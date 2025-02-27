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Только 9 медийщиков не вернулись из-за границы с 2022 года, - Юрчишин

Только 9 медийщиков не вернулись из-за границы

Председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что с 2022 года только 9 представителей медиа, которые выехали из страны законным путем, не вернулись в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Как председатель Комитета по вопросам свободы слова инициирую встречу с Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины по вопросам пересечения границы представителям медиа", - сказал нардеп.

Только 9 медийщиков не вернулись из-за границы

В комментариях он добавил:

"Я бы хотел услышать позицию министерства. Потому что по моим данным (корректнее - по данным, которые мне предоставила Оксана Романюк, с 2022 года не вернулись только 9 представителей медиа, выехавшие законным путем".

Только 9 медийщиков не вернулись из-за границы

Напомним, ранее Минкультуры сообщило, что с 3 марта 2025 года приостановит выдачу писем содействия для выезда военнообязанных художников и медийщиков за границу.

Советник министра культуры Дмитрий Золотухин заявил, что в течение года из Украины сбежали 500 мужчин, которые пересекли границу с письмами Минкультуры.

Читайте также: С 3 марта Минкульт остановит выдачу писем на выезд за границу журналистам и деятелям искусства

Только 9 медийщиков не вернулись из-за границы

Автор: 

граница (5257) журналистика (3285) Министерство культуры и информационной политики (771) Юрчишин Ярослав (158)


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Топ комментарии
+3
а радник міністра культури Дмитро Золотухін сказав що 500 - от тут я вірю ...а скоріше за все 1500
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27.02.2025 15:42
+3
"Лише 9 медійників не повернулись з-за кордону"
Новина ніби з КНДР.
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27.02.2025 15:44
+2
Дак це і понятно було))) просто дали команду зверху всім відомтвам: «нє пущать!». Повірте, скоро всі наперебой почнуть заявляти, шо якусь групу людей не будуть випускати. Чекаю, поки вони вигадають жінок до чоловіків не випускати
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27.02.2025 15:43
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Лише)))
І що? Вони в розшуку? Паспорти анульовані? ))
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27.02.2025 15:32 Ответить
а радник міністра культури Дмитро Золотухін сказав що 500 - от тут я вірю ...а скоріше за все 1500
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27.02.2025 15:42 Ответить
Точну цифру дізнаємося після зміни влади.
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27.02.2025 17:34 Ответить
В связи с чем они должны быть в розыске и почему им онулируют паспорта? Какой закон они нарушили? Там же написано, что выехали они законно. Закона о возвращении нет.
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27.02.2025 16:11 Ответить
Они должны были вернуться до четко определенной даты. Не вернулись - санкции в виде аннулирования паспорта и принудительное возвращение в Украину и прямой наводкой в тюрьму.
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27.02.2025 17:32 Ответить
"Они должны были вернуться до четко определенной даты."
В каком законе, или подзаконным акте это написано?
Отвечу за вас: в настоящее время закона предполагающего какое-либо наказание за невозвращение в Украину не существует. Лично я думаю, что его и не будет, но это уже мое мнение.
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27.02.2025 18:29 Ответить
Дата написана в том документе с которым выезжаешь. Не вернулся - нарушил правила. Должно быть наказание.
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27.02.2025 19:03 Ответить
Должно быть наказание.
А его нет. Оно должно, а его нет.
Ладно вы про хотелки, а я про факты.
Был законопроект №7265. Его не приняли, т.к он нарушал все мыслимые нормы законотворчества.
Но хотеть вы можете чего угодно. За хотелки, кстати, тоже нет юридической ответственности. Так что хотите на здоровье.
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27.02.2025 19:14 Ответить
брехня )))..ница брехня
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27.02.2025 15:39 Ответить
"Ищут? Как найдут - на кол посадить! А уж потом..."
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27.02.2025 15:39 Ответить
"Радник міністра культури Дмитро Золотухін https://www.facebook.com/dzolotukhin/posts/9515824491802181?rdid=NtB5Kh9oHib5Z30j заявив, що протягом року https://www.facebook.com/dzolotukhin/posts/9515824491802181?rdid=NtB5Kh9oHib5Z30j з України втекли 500 чоловіків"

нікакого мошенства ..всього навсього спритність зельоних кінцівок
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27.02.2025 15:40 Ответить
Дак це і понятно було))) просто дали команду зверху всім відомтвам: «нє пущать!». Повірте, скоро всі наперебой почнуть заявляти, шо якусь групу людей не будуть випускати. Чекаю, поки вони вигадають жінок до чоловіків не випускати
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27.02.2025 15:43 Ответить
500 мільярдів. Чи 350
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27.02.2025 15:44 Ответить
"Лише 9 медійників не повернулись з-за кордону"
Новина ніби з КНДР.
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27.02.2025 15:44 Ответить
Почему как будто?)
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27.02.2025 16:43 Ответить
Та ладно,нехай ці медійники і митці дома сидять
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27.02.2025 16:37 Ответить
 
 