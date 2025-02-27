В России приказали пропагандистским СМИ не восхвалять лично американского президента Дональда Трампа, если переговоры с ним не принесут результатов.

Об этом сообщает телеграм-канал The Moscow Times, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российским властям поручили не восхвалять Трампа, а вместо этого создавать образ политика, который "имел мудрость откликнуться на протянутую Россией руку".

Эта стратегия появилась на случай, если переговоры между Трампом и Кремлем не дадут желаемых результатов. По словам собеседника издания, российские СМИ должны освещать эти контакты в позитивном ключе, но не делать никаких обещаний относительно результатов, в частности относительно завершения войны. При этом нужно подчеркивать, что переговоры ведутся с Трампом - политиком, которого якобы преследовали как в США, так и в Европе.

Также СМИ было запрещено делать категорические прогнозы относительно окончания войны или указывать конкретные сроки для достижения мира. Кремль требовал "сбалансированной" информационной подачи, чтобы избежать чрезмерной похвалы в адрес американского президента, поскольку эта стратегия выглядит как "минное поле".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что диктатору РФ Владимиру Путину придется пойти на уступки на переговорах по завершению войны, которую РФ начала против Украины.

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