Франция ведет переговоры с Украиной по добыче ископаемых для нужд своей оборонки, - Лекорню

Глава Минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Париж с октября ведет переговоры с Украиной по разработке украинских полезных ископаемых для нужд французской оборонной промышленности.

Об этом пишет Franceinfo, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, Франция работала над этой темой в течение нескольких месяцев, начиная с осени 2024 года. Тогда Владимир Зеленский во время визита в Париж упомянул о сырье Украины в "Плане победы".

Лекорню сказал, что президент Украины сделал "ряд предложений не только США, но и Франции".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп о соглашении относительно ископаемых: замечательное для Украины и принесет США большие доходы

Ископаемые будут использоваться для производства военной техники.

"Наша оборонная промышленность будет нуждаться в определенном количестве очень ключевых сырьевых материалов в наших собственных системах вооружения не в следующем году, а следующие 30 или 40 лет", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия предложила США соглашение по полезным ископаемым на оккупированных территориях Украины, - NBC