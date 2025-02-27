Франция предлагает создать на территории Европы запасы оружия, которые могут быть переданы Украине в случае необходимости

Чтобы сдержать Москву от нового нападения, следует создать на общей европейской территории запасы оружия, которые могут быть переданы Украине в случае необходимости

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в эфире Franceinfo заявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

"Гарантии безопасности включают несколько потенциальных уровней. Вопрос накопления оружия в Европе для Украины является способом сдерживания, если война возобновится", - пояснил он, добавив, что эту идею Франция собирается положить на стол для переговоров с другими европейскими странами.

По его словам, Россия будет оставаться угрозой для Европы, поэтому создание таких запасов вооружений и боеприпасов позволит европейским государствам также поддерживать деятельность своих оборонных отраслей после прекращения военных действий в Украине.

Относительно дебатов о возможном развертывании европейских войск в Украине для обеспечения будущего прекращения огня Лекорню признал, что существует "рамка для размышлений, которая заключается в том, чтобы иметь миротворческие силы после того, как замолчат пушки".

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В то же время именно украинскую армию он называет лучшей гарантией безопасности для Украины.

"Что также стоит на кону в дискуссиях на это время - это обеспечение того, чтобы украинская армия продолжала быть способной защитить себя не только в этот момент, но даже тогда, когда замолчат пушки", - пояснил министр.

Напомним, в прошлом году Чехия увеличила экспорт военной техники в Украину минимум на треть.