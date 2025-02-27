Поставляет самолеты для бомбардировки Украины: заочно сообщено о подозрении гендиректору авиастроительной корпорации РФ Слюсарю, - СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении генеральному директору российской Объединенной авиастроительной корпорации Юрию Слюсарю.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Известно, что Слюсар отвечает за поставки боевых самолетов для армии России, в частности бомбардировщиков и истребителей, которые используются для атаки на Украину. В ходе досудебного расследования установлено, что с начала полномасштабного вторжения он значительно повысил производство боевых самолетов для нужд российского военно-промышленного комплекса.

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В частности, под его руководством было изготовлено более 100 летательных аппаратов, среди которых бомбардировщики Ту-22М3, истребители МиГ-31, а также самолеты Су-24М, Су-25, Су-35, Су-57 и транспортные борта Ил-76МД-90А. Эти самолеты активно используются для атак на гражданскую инфраструктуру Украины, включая запуск крылатых и баллистических ракет, в частности "Кинжалов".

Как отмечается, Слюсар также координирует свои действия с высшим военно-политическим руководством России и выполняет их приказы по поставкам вооружений для войны против Украины.

СБУ сообщила ему о подозрении в пособничестве ведению агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины).

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