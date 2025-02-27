РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8872 посетителя онлайн
Новости
2 975 20

Кремль приказал пропагандистским СМИ осторожно освещать отношения с Трампом, - The Moscow Time

кремль

В России приказали пропагандистским СМИ не восхвалять лично американского президента Дональда Трампа, если переговоры с ним не принесут результатов.

Об этом сообщает телеграм-канал The Moscow Times, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российским властям поручили не восхвалять Трампа, а вместо этого создавать образ политика, который "имел мудрость откликнуться на протянутую Россией руку".

Эта стратегия появилась на случай, если переговоры между Трампом и Кремлем не дадут желаемых результатов. По словам собеседника издания, российские СМИ должны освещать эти контакты в позитивном ключе, но не делать никаких обещаний относительно результатов, в частности относительно завершения войны. При этом нужно подчеркивать, что переговоры ведутся с Трампом - политиком, которого якобы преследовали как в США, так и в Европе.

Также СМИ было запрещено делать категорические прогнозы относительно окончания войны или указывать конкретные сроки для достижения мира. Кремль требовал "сбалансированной" информационной подачи, чтобы избежать чрезмерной похвалы в адрес американского президента, поскольку эта стратегия выглядит как "минное поле".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что диктатору РФ Владимиру Путину придется пойти на уступки на переговорах по завершению войны, которую РФ начала против Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Администрация Трампа отложила санкции против крупнейшей нефтяной компании Сербии, которая принадлежит "Газпрому"

Автор: 

кремль (725) СМИ (3833) Трамп Дональд (5075)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
сцить @уйло рудого донні, ой сцить
@уйло думав, що він найбільший їпанат у світі, а тепер розуміє, що є конкуренти
показать весь комментарий
27.02.2025 15:00
+5
Просто бояться зглазити неждано піваливше щастя для параші.
показать весь комментарий
27.02.2025 15:04
+4
У пропагандонів їдло видбирають)))
показать весь комментарий
27.02.2025 15:02
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
сцить @уйло рудого донні, ой сцить
@уйло думав, що він найбільший їпанат у світі, а тепер розуміє, що є конкуренти
показать весь комментарий
27.02.2025 15:00 Ответить
У пропагандонів їдло видбирають)))
показать весь комментарий
27.02.2025 15:02 Ответить
Просто бояться зглазити неждано піваливше щастя для параші.
показать весь комментарий
27.02.2025 15:04 Ответить
ну по-перше - "наврочити"
а по друге - кацапи за "щастя" заплатили, от і сидять на стрьомі: кинуть чи ні?
показать весь комментарий
27.02.2025 15:05 Ответить
Хочу, щоб кинули 😊

Уявіть морди кацапів🥳🐿
показать весь комментарий
27.02.2025 15:34 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2025 15:37 Ответить
Трампа вже гостинно чекають для розробки рідкісноземельних металів на окупованих територіях...
показать весь комментарий
27.02.2025 15:01 Ответить
Хто захоче приїхати там де йде війна ? Якій підприємець туди відправить своїх працівників ?
показать весь комментарий
27.02.2025 15:05 Ответить
Для цього Тампакс і хоче щоб Україна відмовилась від окупованих територій і припинила супротив
показать весь комментарий
27.02.2025 15:10 Ответить
То була іронія. Туди і після війни хтось нормальний навряд чи поїде. Але Трамп якраз таки може...
показать весь комментарий
27.02.2025 15:19 Ответить
Халдеї Чубчика попросили, бо його почали в США цькувати за дружбу з феноменальним х...і обмазувати вмістом знаменитого чемоданчика.
показать весь комментарий
27.02.2025 15:02 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2025 15:02 Ответить
А шо там с мужем симонян?
Ходят слухи что черти в аду ему уже прогулы ставят
показать весь комментарий
27.02.2025 15:04 Ответить
сімонян замовила опудало зі шкури кеосаяна, щоб і після того, як ласти склеїть, тягати його по телешоу та пропагандувати війну.
показать весь комментарий
27.02.2025 15:06 Ответить
тепер очевидно, що трампа-політика не дарма переслідували і в США і в ЄС
показать весь комментарий
27.02.2025 15:04 Ответить
Пацики дещо "зависли": так Трамп чмо чи не чмо?
"Загони путіна" взагалі на паузі, бо на кого тепер гнати не зрозуміло. )
показать весь комментарий
27.02.2025 15:06 Ответить
Даже ху....лостан не знає що його агентура уткне в наступну хвилину
показать весь комментарий
27.02.2025 15:25 Ответить
Уже в прошлый раз в его первую каденцию шампанское наоткрывали, победуны руснявые)
показать весь комментарий
27.02.2025 15:35 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2025 15:43 Ответить
Ой щось пуйло відчуває, ой відчуває)). Мабуть йому вже принесли ще декілька додаткових "чємоданов")
показать весь комментарий
27.02.2025 15:57 Ответить
 
 