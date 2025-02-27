РФ развернула массированную программу дезинформации, чтобы сорвать мобилизацию в Украине, - Буданов

Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что россияне развернули массовую программу дезинформации против нашей страны для того, чтобы сорвать мобилизацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Укрінформ".

Он отметил, что эта российская программа серьезно работает и влияет на сознание украинцев.

"Вы посмотрите, на самом деле один-два каких-то резких случая происходят (конфликты с ТЦК - ред.) где-то в неделю примерно. Но когда ты смотришь Интернет, создается впечатление, что это каждый день штук по сто минимум происходит", - сказал Буданов.

Он также назвал это примером профессиональной ИПСО (информационно-психологической операции - ред.), добавив, что враг приспосабливает методы старой советской школы к современным условиям.

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Также, по его словам, Россия уже начала расшатывать политическую ситуацию в Украине, которая началась осенью 2023 года.

"Именно направлена на подготовку к, как говорится, посеву недоверия к власти, это середина 2023 года... Уставшее общество оживает, просыпается исключительно, когда есть победы, когда побед нет - что бы ты ни делал, ничего не поможет. Поэтому нужны победы - дипломатические, политические, общественные, военные, но победы. Людей, которые проигрывают, никто в мире не любит и не уважает, кто бы там что ни говорил", - резюмировал руководитель ГУР МО.