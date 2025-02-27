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Россия создала новый фильтрационный лагерь с принудительной выдачей паспортов РФ на ВОТ, - ЦНС

Оккупанты развернули новый фильтрационный лагерь для жителей захваченных населенных пунктов с принудительной выдачей паспортов РФ

Российские захватчики развернули новый фильтрационный лагерь на 1000 человек для проверки сотрудничества с украинскими войсками и принудительной выдачи паспортов гражданина РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

Отмечается, что оккупанты создали новый фильтрационный лагерь для жителей населенных пунктов, которые захватили в 2024 году, в который принудительно доставляют людей для проверки на сотрудничество с Силами обороны Украины. Все, кто проходит через лагерь, обязательно получают паспорт гражданина России.

"Фактически россияне творят геноцид и уничтожают нацию в центре Европы прямо сейчас. Однако Центр национального сопротивления внимательно отслеживает сотрудников лагерей и касающихся их функционирования", - заявляют в ЦНС.

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А що дивного , - скільки не продожать гладити росіян , - вони від цього кращі чим є не будуть.Единий засіб чим їх менше тим краще для Всіх.
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27.02.2025 13:16 Ответить
Всі, хто не проходить "фільтрацію"- фізично знищуются. Їх розстрілюють.
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27.02.2025 13:31 Ответить
Не розумію чого так лякаються кацапського паспорту. Одержуєш паспорт, швиденько офіційно вже продаєш кому завгодно майно, купуєш квиток за межі Кацапстану. Там кидаєш його в сортир. І ти вільний, і не з голою сракою, як у випадку коли просто вдається втікти з українським паспортом але без продажу майна, бо не продаси без їхніх документів. Коли території повертаються майно забираєш взад. Бо воно твоє по українським реєстрам.
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27.02.2025 14:00 Ответить
Забороніть негайно!!!
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27.02.2025 16:04 Ответить
 
 