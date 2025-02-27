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США пытаются ослабить связи между Китаем и Россией, не угрожая глобальной стабильности, - Рубио

Марко Рубио

Соединенные Штаты стремятся уменьшить стратегическое партнерство между Китаем и Россией, но без создания глобальной нестабильности.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью для Breitbart News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg.

"Я не знаю, удастся ли нам когда-нибудь полностью оторвать их от отношений с Китаем. Я также не думаю, что плохие отношения между Китаем и Россией это хорошо для глобальной стабильности, поскольку они обе ядерные державы", - отметил Рубио.

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Рубио отметил, что хотя США поддерживают разногласия с обеими странами, важно иметь дипломатические отношения как с Россией, так и с Китаем, ведь это крупные ядерные державы, которые имеют огромное влияние на международную политику. Он также отметил, что Россия получила экономическую выгоду от Китая, став важным экономическим партнером после введения санкций против Москвы.

Как отмечается, в то же время Китай отрицает попытки США посеять раздор между двумя странами. Представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что отношения между Китаем и Россией являются стабильными и не зависят от внешних факторов. Он подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами развивается по собственному графику и является важным для долгосрочных стратегий обоих государств.

"Попытка США посеять раздор между Китаем и Россией обречена на провал. И Китай, и Россия имеют долгосрочные стратегии развития и внешнюю политику. Независимо от того, как изменится международный ландшафт, наши отношения будут развиваться собственным темпом", - заявил Цзянь.

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Автор: 

Китай (2910) россия (95352) США (26381) Рубио Марко (133)


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Топ комментарии
+6
Багатовекторність. Ага, знаємо...
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27.02.2025 13:25
+5
Хочуть і рибку з'їсти, і...?
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27.02.2025 13:24
+5
Ядерні...ядерна...ядерне...ядерно....Це єдине що має значення для обмудків на кшталт Рубіо. Є ЯЗ-робіть що хочете. Завжди парєшаєм. Гниль.
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27.02.2025 13:42
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Правила форума Совет форумчан
От жеж кретин, лишь бы рот открывать..
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27.02.2025 13:24 Ответить
Таке враження, що вся нинішня адміністрація Трампа займається створенням "білого шуму", щоь прикрити справжні наміри - злійснити переділ світу, віддавши путіеу Європу.
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27.02.2025 13:51 Ответить
Хочуть і рибку з'їсти, і...?
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27.02.2025 13:24 Ответить
Багатовекторність. Ага, знаємо...
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27.02.2025 13:25 Ответить
Ідіоти !
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27.02.2025 13:26 Ответить
Погано, що до батьків цього, красновського лакея у свій час не завітали агенти ІСЕ
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27.02.2025 13:28 Ответить
рубио политик как я балерина, капец какой он тупой .. рашка страна ресурсов, какое влияние имеет бензоколонка в мире?

только разжигать войны во всем мире
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27.02.2025 13:29 Ответить
США наразі показали всьому світу свою повну імпотенцію! Всі переконались що вони нінащо не здатні! Їх місце у себе на острові за океаном! Дайте ще 30 років Китаю і навіть Холівуд буде знімати фільми китайською....
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27.02.2025 13:31 Ответить
ох іж імбіцили при владі у США
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27.02.2025 13:32 Ответить
діяльність штатів зрозуміла.
https://twitter.com/TheStudyofWar?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1894052412962336840%7Ctwgr%5E0b0541883886e17799db770962438a2cddeb8242%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fua.detaly.co.il%2Famerykanskyj-instytut-vyvchennya-vijny-rosiya-slabka-yak-nikoly%2F

На думку американських експертів, уже в 2025 році Росія зіткнеться з нездатністю продовжувати війну, що змусить Путіна піти на переговори та поступки. Водночас вони застерігають Захід від спокуси повірити в «нестримний наступ Росії» і відмовитися від підтримки України.

Поки Дональд Трамп повторює російські наративи та виступає проти України на міжнародній арені, військові аналітики США закликають посилити тиск на Кремль, щоб змусити агресора припинити війну.
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27.02.2025 13:41 Ответить
Ядерні...ядерна...ядерне...ядерно....Це єдине що має значення для обмудків на кшталт Рубіо. Є ЯЗ-робіть що хочете. Завжди парєшаєм. Гниль.
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27.02.2025 13:42 Ответить
ПНХ.
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27.02.2025 13:47 Ответить
Навіть якщо у вас є такі ідіотські плани, навіщо ж це озвучувати... Велику ціну заплатить весь світ за ідіотизм трампістів.
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27.02.2025 13:50 Ответить
Дебіл кончений такий же як його шеф. Це напевно для того Орбан щодня ганяє поштарем від Трампа в Китай щоб відірвати Китай від рашки? Чи постійні намагання Трампа віддати Україну Китаю це теж для того щоб розірвати зв'язки рашки і Китая?
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27.02.2025 13:51 Ответить
В Китае умер Мао. Так что ждем смерти Путина для такого поворота. Смена лидера, развенчание культа и все дела.
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27.02.2025 14:02 Ответить
великі але чи ядерні наразі, то є велике запитання.
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27.02.2025 14:02 Ответить
Команда Трампа фантазери.
США разом з Китаєм потрібно усього навсього економічно добити і знищити ''раску фєдєраску''.
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27.02.2025 14:35 Ответить
*****, вони ж як сіамські близнюки. Агресивна, авторитарна внутрішня і зовнішня політика.
+ в еконономіці повий симбіоз: ресурси туди, товари звідти.
Рижий в деменції явній. А ці ******* підспівцють
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27.02.2025 15:26 Ответить
Буде весело як китайці дороблять програму роботизації, зараз іде процес навчання взаємодії собак роботів з дронами...
причому собаки досить швидкісні і можуть нести навіть кулемет або ПТРК
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27.02.2025 15:29 Ответить
не дивлячись на вік, схоже що кубіо досяг апофігєя своєї політичної кар'єри, про "досягнення" йому будуть нагадувати до кінця його політичного життя.
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27.02.2025 16:31 Ответить
А плазування трампа перед сі-то що.Нетрадіційна сексуальна орієнтація,проти якої виступав трамп з своєю шоблою неофашистів.
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27.02.2025 16:55 Ответить
 
 