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Франция ведет переговоры с Украиной по добыче ископаемых для нужд своей оборонки, - Лекорню

Франция ведет переговоры об ископаемых с Украиной

Глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж с октября ведет переговоры с Украиной по разработке украинских полезных ископаемых для нужд французской оборонной промышленности.

Об этом пишет Franceinfo, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, Франция работала над этой темой в течение нескольких месяцев, начиная с осени 2024 года. Тогда Владимир Зеленский во время визита в Париж упомянул о сырье Украины в "Плане победы".

Лекорню сказал, что президент Украины сделал "ряд предложений не только США, но и Франции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о соглашении относительно ископаемых: замечательное для Украины и принесет США большие доходы

Ископаемые будут использоваться для производства военной техники.

"Наша оборонная промышленность будет нуждаться в определенном количестве очень ключевых сырьевых материалов в наших собственных системах вооружения не в следующем году, а следующие 30 или 40 лет", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия предложила США соглашение по полезным ископаемым на оккупированных территориях Украины, - NBC

Автор: 

Франция (3491) ископаемые (112) Лекорню Себастьян (69)


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Топ комментарии
+8
дожились, довибирались, докерувались - державу розсмикують як порізаний пиріг, хто більше ухватить..яка ганьба, мало того що втратили майже четверту частину територій внаслідок агресії то зараз ще розтягнуть за безцінь всі ресурси, пообіцявши папірці - "будапештські меморандуми"
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27.02.2025 13:14
+7
Ого. То Україну вже давно на друзки на майбутнє
розбирають.
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27.02.2025 12:00
+7
-В очередь! В очередь, сукины дети! В очередь! - кричал Полиграф Полиграфыч Шариков, едва научившись говорить.
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27.02.2025 12:06
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Отак потроху і розпродадуть Неньку
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27.02.2025 12:02 Ответить
Немцы тоже хотят. Но Зеленский решил им подложить свинью и пойти к Трампу.
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27.02.2025 11:59 Ответить
З Трампом підпишуть Меморандум. Йому особисто примірник на наждачному папері.
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27.02.2025 12:02 Ответить
обом
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27.02.2025 12:30 Ответить
Звісно, бо ж французів з Африки з їх уранових копалень рашисти викопали. Звідси - і зацікавленість українською сировиною.
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27.02.2025 12:00 Ответить
Ого. То Україну вже давно на друзки на майбутнє
розбирають.
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27.02.2025 12:00 Ответить
Усі хочуть шматочок Хохланду. Суки
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27.02.2025 12:00 Ответить
"хохланда" можеш в дзеркалі подивитися, валянку
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27.02.2025 23:37 Ответить
Китай принишк.А не поділили вони Україну з росією , - коли забезпечували комплектуючі через треті страни і розрішили корейцям робити гадості.
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27.02.2025 12:00 Ответить
Правильно ресурс Європи має працювати на Європу.... ане на союзника РФії - США
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27.02.2025 12:00 Ответить
Трамп всіх обскакав
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27.02.2025 12:01 Ответить
Ще нічого не підписали.
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27.02.2025 12:02 Ответить
Ще не обскакав, йому я так зрозумів потрібен - папірець угоди(ну таке дивацтво)... як хворому з дурки "наполеону"- паперова кольорова "треуголка"
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27.02.2025 12:05 Ответить
тому, що на словах нікому не вірять, а має бути документ, у цивілізованих країнах так заведено. хоча, наприклад, кацапам не можна вірити ні на слово, ні документам, що підписують, бо то брехливі скоти, але тоді хоч їм щось пред'явити можна.
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27.02.2025 12:21 Ответить
Ви , шановний відповіли на своє ствердження: Має бути документ.. але йому ніхто не вірить..
Ще раз свідчить, що в світі перестають діяти будь які правові норми, і те, що хоч якось працювало, вже не працює, або працює - вибірково(в кого сила)
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27.02.2025 12:29 Ответить
я написав, що не вірять словам, а щодо кацапів то ні словам, ні документам.
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27.02.2025 12:33 Ответить
А чим від них відрізняються США... ? Де вигідно - співаємо, а де - Ні "рибу заворачіваєм"..
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27.02.2025 12:39 Ответить
щодо кацапів приклади наводити не треба, всі знають, а от про американців хотів би почути.
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27.02.2025 13:34 Ответить
"цивілізованих країнах?" Список в студію, пліз.
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27.02.2025 12:58 Ответить
Не думаю , що розриють усе і покинуть жити в котлованах.
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27.02.2025 12:03 Ответить
у Франції є ядерна зброя, це добре
тож wellcome, українські бурштинокопачі посунуться
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27.02.2025 12:03 Ответить
бурштин їм не потрібен, їм треба метали, мінерали і таке інше, а ті жовті камінці нехай китайці купують.
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27.02.2025 12:22 Ответить
хоча б бурштинова мафія зітхне із полегшенням
але то не факт, бо за угодою передбачено природні ресурси
а бурштин хоча й смола, проте у вигляді каменів, тобто природні ресурси
американці швидко вміють роздуплятися на місцевості, коли пахне грошима
китайці (основні покупці краденого бурштину) вже напружилися
дивимося далі...
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27.02.2025 12:25 Ответить
та китайці напружилися, бо не зможуть спекулювати ресурсами, хоча до цього ще довго, але. хоча загалом приведуть до ладу все, бо їм треба повертати своє і заробити.
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27.02.2025 12:35 Ответить
Бурштин уже не наш, китайцям півтора місяця тому продали . Було коротке повідомлення в змі .((
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27.02.2025 13:06 Ответить
продали компанію, що має дозвіл, китайцям, то ж не на весь бурштин, а на якійсь ділянці, а зраду розвели, що на весь, ну впоблюйтесь тим зрадо..бам. І яка різниця хто добуватиме, українська компанія чи китайська? податки всеодно в Україні платяться.
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27.02.2025 13:32 Ответить
Ви дозволили ? Я точно ні . Почитайте конституцію.
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27.02.2025 13:34 Ответить
я прочитав і що далі, і навіть зрозумів, що там написано, а ти ні.
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27.02.2025 13:35 Ответить
Хто наступний? Записую в чергу за ресурсами України. Дорого.
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27.02.2025 12:04 Ответить
Слетелись стервятники. Все жду, когда вслед за парашей, начнут предъявлять претензии к границам Украины. Чем ********** шестерки - Фицо, Орблан отличаются от самого *****? Только тем, что страны поменьше и население не имперские идиоты
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27.02.2025 12:04 Ответить
У Украины нет технологий добывать редкие ресурсы или тот же сланец. Оттого в любом случае ей придется договориться с кем-то, если она хочет это добыть.
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27.02.2025 12:10 Ответить
Технологии есть. Нет средств организовать добычу РМЗ
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27.02.2025 14:35 Ответить
-В очередь! В очередь, сукины дети! В очередь! - кричал Полиграф Полиграфыч Шариков, едва научившись говорить.
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27.02.2025 12:06 Ответить
Злетілись стерв'ятники,комом в горлі стануть вам Українськи копалини,які залиті кров'ю Українців.
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27.02.2025 12:06 Ответить
Все що підпише зелений покидьок буде не легітимне, для цього потрібно провести референдум, запитати в Конституційного суду України про легітимність преЗедента і довідку від нарколога та психіатра.
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27.02.2025 12:07 Ответить
у голубуватого питати будете?
ню-ню...
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27.02.2025 12:26 Ответить
Поэтому все европейцы наперебой кричат, что Вова легитимный! Потом будут тыкать бумажки за подписью Легитимного!
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27.02.2025 12:07 Ответить
А може ми будем видобувають і якщо Е надлишок
Продавать
А ще краще продавать виробами
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27.02.2025 12:08 Ответить
Ось чого Тампакс підганяє Зеленського підписатик кабальну угоду. Тампакс хоче забрати все в України щоб сказати що в України вже нічого немає тому потрібно капітулювати і швидше
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27.02.2025 12:15 Ответить
Ситуація дещо схожа (без війни), під час домовленостей про статус ядерної держави в 1993 році перед підписанням "Будапештського меморандуму" - тоді ціллю було ядерне озброєння України, то США і кацапстан працювали в тандемі - одні тиснули, а другі погрожували.
Зараз ситуація дещо радикальніша , але тандем той же, вже під час війни - США давлять, а кацапстан вбиває.
https://youtu.be/U_VL_T4GInY?si=tHWJaltVx6uZ14Kb
Зобов'язання США по Будапештському меморандуму ЛИШАЮТЬСЯ, - Віктор Шишкін, український правознавець, державний і громадський діяч, кандидат юридичних наук, доцент, перший Генеральний прокурор України, дійсний Державний радник юстиції, Заслужений юрист України, Народний депутат України 1-го, 2-го та 3-го скликань, суддя Конституційного Суду України.
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27.02.2025 12:19 Ответить
Все, пізно, завтра клієн уєзжаєт снімать гіпс.
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27.02.2025 12:22 Ответить
А он уже очьнулса?
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27.02.2025 13:30 Ответить
копалини!!! ось новий тренд! війна нікого не цікавить вже, нажаль. цей пункт №4 плану перемоги зєлєнського обов"язково принесе і перемогу і мир , але насправді скляні буси і подальше зубожіння. найміть хоча б якусь відому юридичну фірму- випускників Оксфорда з міжнародного права
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27.02.2025 12:22 Ответить
нахера? вже є 5-6 ефективних місцевих манагерів...
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27.02.2025 12:35 Ответить
А чорнозем нікому не потрібен? А то Вова може організувати, ...... потужну та незламну угоду.
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27.02.2025 12:45 Ответить
дожились, довибирались, докерувались - державу розсмикують як порізаний пиріг, хто більше ухватить..яка ганьба, мало того що втратили майже четверту частину територій внаслідок агресії то зараз ще розтягнуть за безцінь всі ресурси, пообіцявши папірці - "будапештські меморандуми"
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27.02.2025 13:14 Ответить
Ще років зо 5 такої війни,і те населення,що залишилося москалі згонять в чорнобильську зону в резервацію,а самі продаватимуть ресурси як хочуть...
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27.02.2025 13:43 Ответить
Налітай подешевіло!
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27.02.2025 14:45 Ответить
В України ж своїх оборонних потреб немає
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27.02.2025 14:50 Ответить
І ці туди же - кожна падлюка хоче занурити свого носа в закорма України.
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27.02.2025 14:56 Ответить
налетіли, стервятники

трампу 50%, а цим скільки від половини ?
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27.02.2025 15:06 Ответить
Які патріоти! ''дожилисч,до керувалися"" а те що Порошенко, Тимошенко та інші давно збагрили росіянам та собі через третіх осіб! Ви це не знали? Тому і кричите голосно! Заваліть гнилі вам відповідати ще за те:" путин - приди!!"' доведеться! Думаєте все само собою бути має- ***! Тепер ні! Так що заваліть ротики,вам дають їсти,не картковою системою - то подякуй! Порошенко чесного найшли! Бачили? Липецька три роки президентства працювала,нафтопровід вкрав,про якого у Брюсселі знали тоді,коли ми і не чули- Медведчук розповів таке! Що нервів не стане
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28.02.2025 00:54 Ответить
 
 