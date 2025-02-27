Россия создала новый фильтрационный лагерь с принудительной выдачей паспортов РФ на ВОТ, - ЦНС

Российские захватчики развернули новый фильтрационный лагерь на 1000 человек для проверки сотрудничества с украинскими войсками и принудительной выдачи паспортов гражданина РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Центр национального сопротивления.

Отмечается, что оккупанты создали новый фильтрационный лагерь для жителей населенных пунктов, которые захватили в 2024 году, в который принудительно доставляют людей для проверки на сотрудничество с Силами обороны Украины. Все, кто проходит через лагерь, обязательно получают паспорт гражданина России.

"Фактически россияне творят геноцид и уничтожают нацию в центре Европы прямо сейчас. Однако Центр национального сопротивления внимательно отслеживает сотрудников лагерей и касающихся их функционирования", - заявляют в ЦНС.

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