
нам от зараз зброя потрібна, ви не даєте але обіцяєте створити склад і вже тоді як почати давати...
показать весь комментарий
27.02.2025 13:01 Ответить
Але ще перед тим як створити цей склад спільний, треба раз в півроку провести конференцію в одній із країн учасниць, щоб відзвітуватись перед виборцями, після кожної конференції- обов"язкова публічна дискуссія(сибіга) це з основного + різні дрібниці = 6 років
показать весь комментарий
27.02.2025 13:12 Ответить
Фігня. Зброя має бути на території України.
показать весь комментарий
27.02.2025 14:22 Ответить
Нам ту зброю все даватимуть дозовано, щоб мати можливість регулювати перебіг подій, що в свою чергу дає можливість домовлятися з Путлером по цікавим для них питанням. За три роки час би вже це зрозуміти.
показать весь комментарий
27.02.2025 15:00 Ответить
 
 