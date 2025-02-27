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Стармер приехал на встречу к Трампу, - CNN

Стармер и Трамп

В Вашингтоне проходит встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Дональда Трампа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

В CNN напоминают, что Стармер прибыл в Соединенные Штаты, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины во время ключевой встречи. Это его первый визит в Вашингтон после инаугурации Трампа.

В рамках визита состоится двусторонняя встреча между двумя лидерами, двусторонний обед и пресс-конференция, которая, как ожидается, состоится в 14:00 по восточному времени.

Во время встречи у Трампа спросили, может ли он заключить мирное соглашение по Украине, он ответил: "Мы можем, мы это сделаем".

Читайте также: Трамп продлил на год ряд санкций против РФ за агрессию против Украины, - Белый дом

Автор: 

Трамп Дональд (5075) Стармер Кир (180)


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Топ комментарии
+10
В 1994р. ніхто в Україні не заперечував проти передачі ядерної зброї росії за вказівкою США. Москвофіли не могли цього робити за своїм визначенням, а жменька націонал-демократів намагалась дати таким чином хабаря світовому гегемону за майбутній прихисток під парасолькою НАТО та допомогу в подоланні червоної комуністичної зарази в Україні.

Зараз, на відміну від 1994р., коли в України віджали ядерну зброю, американські волюнтаристи одноосібно зруйнували світовий порядок своїм нігілізмом по відношенню до міжнародного права та, видавши індульгенцію терористу путіну і фашистській росії, вкрали в України політичні перспективи сховатись від азійських розбійників під парасольку НАТО. Це означає, що традиційної Америки не стало, а тепер це звироднілий дикун, який зрівнявся з дикуном орківським.

Неголосуванням США разом із фашистською росією за резолюцію з осудом російської агресії проти України фашисти Трампа видали аванс фашистам путіна для майбутнього неголосування резолюції з осудом висадки американських військ на Гренландію.
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27.02.2025 20:19
+7
Я прочитав без окулярів: Снайпер приїхав... до Трампа!
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27.02.2025 20:22
+1
На колінах до патлатого фашиста......
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27.02.2025 20:22
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В 1994р. ніхто в Україні не заперечував проти передачі ядерної зброї росії за вказівкою США. Москвофіли не могли цього робити за своїм визначенням, а жменька націонал-демократів намагалась дати таким чином хабаря світовому гегемону за майбутній прихисток під парасолькою НАТО та допомогу в подоланні червоної комуністичної зарази в Україні.

Зараз, на відміну від 1994р., коли в України віджали ядерну зброю, американські волюнтаристи одноосібно зруйнували світовий порядок своїм нігілізмом по відношенню до міжнародного права та, видавши індульгенцію терористу путіну і фашистській росії, вкрали в України політичні перспективи сховатись від азійських розбійників під парасольку НАТО. Це означає, що традиційної Америки не стало, а тепер це звироднілий дикун, який зрівнявся з дикуном орківським.

Неголосуванням США разом із фашистською росією за резолюцію з осудом російської агресії проти України фашисти Трампа видали аванс фашистам путіна для майбутнього неголосування резолюції з осудом висадки американських військ на Гренландію.
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27.02.2025 20:19 Ответить
А ещё они гомосеков национализировали и всему миру пропихивают толерантность. Не говоря уже про то, что негра француза, который никогда не бывал в США, европеец обязан называть афро-американцем, потому что европеец в НАТО.
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27.02.2025 20:29 Ответить
Майклу Джексону пощастило, що здійснив передоз та не дочекався пришестя расистів в Білий Дім, куди впускатимуть тепер тільки білих. Бо рудого фашиста тепер не обдуриш, якщо навіть і влаштуєш собі пластичну операцію по пересадці білої шкіри та сховаєшся на півдні африканського континенту. Бо Гітлер теж не обмежувався пошуками євреїв рамками Німеччини, а у своїй ненависті до них був інтегральним.

Всюдисущі супутники Маска зуміли розгледіти через свої об'єктиви, що в ПАР відбувається нечуване неподобство-корінне чорношкіре населення країни отримало виборче право та провело люстрацію колишнім своїм рабовласникам за злочинний апартеїд.
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27.02.2025 20:35 Ответить
На колінах до патлатого фашиста......
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27.02.2025 20:22 Ответить
блідий Стармер не виглядає переконливо поряд із засмаглим здоровяком трампом.
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27.02.2025 20:22 Ответить
Любитель фашиста трампа? Вздрочнув?
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27.02.2025 20:25 Ответить
сьогодні ще не посилали?
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27.02.2025 20:31 Ответить
Ні, зовсім не так, Він впевненний в собі Вовк! на відміну від рудого мізантропа.
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27.02.2025 20:27 Ответить
я ж не про внутрішню сутність, бо якщо заглянути у трампа, то задоволення від вечері буде змарновано.
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27.02.2025 20:34 Ответить
А там ще все ок з кукухою засмаглого???

Трамп залишив чинним надзвичайний стан у США, запроваджений після окупації Криму.

Президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік режим надзвичайного стану, запроваджений у 2014 році через агресію Росії проти України. Про це повідомив Білий дім у заяві, датованій 27 лютого.

"Дії та політика Росії продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США. Тому режим надзвичайного стану, оголошений виконавчим наказом 13660 та розширений іншими указами, залишається чинним після 6 березня 2025 року. Я продовжую його дію ще на один рік", - https://public-inspection.federalregister.gov/2025-03462.pdf йдеться у документі.
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27.02.2025 20:28 Ответить
Я прочитав без окулярів: Снайпер приїхав... до Трампа!
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27.02.2025 20:22 Ответить
🤣🤣🤣
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27.02.2025 20:53 Ответить
Рекомендував мені "Яр Холодний" придбати окуляри - а я все хочу бути молодим... От і не добачаю, а можливо хочу побачити снайпера і ще одно "надкушене" вухо!
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27.02.2025 20:56 Ответить
Що це ти так мову змінила? Перейшла на родноє рузге наречиє?
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27.02.2025 20:26 Ответить
Прапор також зміни на обіцяний аквафреш.
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27.02.2025 20:27 Ответить
тільки зайшла сюди, дурілка?
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27.02.2025 20:33 Ответить
тиха сам с сабою я вяду бесєєєеду - то була назва блогу в ЮТУБ , дурилка.
Але ще треба перевірити . Он вище новина прекрасна- ТРАМП ВИЗНАВ АГРЕСЮ РОСІЇ ЗАГРОЗОЮ ДЛЯ США
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27.02.2025 20:31 Ответить
Стармер його переконав.
Доні , не роби з себе глобальне опудало. Будь над конфліктом, а не в процесі.
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27.02.2025 20:28 Ответить
пишут, что договор за ископаемые могут подписать шмыгаль или свириденко. трамп и раньше не хотел общаться с зеленским.
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27.02.2025 20:28 Ответить
В авіації є такий термін "рубіж повернення" - якщо його пролетіти то назад на аеродром злету не вистачить пального...!!!
Тому потрібно приземлятися на запасному аеродромі або тільки вперед, туди куди летів!!! Разом із Зе
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27.02.2025 20:28 Ответить
Хук слева хук справа и трампа выносят из Белого Дома вперёд ногами!
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27.02.2025 20:28 Ответить
Ждем , що скажуть , а сказать є що.
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27.02.2025 20:29 Ответить
Цікаво, чи Стармер ляже під Трампа так само, як екс Джонсон?
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27.02.2025 20:31 Ответить
Думаю Ваша цікавість получила свої плоди після перегляду. Як на мене Стармер сильний політик , прагматичний і багато передбачає з виводами.
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27.02.2025 23:13 Ответить
Макрон , потім Стармер... Їздять на власні очі переконатись, що він дійсно їбанутий?
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27.02.2025 20:33 Ответить
Висловити свою повагу і потриматися за коліно
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27.02.2025 20:38 Ответить
Який ви цинічний. Народ так зворушливо малює їх рішучими і мужніми. Це так мило.
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27.02.2025 21:10 Ответить
ну так, Макрон же не може послати психіатра з Шато де Гарш, прийшлось самому їхати.
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27.02.2025 20:50 Ответить
Та ладно, не треба нам давати ніяких гарантій. Дайте просото тищу літаків (з повним комплектом різноманітного озброєння) , кілька сотен петротів, десяток тищ томагавків, і стільки ж танків, і гарантій можете не давати раз так сцикотно )
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27.02.2025 21:30 Ответить
 
 