Стармер приехал на встречу к Трампу, - CNN
В Вашингтоне проходит встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Дональда Трампа.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
В CNN напоминают, что Стармер прибыл в Соединенные Штаты, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины во время ключевой встречи. Это его первый визит в Вашингтон после инаугурации Трампа.
В рамках визита состоится двусторонняя встреча между двумя лидерами, двусторонний обед и пресс-конференция, которая, как ожидается, состоится в 14:00 по восточному времени.
Во время встречи у Трампа спросили, может ли он заключить мирное соглашение по Украине, он ответил: "Мы можем, мы это сделаем".
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+10 Саша Романіщенко #596423
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Зараз, на відміну від 1994р., коли в України віджали ядерну зброю, американські волюнтаристи одноосібно зруйнували світовий порядок своїм нігілізмом по відношенню до міжнародного права та, видавши індульгенцію терористу путіну і фашистській росії, вкрали в України політичні перспективи сховатись від азійських розбійників під парасольку НАТО. Це означає, що традиційної Америки не стало, а тепер це звироднілий дикун, який зрівнявся з дикуном орківським.
Неголосуванням США разом із фашистською росією за резолюцію з осудом російської агресії проти України фашисти Трампа видали аванс фашистам путіна для майбутнього неголосування резолюції з осудом висадки американських військ на Гренландію.
Всюдисущі супутники Маска зуміли розгледіти через свої об'єктиви, що в ПАР відбувається нечуване неподобство-корінне чорношкіре населення країни отримало виборче право та провело люстрацію колишнім своїм рабовласникам за злочинний апартеїд.
Трамп залишив чинним надзвичайний стан у США, запроваджений після окупації Криму.
Президент США Дональд Трамп продовжив ще на рік режим надзвичайного стану, запроваджений у 2014 році через агресію Росії проти України. Про це повідомив Білий дім у заяві, датованій 27 лютого.
"Дії та політика Росії продовжують становити надзвичайну загрозу національній безпеці та зовнішній політиці США. Тому режим надзвичайного стану, оголошений виконавчим наказом 13660 та розширений іншими указами, залишається чинним після 6 березня 2025 року. Я продовжую його дію ще на один рік", - https://public-inspection.federalregister.gov/2025-03462.pdf йдеться у документі.
Але ще треба перевірити . Он вище новина прекрасна- ТРАМП ВИЗНАВ АГРЕСЮ РОСІЇ ЗАГРОЗОЮ ДЛЯ США
Доні , не роби з себе глобальне опудало. Будь над конфліктом, а не в процесі.
Тому потрібно приземлятися на запасному аеродромі або тільки вперед, туди куди летів!!! Разом із Зе