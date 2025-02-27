Гарантии безопасности должны включать присутствие союзников в воздухе и Черном море, - представитель МИД Тихий
Присутствие союзников в воздушном пространстве Украины и Черном море обсуждается, как часть гарантий безопасности.
Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Любая долгосрочная безопасность должна предусматривать усиленное присутствие наших союзников в Черном море и в воздухе. Мы об этом уже говорим с ними на переговорах и считаем, что это серьезная тема, которая требует обсуждения", - заявил Тихий.
Он отметил, что эти параметры безопасности могут быть обсуждены на заседании Европейского совета 6 марта и некоторых других встречах.
В то же время Тихий предостерег, что по состоянию на сейчас нет конкретики относительно цифр, места расположения и формы возможного контингента союзников в Украине. Зато есть широкая европейская дискуссия, в которой участвует Украина, и в ее рамках разные страны высказывают свои мнения.
Говоря об авиационной составляющей, дипломат отметил важность закрытия неба в Украине, что "является не менее, а может и более важным элементом, чем сухопутные войска на земле".
"Именно доминирование России в небе по состоянию на сейчас позволяет ей превалировать на поле боя, до сих пор терроризировать украинские города, громады и села", - добавил спикер.
"Контролирование вполне возможно. Оно осуществлялось во многих странах, и не является препятствием даже близость российских самолетов или линии фронта. Точно так же осуществляется патрулирование в небе над Балтией...", - отметил дипломат, упомянув в этом контексте и о Сирии.
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