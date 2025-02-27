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Гарантии безопасности должны включать присутствие союзников в воздухе и Черном море, - представитель МИД Тихий

Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий

Присутствие союзников в воздушном пространстве Украины и Черном море обсуждается, как часть гарантий безопасности.

Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Любая долгосрочная безопасность должна предусматривать усиленное присутствие наших союзников в Черном море и в воздухе. Мы об этом уже говорим с ними на переговорах и считаем, что это серьезная тема, которая требует обсуждения", - заявил Тихий.

Он отметил, что эти параметры безопасности могут быть обсуждены на заседании Европейского совета 6 марта и некоторых других встречах.

В то же время Тихий предостерег, что по состоянию на сейчас нет конкретики относительно цифр, места расположения и формы возможного контингента союзников в Украине. Зато есть широкая европейская дискуссия, в которой участвует Украина, и в ее рамках разные страны высказывают свои мнения.

Читайте: Прекращение огня в Украине не даст долгосрочных гарантий безопасности, - премьер Ирландии Мартин после встречи с Зеленским

Говоря об авиационной составляющей, дипломат отметил важность закрытия неба в Украине, что "является не менее, а может и более важным элементом, чем сухопутные войска на земле".

"Именно доминирование России в небе по состоянию на сейчас позволяет ей превалировать на поле боя, до сих пор терроризировать украинские города, громады и села", - добавил спикер.

"Контролирование вполне возможно. Оно осуществлялось во многих странах, и не является препятствием даже близость российских самолетов или линии фронта. Точно так же осуществляется патрулирование в небе над Балтией...", - отметил дипломат, упомянув в этом контексте и о Сирии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон не смог убедить Трампа предоставить гарантии безопасности Украины, визит был напрасным, - Politico

Автор: 

МИД (6934) миротворцы (1139) Черное море (1472) гарантии безопасности (112)


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Топ комментарии
+5
Та ще ніде немає тих союзників, а ви пздте вже про небо й море. Харош брехати.. завтра ***** махне знову ядрьоной палкою лякалкою. І останні " союзники" поховаються. Для кого цей триндьож? Тихий? Лупи вже ***** формулою миру та самітом.🤬🤬🤬🤬
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27.02.2025 19:13
+3
Просто цей щоденний пронос у вуха від влади дістав. Чи вони дійсно думають, що люди в нас тупі.
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27.02.2025 19:30
+2
Дурака из МИДа покусал Зеленский. Нет в природе никаких гарантий. Ни в воздухе, ни под землей, только в воспаленном мозгу писюаниста. Там же, где россияне не нападут на Украину, потому что они тоже люди.
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27.02.2025 19:27
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Правила форума Совет форумчан
Та ще ніде немає тих союзників, а ви пздте вже про небо й море. Харош брехати.. завтра ***** махне знову ядрьоной палкою лякалкою. І останні " союзники" поховаються. Для кого цей триндьож? Тихий? Лупи вже ***** формулою миру та самітом.🤬🤬🤬🤬
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27.02.2025 19:13 Ответить
Та ще ніде немає тих союзників, а ви,,, ---- Будуть, не переймайся,
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27.02.2025 19:28 Ответить
Просто цей щоденний пронос у вуха від влади дістав. Чи вони дійсно думають, що люди в нас тупі.
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27.02.2025 19:30 Ответить
Це не понос, це - політика, і до речі, гарна політика.
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27.02.2025 19:35 Ответить
Від команди Зеленського гарна політика?
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27.02.2025 19:36 Ответить
На мій погляд - так. Ви так не вважаєте? Тоді вперед, може у вас краще вийде.
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27.02.2025 19:44 Ответить
Так не дають же, вгризлись в крісло😸. А ви я бачу за 6 років зеленим не насолодилися ще...
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27.02.2025 19:46 Ответить
я не "насолоджуюсь" президентами, на відміну від деяких.
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27.02.2025 19:53 Ответить
Ну дивлячись на його професіоналізм то залишається або плакати, або чисто естетично насолоджуватися зовнішнім виглядом 😸
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27.02.2025 19:55 Ответить
Тихий про космос забув ...
Ау
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27.02.2025 19:19 Ответить
В Чорному морі .кораблів НАТО докуя.толку ноль.Всі роки віни спостерігали.як рашист .довбав Україну із своїх корит ракетами...
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27.02.2025 19:23 Ответить
Это точно. При Обаме эсминцы США в Черном море контролировали оккупацию Крыма.
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27.02.2025 19:28 Ответить
Крім США , турок ,через свої протоки ,дозволяв рашисту тягати зброю ,для підготовки окупаційної нинішньої війни...
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27.02.2025 19:35 Ответить
Дурака из МИДа покусал Зеленский. Нет в природе никаких гарантий. Ни в воздухе, ни под землей, только в воспаленном мозгу писюаниста. Там же, где россияне не нападут на Украину, потому что они тоже люди.
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27.02.2025 19:27 Ответить
Розсмішив. Кацап не людина а мерзенна істота яка прикидається людиною з цілью напасти в самий зручний для себе момент. Тобі що доказів підкинути?
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27.02.2025 19:46 Ответить
бла бла - бла-бла.... "мають бути обговорені", "мають включати", "мають передбачати", можуть бути обговорені, тема, що потребує обговорення,немає конкретики щодо цифр, важливо закрити небо .... бла-дла-бла.
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27.02.2025 19:36 Ответить
Повиннi,ось ось,то що,мабудь,вже точно,МаЙже,впевнений,Потужно.
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27.02.2025 19:43 Ответить
Союзники з'являться після зміни президента !
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27.02.2025 21:02 Ответить
 
 