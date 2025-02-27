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РФ развернула массированную программу дезинформации, чтобы сорвать мобилизацию в Украине, - Буданов

Буданов: Россия хочет сорвать мобилизацию в Украине и использует ИПСО

Глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что россияне развернули массовую программу дезинформации против нашей страны для того, чтобы сорвать мобилизацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью "Укрінформ".

Он отметил, что эта российская программа серьезно работает и влияет на сознание украинцев.

"Вы посмотрите, на самом деле один-два каких-то резких случая происходят (конфликты с ТЦК - ред.) где-то в неделю примерно. Но когда ты смотришь Интернет, создается впечатление, что это каждый день штук по сто минимум происходит", - сказал Буданов.

Он также назвал это примером профессиональной ИПСО (информационно-психологической операции - ред.), добавив, что враг приспосабливает методы старой советской школы к современным условиям.

Также читайте: России нужна пауза, чтобы провести "работу над ошибками", - Буданов

Также, по его словам, Россия уже начала расшатывать политическую ситуацию в Украине, которая началась осенью 2023 года.

"Именно направлена на подготовку к, как говорится, посеву недоверия к власти, это середина 2023 года... Уставшее общество оживает, просыпается исключительно, когда есть победы, когда побед нет - что бы ты ни делал, ничего не поможет. Поэтому нужны победы - дипломатические, политические, общественные, военные, но победы. Людей, которые проигрывают, никто в мире не любит и не уважает, кто бы там что ни говорил", - резюмировал руководитель ГУР МО.

Автор: 

Буданов Кирилл (451) пропаганда (3669) мобилизация (2735) ТЦК (517) война в Украине (3459)


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Топ комментарии
+40
Ви і без Рашкі з цім не погано справляєтеся...
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27.02.2025 15:28
+30
Це москалі все зробили :

а) закрили кордони - бувай Україна -Ізраїль ,привіт Україна ПІВНЧНА Корея;

б) забронювали ,мєнтів , прокурорів ,чиновників,силовиків "антикорупціонерів всіх мастей -які давали присягу захищати країну "

в) перетворили простих солдат на рабів - воюй до смерті або каліцтва без права на демобілізацію

г) Не покаравши жодного працівника ТЦК - де кримінальні справи та вибачення ?? - за побиття,викрадення та смерті людей

А підтримують це все МЕДІАШЛЬОНДРИ ВСІХ ВИДІВ . і деякі з них займають високі чини та носять піксель .

Тому перші ,хто зривають мобілізацію - це Буданови ,Єрмаки , Зеленські - які в очі брешуть людям - сцять в очі - і кажуть ,що то божа роса ...
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27.02.2025 15:34
+25
Насильно вкинули в бусік -кацапська ІПСО. Дивіться не переплутайте.
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27.02.2025 15:36
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Ви і без Рашкі з цім не погано справляєтеся...
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27.02.2025 15:28 Ответить
Не рашкі а парашкі, і пишеться з маленької літери
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27.02.2025 15:59 Ответить
Ото не звізди!! Кацапська пропаганда не так на українців впливає, як дії земарадерні!
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27.02.2025 15:28 Ответить
Лікуйся.
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27.02.2025 17:13 Ответить
я не хворію.
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27.02.2025 17:50 Ответить
Та ладна, а зеленка так й пре.
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27.02.2025 18:35 Ответить
значно краще ніж шоколадне гівно один з членів "клубу" януковича
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27.02.2025 18:46 Ответить
Посмотрите на дату регистрации этого одноразового резиноизделия Вы доказываете служивому боту. Ему фиолетово. Его задача развести срач. Просто посылайте.
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27.02.2025 19:15 Ответить
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27.02.2025 18:14 Ответить
Ви б там вже домовилися між собою, чи що. Бо головний спеціаліст Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ полковник Тарас Дзюба заявив про "лише від 2 до 5 конфліктних ситуацій щоденно".
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27.02.2025 15:29 Ответить
а він шо, займається мобілізацією?
на стелю подивився та ось і ляпнув
основне завдання воєнної розвідки - виявляти дії ворожої розвідки, у т.ч. такі от згадані ним іпсо, запобігати, а у разі неможливості відвернення - мінізувати наслідки, знешкоджувати джерело
а це так - доведення до суспільства загальної інфи
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27.02.2025 15:35 Ответить
А це не "доведення до суспільства загальної інфи" а відверте балабольство.
Це він подивився на стелю і ляпнув про "один-два якісь різкі випадки десь на тиждень приблизно".
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27.02.2025 15:44 Ответить
який вже є
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27.02.2025 15:46 Ответить
А кто заявлял что ему не нужны 500 тысяч мобилизованных? Агент рашки распространял это ИПСО?
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27.02.2025 15:30 Ответить
Українською слабо писати?
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27.02.2025 15:37 Ответить
Привет, одноразовый "патриот". И до свидания, все-равно вы, подоляковские "патриоты", живете здесь несколько часов пока вас не вычистят админы.
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27.02.2025 19:11 Ответить
Как погода в Тамбове, "патриот"? Счастливого пути и меняй переводчик.
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27.02.2025 19:19 Ответить
Прикольно это читать от Александр Павлов. Я вільно володію українською, але я спілкуватимуся так, як вимагають наші Закони і наша Конституція, та робитиму все, щоби ми не перетворювались на рашку 2.0 чи Білорусь, тільки у вишиванках.
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27.02.2025 19:37 Ответить
Головна проблема місцевих сцикунів - кого би відправити в армію замість себе.
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27.02.2025 15:31 Ответить
Так, погоджуюсь з вами. Це дійсно головна проблема тсцикунів
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27.02.2025 15:59 Ответить
Самокритичненько. Сцикун джоли пердящий на диване главный победун цензора наверное первый в списках?
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27.02.2025 16:46 Ответить
відкіля ти знаєш скільки людині років?
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27.02.2025 16:55 Ответить
Ну раз не пидлягае призову и нигде не служил пускай варяшку не открывает свою
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27.02.2025 17:20 Ответить
з 2014 до великого нападу мобілізовували геть не всіх до 45 років. в 2022 мобілізовували до 50 років. старших мобілізовували по різних причинах но основну кількість не чіпали. з 2023 до початку дії закону про мобілізацію мобілізовували до 55 років. наразі мобілізовують до 56 років але не всіх. Починаючи з 59 років вже не чіпають.
Але ж. Навіщо мобілізовувати старих людей? Аби одразу загинули? Витрачати на них: зарплатня, одяг, їжа, навчання. Скільки протримається в бою літній чоловік? А потім виплачувати гроші рідним?
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27.02.2025 17:55 Ответить
Согласен. Но если пенсия и к фронту имеет такое же отношение как я к балету то какое оно имеет право вякать вообще? Это касается большинства. Вершители судеб диванные
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27.02.2025 19:08 Ответить
з повагою до Буданова але
бронювання КІНОКОТА, друзів ЗЕ
других компаній кіноіндустрії
ментів, чиновників, всього 2 млн!!!
безпрєдел тцк та мвс....
може тому люди зневірились
може це дестабілізує та зриває мобілізацію????
а ***** лиш підігріває вогонь розпалений владою
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27.02.2025 15:33 Ответить
повага до буданова???
цей люд невиліковний
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27.02.2025 17:26 Ответить
Так, розгорнула..., і через анонімні телеграм-сміттярні ОП розгорнула.
Й Блазень повівся - звільнив рішуче та потужно усіх обласних військкомів...
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27.02.2025 15:33 Ответить
Знаємо.. Знаємо... Через буратіно)))
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27.02.2025 15:34 Ответить
Помилилася... Через козырь.. Чи як там його!?!?)))
І ще в нас є "Кто угодна, толька не Парашенка."))
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27.02.2025 15:38 Ответить
Це москалі все зробили :

а) закрили кордони - бувай Україна -Ізраїль ,привіт Україна ПІВНЧНА Корея;

б) забронювали ,мєнтів , прокурорів ,чиновників,силовиків "антикорупціонерів всіх мастей -які давали присягу захищати країну "

в) перетворили простих солдат на рабів - воюй до смерті або каліцтва без права на демобілізацію

г) Не покаравши жодного працівника ТЦК - де кримінальні справи та вибачення ?? - за побиття,викрадення та смерті людей

А підтримують це все МЕДІАШЛЬОНДРИ ВСІХ ВИДІВ . і деякі з них займають високі чини та носять піксель .

Тому перші ,хто зривають мобілізацію - це Буданови ,Єрмаки , Зеленські - які в очі брешуть людям - сцять в очі - і кажуть ,що то божа роса ...
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27.02.2025 15:34 Ответить
По пункту Б згоден, решта-- ухілянтьско-кацапськи нарративи.
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28.02.2025 01:58 Ответить
Навіть не сумніваюся. У вашій рідній північній Кореї за такі думки розстрілюють
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28.02.2025 09:05 Ответить
Насильно вкинули в бусік -кацапська ІПСО. Дивіться не переплутайте.
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27.02.2025 15:36 Ответить
Якщо тобі по пиці дав ТЦКашник - то це затримання ухилянта ... А якщо чоловік намагався боронитися від неправомріних дій сервісної служби - то це напад на військослужбовця і перехід червоних ліній . Дивіться не переплутайте .
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27.02.2025 15:39 Ответить
Патужна
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27.02.2025 16:47 Ответить
Так. Насильно. Питання кого?
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27.02.2025 16:39 Ответить
бойовий пенс новий акк зарегав
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27.02.2025 17:19 Ответить
Новий це який? Новий я завтра зроблю, А то вас, ухилянтських морд, на Цензорі дуже багато. Баните тих хто вас з погрібів виймає. Я спеціально свій нік у СБУ повідомляю. Кажу, шукайте тих хто під ним відпишеться. На гачок вас виловлюєм, паскуд. Зроби собі жіночу піхву та назвись Богданою. Так тобі більше буде личити.
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27.02.2025 18:56 Ответить
бойовий пенс дужик мужньо боронить кордони країни пердячи на дивані, один акаунт забанили ***** старому так з іншого срати зайшов.
підар старий то твої діти в ЗСУ, чи таке чмо як ти нащадків не залишило ?
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27.02.2025 19:34 Ответить
Піхва це всправді є таке слово?
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28.02.2025 01:55 Ответить
Так, безліч відео де кремезні чолов'яги у військовій формі крадуть цивільних для відправки їх на війну замість себе - всі вони, звичайно, зняті на мосфільмі і є ворожою пропагандою а також іпсо.
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27.02.2025 15:39 Ответить
А мають жінки вас ловити. Чи діти?
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27.02.2025 18:58 Ответить
Нет никаких гражданских, дядя. Есть военнообязанные и не военнообязанные.
Кстати, неплохо было бы услышать твои предложения по мобилизации и поимке ухилянтов
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28.02.2025 01:53 Ответить
Тобто і бусифікація мабуть теж їх рук справа.
Бусифікація як метод масованої програми дезінформації рф.
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27.02.2025 15:39 Ответить
Які ушлі узкі, зривали мобілізацію.. шашликами, Резніченками, Бакановими, Татаровим с чеченцями, золотими яйцями, вішали на "патріотів" корупційні справи... і як наслідок демотивація. А Буданов звісно аж ніяк нікого відбилити не хоче, то все рука кремля) ТЦК не причина, а наслідок демотивованих "ушлими узкіми"
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27.02.2025 15:41 Ответить
Точно підмічено
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27.02.2025 15:53 Ответить
бАданов щось часто "світиться" - невже дійсно свою кандидатуру на вибори Президента готовить?
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27.02.2025 15:44 Ответить
вечірній відосик теж буде від мУданова???!!!
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27.02.2025 15:53 Ответить
Він також назвав це прикладом професійної ІПСО Джерело: https://censor.net/ua/n3538288
А що ви їм протиставили? Що зробили "професійно" у відповідь?
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27.02.2025 15:53 Ответить
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27.02.2025 15:59 Ответить
Та херня яка - один випадок на тиждень - відпизили людину просто так. Це ж нормально, а головне зелено-законно!
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27.02.2025 16:05 Ответить
Вірим тільки хмарафону с раєвською і лідору ************* все інше то кацапське іпсо
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27.02.2025 16:10 Ответить
адмін, забань всіх кремлівських тролів, що тут повилазили як чорти в коментах. Не підтримуй зрив мобілізації!
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27.02.2025 16:10 Ответить
Ты это майору Жуку и Цьороху в Стрие в ТЦК скажи
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27.02.2025 18:25 Ответить
Та так,особливо в лютому розплодились гниди,ну ті що згадував С.Петлюра.
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27.02.2025 19:05 Ответить
в росії більшість вірять телевізору, де владу тільки вихваляють, у нас більшість вірять соцмережам. Диктатура проти демократії.
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27.02.2025 16:17 Ответить
1-2 раза в неделю - так даже за них никого не наказали
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27.02.2025 16:45 Ответить
окремі дії ТЦК є саме тим професійним ІПСО (інформаційно-психологічної операції - ред.), , що рашист пристосував методику старої радянської школи до ******** умов
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27.02.2025 16:48 Ответить
А де наша програма по посиленню призову, по боротьбі з російскою дезінформацією? Нема креативу чи фахівців? Як розпечену картоплину кидають друг- другу важку тему з мобілізацією, замість виваженного, системного підходу. Всіляки дурні попадають на вірусні відео з бусіфікацією і ніде нема інформації, чи розібралися з сітуацією, чи це було рашістське іпсо.
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27.02.2025 17:21 Ответить
Ну пускай Буданный мне расскажет про ИПСО. Уже сколько времени с ТЦК в Стрыю (Львов.обл) бодаюсь - исключен с учета в чистую (все доки правильные) - отвечают, нет в Резерв+ ты будешь военнобязаный, пока не занесешь и плевать, что у тя все правильно. А цена вопроса - 5 тыс зеленых - майор Жук и майор Цьорох. Могу даже телефончик дать.
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27.02.2025 18:23 Ответить
"один-два якісь різкі випадки" ВІДБУВАЛИСЯ "(конфлікти з ТЦК - ред.) десь на тиждень приблизно"
десь рік-два тому...
та коли НІЯКОГО ПОРАКАННЯ НЕ БУЛО
то, випадки за ці два роки ЗРОСЛИ ДЕСЯТИКРАТНО!
і нормативи для ТЦКашників по відлову кожного місяця ЗРОСТАЮТЬ.
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27.02.2025 18:26 Ответить
Значить і тцк-ашніки також "рука крємля"...
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27.02.2025 18:55 Ответить
 
 