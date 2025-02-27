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Возглавили "МЧС РФ" во время оккупации Херсона: СБУ задержала двух предателей

Задержаны предатели из Херсона, которые работали на рашистов

Задержаны два предателя, которые в начале полномасштабного вторжения РФ сотрудничали с российскими захватчиками.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о двух лицах, которые добровольно вступили в так называемое "МЧС РФ" во время оккупации Херсона.

"Одним из вражеских приспешников оказался бывший военный, который согласился возглавить "управление по реагированию на чрезвычайные ситуации" в рядах псевдоучреждения. Находясь на "должности", коллаборационист привлекал подчиненный личный состав и спецтехнику для нужд оккупационных группировок рф, воевавших на южном фронте.

Среди прочего, фигурант помогал агрессору обустраивать укрепрайоны и блокпосты, а также переправлять на фронт оружие и боеприпасы под видом гумконвоев", - говорится в сообщении.

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Другой задержанной является бывшая "главная экономистка главного управления МЧС РФ в Херсонской области".

Женщина отвечала за внедрение "рублевой зоны" в этом псевдоведомстве, а также призывала местных жителей поддерживать рашистов в войне против Украины.

После деоккупации Херсона женщина устроилась в городской филиал Госпродпотребслужбы, подав в учреждение недостоверные анкетные данные. Однако впоследствии она пыталась убежать в Николаевскую область, но СБУ установила ее местонахождение и задержала на одном из блокпостов.

Фигурантам сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Автор: 

оккупация (10112) СБУ (19851) Херсон (2790) коллаборационизм (869) Херсонская область (4713) Херсонский район (223)


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А чому лише тепер затримали?
Хтось тіко-но прокинувся?
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27.02.2025 16:25 Ответить
Интересно, у этих дебилов хоть остатки мозга в черепе найдут?
Или там просто нитка между ушей? 🤔
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27.02.2025 17:24 Ответить
 
 