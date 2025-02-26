Нужно понять требования России, чтобы оценить ее готовность закончить войну в Украине, - Рубио

В США считают, что для того, чтобы оценить готовность России завершить войну против Украины и подписать мирное соглашение, необходимо сначала узнать требования российской стороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News.

"Ну, я думаю, мы собираемся это (готовность России к миру. - Ред.) оценить. Мы сказали им: ребята, вы хотите закончить войну или хотите продолжать? Если вы хотите положить конец войне, мы можем поговорить о том, что понадобится, чтобы положить конец, с их точки зрения на ситуацию. Если вы хотите продолжать войну, просто скажите нам сейчас. И они согласились на следующие действия. Поэтому мы собираемся отправить команды дипломатов, чтобы встретиться с ними и поговорить о том, что нужно сделать, чтобы прекратить войну", - сказал он.

Рубио отметил, что если российские требования будут нереалистичными, это будет признаком того, что Россия не стремится к завершению войны.

"Но мы должны проверить это предложение. Нам нужно знать, и президент Трамп хочет знать в начале своего президентства, заинтересованы ли россияне в прекращении этой войны или нет", - добавил американский чиновник.

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Встреча в Саудовской Аравии

Напомним, 12 февраля 2025 года Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным, вероятно, состоится в Саудовской Аравии.

Также Трамп заявил, что на следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча представителей Украины, Штатов и России.

14 февраля МИД Саудовской Аравии сообщил, что Королевство готово стать площадкой для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина.

18 февраля в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и РФ.

Обе стороны охарактеризовали ее как положительную. США и РФ договорились о возобновлении полноценной работы посольств США в Москве и России в Вашингтоне. Ключевым стал вопрос достижения прекращения огня в Украине.

Издание Fox News сообщало, что Россия и США якобы предлагают трехступенчатый мирный план, включающий прекращение огня, выборы в Украине, а затем подписание окончательного соглашения.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что Трамп и Путин на следующей неделе могут провести Саммит в Саудовской Аравии.

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