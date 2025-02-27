Франция ведет переговоры с Украиной по добыче ископаемых для нужд своей оборонки, - Лекорню
Глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж с октября ведет переговоры с Украиной по разработке украинских полезных ископаемых для нужд французской оборонной промышленности.
Об этом пишет Franceinfo, передает Цензор.НЕТ.
По словам министра, Франция работала над этой темой в течение нескольких месяцев, начиная с осени 2024 года. Тогда Владимир Зеленский во время визита в Париж упомянул о сырье Украины в "Плане победы".
Лекорню сказал, что президент Украины сделал "ряд предложений не только США, но и Франции".
Ископаемые будут использоваться для производства военной техники.
"Наша оборонная промышленность будет нуждаться в определенном количестве очень ключевых сырьевых материалов в наших собственных системах вооружения не в следующем году, а следующие 30 или 40 лет", - сказал он.
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розбирають.
Ще раз свідчить, що в світі перестають діяти будь які правові норми, і те, що хоч якось працювало, вже не працює, або працює - вибірково(в кого сила)
тож wellcome, українські бурштинокопачі посунуться
але то не факт, бо за угодою передбачено природні ресурси
а бурштин хоча й смола, проте у вигляді каменів, тобто природні ресурси
американці швидко вміють роздуплятися на місцевості, коли пахне грошима
китайці (основні покупці краденого бурштину) вже напружилися
дивимося далі...
ню-ню...
Продавать
А ще краще продавать виробами
Зараз ситуація дещо радикальніша , але тандем той же, вже під час війни - США давлять, а кацапстан вбиває.
https://youtu.be/U_VL_T4GInY?si=tHWJaltVx6uZ14Kb
Зобов'язання США по Будапештському меморандуму ЛИШАЮТЬСЯ, - Віктор Шишкін, український правознавець, державний і громадський діяч, кандидат юридичних наук, доцент, перший Генеральний прокурор України, дійсний Державний радник юстиції, Заслужений юрист України, Народний депутат України 1-го, 2-го та 3-го скликань, суддя Конституційного Суду України.
трампу 50%, а цим скільки від половини ?