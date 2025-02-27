Только 9 медийщиков не вернулись из-за границы с 2022 года, - Юрчишин
Председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что с 2022 года только 9 представителей медиа, которые выехали из страны законным путем, не вернулись в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Как председатель Комитета по вопросам свободы слова инициирую встречу с Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины по вопросам пересечения границы представителям медиа", - сказал нардеп.
В комментариях он добавил:
"Я бы хотел услышать позицию министерства. Потому что по моим данным (корректнее - по данным, которые мне предоставила Оксана Романюк, с 2022 года не вернулись только 9 представителей медиа, выехавшие законным путем".
Напомним, ранее Минкультуры сообщило, что с 3 марта 2025 года приостановит выдачу писем содействия для выезда военнообязанных художников и медийщиков за границу.
Советник министра культуры Дмитрий Золотухин заявил, что в течение года из Украины сбежали 500 мужчин, которые пересекли границу с письмами Минкультуры.
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І що? Вони в розшуку? Паспорти анульовані? ))
В каком законе, или подзаконным акте это написано?
Отвечу за вас: в настоящее время закона предполагающего какое-либо наказание за невозвращение в Украину не существует. Лично я думаю, что его и не будет, но это уже мое мнение.
А его нет. Оно должно, а его нет.
Ладно вы про хотелки, а я про факты.
Был законопроект №7265. Его не приняли, т.к он нарушал все мыслимые нормы законотворчества.
Но хотеть вы можете чего угодно. За хотелки, кстати, тоже нет юридической ответственности. Так что хотите на здоровье.
нікакого мошенства ..всього навсього спритність зельоних кінцівок
Новина ніби з КНДР.