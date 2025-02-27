Стармер приехал на встречу к Трампу, - CNN

В Вашингтоне проходит встреча премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Дональда Трампа.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

В CNN напоминают, что Стармер прибыл в Соединенные Штаты, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины во время ключевой встречи. Это его первый визит в Вашингтон после инаугурации Трампа.

В рамках визита состоится двусторонняя встреча между двумя лидерами, двусторонний обед и пресс-конференция, которая, как ожидается, состоится в 14:00 по восточному времени.

Во время встречи у Трампа спросили, может ли он заключить мирное соглашение по Украине, он ответил: "Мы можем, мы это сделаем".

Читайте также: Трамп продлил на год ряд санкций против РФ за агрессию против Украины, - Белый дом