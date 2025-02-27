Возглавили "МЧС РФ" во время оккупации Херсона: СБУ задержала двух предателей
Задержаны два предателя, которые в начале полномасштабного вторжения РФ сотрудничали с российскими захватчиками.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о двух лицах, которые добровольно вступили в так называемое "МЧС РФ" во время оккупации Херсона.
"Одним из вражеских приспешников оказался бывший военный, который согласился возглавить "управление по реагированию на чрезвычайные ситуации" в рядах псевдоучреждения. Находясь на "должности", коллаборационист привлекал подчиненный личный состав и спецтехнику для нужд оккупационных группировок рф, воевавших на южном фронте.
Среди прочего, фигурант помогал агрессору обустраивать укрепрайоны и блокпосты, а также переправлять на фронт оружие и боеприпасы под видом гумконвоев", - говорится в сообщении.
Другой задержанной является бывшая "главная экономистка главного управления МЧС РФ в Херсонской области".
Женщина отвечала за внедрение "рублевой зоны" в этом псевдоведомстве, а также призывала местных жителей поддерживать рашистов в войне против Украины.
После деоккупации Херсона женщина устроилась в городской филиал Госпродпотребслужбы, подав в учреждение недостоверные анкетные данные. Однако впоследствии она пыталась убежать в Николаевскую область, но СБУ установила ее местонахождение и задержала на одном из блокпостов.
Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хтось тіко-но прокинувся?
Или там просто нитка между ушей? 🤔