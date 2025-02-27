РФ развернула массированную программу дезинформации, чтобы сорвать мобилизацию в Украине, - Буданов
Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что россияне развернули массовую программу дезинформации против нашей страны для того, чтобы сорвать мобилизацию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Укрінформ".
Он отметил, что эта российская программа серьезно работает и влияет на сознание украинцев.
"Вы посмотрите, на самом деле один-два каких-то резких случая происходят (конфликты с ТЦК - ред.) где-то в неделю примерно. Но когда ты смотришь Интернет, создается впечатление, что это каждый день штук по сто минимум происходит", - сказал Буданов.
Он также назвал это примером профессиональной ИПСО (информационно-психологической операции - ред.), добавив, что враг приспосабливает методы старой советской школы к современным условиям.
Также, по его словам, Россия уже начала расшатывать политическую ситуацию в Украине, которая началась осенью 2023 года.
"Именно направлена на подготовку к, как говорится, посеву недоверия к власти, это середина 2023 года... Уставшее общество оживает, просыпается исключительно, когда есть победы, когда побед нет - что бы ты ни делал, ничего не поможет. Поэтому нужны победы - дипломатические, политические, общественные, военные, но победы. Людей, которые проигрывают, никто в мире не любит и не уважает, кто бы там что ни говорил", - резюмировал руководитель ГУР МО.
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на стелю подивився та ось і ляпнув
основне завдання воєнної розвідки - виявляти дії ворожої розвідки, у т.ч. такі от згадані ним іпсо, запобігати, а у разі неможливості відвернення - мінізувати наслідки, знешкоджувати джерело
а це так - доведення до суспільства загальної інфи
Це він подивився на стелю і ляпнув про "один-два якісь різкі випадки десь на тиждень приблизно".
Але ж. Навіщо мобілізовувати старих людей? Аби одразу загинули? Витрачати на них: зарплатня, одяг, їжа, навчання. Скільки протримається в бою літній чоловік? А потім виплачувати гроші рідним?
бронювання КІНОКОТА, друзів ЗЕ
других компаній кіноіндустрії
ментів, чиновників, всього 2 млн!!!
безпрєдел тцк та мвс....
може тому люди зневірились
може це дестабілізує та зриває мобілізацію????
а ***** лиш підігріває вогонь розпалений владою
цей люд невиліковний
Й Блазень повівся - звільнив рішуче та потужно усіх обласних військкомів...
І ще в нас є "Кто угодна, толька не Парашенка."))
а) закрили кордони - бувай Україна -Ізраїль ,привіт Україна ПІВНЧНА Корея;
б) забронювали ,мєнтів , прокурорів ,чиновників,силовиків "антикорупціонерів всіх мастей -які давали присягу захищати країну "
в) перетворили простих солдат на рабів - воюй до смерті або каліцтва без права на демобілізацію
г) Не покаравши жодного працівника ТЦК - де кримінальні справи та вибачення ?? - за побиття,викрадення та смерті людей
А підтримують це все МЕДІАШЛЬОНДРИ ВСІХ ВИДІВ . і деякі з них займають високі чини та носять піксель .
Тому перші ,хто зривають мобілізацію - це Буданови ,Єрмаки , Зеленські - які в очі брешуть людям - сцять в очі - і кажуть ,що то божа роса ...
підар старий то твої діти в ЗСУ, чи таке чмо як ти нащадків не залишило ?
Кстати, неплохо было бы услышать твои предложения по мобилизации и поимке ухилянтов
Бусифікація як метод масованої програми дезінформації рф.
А що ви їм протиставили? Що зробили "професійно" у відповідь?
десь рік-два тому...
та коли НІЯКОГО ПОРАКАННЯ НЕ БУЛО
то, випадки за ці два роки ЗРОСЛИ ДЕСЯТИКРАТНО!
і нормативи для ТЦКашників по відлову кожного місяця ЗРОСТАЮТЬ.