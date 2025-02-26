Нужно понять требования России, чтобы оценить ее готовность закончить войну в Украине, - Рубио
В США считают, что для того, чтобы оценить готовность России завершить войну против Украины и подписать мирное соглашение, необходимо сначала узнать требования российской стороны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.
"Ну, я думаю, мы собираемся это (готовность России к миру. - Ред.) оценить. Мы сказали им: ребята, вы хотите закончить войну или хотите продолжать? Если вы хотите положить конец войне, мы можем поговорить о том, что понадобится, чтобы положить конец, с их точки зрения на ситуацию. Если вы хотите продолжать войну, просто скажите нам сейчас. И они согласились на следующие действия. Поэтому мы собираемся отправить команды дипломатов, чтобы встретиться с ними и поговорить о том, что нужно сделать, чтобы прекратить войну", - сказал он.
Рубио отметил, что если российские требования будут нереалистичными, это будет признаком того, что Россия не стремится к завершению войны.
"Но мы должны проверить это предложение. Нам нужно знать, и президент Трамп хочет знать в начале своего президентства, заинтересованы ли россияне в прекращении этой войны или нет", - добавил американский чиновник.
Встреча в Саудовской Аравии
Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.
Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.
14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.
18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.
Обе стороны охарактеризовали ее как положительную. США и РФ договорились о возобновлении полноценной работы посольств США в Москве и России в Вашингтоне. Ключевым стал вопрос достижения прекращения огня в Украине.
Издание Fox News сообщало, что Россия и США якобы предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.
Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп и Путин на следующей неделе могут провести Саммит в Саудовской Аравии.
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Кацапи , до останнього , будуть гратися в "готовність до діалогу" , аби потім раптово зробити якусь гидоту
Вимоги кацапів Трамп знав ще задовго до того , як вступив на посаду президента
- Вони хочуть нас вбити ми хочемо вижити - невелике поле для компромісів...
Коли СОІ відступали ніхто з ними мирів не заключав...
Ось наприклад дехто І.Маск вважає, що нас є за що вбивати.
- дебіл повнй
- дебіл непоротний
- рубіо
може то він після пластики?
1. Пройшов місяць правління трампа
2. Весь місяць давили тільки на Україну: відмова від НАТО, відмова від територій, репарації на 500 млрд, негайні вибори під ракетами .
3. В цей час росіянам обіцяють: зняти санкції, віддати 300 млрд, G8, підтримку в оон, відновлення торгівлі.
4. На хвилину до додіків доходить: а може росію треба спитати, чи готові вони щось припиняти?
5. А ні, пофіг, трамп вже ж пообіцяв, що на цьому тижні кінець війни. Якось та й буде . Офіс простих рішень USA edition
Йухло вже відкритим текстом каже, що все буде згідно їхньої конституції. В ДержДепі немає цієї брошюрки і немає мап, щоб співтсавити? Чи просто немає бажання зрозуміти?
Та й про "Анна Київська - наша княгиня" теж забувате не слід. Ну а його спіч на Мюнхенський безпековій конференції - то не тільки натяк про наміри, а й керівництво до дій цього ушльопка.
Але... "Ой, не чує баба!" (с)
Из интересного
https://www.nbcnews.com/politics/national-security/russia-offered-us-deal-minerals-ukranian-territory-seized-rcna193700?cid=sm_npd_nn_tw_ma&taid=67bee63c0701c1000147336d&utm_campaign=trueanthem&utm_medium=social&utm_source=twitter Russia offered U.S. a deal for minerals in Ukrainian territory it seized
Росія запропонувала адміністрації Трампа потенційну угоду, згідно з якою Сполучені Штати отримають у власність рідкоземельні мінерали та інші цінні метали в частинах України, контрольованих російськими військовими
Если США согласятся - тогда они будут должны 500млрд Украине, и на законных основаниях
После того, как ваш дегенерат сказал, что путлер хороший парень, они хотят всё, но, как бы вы, вместе с этими нЕлюдями не старались, всё равно вы получите, выражаясь медицинским языком, детородный орган в анальное отверстие, надеюсь я выразился более, чем культурно.
Бо стільки вже рашисти розповідали свої "вимоги" - кожна собака могла би вивчити їх напам'ять.