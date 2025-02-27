Только 9 медийщиков не вернулись из-за границы с 2022 года, - Юрчишин

Председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что с 2022 года только 9 представителей медиа, которые выехали из страны законным путем, не вернулись в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Как председатель Комитета по вопросам свободы слова инициирую встречу с Министерством культуры и стратегических коммуникаций Украины по вопросам пересечения границы представителям медиа", - сказал нардеп.

В комментариях он добавил:

"Я бы хотел услышать позицию министерства. Потому что по моим данным (корректнее - по данным, которые мне предоставила Оксана Романюк, с 2022 года не вернулись только 9 представителей медиа, выехавшие законным путем".

Напомним, ранее Минкультуры сообщило, что с 3 марта 2025 года приостановит выдачу писем содействия для выезда военнообязанных художников и медийщиков за границу.

Советник министра культуры Дмитрий Золотухин заявил, что в течение года из Украины сбежали 500 мужчин, которые пересекли границу с письмами Минкультуры.

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