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Новости Мирные переговоры
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Нужно понять требования России, чтобы оценить ее готовность закончить войну в Украине, - Рубио

Рубио об условиях завершения войны РФ против Украины

В США считают, что для того, чтобы оценить готовность России завершить войну против Украины и подписать мирное соглашение, необходимо сначала узнать требования российской стороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

"Ну, я думаю, мы собираемся это (готовность России к миру. - Ред.) оценить. Мы сказали им: ребята, вы хотите закончить войну или хотите продолжать? Если вы хотите положить конец войне, мы можем поговорить о том, что понадобится, чтобы положить конец, с их точки зрения на ситуацию. Если вы хотите продолжать войну, просто скажите нам сейчас. И они согласились на следующие действия. Поэтому мы собираемся отправить команды дипломатов, чтобы встретиться с ними и поговорить о том, что нужно сделать, чтобы прекратить войну", - сказал он.

Рубио отметил, что если российские требования будут нереалистичными, это будет признаком того, что Россия не стремится к завершению войны.

"Но мы должны проверить это предложение. Нам нужно знать, и президент Трамп хочет знать в начале своего президентства, заинтересованы ли россияне в прекращении этой войны или нет", - добавил американский чиновник.

Читайте также: Рубио объяснил, почему США голосовали против резолюции ООН, осуждающей агрессию РФ

Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.

Обе стороны охарактеризовали ее как положительную. США и РФ договорились о возобновлении полноценной работы посольств США в Москве и России в Вашингтоне. Ключевым стал вопрос достижения прекращения огня в Украине.

Издание Fox News сообщало, что Россия и США якобы предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп и Путин на следующей неделе могут провести Саммит в Саудовской Аравии.

Читайте также: Путин будет вынужден пойти на определенные уступки для достижения мирного соглашения с Украиной, - Белый дом

Автор: 

россия (95352) Рубио Марко (133) война в Украине (3459)


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Топ комментарии
+34
Яким потрібно бути телепнем, щоб питати у нападника чи хоче він престати нападати та грабувати
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26.02.2025 18:01
+23
От тільки брехати не треба !
Вимоги кацапів Трамп знав ще задовго до того , як вступив на посаду президента
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26.02.2025 18:03
+21
Як казала одна тьотя:
- Вони хочуть нас вбити ми хочемо вижити - невелике поле для компромісів...
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26.02.2025 18:06
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Звісно ж зрозуміло, по перше унітаз у кожний деревяний сортир.
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26.02.2025 18:00 Ответить
Ну вони скажуть ми воюємо далі... І? США такі ок. Ми поїхали.
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26.02.2025 18:01 Ответить
А так може і відбутися !
Кацапи , до останнього , будуть гратися в "готовність до діалогу" , аби потім раптово зробити якусь гидоту
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26.02.2025 18:05 Ответить
Що там розуміти? Все як у кіно "Иван Васильевич..." - воевали, отдайте землю. Все просто.
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26.02.2025 18:01 Ответить
кімська волость? забирайте! а я-то думал!
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27.02.2025 00:13 Ответить
Яким потрібно бути телепнем, щоб питати у нападника чи хоче він престати нападати та грабувати
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26.02.2025 18:01 Ответить
Дегенерат что ли???
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26.02.2025 18:02 Ответить
Моральне чмо
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26.02.2025 18:26 Ответить
що хочуть росіяни? вони хочуть нас вбити..., ну а американці, мабуть, запропонують, ну ви хоча б прикиньтеся мертвими та віддайте їм все, що вони хочуть й мир одразу наступить, хоча б в уяві Трампа...
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26.02.2025 18:03 Ответить
От тільки брехати не треба !
Вимоги кацапів Трамп знав ще задовго до того , як вступив на посаду президента
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26.02.2025 18:03 Ответить
Нет,сейчас плюшек рашке больше дает сша,совсем по другому все может быть.
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26.02.2025 18:23 Ответить
То може спочатку треба було "оцінити", а вже потім в койку до ***** стрибати?
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26.02.2025 18:04 Ответить
їм так приємніше оцінювати
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27.02.2025 00:14 Ответить
Як казала одна тьотя:
- Вони хочуть нас вбити ми хочемо вижити - невелике поле для компромісів...
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26.02.2025 18:06 Ответить
Ту тьотю потім звільнили і уклали мирний договір.
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26.02.2025 18:17 Ответить
По якій сша - їх основний союзник, а нам такого щастя - дулю з маком
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26.02.2025 18:21 Ответить
Мирний договір уклали коли розбили і прогнали нападників. А тьотю звільнили далеко потім.
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26.02.2025 18:33 Ответить
Не. Спочатку звільнилитьотю. А потім віддали Синайський півострів і уклали мирний договір.
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26.02.2025 18:37 Ответить
Про що я тобі й кажу - розбили нападників які хотіли їх вбити, захопили їхні території і потім заключили мир. Іменно в такому порядку.
Коли СОІ відступали ніхто з ними мирів не заключав...
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26.02.2025 18:53 Ответить
Мабуть ви маєте рацію. Приклад невдалий. Тут швидше підійде приклад Фінляндії.
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26.02.2025 19:25 Ответить
Дійсно, не може ж країна, яка разом із Трампом перемогла спочатку французів, а потім німців, країна, яку Трамп дуже поважає, взяти і просто так напасти. Мають бути вагомі причини, а значить - і обгрунтовані вимоги.
Ось наприклад дехто І.Маск вважає, що нас є за що вбивати.
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26.02.2025 18:21 Ответить
рiвень некомпетентнiстi рудого та його команди пiдтверджуються щоденно! сам рудий заявив,що мiж Украiною,i близьським сходом,вiн обераэ близьський схiд.не розумiэ банального,що цi речи повיязанi,та дiявi особи в обох мiсцях тiж самi.
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26.02.2025 18:06 Ответить
Корчить дурника ,вимоги росії ліквідація України відтворення російської імперії тюрми народів ,чи можна зрівняти Блінкена і це трамповське непорозуміння яка ви тоді світова держава коли сваритись з союзниками натомість хочете легалізувати рашиського злочинця і саму ідею рашизм.
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26.02.2025 18:09 Ответить
Ти шо,дибіле,їздав на перемовини і не знав про вимоги росії?)))Яке кончене(((А Трампон знає про вимоги росії,чи він в 2022 заглибився так в порновир,що не знав що в світі діється?(((
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26.02.2025 18:12 Ответить
Градація дебілів
- дебіл повнй
- дебіл непоротний
- рубіо
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26.02.2025 18:13 Ответить
-трампон.
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26.02.2025 22:28 Ответить
московити напали щоб вбивати українців та грабувати .Чим вони і займалися останні 400 років. А не для того щоб якісь вимоги пред"являти.Той рубіо якийсь тупий валянок.
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26.02.2025 18:15 Ответить
рубіо мені арестовича нагадує

може то він після пластики?
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26.02.2025 18:17 Ответить
А может они разлученные цыганами братья?
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26.02.2025 18:19 Ответить
трампон зробить Америку країною посміховиськом яку на бую крутить нафталінове пуйло
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26.02.2025 18:20 Ответить
Вони шо знали хотєлок путлєра? - прикидається чи такии телепень по життю?
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26.02.2025 18:20 Ответить
Все таки роздiляю думку х-ла ****** по вашингтону.
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26.02.2025 18:21 Ответить
Цікаве діло...У 1994 амери і каци,при допомозі 2 старих му.даків Кучми-Кравчука,забрали в України ЯЗ та ракети фантастичної потужності і вартості,в обмін на обіцянки нікчемних гарантів; у 2025 ті ж самі амери і каци,при допомозі 1 картавого му.дака,забрали одні територію,інші всі природні ресурси.....в обмін на припинення війни і нікчемні гарантії.... Дураків і в церкві бьють....
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26.02.2025 18:22 Ответить
круто придумал, а что не написал что амеры дали нам лендлиз (в составе ссср)чтоб победить немцев и без кацапов (людей) мы бы не победили, потом кацапы и сделали это ядерное оружие. у тебя как будто всё с небо упало и у бедненького всё забрали, а то что забрали все природные ресурсы вообще хохма
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26.02.2025 18:49 Ответить
представник кацапнацменшини? я так і подумав...кацапи ніякого ядрьонава аружия не робили,голова ти бараняча! технологію вир-ва ЯЗ американські яхуди (євреї) передали радянським яхудам (євреям)....
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26.02.2025 20:28 Ответить
Новая администрация США ,так ещё и НЕ поняла истинные цели России ? Весь мир уже давно всё понял , только Трам с администрацией нехрена понять не может. Судя из того кого набрали в эту администрацию , это и не удивительно.
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26.02.2025 18:24 Ответить
Він досі не зрозумів? ПЗДЦ куди котиться світ якщо такі як цей , що досі не розуміє чого хочуть рашисти, пролазять у політику на високі пости.
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26.02.2025 18:24 Ответить
Я надеюсь они просто играют роли идиотов и отмороженных дебилов, иначе средненькое кино "восстание штатов" 2024 года кажется не очень то и художественным, а прямо пророческим!!
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26.02.2025 18:25 Ответить
тобто цей довбой*бина визнав, що:

1. Пройшов місяць правління трампа

2. Весь місяць давили тільки на Україну: відмова від НАТО, відмова від територій, репарації на 500 млрд, негайні вибори під ракетами .

3. В цей час росіянам обіцяють: зняти санкції, віддати 300 млрд, G8, підтримку в оон, відновлення торгівлі.

4. На хвилину до додіків доходить: а може росію треба спитати, чи готові вони щось припиняти?

5. А ні, пофіг, трамп вже ж пообіцяв, що на цьому тижні кінець війни. Якось та й буде . Офіс простих рішень USA edition
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26.02.2025 18:26 Ответить
Так ви вже до початку переговорів , погодилися на деякі вимоги Московії, геніальна стратегію ...
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26.02.2025 18:27 Ответить
Так - зрозуміти вимоги кацапстану для таких "геніїв" політики як Трамп, Рубіо, Венс та інші пацієнтів цього дурдома надто складна задача. Так би мовити не для середнього розуму.
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26.02.2025 18:30 Ответить
Він що, не допетрав що рашку "умом нє понять", ну не ДБЛ БЛД!?
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26.02.2025 18:30 Ответить
А в цьому стендапі сміятись після якого слова?
Йухло вже відкритим текстом каже, що все буде згідно їхньої конституції. В ДержДепі немає цієї брошюрки і немає мап, щоб співтсавити? Чи просто немає бажання зрозуміти?
Та й про "Анна Київська - наша княгиня" теж забувате не слід. Ну а його спіч на Мюнхенський безпековій конференції - то не тільки натяк про наміри, а й керівництво до дій цього ушльопка.
Але... "Ой, не чує баба!" (с)
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26.02.2025 18:34 Ответить
Цей кубік рубік кончений долбо*б разом з агентом красновим. Шліть їх на х*й поки ще маєте хочаб якусь підтримку з боку Європи підписуйте угоду тількі с ЕС і окремими Європейськім ядерними країнами як Франція та Великобританія
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26.02.2025 18:36 Ответить
БУНТ ПРОТИВ ТРАМПА! Конгрессмены вийшли с ЭКСТРЕННЫМ ОБРАЩЕНИЕМ об Украине. ЖЁСТКИЙ ответ путину https://www.youtube.com/watch?v=jIzx25-DAAk
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26.02.2025 18:48 Ответить
Вже всі країни світу оцінили, точніше переоцінили США. І те що вони після цього побачили і усвідомили їх напружує.
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26.02.2025 18:48 Ответить
Цей Рубіо не врубається в зовсім прості речі.
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26.02.2025 18:53 Ответить
Надо быть маленькой кубинской проституткой чтобы понимать россию.
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26.02.2025 18:54 Ответить
"Но мы должны проверить это предложение." - как оказывается, даже не знают и не понимают, чего они хотят...

Из интересного
https://www.nbcnews.com/politics/national-security/russia-offered-us-deal-minerals-ukranian-territory-seized-rcna193700?cid=sm_npd_nn_tw_ma&taid=67bee63c0701c1000147336d&utm_campaign=trueanthem&utm_medium=social&utm_source=twitter Russia offered U.S. a deal for minerals in Ukrainian territory it seized
Росія запропонувала адміністрації Трампа потенційну угоду, згідно з якою Сполучені Штати отримають у власність рідкоземельні мінерали та інші цінні метали в частинах України, контрольованих російськими військовими

Если США согласятся - тогда они будут должны 500млрд Украине, и на законных основаниях
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26.02.2025 18:59 Ответить
Якщо США сказали- Ми сказали їм: хлопці, ви хочете закінчити війну чи хочете продовжувати? .то очевидно ,що закінчення війни залежить не від того, що наобіцяв світові Трамп , а від того ,що йому скажу "рашистські вбивці і кровопивці української крові.та окупанти" .
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26.02.2025 18:59 Ответить
ти обкурився коки,амер!
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26.02.2025 20:29 Ответить
Що хотів заперечити не питущий і не курящий.???
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26.02.2025 21:37 Ответить
що можна заперечувати амеру? амер може йти тільки на....до русскава *******...
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26.02.2025 22:01 Ответить
Хамство "юрик" ,може вказувати,що маєш вже неодноразові посили українського моряка ,з о,Зміїний
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26.02.2025 22:08 Ответить
Перед першою сходкою з кацапами Рубіо говорив теж саме. Як бачимо ніякого мирного процесу ще навіть не розпочато.
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26.02.2025 19:07 Ответить
Что вы хотите понять, со свой одной извилиной?

После того, как ваш дегенерат сказал, что путлер хороший парень, они хотят всё, но, как бы вы, вместе с этими нЕлюдями не старались, всё равно вы получите, выражаясь медицинским языком, детородный орган в анальное отверстие, надеюсь я выразился более, чем культурно.
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26.02.2025 19:15 Ответить
Рубіо дебіл? Виходить що так.
Бо стільки вже рашисти розповідали свої "вимоги" - кожна собака могла би вивчити їх напам'ять.
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26.02.2025 19:36 Ответить
Ну як можна займати таку посаду і бути таким дурнем
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26.02.2025 19:39 Ответить
Ну так ,це складно, двох американських університетів може не вистачити щоб зрозуміти країну-бензоколонку.
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26.02.2025 19:43 Ответить
Щоб щось зрозуміти потрібно у приватній власності мати мозги. Купити чи ******** їх неможливо.
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26.02.2025 19:46 Ответить
Что же ты, мальчишка, до сир пор ещё не понял? Где вас таких госсекретарей клепают.
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26.02.2025 20:34 Ответить
А може, потрібно перестати вже лизати сраку *уйлу?
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26.02.2025 21:42 Ответить
Геть тупенький
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27.02.2025 07:38 Ответить
 
 