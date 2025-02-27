США пытаются ослабить связи между Китаем и Россией, не угрожая глобальной стабильности, - Рубио

Соединенные Штаты стремятся уменьшить стратегическое партнерство между Китаем и Россией, но без создания глобальной нестабильности.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью для Breitbart News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Я не знаю, удастся ли нам когда-нибудь полностью оторвать их от отношений с Китаем. Я также не думаю, что плохие отношения между Китаем и Россией это хорошо для глобальной стабильности, поскольку они обе ядерные державы", - отметил Рубио.

Также читайте: Рубио о переговорах с РФ: Мы не рисовали линии на карте

Рубио отметил, что хотя США поддерживают разногласия с обеими странами, важно иметь дипломатические отношения как с Россией, так и с Китаем, ведь это крупные ядерные державы, которые имеют огромное влияние на международную политику. Он также отметил, что Россия получила экономическую выгоду от Китая, став важным экономическим партнером после введения санкций против Москвы.

Как отмечается, в то же время Китай отрицает попытки США посеять раздор между двумя странами. Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что отношения между Китаем и Россией являются стабильными и не зависят от внешних факторов. Он подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами развивается по собственному графику и является важным для долгосрочных стратегий обоих государств.

"Попытка США посеять раздор между Китаем и Россией обречена на провал. И Китай, и Россия имеют долгосрочные стратегии развития и внешнюю политику. Независимо от того, как изменится международный ландшафт, наши отношения будут развиваться собственным темпом", - заявил Цзянь.

Читайте также: Нужно понять требования России, чтобы оценить ее готовность закончить войну в Украине, - Рубио